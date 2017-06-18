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Слободские колбасы
Аллё, редакция!

Аллё, редакция!

У дружной команды Myslo есть добрая традиция: собирать опечатки и всякие нелепости в новостных лентах (и своей в первую очередь). Набралась внушительная коллекция, скажу я вам! Делюсь.

Начнем с себя. У нас этого добра много! Вот, например, про Антона:

 

Про библорды от «Тульских новостей»:

 

Какие дорогие! (любимый Myslo)

 

Экспрессы «на паху» от ИА «Тульская пресса»:

 

Хищение в Новомосковски от «Центр71»

 

Давка на мачте: берегите паруса! (Тульские новости)

 

Шедевр-шедевр! Эта новость провисела более часа на сайте федеральной КП. Нет, ну правда, взял бы бабу с ребенком или нет?

 

А-то! (Myslo)

 

Топили баню, а сгорела дача. Так бывает в «Центре71».

 

Казнить нельзя помиловать - помните? Это из той же оперы. «Авторитетный» Myslo сыплет запятые горстями.

 

Каркасом певицы Елки похвастался «Первый тульский»...

...а пока ее устанавливают, можно послушать ее популярный клип.

 

Заголовки такие заголовки... («Первый тульский»).

 

О блокировках доступа к молоку сообщил Myslo.

 

Хорошо, что не чем-то еще! (ТСН24).

 

Шедевр от «Молодого» благополучно скончался, насяльника.

 

На вид от 22 до 22 лет. Ну где-то так, примерно («Тульские новости»).

 

Есть такая традиция – метить территорию?

 

Ну а как не поразиться, если у привычных лошадей нет аккумуляторов?!  (ТСН24).

 

Мда накрыла Тулу. Видимость на дорогах снижена (Центр71).

 

О проклятом месте предупреждают ТСН24.

 

А шашлыки пока грызут орешки (Центр71).

 

Чтобы уж наверняка.

 

В стационаре неправильно обрабатывали яйца (Myslo любимый).

 

Немного о соседстве новостей на Myslo. Реинкарнация?

 

И еще о соседстве фото. Ничего личного.

 

Центр71: Действительно ничего не мешает поехать.

 

В таком виде - только дома! (Центр71).

 

Прекрасный интригующий заголовок на Myslo.

 

Секретный сорт помидоров от редакции Myslo.

 

Метился в спину, но промахнулся.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 07:00 +20
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