13 лихих заголовков тульских СМИ

Голополосские острова, пасмурная пагода и незавидная судьбина клеща… В общем, у нас новая подборка. Спасибо, что внимательно читаете нас и наших коллег!

Намеки от «Первого Тульского». Ну, если хорошо присмотреться, то наш «белый дом» действительно смахивает на буддийскую пагоду. Только пасмурную:

«У вас есть воды? — Не воды, а вода. — Дайте стакан вода!» («Тульские новости»)