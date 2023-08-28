Учителями рождаются – это про мою сестру

Непросто выбрать учителя, про которого можно написать много хороших и добрых слов. Каждый внес свою лепту в создание моей личности, каждый по-своему интересен и каждому можно посвятить оды.

Мой выбор может показаться необычным. Я очень хочу написать про свою сестру – учителя начальных классов. Почему? Да потому что это учитель с рождения. Выражение «учителями рождаются» - это как раз про неё.

С раннего детства я всегда чувствовала себя её ученицей. Она научила меня читать, писать. В 6 лет я готова была пойти в первый класс, но не взяли по правилам поступления в школу. Во втором классе я познала азы немецкого языка опять же благодаря сестре. В начальной школе перечитала почти всю классику. А все почему? Да потому что передо мной был всегда пример – моя сестра, которая усердно училась и старалась научить всему и меня.

Вот наступил момент, когда ей пришлось сделать выбор. Конечно, она выбрала путь учителя, поступив в педагогическое училище. Мне её всегда не хватало, и я ждала каждые выходные, когда она приедет. Глядя, как она учится играть на аккордеоне (это был обязательный предмет в педучилище), мне тоже хотелось пробовать. И когда сестра уезжала на учёбу, я тайком ото всех ( инструмент брать не разрешалось) открывала самоучитель и познавала нотную грамоту, выучила несколько произведений. Оставаясь одна дома, я доставала аккордеон и наслаждалась игрой на нем. В 6 классе новой школы я была, наверное, самой лучшей ученицей, несмотря на то, что приехала из деревни. А всё это благодаря своей сестре. Видя, как она стремилась познавать все новое, мне тоже хотелось быть не хуже нее. Сестра научила меня самостоятельности, ответственности, уважать старших и помогать младшим.

Она всегда «держала себя в тонусе», повышала квалификацию. Всё это занимало много времени. И только человек, бредящий своей работой, на это способен. Видя, сколько времени она тратит на школу, детей, я думала, что никогда не буду учителем. Никогда!!!

Я очень долго «искала себя», хотела быть «не знаю кем», но не учителем. Но судьбу не обманешь. Всячески сопротивляясь этому, все-таки пришлось выучиться на педагога (это просто отдельная история). Закончив педагогический университет, пыталась опять противиться своей судьбе. Но всё равно оказалась в школе. В той школе, где работает моя старшая сестра. Это МБОУ «ЦО № 52 им. В. В. Лапина». И теперь, спустя годы, ни капли не жалею. Здесь у меня есть пример, образец, здесь есть поддержка коллеги и сестры одновременно. Сделав несколько выпусков, я все больше и больше понимаю важность своей профессии.

Стараюсь быть похожей на свою сестру. Сейчас у нас есть общие темы для разговора. Мы делимся своими учительскими секретами и тайнами, неожиданными педагогическими находками. И только теперь я поняла до конца, что все мучения, как тогда считала, были не напрасны. Сестра для меня оказалась первым и важным Учителем.

Я очень люблю её, свою сестру, Ларину Светлану Георгиевну. Она вела и ведёт меня за руку по жизненному пути. Очень хорошо и спокойно, когда рядом есть такой человек. Несмотря на сложности со здоровьем Светлана Георгиевна не бросает свой выбранный путь и учит меня тоже никогда не сдаваться. Я очень рада, что в моей жизни есть учитель, наставник, любимый родной человек в одном лице.

Автор: Надежда Таневицкая

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