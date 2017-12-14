Умеют же в Туле заголовки делать!

Туляки до ужаса талантливы. В этом мы уже не раз убеждались. Наша очередная коллекция – тому доказательство.

Кутили два дня (в числе приглашенных были журналисты Тульской прессы).

Уклиника Myslo.

Что-о-о? (Тульские новости).

Крошка-сын к отцу пришел... (Тульская пресса).

Мощный полководец, страшная смерть (телеканал Первый тульский).

Втрескались на втречке (Myslo).

Сомнительная благодарность (Тульская пресса).

Детка не пострадала (Тульские новости).

«Собачьи подарочки» по весне заметнее будут! (Центр71).

Фигуристы с клюшками (Сайт администрации Тулы).

И стал, и удостоился (ТСН24).

Самое главное к этому часу (Первый тульский).

Однажды в Богодицке (Первый тульский).

Не толерантно (Новая жизнь).

Гавриил Давидович, простите нас. Еще раз. (Первый тульский).

Вжух! (Myslo).

О размятии переда можно говорить часами (Первый тульский).

Новый вид тушения пожара (Первый тульский).

Близкие Юрия удивлены (Тульская пресса).

О трагедии матраса и везении его хозяина (ТСН24)

Горячие новости из Пекинского района (Myslo)

Центральный проспект? Вы серьезно? (Первый тульский)

Контракт дело такое... Главное, сделать вид, что отработали))) (Тульские новости)

Голосом Якубовича: «Всем оставаться на местах! Это орест ...аааааавтомобиля!» (Первый тульский)

Он нечаянно (Myslo)

У вас так уютно! Пожалуй, остаюсь (Тульские новости)

Нечто среднее между инвестициями и трансвеститами? Журналист в замешательстве (Тульская пресса).

Бурление – это да (Тульская пресса).

Поэзия! (Центр71)

Первая часть подборки заголовочных шедевров – здесь.

Благодарим товарища Drink за пополнение нашей коллекции.