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Победители конкурса фото самых оригинальных поделок

Победители конкурса фото самых оригинальных поделок

Завершился фотоконкурс «Очумелые ручки». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Евгении. Пользователи отдали за него 39 голосов.

Евгения получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место с небольшим отрывом достается снимку от GalinaGala. Портальцы отдали ему 38 голосов.

Третье место досталось снимкам от пользователя Юрий Ерохин. Этот снимок получил 35 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

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Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 17:40 +4

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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