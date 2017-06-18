Аллё, редакция!
У дружной команды Myslo есть добрая традиция: собирать опечатки и всякие нелепости в новостных лентах (и своей в первую очередь). Набралась внушительная коллекция, скажу я вам! Делюсь.
Начнем с себя. У нас этого добра много! Вот, например, про Антона:
Про библорды от «Тульских новостей»:
Какие дорогие! (любимый Myslo)
Экспрессы «на паху» от ИА «Тульская пресса»:
Хищение в Новомосковски от «Центр71»
Давка на мачте: берегите паруса! (Тульские новости)
Шедевр-шедевр! Эта новость провисела более часа на сайте федеральной КП. Нет, ну правда, взял бы бабу с ребенком или нет?
А-то! (Myslo)
Топили баню, а сгорела дача. Так бывает в «Центре71».
Казнить нельзя помиловать - помните? Это из той же оперы. «Авторитетный» Myslo сыплет запятые горстями.
Каркасом певицы Елки похвастался «Первый тульский»...
...а пока ее устанавливают, можно послушать ее популярный клип.
Заголовки такие заголовки... («Первый тульский»).
О блокировках доступа к молоку сообщил Myslo.
Хорошо, что не чем-то еще! (ТСН24).
Шедевр от «Молодого» благополучно скончался, насяльника.
На вид от 22 до 22 лет. Ну где-то так, примерно («Тульские новости»).
Есть такая традиция – метить территорию?
Ну а как не поразиться, если у привычных лошадей нет аккумуляторов?! (ТСН24).
Мда накрыла Тулу. Видимость на дорогах снижена (Центр71).
О проклятом месте предупреждают ТСН24.
А шашлыки пока грызут орешки (Центр71).
Чтобы уж наверняка.
В стационаре неправильно обрабатывали яйца (Myslo любимый).
Немного о соседстве новостей на Myslo. Реинкарнация?
И еще о соседстве фото. Ничего личного.
Центр71: Действительно ничего не мешает поехать.
В таком виде - только дома! (Центр71).
Прекрасный интригующий заголовок на Myslo.
Секретный сорт помидоров от редакции Myslo.
Метился в спину, но промахнулся.