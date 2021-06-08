блоги
блоги
Регистрация
Слободские колбасы
13 лихих заголовков тульских СМИ

13 лихих заголовков тульских СМИ

Голополосские острова, пасмурная пагода и незавидная судьбина клеща… В общем, у нас новая подборка. Спасибо, что внимательно читаете нас и наших коллег!

Намеки от «Первого Тульского». Ну, если хорошо присмотреться, то наш «белый дом» действительно смахивает на буддийскую пагоду. Только пасмурную:

 

«У вас есть воды? — Не воды, а вода. — Дайте стакан вода!» («Тульские новости»)

 

«Жители предполагают, что таким образом…» (интрига от «Тульской прессы»)

 

Коллег из «Первого Тульского» что-то сильно паравозит. Причем ребята настаивают: и в заголовке, и в тексте!

 

Царь-заголовок от Myslo. На самом деле, если укусил клеща, нужно вызывать «паравозик из Петелино»…

 

Как Максим Голополосов стал вдруг Голопогосовым… (ТСН24)

 

А что не допушили, мы сейчас распушим сами! («Тульские новости»)

 

Очередная интрига от Myslo: какой смысл писать точный размер ямы, если она растет не по дням, а по часам?!

 

Важное дополнение («Тульские новости»)

 

Роспотребнадзор versus коронавирсус! («Тульские новости»)

 

И о погоде… (ТСН24)

 

Почему-то читается с сильным акцентом… («Тульские новости»).

 

«Если кто-то скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!» («Первый Тульский»).

 

Продолжите коллекцию? Присылайте в комменты скрины или ссылки на новости!

 
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
8 июня, в 16:54 +13
;
Пьяная повестка: как мы жили без таких заголовков?
Пьяная повестка: как мы жили без таких заголовков?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.