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Детские перлы: про усатых женщин, адский детсад и кремлёвского паука

Детские перлы: про усатых женщин, адский детсад и кремлёвского паука

Сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. Кстати, один из самых старых международных праздников. Отмечается аж с 1925 года. Сколько воды с тех пор утекло, сколько детских изречений, смешных и мудрых никто не записал… Мы считаем, что такое добро пропадать не должно! Сегодня к празднику мы собрали небольшую подборку детских перлов от знакомых нам замечательных детишек.

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Припомните, а что забавного говорили и говорят ваши малыши? Пишите в комментарях! Лучшее мы оформим и опубликуем!

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:15 +7
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