В Туле пенсионер открыл стрельбу из ружья, чтобы распугать детей

9 октября около 19.00 в Туле в поселке Менделеевский на ул. Пионерской раздались выстрелы. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. «Пожилой мужчина стал стрелять из охотничьего ружья по детям», — рассказали нам местные жители.

Как удалось узнать Myslo, 13-летний мальчик ради развлечения стучал к пенсионеру в окно. И чтобы напугать пацана, 70-летний охотник вынес ружье и начал стрелять вверх.

В результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили факт случившегося.