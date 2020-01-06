Адские и веселые заголовки-2019. Часть первая

Если уж подводить итоги года, то можно и такие. Мы собирали их весь год, и наши перлы, и заголовки коллег. Наслаждайтесь!

Придется погуглить.

Когда немного помог головой.

Дело - всему голова.

Сложное наименование.

...постигнут!

Пенсионный фон в норме.

Новости сельского хозяйства.

О главном к этому часу.

Метеопредупреждение.

Когда СМИ не нагнетают.

По информации Роспотребнадзора.

Кий местного жителя.

Почти Росстат.

(и даче взятки).

Нет времени объяснять! Читай!

И полтора землекопа.

Когда трудно остановиться.

Рубрика "Здоровье".

Мусор на встречке.

См. восьмую заповедь?

А вы умеете?

Все овраги Тулы - на букинг.com

Ностальгия по 90-м.

Ищите варианты.

Пожалуйте тепла!

Интрига.

Важное уточнение.

Подбор фото.

Живым языком.

Самое необычное ДТП.

Окей, Гугл, найди в Википедии "Сраняды".

А говорят, интернет резиновый...

Следственные действия.

"Жаркие. Зимние. Твои"?

Узкая и капризная аудитория.

О, страже!

Не буду вас утомлять. Продолжим в следующей подборке уже очень скоро! А вы делитесь своими скринами в комментариях. И помните, мы их читаем!)))