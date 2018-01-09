Начался фотоконкурс рыжих собак
Принимаем фото-работы на конкурс «Рыжие собаки».
Наступивший год по восточному календарю - год желтой собаки. Так что символом 2018 года можно считать всех рыжих собак. Делитесь фотографиями своих любимых четвероногих питомцев огненного окраса и всех его разновидностей. Собаки с рыжими пятнами тоже участвуют. )
Загружайте ваши фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 09 января по 30 января.
Голосование продлится до 09 февраля.