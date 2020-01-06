Адские и веселые заголовки-2019. Часть первая
Если уж подводить итоги года, то можно и такие. Мы собирали их весь год, и наши перлы, и заголовки коллег. Наслаждайтесь!
Придется погуглить.
Когда немного помог головой.
Дело - всему голова.
Сложное наименование.
...постигнут!
Пенсионный фон в норме.
Новости сельского хозяйства.
О главном к этому часу.
Метеопредупреждение.
Когда СМИ не нагнетают.
По информации Роспотребнадзора.
Кий местного жителя.
Почти Росстат.
(и даче взятки).
Нет времени объяснять! Читай!
И полтора землекопа.
Когда трудно остановиться.
Рубрика "Здоровье".
Мусор на встречке.
См. восьмую заповедь?
А вы умеете?
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Ностальгия по 90-м.
Ищите варианты.
Пожалуйте тепла!
Интрига.
Важное уточнение.
Подбор фото.
Живым языком.
Самое необычное ДТП.
Окей, Гугл, найди в Википедии "Сраняды".
А говорят, интернет резиновый...
Следственные действия.
"Жаркие. Зимние. Твои"?
Узкая и капризная аудитория.
О, страже!
Не буду вас утомлять. Продолжим в следующей подборке уже очень скоро! А вы делитесь своими скринами в комментариях. И помните, мы их читаем!)))