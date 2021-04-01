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Слободские колбасы
Пьяная повестка: как мы жили без таких заголовков?

Пьяная повестка: как мы жили без таких заголовков?

Накопилась подборочка дивных заголовков. Долго копили, 1 апреля ждали. И дождались! Спасибо, что делитесь ссылками и скринами. Продолжайте в том же духе!

 

Царь-заголовок! («Тульские новости»).

 

Всё в дом, всё в семью («Центр71»).

 

Предсказание на день от «Тульских новостей».

 

Право, неловко за такой заголовок… (Myslo)

 

А действительно, с чем едят карту «Тройку»? Кулинарное шоу от «Центра71».

 

Согласитесь, есть в этом что-то французское. Приэльбурсьé такое. (Myslo)

 

— А где все?

— Все в Кимовсе!

(«Тульские новости»)

 

Придется попросить мужчин закупиться! (Тульские СМИ)

 

Ничего не понятно, но очень интересно! (ТСН24)

 

Смори! Зазырь! («Центр71»)

 

Туляк-то вспомнил, а вот автор новости — забыл. Римейк «Вспомнить всё» от «Первого Тульского».

 

Еще одно предсказание, на этот раз от Myslo, не сбылось: команда не отравилась. Славно!

 

Аплодисменты! В студию! (Подбор фото от «Центра71» — на уровне!)

 

«Какой путевый шуруповёрт! Заберу-ка себе!» (ТСН24)

 

Ни слова боле! («Тульские новости»)

 

По-моему, что-то из Некрасова. А вам как кажется? («Тульские новости»).

 

Продолжите коллекцию? Присылайте в комменты скрины или ссылки на новости.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 15:58 +10
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