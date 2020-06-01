Детские перлы: про усатых женщин, адский детсад и кремлёвского паука

Сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. Кстати, один из самых старых международных праздников. Отмечается аж с 1925 года. Сколько воды с тех пор утекло, сколько детских изречений, смешных и мудрых никто не записал… Мы считаем, что такое добро пропадать не должно! Сегодня к празднику мы собрали небольшую подборку детских перлов от знакомых нам замечательных детишек.

Припомните, а что забавного говорили и говорят ваши малыши? Пишите в комментарях! Лучшее мы оформим и опубликуем!