Подводим итоги фотоконкурса «Осеннее настроение»
Завершился фотоконкурс «Осеннее настроение». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Denski_kot. Пользователи отдали за него 25 голосов.
Denski_kot получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 23 голоса получает фото от Djorgin.
Третье место досталось двум снимкам от пользователей Sova и zmeika. Портальцы отдали им 22 голоса.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!