Мой любимый учитель

Всегда рядом!

С благодарностью любимому учителю по классу фортепиано

Татьяне Юрьевне Угримовой.

Что вспомнит ребёнок из своего детства? Какими будут эти воспоминания?

Конечно, память фиксирует самые яркие впечатления жизни: радость, восторг, детские обиды, огорчения, пафосные чувства, первые концертные выступления, первого учителя. Учителя, который был рядом в минуты побед, успехов и неудач. Маленький человек, приходя в школу, надеется найти ответы на все вопросы, которые рождает его сознание. Он поражён новыми чувствами. Именно с этого момента учитель становится для него воспитателем, наставником, другом, который мотивирует ребёнка к обучению. Немало мудрых советов и рекомендаций дал Константин Дмитриевич Ушинский в своих трудах по педагогике. Главной заслугой преподавателя он считал умение воспитывать своим предметом.

Когда я думаю о своём детстве, часто возникает желание вернуться на машине времени на 2-й курс музыкального училища им. Даргомыжского. Именно в это время я познакомилась с молодым преподавателем по классу фортепиано и концертмейстерскому классу Татьяной Юрьевной Угримовой. Мой преподаватель закончила Ленинградскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова. Для меня стало неожиданностью, что в семье Т.Ю. Угримовой нет музыкантов. Родители были инженерами, технологами. А бабушка мечтала, чтобы кто - то из детей занимался на фортепиано. Именно она купила новое пианино и отвела внучку в Дом офицеров, ныне Дворянское собрание. Татьяна Юрьевна с любовью и восторгом вспоминает, как играла «Танец маленьких лебедей» П.И. Чайковского, и её заметила на одном из концертов зав. отделения фортепиано областной музыкальной школы Людмила Григорьевна Ассауленко, талантливая пианистка, красивая женщина и замечательный педагог. Годы учёбы в музыкальной школе и музыкальном училище пролетели незаметно. Самые яркие воспоминания Т.Ю.Угримовой связаны с учёбой в консерватории, концертной деятельностью в тульской областной филармонии под руководством Г.С. Гиндеса, а так же с педагогической работой в ТКИ им. Даргомыжского. Она всегда трепетно и с любовью относилась и к своей работе, и к своим ученикам.

Эта любовь передалась и мне. Занимаясь с младшими школьниками, я стараюсь помочь им раскрепоститься, развить ощущение клавиатуры фортепиано, свободу игрового аппарата, чтобы юный музыкант почувствовал свою индивидуальность, неповторимость.

В начале педагогической деятельности, работая в музыкальной школе посёлка Бородинский, уроки по фортепиано часто меня огорчали, так как на зачётах я наблюдала «плохую» постановку рук, кисти, пальцев. Я думала, что недоступно объясняю цели и задачи урока или детям не нравятся произведения, которые я с ними разучиваю. Такие занятия мне не приносили удовлетворения. И вновь мой любимый учитель был рядом. Татьяна Юрьевна курировала фортепианное отделение и приезжала на уроки в Бородинскую музыкальную школу. Её профессиональные советы были нацелены на становление моей педагогической карьеры.

Со временем я поняла, что в какой-то степени противоречу себе: ведь детей я хвалю за непохожесть исполнения, за личностное отношение каждого к своим произведениям. А на зачётах должно быть у всех одинаково, чётко, ровно. Я нашла компромисс. Начала думать о приёмах игры, о чувствах исполнителя и передаче исполнения слушателям.

Именно так мне говорила Татьяна Юрьевна: «Голова – руки – сердце!». Я очень благодарна этому прекрасному человеку, который вложил в моё сердце умение понимать музыку, учиться, развиваться. Я уверена, что мой учитель – лучший педагог России, которая удостоена высоких наград: медаль «За вклад в развитие образования, знак министерства культуры РФ «За достижения в культуре», благодаря которому я выбрала свою профессию, достоин звания «профессионал».

И мне особенно приятно, что сегодня я имею честь делать с ней одно общее дело: некоторые ученики, заканчивающие обучение в моём классе в лицее, с удовольствием поступают в класс Татьяны Юрьевны в ТКИ им. А.С. Даргомыжского, а затем и в крупнейшие консерватории России.

Автор: Тамара Крючкова.

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