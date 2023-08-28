Поэтому я — учитель

Быть учителем… Как часто мы даже не задумываемся, сколько всего вложено в слово «учитель», какие важные качества закладывают в нас учителя, как им порой трудно даются школьные будни. И зачастую нам даже не приходит в голову, что мы получаем в школе не только знания, но и помощь и поддержку во всём.

Хочу поделиться своей личной историей и рассказать о любимом преподавателе. В моей жизни примером мудрости, рассудительности, уравновешенности, грамотности и знаний стал мой учитель химии, Степанов Евгений Юрьевич.

Мои школьные годы пришлись на конец 90-х — начало 2000-х, когда мы все переживали не самые простые времена. Школьный предмет «Химия» начинался в 8 классе, когда школьники наиболее наделены юношеским максимализмом и найти с ними контакт очень непросто. Так было и с моим классом. Мы с трепетом ждали первого урока химии, ведь наш преподаватель был ещё и директором. И мы все готовились дать бой. Ведь мы же не искали легких путей. Мы были уже наслышаны об эпитетах, которыми наш директор мог наделять учеников на уроке. «Мыши белые», «Табличка БАСТУЮ». И ведь никто не обижался, потому что знали, за что получили такие слова. Часто даже хотелось услышать их в свой адрес. Это как войти в некий почетный круг.

Сейчас, оглядываясь назад, точно могу сказать, что наш бой не удался. С первых уроков всё пошло как по маслу: химические элементы, формулы, задачки, валентности и уравнения. Как же это было увлекательно. Мы не замечали, как проходили уроки. А во время опытов всегда не было отсутствующих. Мы собирали «лошариков», так мы назвали муляжи составляющих химических формул, иногда проливали получившиеся смеси себе на обувь, видя при этом результаты в действии, наши пятерки часто пролетали «как фанера над Парижем», потому что не хватало смелости решить задачу со звездочкой, которая по факту оказывалась для нас «орешком». Но интерес к химии не угасал. Хотелось больше и больше. А как итог этот предмет в качестве экзамена выбрал весь класс.

Евгений Юрьевич был не только прекрасным предметником, но и внимательным наставником. Он рассказывал, что такое «хорошо» и что такое «плохо» доступными словами для трудных подростков. Мы не стеснялись делиться с ним самым сокровенным и точно знали, что он всегда выслушает и даст нужный совет.

Возле главного корпуса нашего образовательного учреждения, ЦО 4, установлен памятник Л.Н. Толстому. Педагогическое наследие нашего великого земляка Евгений Юрьевич положил в основу преобразований, когда более 30 лет назад возглавил школу. Суть данных преобразований — создание атмосферы творчества и максимальной активности в обучении. На его экспериментальные уроки приезжали учителя из разных регионов России и зарубежья. Развивалась и материальная база школы: современные кабинеты, новые корпуса. Степанову Е.Ю. по праву было присвоено почетное звание Заслуженного учителя РФ.

50 лет (!) Евгений Юрьевич работает в школе. Вот что значит настоящее призвание, преданность делу! За эти годы тысячи его выпускников стали хорошими специалистами, достойными людьми. Главное, чему он научил их, — не переставать удивляться миру, любить жизнь.

А я, кстати, стала учительницей. И, хотя химию сдала на отлично, выбрала языковую специальность. Но на своих уроках, по примеру Евгения Юрьевича, делаю всё, чтобы поддержать интерес ребят к знаниям. Ведь без образованных людей, как учил Л.Н.Толстой, прожить невозможно.

Сегодня Евгений Юрьевич открывает дверь новым ученикам. Их ждёт другое время, другие реалии. Но наша школа, я не сомневаюсь, научит их терпению и честности, умению побеждать.

Автор: Ольга Гордеева.