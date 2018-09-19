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Конкурс «Мой любимый учитель»
Надежда Владимировна Кулёва — учитель от бога!

Надежда Владимировна Кулёва — учитель от бога!

Историю, которую написала его мама, прислал Леша Усачев:

— Здравствуйте! В канун праздника День Учителя не первый год читаю теплые статьи об учителях. И вот решила написать о своем любимом преподавателе. Зовут её Кулёва Надежда Владимировна. Школу я окончила в далёком 1994 г. Училась в школе № 8 г. Щёкино Тульской области (сейчас это МБОУ «Лицей»). С начальной школы наш класс считался «брошенкой». Каждый учебный год у нас менялся учитель. В старших классах ситуация не сильно изменилась. К 7 классу у нас сменилось два классных руководителя.

И вот снова 1 сентября! На торжественной линейке мы увидели молодую, красивую, в красном длинном платье учительницу.
«Повезло же кому-то», — вихрем пронеслось в наших головах. Через несколько учебных дней нам объявили, что у нас опять «смена лидера». Сидим и ждём, кому же нас отдадут в этот раз. Каким же было наше удивление, когда нам представили нашего нового классного руководителя. Это была она, молодая, красивая, в длинном красном платье. Кулёва Надежда Владимировна!

И она, вчерашняя выпускница Тульского педагогического института, не побоялась взять нас, «брошенок» и хулиганов. Мы встретили настороженно новую «класснуху». Шутка ли, сменить столько учителей. Но Надежда Владимировна смогла растопить лёд в наших сердцах, подобрать ключик к каждому. На первом её уроке у нас было шумно и весело. И вот на очередной всплеск смеха она невозмутимо спросила: «А что, собственно, смешного? Вы что там, деревянную железку нашли?». И тогда мы поняли, что это наш человек.

Преподавала она литературу и русский язык. Лишним будет говорить, что эти предметы стали любимыми. Мы шли на уроки с лёгким сердцем, с большим интересом. Ведь каждый урок был не похож на предыдущий. Надежда Владимировна могла заинтересовать любого. А игра в «Поле чудес»!!! Да, это было «Поле чудес» с литературным уклоном, но какой азарт при этом.
Мы могли спорить друг с другом на уроках до хрипоты. А она наблюдала за нами, слушала и улыбалась.
Никогда никого не оборвала на полуслове, никогда не сказала, что кто-то говорит что-то не так. Каждый отстаивал свою точку зрения. Именно этому учила нас Надежда Владимировна — высказывать своё мнение, не бояться быть не правыми, не такими как все. Учила нас быть самими собой!

Мы делились своими радостями и печалями, спрашивали советы. Часами могли говорить на любые темы. Видимо, небольшая разница в возрасте имела значение.
А кружок танцев под её руководством! Даже не слишком поворотливые записались к ней. И никогда никаких насмешек, издёвок не было ни в чей адрес. У нас появилась мечта выступить на популярной в то время передаче «Утренняя звезда».
А в какие незабываемые походы мы ходили по окончании каждого учебного года! Песни у костра, каша с тушенкой из котелка, купание в пруду и ночевка в палатке. Это же сказка!
Благодаря Надежде Владимировне мы научились быть серьёзными, сильными, уважать друг друга и всегда в любой ситуации оставаться людьми.
Она до сих пор преподаёт в нашей школе. Год назад мой сын шагнул во взрослую жизнь со ступенек этой школы. И Надежда Владимировна добрым словом и напутствием проводила очередной выпуск.
Чтобы работать учителем надо иметь призвание и очень любить детей.
Надежда Владимировна, Вы — учитель от бога. У Вас очень большое сердце, где есть место для всех нас, бывших, настоящих и будущих учеников. Здоровья, удачи и спасибо Вам за то, что дали нам и сделали нас такими, какие мы есть! Вы наша старшая сестра!!!
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 16:47 +3
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