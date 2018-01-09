Начался фотоконкурс рыжих собак

Принимаем фото-работы на конкурс «Рыжие собаки».

Наступивший год по восточному календарю - год желтой собаки. Так что символом 2018 года можно считать всех рыжих собак. Делитесь фотографиями своих любимых четвероногих питомцев огненного окраса и всех его разновидностей. Собаки с рыжими пятнами тоже участвуют. )