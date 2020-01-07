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Адские и веселые заголовки-2019. Часть вторая

Адские и веселые заголовки-2019. Часть вторая

Продолжим подборку тульских новостей. Начало здесь.

 

Просто о сложном.

 

Официоз.

 

Имидж ничто. Жажда — всё.

 

Знай наших!

 

Туша? Э?

 

Кто понимает в мохнатых ногах.

 

Праздники продлятся до конца недели.

 

Ну, а правда, а вдруг?

 

Сенсация.

 

Ничего нельзя.

 

Крат.сестр.тал.

 

Раскладуха — ближе к читателю.

 

От знаний, конечно.

 

Открытый люк закрыт. Что не так?

 

С легким аквапаром!

 

Как же так

 

Некачественное оказание услуг.

 

Отделочники — отделали.

 

Стерла — и снова написала!

 

Неувязочка вышла.

 

Отличный заголовок, кстати!

 

Боль и унижение

 

Ну, раз Познер сказал…

 

Математика, физика и география.

 

Пойдемте!

 

Ой люли мои, люли!

 

Не будите!

 

Ёмкие слова.

 

Стоматоголики проклятые!

 

Крушили все подряд.

 

Директива.

 

Аудио и видео.

 

Был пьян «укал»

 

Ого! Ого-го!

 

Гори и хата!

 

Памяти Астрид Линдгрен.

 

И о погоде.

 

Ясно?!

 

А эта новость вне рейтинга, потому что она уже из этого, 2020 года. Свежак, так сказать. И нам нравится в ней всё: и заголовок, и текст.

И судя по дате (1 января), автору всё простительно!

Ну, а я жду ваших скринов к комментах! Да пребудет с нами сила!

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:33 +12
Адские и веселые заголовки-2019. Часть первая
Адские и веселые заголовки-2019. Часть первая
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