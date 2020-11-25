Эти новости мы заслужили
Всем привет! Неотвратимо надвигается подборка прекрасных тульских новостей. Спасибо, что делитесь ссылками и скринами! Начнем…
То чувство, когда пишешь новость, а думаешь про аванс (Первый Тульский).
Печальная новость, но написано с душой (Центр 71).
По забре так по забре… (ИА «Тульские новости»).
Улетела в Кувейт! (группа «Тула Жесть», ВК).
Итак, последняя попытка! (ТН).
Бильд от Бога! (Центр 71).
Одержал поражение, продемонстрировал отрицательный рост, так сказать (Московский комсомолец в Туле).
Интрига! (МК в Туле).
О взятке борзыми щенками мы слышали, но о взятке гаишниками еще нет (Myslo).
Победителя выберем генератором. Или аккумулятором (Myslo).
В отместку за жаркое лето… (Myslo).
А редактор перевернулся где-то еще… (Центр 71).
В этой новости прекрасно всё. Начиная со СНАЙПЕРОВ, за которых выдали саперов, заканчивая боепипасами и предменами… (Центр 71).
Без комментариев… (Центр 71).
А в Рязане грибы с глазаме (Первый Тульский).
Новая профессия — ведущий теста ДНК (Центр 71).
Соболезнования живым? (Тульская пресса).
Послем ссорым всякоем возможном (Myslo).
Ну, а теперь велкам в комментарии: доставайте из загашников скрины с ошибками. Обсудим?