Ирина Викторовна Карасева - любимая учительница!

Историю прислала Татьяна Белоусова (Царапкина):

- Вот и наступил 51-й сентябрь моей жизни. Всё чаще стала вспоминать свое детство, наверное, старею! Много за эти года встречалось хороших людей, но никогда не забыть мне учителя от Бога - Ирину Викторовну Карасёву. Она пришла в тульскую школу N23 сразу после окончания института ещё совсем девчонкой, чтоб остаться навсегда преподавать там русский язык и литературу. Моей маме посчастливилось быть ученицей в первом ее выпуске. Мама всю жизнь тепло об этом вспоминала.

Годы летят стремительно, и вот однажды в сентябре Ирина Викторовна зашла в мой класс и стала нашим классным руководителем. Сразу же озвучила, что денег и подарков ей не надо дарить, т. к. мы ещё дети и сами не зарабатываем. Хорошее знание предмета - вот самый дорогой подарок для учителя!



Ирина Викторовна всегда ставила справедливо «пятерки» и «двойки», для нее не существовало «любимчиков». Класс у нас был не самый простой, но на ее уроках царила тишина.

Все ребята слушали ее, открыв рот, боясь пропустить из рассказа хоть одно слово. Ирина Викторовна не только объясняла материал, но и учила думать, иметь и отстаивать своё мнение, дискутировать. Так проникновенно рассказывать о Великой Отечественной Войне, чтобы у ребят навернулись слёзы на глазах, могла только одна она.



В СССР людей награждали не по блату, а действительно за заслуги перед Отечеством. Так вот Ирину Викторовну Карасеву правительство наградило орденом Трудового Красного Знамени.



Своей семьи и детей, к сожалению, у Ирины Викторовны не было. Может быть, поэтому со своими учениками она проводила практически все свободное время. Для ребят организовывала факультативы по литературе, встречи с защитниками Брестской крепости и блокадного Ленинграда. Раздавала стихи, чтоб мы потом декламировали их на всех школьных вечерах. Буквально всё было на ее плечах!

Мне запомнилось одно чаепитие. К нам в школу пришли студенты-кубинцы, которые в то время учились в Туле. Они пели свои зажигательные песни и рассказывали о своей стране, революции, Фиделе Кастро и Че Геваре.

После этой встречи мне очень захотелось путешествовать и увидеть мир. Это стало моей детской мечтой, которую, повзрослев, я стараюсь реализовывать.



Прошлой весной я ехала в автобусе на работу, и тут вижу, как на переднюю площадку входит моя любимая учительница! Меня аж подбросило с места и понесло к ней! Кинулась в буквальном смысле ей на шею, как к самому близкому родному человеку! Ирина Викторовна видела меня 35 лет назад, когда я еще была школьницей, но сразу узнала и обрадовалась нашей случайной встрече. Пока мы были в пути, всё вспоминали те годы, мою маму нашу школу. Не знаю, какую оценку за свое сумбурное сочинение я сегодня получила бы, но то, что много добрых, честных и порядочных людей вышло из стен нашей школы - огромная заслуга Ирины Викторовны Карасёвой.