Забавные заголовки тульских новостей

Добрый день, друзья! Назрела очередная подборка новостей от бесшабашных тульских СМИ. И вам за это большущее человеческое спасибо! Это вы находите ляпы (особенно на Myslo), это вы присылаете нам скрины.

Сегодня поговорим о рубке-рубище, безголовых футболистах и... гиене вымени.

675 с половиной? Или как? (Отжигает «МК в Туле»).

Самое массовое ДТП в истории Тулы? («Первый Тульский» посчитал).

Революционная улица. «Первый Тульский», а ты точно тульский?

Новое слово в журналистике от «Тульских новостей».

А это не новое слово, а новый порядок слов — от Myslo.

Всё вы врете! Неправда ваша. Есть у них головы! (Классика от «Вести-Тула»).

Сколько радости! До слёз! (Тульские СМИ).

Пекинский район? (Занимательная география от «МК в Туле»).

Если переводить с «Первого Тульского» на русский по словарю, то «Казаки устроили в Тульском кремле одежду из грубой, толстой ткани». Наверное, что-то типа показа мод...

Следственный человек уже выехал! (Перл от «Первого Тульского»).

А у Тули нонче тёпло... (Myslo).

Действительно, фиговенький денёк по версии «МК в Туле».

Траснопорт от «Первого Тульского».

И пенсии, и пособии… («Тульские ИзвестИИ»))).

Смешного мало, конечно. Но ни одного ганса не осталось — это чистая правда («ТН»).

Гиена вымени от «МК в Туле».

Мало того, что туляк захватил чей-то флаг, так он еще и гору нашел, которой не существует. Воистину Тула — земля талантов! («Первый Тульский»).

Ну а теперь велкам в комментарии: доставайте из загашников скрины с ошибками. Обсудим?