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Выбраны самые усатые

Выбраны самые усатые

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Усачи».

Первое место и 27 голосов получил кадр от Vladimir-68.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 23 голоса у фотографии от Jeinjein.

А вот третье место по голосованию снова получи кадр от Vladimir-68, поэтому мы решили передать победу следующему участнику, получившему 19 голосов - black_cat.

За второе и третье места мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 12:16 +12

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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