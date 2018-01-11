Выбраны самые усатые

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Усачи».

Первое место и 27 голосов получил кадр от Vladimir-68.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 23 голоса у фотографии от Jeinjein.

А вот третье место по голосованию снова получи кадр от Vladimir-68, поэтому мы решили передать победу следующему участнику, получившему 19 голосов - black_cat.

За второе и третье места мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!