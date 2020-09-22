Забавные заголовки тульских новостей
Добрый день, друзья! Назрела очередная подборка новостей от бесшабашных тульских СМИ. И вам за это большущее человеческое спасибо! Это вы находите ляпы (особенно на Myslo), это вы присылаете нам скрины.
Сегодня поговорим о рубке-рубище, безголовых футболистах и... гиене вымени.
675 с половиной? Или как? (Отжигает «МК в Туле»).
Самое массовое ДТП в истории Тулы? («Первый Тульский» посчитал).
Революционная улица. «Первый Тульский», а ты точно тульский?
Новое слово в журналистике от «Тульских новостей».
А это не новое слово, а новый порядок слов — от Myslo.
Всё вы врете! Неправда ваша. Есть у них головы! (Классика от «Вести-Тула»).
Сколько радости! До слёз! (Тульские СМИ).
Пекинский район? (Занимательная география от «МК в Туле»).
Если переводить с «Первого Тульского» на русский по словарю, то «Казаки устроили в Тульском кремле одежду из грубой, толстой ткани». Наверное, что-то типа показа мод...
Следственный человек уже выехал! (Перл от «Первого Тульского»).
А у Тули нонче тёпло... (Myslo).
Действительно, фиговенький денёк по версии «МК в Туле».
Траснопорт от «Первого Тульского».
И пенсии, и пособии… («Тульские ИзвестИИ»))).
Смешного мало, конечно. Но ни одного ганса не осталось — это чистая правда («ТН»).
Гиена вымени от «МК в Туле».
Мало того, что туляк захватил чей-то флаг, так он еще и гору нашел, которой не существует. Воистину Тула — земля талантов! («Первый Тульский»).
Ну а теперь велкам в комментарии: доставайте из загашников скрины с ошибками. Обсудим?