Пьяная повестка: как мы жили без таких заголовков?
Накопилась подборочка дивных заголовков. Долго копили, 1 апреля ждали. И дождались! Спасибо, что делитесь ссылками и скринами. Продолжайте в том же духе!
Царь-заголовок! («Тульские новости»).
Всё в дом, всё в семью («Центр71»).
Предсказание на день от «Тульских новостей».
Право, неловко за такой заголовок… (Myslo)
А действительно, с чем едят карту «Тройку»? Кулинарное шоу от «Центра71».
Согласитесь, есть в этом что-то французское. Приэльбурсьé такое. (Myslo)
— А где все?
— Все в Кимовсе!
(«Тульские новости»)
Придется попросить мужчин закупиться! (Тульские СМИ)
Ничего не понятно, но очень интересно! (ТСН24)
Смори! Зазырь! («Центр71»)
Туляк-то вспомнил, а вот автор новости — забыл. Римейк «Вспомнить всё» от «Первого Тульского».
Еще одно предсказание, на этот раз от Myslo, не сбылось: команда не отравилась. Славно!
Аплодисменты! В студию! (Подбор фото от «Центра71» — на уровне!)
«Какой путевый шуруповёрт! Заберу-ка себе!» (ТСН24)
Ни слова боле! («Тульские новости»)
По-моему, что-то из Некрасова. А вам как кажется? («Тульские новости»).
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