Надежда Владимировна Кулёва — учитель от бога!

И вот снова 1 сентября! На торжественной линейке мы увидели молодую, красивую, в красном длинном платье учительницу.

«Повезло же кому-то», — вихрем пронеслось в наших головах. Через несколько учебных дней нам объявили, что у нас опять «смена лидера». Сидим и ждём, кому же нас отдадут в этот раз. Каким же было наше удивление, когда нам представили нашего нового классного руководителя. Это была она, молодая, красивая, в длинном красном платье. Кулёва Надежда Владимировна!



И она, вчерашняя выпускница Тульского педагогического института, не побоялась взять нас, «брошенок» и хулиганов. Мы встретили настороженно новую «класснуху». Шутка ли, сменить столько учителей. Но Надежда Владимировна смогла растопить лёд в наших сердцах, подобрать ключик к каждому. На первом её уроке у нас было шумно и весело. И вот на очередной всплеск смеха она невозмутимо спросила: «А что, собственно, смешного? Вы что там, деревянную железку нашли?». И тогда мы поняли, что это наш человек.



Преподавала она литературу и русский язык. Лишним будет говорить, что эти предметы стали любимыми. Мы шли на уроки с лёгким сердцем, с большим интересом. Ведь каждый урок был не похож на предыдущий. Надежда Владимировна могла заинтересовать любого. А игра в «Поле чудес»!!! Да, это было «Поле чудес» с литературным уклоном, но какой азарт при этом.

Мы могли спорить друг с другом на уроках до хрипоты. А она наблюдала за нами, слушала и улыбалась.

Никогда никого не оборвала на полуслове, никогда не сказала, что кто-то говорит что-то не так. Каждый отстаивал свою точку зрения. Именно этому учила нас Надежда Владимировна — высказывать своё мнение, не бояться быть не правыми, не такими как все. Учила нас быть самими собой!



Мы делились своими радостями и печалями, спрашивали советы. Часами могли говорить на любые темы. Видимо, небольшая разница в возрасте имела значение.

А кружок танцев под её руководством! Даже не слишком поворотливые записались к ней. И никогда никаких насмешек, издёвок не было ни в чей адрес. У нас появилась мечта выступить на популярной в то время передаче «Утренняя звезда».

А в какие незабываемые походы мы ходили по окончании каждого учебного года! Песни у костра, каша с тушенкой из котелка, купание в пруду и ночевка в палатке. Это же сказка!

Благодаря Надежде Владимировне мы научились быть серьёзными, сильными, уважать друг друга и всегда в любой ситуации оставаться людьми.

Она до сих пор преподаёт в нашей школе. Год назад мой сын шагнул во взрослую жизнь со ступенек этой школы. И Надежда Владимировна добрым словом и напутствием проводила очередной выпуск.