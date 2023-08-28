Бабушка – главный педагог и наставник в моей жизни

В жизни каждого человека есть люди, которые близки и дороги нам на протяжении всей жизни. Это наши учителя, наши наставники.

Самый главный Учитель и Наставник в моей жизни – это моя бабушка. Её зовут Никонова Нина Валентиновна.

Нина Валентиновна родилась в семье учителей: ее отец, Никитин Валентин Николаевич, преподаватель немецкого языка, ветеран Великой Отечественной войны, военный переводчик, долгие годы работал директором школы города Богородицка; мама, Никитина Ольга Сергеевна, учитель русского языка и литературы, работала в школе №1 города Богородицка, которую окончила моя бабушка.

Никитин Валентин Николаевич, Никитина Ольга Сергеевна

Родители любили детей, были преданы школе, поэтому одобрили решение дочери тоже стать учителем. Так Нина стала студенткой Тульского педагогического института имени Л.Н.Толстого, который окончили и ее родители. Работала в школе №3 города Богородицка, двадцать лет (после переезда семьи) - в школе №6 города Киреевска, более двадцати лет - в Киреевской гимназии.

У моей бабушки много фотографий, связанных с ее профессией. Вот несколько из них.

На этом фото Нина Валентиновна – молодой учитель, победитель первого в Киреевском районе конкурса профессионального мастерства «Учитель года».

А на этом фото – победитель Президентского гранта, конкурсного отбора лучших учителей Тульской области:

46 лет проработала бабушка в школе. Воспитала огромное количество ребят, многие из которых стали учителями. Мне повезло: мой учитель физики - Клепиков Андрей Вячеславович - ее ученик. Вот они (на фото) работают в штабе Коммунарского сбора, который каждую весну проходит в гимназии.

У всех детей - «классные мамы», а у меня - «классный папа»! Мой классный руководитель - ученик бабушки - Стародворцев Никита Романович. Теперь они коллеги.

И мою маму, Никонову Юлию Александровну, учила бабушка. Мама тоже стала учителем, работает в детской школе искусств города Киреевска. Бабушка постоянно интересуется ее творчеством, радуется победам дочери и ее воспитанников на художественных конкурсах.

Для меня моя бабушка - самый родной и любимый человек. Она мой друг, учитель, наставник. Она всегда рядом. Я, наверное, самый счастливый человек, потому что вижу свою бабушку и дома, и в школе. Мы всегда вместе: вместе отдыхаем и путешествуем, вместе отмечаем праздники.

Нина Валентиновна - мой учитель русского языка и литературы. Строгий, но справедливый учитель. На ее уроках интересно. Самое главное, трудный материал мой Учитель умеет донести до своих учеников в доступной и понятной форме. Она веселый и добрый учитель, всегда поддержит, улыбнется, одобрит ласковыми словами «Умница», «Молодец», «У тебя все получится!».

Бабушка любит своих учеников, гордится их успехами. Её ученики хорошо учатся, успешно сдают экзамены, побеждают на олимпиадах, районных, областных и всероссийских творческих конкурсах.

Бабушка является руководителем и моей творческой деятельности:

два учебных года подряд мои работы стали лучшими на областном этапе Всероссийского конкурса сочинений, а в декабре 2022 года я была приглашена на областной форум «Тула – регион победителей», где министр социальной политики правительства Тульской области наградил меня Почетной грамотой и ценным подарком за победу на Всероссийском патриотическом конкурсе творческих работ «Моя семейная реликвия».

Бабушка бережно хранит память о наших родных, участниках Великой Отечественной войны, рассказывает мне о них, помогает в создании поисковых проектов об их боевом пути, воспитывает во мне бережное отношение к памяти предков. Учит меня любить свою Родину, быть настоящим патриотом своей великой страны.

Бабушка для меня – пример огромного трудолюбия. Она постоянно работает, учится, несмотря на свой большой педагогический стаж. Как член большой педагогической династии - общий педагогический стаж династии составляет 300 лет - Нина Валентиновна дважды представляла династию Никитиных-Никоновых на областном Празднике Труда. Губернатор Тульской области наградил нашу педагогическую династию Почетной Грамотой и ценным подарком.

2023 год объявлен годом Педагога и Наставника. Моя бабушка имеет звание «Отличник народного просвещения». Мне нравится, как называется эта награда, которую вручают самым лучшим учителям России. Так что моя бабушка – «Отличница»! И я рада, что могу рассказать в своей работе о самом главном Педагоге и Наставнике в моей жизни.

Желаю бабушке здоровья, пусть её Уроки жизни, доброты, творчества и любви никогда не кончаются для меня, её учеников и воспитанников!

Автор: Варвара Зенякина, 13 лет. МКОУ «Киреевский центр образования № 1»

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