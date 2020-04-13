«Я работаю из дома»: делитесь фотографиями ваших домашних офисов

Начался новый фотоконкурс «Я работаю из дома». К участию принимаются фото рабочих мест, за которыми вы работаете в период самоизоляции.

Загружайте ваши фото сюда.

Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

1.Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.

2.Принимаются снимки только хорошего качества.

3.Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.

4.Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.

5.Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.

6.Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.

7.Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет. Подробности – здесь.

Приём фотографий продлится с 13 апреля по 4 мая

Голосование продлится до 13 мая.