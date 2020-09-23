Искали зеркало по объявлению, а когда заглянули в него, увидели это...
Никогда не задумывались, как можно хорошо сфотографировать... зеркало, чтобы в нем не отразиться? Пригласить на фотосессию Дракулу? Фокусника? Изобрести невидимый фотоаппарат?
Как минимум, нужно иметь для съемки большое свободное помещение. Наверняка у профессиональных фотографов есть свои фишки, как это сделать. Но мы о них не знаем. Мы посмотрели на "Авито", какие фото туляки помещают в своих объявлениях о продаже зеркал. Нам показалось забавным, делимся!
Хорошо спряталась!
Внезапно чей-то пах...
Исчезающий мужчина.
Кот для привлечения внимания!
Продается палец.
Красота и восторг!
Прекрасно выглядите!
Деревянное зеркало.
Без шансов, без вариантов...
Криповенько!
Я здесь, внизу!
Я покажу вам хаос!
А у меня чехольчик новый (
нет).
Кажется, это единственно верный вариант! И девушка милая!
Еще больше фотографий – в галерее.)))
Видели забавные объявления? Кидайте ссылки и скрины в комментарии!