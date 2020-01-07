Адские и веселые заголовки-2019. Часть вторая
Продолжим подборку тульских новостей. Начало здесь.
Просто о сложном.
Официоз.
Имидж ничто. Жажда — всё.
Знай наших!
Туша? Э?
Кто понимает в мохнатых ногах.
Праздники продлятся до конца недели.
Ну, а правда, а вдруг?
Сенсация.
Ничего нельзя.
Крат.сестр.тал.
Раскладуха — ближе к читателю.
От знаний, конечно.
Открытый люк закрыт. Что не так?
С легким аквапаром!
Как же так
Некачественное оказание услуг.
Отделочники — отделали.
Стерла — и снова написала!
Неувязочка вышла.
Отличный заголовок, кстати!
Боль и унижение
Ну, раз Познер сказал…
Математика, физика и география.
Пойдемте!
Ой люли мои, люли!
Не будите!
Ёмкие слова.
Стоматоголики проклятые!
Крушили все подряд.
Директива.
Аудио и видео.
Был пьян «укал»
Ого! Ого-го!
Гори и хата!
Памяти Астрид Линдгрен.
И о погоде.
Ясно?!
А эта новость вне рейтинга, потому что она уже из этого, 2020 года. Свежак, так сказать. И нам нравится в ней всё: и заголовок, и текст.
И судя по дате (1 января), автору всё простительно!
Ну, а я жду ваших скринов к комментах! Да пребудет с нами сила!