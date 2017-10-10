В Туле пенсионер открыл стрельбу из ружья, чтобы распугать детей
У 70-летнего охотника было зарегистрированное охотничье оружие.
9 октября около 19.00 в Туле в поселке Менделеевский на ул. Пионерской раздались выстрелы. Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы. «Пожилой мужчина стал стрелять из охотничьего ружья по детям», — рассказали нам местные жители.
Как удалось узнать Myslo, 13-летний мальчик ради развлечения стучал к пенсионеру в окно. И чтобы напугать пацана, 70-летний охотник вынес ружье и начал стрелять вверх.
В результате происшествия никто не пострадал.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области подтвердили факт случившегося.
Сергей Сергейчев
– Сотрудниками отдела полиции «Скуратовский» установлен подозреваемый в противоправном деянии — 70-летний ранее несудимый житель поселка Менделеевский. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119