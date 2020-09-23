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Слободские колбасы
Искали зеркало по объявлению, а когда заглянули в него, увидели это...

Искали зеркало по объявлению, а когда заглянули в него, увидели это...

Никогда не задумывались, как можно хорошо сфотографировать... зеркало, чтобы в нем не отразиться? Пригласить на фотосессию Дракулу? Фокусника? Изобрести невидимый фотоаппарат?

Как минимум, нужно иметь для съемки большое свободное помещение. Наверняка у профессиональных фотографов есть свои фишки, как это сделать. Но мы о них не знаем. Мы посмотрели на "Авито", какие фото туляки помещают в своих объявлениях о продаже зеркал. Нам показалось забавным, делимся!

 

Хорошо спряталась!

 

Внезапно чей-то пах...

 

Исчезающий мужчина.

 

Кот для привлечения внимания!

 

Продается палец.

Красота и восторг!

Прекрасно выглядите!

 

Деревянное зеркало.

 

Без шансов, без вариантов...

 

Криповенько!

 

Я здесь, внизу!

 

Я покажу вам хаос!

 

А у меня чехольчик новый (нет).

 

Кажется, это единственно верный вариант! И девушка милая!

 

Еще больше фотографий – в галерее.)))

 

Видели забавные объявления? Кидайте ссылки и скрины в комментарии!

   

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:51 +9
Забавные заголовки тульских новостей
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