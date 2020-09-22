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Слободские колбасы
Забавные заголовки тульских новостей

Забавные заголовки тульских новостей

Добрый день, друзья! Назрела очередная подборка новостей от бесшабашных тульских СМИ. И вам за это большущее человеческое спасибо! Это вы находите ляпы (особенно на Myslo), это вы присылаете нам скрины.

Сегодня поговорим о рубке-рубище, безголовых футболистах и... гиене вымени.

675 с половиной? Или как? (Отжигает «МК в Туле»).

 

Самое массовое ДТП в истории Тулы? («Первый Тульский» посчитал).

 

Революционная улица. «Первый Тульский», а ты точно тульский?

 

Новое слово в журналистике от «Тульских новостей».

 

А это не новое слово, а новый порядок слов — от Myslo.

 

Всё вы врете! Неправда ваша. Есть у них головы! (Классика от «Вести-Тула»).

 

Сколько радости! До слёз! (Тульские СМИ).

 

Пекинский район? (Занимательная география от «МК в Туле»).

 

Если переводить с «Первого Тульского» на русский по словарю, то «Казаки устроили в Тульском кремле одежду из грубой, толстой ткани». Наверное, что-то типа показа мод...

 

Следственный человек уже выехал! (Перл от «Первого Тульского»).

 

А у Тули нонче тёпло... (Myslo).

 

Действительно, фиговенький денёк по версии «МК в Туле».

 

Траснопорт от «Первого Тульского».

 

И пенсии, и пособии… («Тульские ИзвестИИ»))).

 

Смешного мало, конечно. Но ни одного ганса не осталось — это чистая правда («ТН»).

 

Гиена вымени от «МК в Туле».

 

Мало того, что туляк захватил чей-то флаг, так он еще и гору нашел, которой не существует. Воистину Тула — земля талантов! («Первый Тульский»).

 

Ну а теперь велкам в комментарии: доставайте из загашников скрины с ошибками. Обсудим?

 

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Автор: Юлия Королева
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