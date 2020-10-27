Подводим итоги фотоконкурса «Брюнетки и блондинки»
Завершился фотоконкурс «Брюнетки и блондинки». Время огласить результаты.
Первое место достается снимку от Алины. Пользователи отдали за них по 31 голосу.
Алина получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 27 голосов получает фото от SHISHNIK.
Третье место досталось снимку от пользователя Попрыгун. Портальцы отдали за него 23 голоса.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!