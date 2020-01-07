Адские и веселые заголовки-2019. Часть вторая

Продолжим подборку тульских новостей. Начало здесь.

Просто о сложном.

Официоз.

Имидж ничто. Жажда — всё.

Знай наших!

Туша? Э?

Кто понимает в мохнатых ногах.

Праздники продлятся до конца недели.

Ну, а правда, а вдруг?

Сенсация.

Ничего нельзя.

Крат.сестр.тал.

Раскладуха — ближе к читателю.

От знаний, конечно.

Открытый люк закрыт. Что не так?

С легким аквапаром!

Как же так

Некачественное оказание услуг.

Отделочники — отделали.

Стерла — и снова написала!

Неувязочка вышла.

Отличный заголовок, кстати!

Боль и унижение

Ну, раз Познер сказал…

Математика, физика и география.

Пойдемте!

Ой люли мои, люли!

Не будите!

Ёмкие слова.

Стоматоголики проклятые!

Крушили все подряд.

Директива.

Аудио и видео.

Был пьян «укал»

Ого! Ого-го!

Гори и хата!

Памяти Астрид Линдгрен.

И о погоде.

Ясно?!

А эта новость вне рейтинга, потому что она уже из этого, 2020 года. Свежак, так сказать. И нам нравится в ней всё: и заголовок, и текст.

И судя по дате (1 января), автору всё простительно!

Ну, а я жду ваших скринов к комментах! Да пребудет с нами сила!