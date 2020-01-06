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Слободские колбасы
Адские и веселые заголовки-2019. Часть первая

Адские и веселые заголовки-2019. Часть первая

Если уж подводить итоги года, то можно и такие. Мы собирали их весь год, и наши перлы, и заголовки коллег. Наслаждайтесь!

 

Придется погуглить.

 

Когда немного помог головой.

 

Дело - всему голова.

 

Сложное наименование.

 

...постигнут!

 

Пенсионный фон в норме.

 

Новости сельского хозяйства.

 

О главном к этому часу.

 

Метеопредупреждение.

 

Когда СМИ не нагнетают.

 

По информации Роспотребнадзора.

 

Кий местного жителя.

 

Почти Росстат.

 

(и даче взятки).

 

Нет времени объяснять! Читай!

 

И полтора землекопа.

 

Когда трудно остановиться.

 

Рубрика "Здоровье".

 

Мусор на встречке.

 

См. восьмую заповедь?

 

А вы умеете?

 

Все овраги Тулы - на букинг.com

 

Ностальгия по 90-м.

 

Ищите варианты.

 

Пожалуйте тепла!

 

Интрига.

 

Важное уточнение.

 

Подбор фото.

 

Живым языком.

 

Самое необычное ДТП.

 

Окей, Гугл, найди в Википедии "Сраняды".

 

А говорят, интернет резиновый...

 

Следственные действия.

 

"Жаркие. Зимние. Твои"?

 

Узкая и капризная аудитория.

 

О, страже!

 

Не буду вас утомлять. Продолжим в следующей подборке уже очень скоро! А вы делитесь своими скринами в комментариях. И помните, мы их читаем!)))

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:25 +5
Умеют же в Туле заголовки делать!
Умеют же в Туле заголовки делать!
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