Искали зеркало по объявлению, а когда заглянули в него, увидели это...

Никогда не задумывались, как можно хорошо сфотографировать... зеркало, чтобы в нем не отразиться? Пригласить на фотосессию Дракулу? Фокусника? Изобрести невидимый фотоаппарат?

Как минимум, нужно иметь для съемки большое свободное помещение. Наверняка у профессиональных фотографов есть свои фишки, как это сделать. Но мы о них не знаем. Мы посмотрели на "Авито", какие фото туляки помещают в своих объявлениях о продаже зеркал. Нам показалось забавным, делимся!

Хорошо спряталась!

Внезапно чей-то пах...

Исчезающий мужчина.

Кот для привлечения внимания!

Продается палец.

Красота и восторг!

Прекрасно выглядите!

Деревянное зеркало.

Без шансов, без вариантов...

Криповенько!

Я здесь, внизу!

Я покажу вам хаос!

А у меня чехольчик новый ( нет ).

Кажется, это единственно верный вариант! И девушка милая!

Еще больше фотографий – в галерее.)))

Видели забавные объявления? Кидайте ссылки и скрины в комментарии!