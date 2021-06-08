13 лихих заголовков тульских СМИ
Голополосские острова, пасмурная пагода и незавидная судьбина клеща… В общем, у нас новая подборка. Спасибо, что внимательно читаете нас и наших коллег!
Намеки от «Первого Тульского». Ну, если хорошо присмотреться, то наш «белый дом» действительно смахивает на буддийскую пагоду. Только пасмурную:
«У вас есть воды? — Не воды, а вода. — Дайте стакан вода!» («Тульские новости»)
«Жители предполагают, что таким образом…» (интрига от «Тульской прессы»)
Коллег из «Первого Тульского» что-то сильно паравозит. Причем ребята настаивают: и в заголовке, и в тексте!
Царь-заголовок от Myslo. На самом деле, если укусил клеща, нужно вызывать «паравозик из Петелино»…
Как Максим Голополосов стал вдруг Голопогосовым… (ТСН24)
А что не допушили, мы сейчас распушим сами! («Тульские новости»)
Очередная интрига от Myslo: какой смысл писать точный размер ямы, если она растет не по дням, а по часам?!
Важное дополнение («Тульские новости»)
Роспотребнадзор versus коронавирсус! («Тульские новости»)
И о погоде… (ТСН24)
Почему-то читается с сильным акцентом… («Тульские новости»).
«Если кто-то скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!» («Первый Тульский»).
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