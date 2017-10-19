Мастера заголовков
Сегодня у нас обзор свежих новостей. А точнее — заголовков к ним. Журналисты и редакторы — тоже люди, торопятся, ошибаются, заигрывают со смыслами. Но причин не собрать все эти перлы в веселую подборку мы не увидели. Так что вот вам.
Из актуального, пессимистичного, про Металлистов. Смеха-то мало, в общем (Центр71).
Если заголовок вовремя исправлен, это не значит, что его не заскринили! (Myslo).
Невероятные приключения летающих автомобилей от «Первого тульского» (отловил DRINK).
И снова про ДТП. Или это не ДТП? (Тульская пресса).
Блин, 11-летнего мальчика! (Myslo).
Закрывая тему ДТП (Тульская пресса).
Родительный дом, начало начал… (Блоха.инфо). Отловил BSV71.
Вода ниже плинтуса (Тульская пресса).
Простите, что?.. (ТСН24)
За грибам и ягодам (Тульская пресса).
Запятнал свою честь и права (ТП).
Похоже, мужик был без машины, и все равно не справился (КП-Тула).
Очень редкая находка!
Ребус от ТСН24
Спасли? Да и хрен с ними. Поговорим о погоде (Тульские известия).
Постойте-постойте! Мне кажется, я его знаю! (Центр71)
Невиданное хамство! (Тульские новости).
Немного о картине дня. Вот главные Российские новости к этому часу:
А вот главные тульские новости по версии Яндекс. Первая - так вообще огонь.
Наша новость про пенсионера, который стрелял, дабы распугать детей, наделала много шума. Ее многие благополучно перепечатали, а заголовки были один круче другого.
По версии издания «Российский диалог» в перестрелке пострадали СМИ:
По версии «Тульской прессы», зоркий пенс стрелял НАД детьми, низеееенько так:
А по версии «Первого тульского» детей был полный двор.
Не тульское, но тоже заряжает!
Шок! (Издание Мой район).
ТАСС уполномочен заявить
Полтора землекопа
Скрины с любимого Myslo (и не только) в комментариях приветствуются. Спасибо за внимание!