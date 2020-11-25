Эти новости мы заслужили

Всем привет! Неотвратимо надвигается подборка прекрасных тульских новостей. Спасибо, что делитесь ссылками и скринами! Начнем…

То чувство, когда пишешь новость, а думаешь про аванс (Первый Тульский).

Печальная новость, но написано с душой (Центр 71).

По забре так по забре… (ИА «Тульские новости»).

Улетела в Кувейт! (группа «Тула Жесть», ВК).

Итак, последняя попытка! (ТН).

Бильд от Бога! (Центр 71).

Одержал поражение, продемонстрировал отрицательный рост, так сказать (Московский комсомолец в Туле).

Интрига! (МК в Туле).

О взятке борзыми щенками мы слышали, но о взятке гаишниками еще нет (Myslo).

Победителя выберем генератором. Или аккумулятором (Myslo).

В отместку за жаркое лето… (Myslo).

А редактор перевернулся где-то еще… (Центр 71).

В этой новости прекрасно всё. Начиная со СНАЙПЕРОВ, за которых выдали саперов, заканчивая боепипасами и предменами… (Центр 71).

Без комментариев… (Центр 71).

А в Рязане грибы с глазаме (Первый Тульский).

Новая профессия — ведущий теста ДНК (Центр 71).

Соболезнования живым? (Тульская пресса).

Послем ссорым всякоем возможном (Myslo).

Ну, а теперь велкам в комментарии: доставайте из загашников скрины с ошибками. Обсудим?