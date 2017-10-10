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В Туле пенсионер открыл стрельбу из ружья, чтобы распугать детей

В Туле пенсионер открыл стрельбу из ружья, чтобы распугать детей

У 70-летнего охотника было зарегистрированное охотничье оружие.

9 октября около 19.00 в Туле в поселке Менделеевский на ул. Пионерской раздались выстрелы. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. «Пожилой мужчина стал стрелять из охотничьего ружья по детям», — рассказали нам местные жители.

Как удалось узнать Myslo, 13-летний мальчик ради развлечения стучал к пенсионеру в окно. И чтобы напугать пацана, 70-летний охотник вынес ружье и начал стрелять вверх.

В результате происшествия никто не пострадал.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили факт случившегося.

Сергей Сергейчев

Сергей Сергейчев

– Сотрудниками отдела полиции «Скуратовский» установлен подозреваемый в противоправном деянии — 70-летний ранее несудимый житель поселка Менделеевский. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказал заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 16:21 +2
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