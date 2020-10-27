Подводим итоги фотоконкурса «Осеннее настроение»

Завершился фотоконкурс «Осеннее настроение». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Denski_kot. Пользователи отдали за него 25 голосов.

Denski_kot получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 23 голоса получает фото от Djorgin.

Третье место досталось двум снимкам от пользователей Sova и zmeika. Портальцы отдали им 22 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!