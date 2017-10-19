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Слободские колбасы
Мастера заголовков

Мастера заголовков

Сегодня у нас обзор свежих новостей. А точнее — заголовков к ним. Журналисты и редакторы — тоже люди, торопятся, ошибаются, заигрывают со смыслами. Но причин не собрать все эти перлы в веселую подборку мы не увидели. Так что вот вам.

 

Из актуального, пессимистичного, про Металлистов. Смеха-то мало, в общем (Центр71).

 

 

Если заголовок вовремя исправлен, это не значит, что его не заскринили! (Myslo).

 

 

Невероятные приключения летающих автомобилей от «Первого тульского» (отловил DRINK).

 

 

И снова про ДТП. Или это не ДТП? (Тульская пресса).

 

 

Блин, 11-летнего мальчика! (Myslo).

 

 

Закрывая тему ДТП (Тульская пресса).

 

 

Родительный дом, начало начал… (Блоха.инфо). Отловил BSV71.

 

Вода ниже плинтуса (Тульская пресса).

 

Простите, что?.. (ТСН24)

 

За грибам и ягодам (Тульская пресса).

 


Запятнал свою честь и права (ТП).

 

 

Похоже, мужик был без машины, и все равно не справился (КП-Тула).

 

Очень редкая находка!

 

Ребус от ТСН24

 

Спасли? Да и хрен с ними. Поговорим о погоде (Тульские известия).

 

Постойте-постойте! Мне кажется, я его знаю! (Центр71)

 

Невиданное хамство! (Тульские новости).

 

Немного о картине дня. Вот главные Российские новости к этому часу:

 

А вот главные тульские новости по версии Яндекс. Первая - так вообще огонь.

 

Наша новость про пенсионера, который стрелял, дабы распугать детей, наделала много шума. Ее многие благополучно перепечатали, а заголовки были один круче другого.

По версии издания «Российский диалог» в перестрелке пострадали СМИ:

 

По версии «Тульской прессы», зоркий пенс стрелял НАД детьми, низеееенько так:

 

А по версии «Первого тульского» детей был полный двор.

 

 

Не тульское, но тоже заряжает!

 

Шок! (Издание Мой район).

 

ТАСС уполномочен заявить

 

Полтора землекопа

 

Скрины с любимого Myslo (и не только) в комментариях приветствуются. Спасибо за внимание!

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:19 +18
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