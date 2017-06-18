Аллё, редакция!

У дружной команды Myslo есть добрая традиция: собирать опечатки и всякие нелепости в новостных лентах (и своей в первую очередь). Набралась внушительная коллекция, скажу я вам! Делюсь.



Начнем с себя. У нас этого добра много! Вот, например, про Антона:

Про библорды от «Тульских новостей»:

Какие дорогие! (любимый Myslo)

Экспрессы «на паху» от ИА «Тульская пресса»:

Хищение в Новомосковски от «Центр71»

Давка на мачте: берегите паруса! (Тульские новости)

Шедевр-шедевр! Эта новость провисела более часа на сайте федеральной КП. Нет, ну правда, взял бы бабу с ребенком или нет?

А-то! (Myslo)

Топили баню, а сгорела дача. Так бывает в «Центре71».

Казнить нельзя помиловать - помните? Это из той же оперы. «Авторитетный» Myslo сыплет запятые горстями.

Каркасом певицы Елки похвастался «Первый тульский»...

...а пока ее устанавливают, можно послушать ее популярный клип.

Заголовки такие заголовки... («Первый тульский»).

О блокировках доступа к молоку сообщил Myslo.

Хорошо, что не чем-то еще! (ТСН24).

Шедевр от «Молодого» благополучно скончался, насяльника.

На вид от 22 до 22 лет. Ну где-то так, примерно («Тульские новости»).

Есть такая традиция – метить территорию?

Ну а как не поразиться, если у привычных лошадей нет аккумуляторов?! (ТСН24).

Мда накрыла Тулу. Видимость на дорогах снижена (Центр71).

О проклятом месте предупреждают ТСН24.

А шашлыки пока грызут орешки (Центр71).

Чтобы уж наверняка.

В стационаре неправильно обрабатывали яйца (Myslo любимый).

Немного о соседстве новостей на Myslo. Реинкарнация?

И еще о соседстве фото. Ничего личного.

Центр71: Действительно ничего не мешает поехать.

В таком виде - только дома! (Центр71).

Прекрасный интригующий заголовок на Myslo.

Секретный сорт помидоров от редакции Myslo.

Метился в спину, но промахнулся.