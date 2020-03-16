Победители конкурса фото самых оригинальных поделок

Завершился фотоконкурс «Очумелые ручки». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Евгении. Пользователи отдали за него 39 голосов.

Евгения получает пригласительный на двоих в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место с небольшим отрывом достается снимку от GalinaGala. Портальцы отдали ему 38 голосов.

Третье место досталось снимкам от пользователя Юрий Ерохин. Этот снимок получил 35 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!