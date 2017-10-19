Мастера заголовков

Сегодня у нас обзор свежих новостей. А точнее — заголовков к ним. Журналисты и редакторы — тоже люди, торопятся, ошибаются, заигрывают со смыслами. Но причин не собрать все эти перлы в веселую подборку мы не увидели. Так что вот вам.

Из актуального, пессимистичного, про Металлистов. Смеха-то мало, в общем (Центр71).

Если заголовок вовремя исправлен, это не значит, что его не заскринили! (Myslo).

Невероятные приключения летающих автомобилей от «Первого тульского» (отловил DRINK).

И снова про ДТП. Или это не ДТП? (Тульская пресса).

Блин, 11-летнего мальчика! (Myslo).

Закрывая тему ДТП (Тульская пресса).

Родительный дом, начало начал… (Блоха.инфо). Отловил BSV71.

Вода ниже плинтуса (Тульская пресса).

Простите, что?.. (ТСН24)

За грибам и ягодам (Тульская пресса).



Запятнал свою честь и права (ТП).

Похоже, мужик был без машины, и все равно не справился (КП-Тула).

Очень редкая находка!

Ребус от ТСН24

Спасли? Да и хрен с ними. Поговорим о погоде (Тульские известия).

Постойте-постойте! Мне кажется, я его знаю! (Центр71)

Невиданное хамство! (Тульские новости).

Немного о картине дня. Вот главные Российские новости к этому часу:

А вот главные тульские новости по версии Яндекс. Первая - так вообще огонь.

Наша новость про пенсионера, который стрелял, дабы распугать детей, наделала много шума. Ее многие благополучно перепечатали, а заголовки были один круче другого.

По версии издания «Российский диалог» в перестрелке пострадали СМИ:

По версии «Тульской прессы», зоркий пенс стрелял НАД детьми, низеееенько так:

А по версии «Первого тульского» детей был полный двор.

Не тульское, но тоже заряжает!

Шок! (Издание Мой район).

ТАСС уполномочен заявить

Полтора землекопа

Скрины с любимого Myslo (и не только) в комментариях приветствуются. Спасибо за внимание!