Дружеские отношения Овнов перерастут в любовь, а Близнецам надо искать любовника в синем!

Овен (21.03−20.04): Первая половина недели крайне неблагоприятна для любого общения. Возможно, Овнам не удастся изменить ход событий в свою пользу, потому что в развитии ситуации будет участвовать слишком много случайных факторов. События недели потребуют от вас мобилизации сил. Вероятны сложные процессы реорганизации дела. Во многих вопросах Овны-руководители будут встречать упорное сопротивление и неподчинение. С самого начала недели возможны недоразумения и придирки. Вероятна потеря значительного числа сотрудников или партнеров.

Про деньги. Прежде чем залезать в долги, стоит хорошенько подумать о возможных последствиях. Это касается и кредитных карт. Постарайтесь возвращать деньги банку в беспроцентный период. На повышение зарплаты пока рассчитывать не приходится. Осторожнее с развлечениями.

Про любовь. Дружеские отношения могут начать незаметно перетекать в более глубокие чувства. Стоит обратить на это внимание и не пропустить момента, когда нужно будет принять важное для вас обоих решение. Отбросьте сомнения!

Про интим. Овны всю неделю будут сосредоточены на своем внутреннем мире и чувствах, нежели на сексуальной стороне жизни. Если их погладят по голове и уделят им внимание, это куда больше их тронет, чем самые откровенные проявления страсти. Есть необходимость почаще напрашиваться на комплименты и заботиться о своем теле чуть больше, чем обычно.

Благоприятные дни: 7, 8; неблагоприятные: 3.

Телец (21.04−21.05): Тельцы могут сделать очень выгодные покупки, получить подарок, поощрение. Эта неделя может принести им удовлетворение от сделанной работы, удачу в любви. Неделя получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения Тельцов, которых нелегкая судьба сделала сухими, черствыми людьми, достаточно равнодушными к близким и друзьям. Эта неделя способствует успеху в борьбе с собственным «эго».

Про деньги. В понедельник вероятны денежные поступления, но не стоит их сразу тратить. В пятницу не исключены конфликты на работе и финансовые затруднения, источником которых явитесь вы сами.

Про любовь. Вам удалось покорить чье-то сердце, и теперь вам кажется, что все испытания позади. Может быть, и так, а может быть, они только начинаются. Понравится ли вам ваш избранник в быту, а не только на свиданиях?

Про интим. Сегодня на вашем настроении ощутимо скажутся задумчивые и заинтересованные взгляды всех знакомых и незнакомых представителей противоположного пола в вашу сторону. Явная устремленность их глаз будет вам льстить... Но вряд ли зажжет ответную искру страсти.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 3.

Близнецы (22.05−21.06): Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы. Возможно, Близнецам предстоит романтическое свидание или встреча с давней симпатией. Неделя отдыха, следования традициям, привычкам. Возможно, что вам удастся благополучно завершить отложенные дела или выяснить все мучившие вас вопросы. Близнецы могут почувствовать потребность в общении с родителями, давними друзьями или в посещении памятных мест.

Про деньги. На этой неделе финансовая сфера вашей жизни вас порадует. У вас будет дополнительный источник дохода. Причем вы сможете хорошо заработать в идеальном для себя графике, без особого напряжения. Не следует перегружать пятницу деловыми встречами.

Про любовь. На нынешней неделе у вас будет немало нежности и страсти, открытости и откровенности. Ваш любовный роман в самом разгаре. И скоро вы, похоже, получите предложение руки и сердца.

Про интим. Сегодня вас ожидают различные потрясения, связанные с одеждой, особенно синего цвета. Причем эти потрясения — хорошие, например, не исключено, что пригласивший вас на свидание мужчина окажется одетым как раз в синий свитер или в сине-голубые джинсы. А милая вашему сердцу дама будет в синем платье. Соответственно, чудеснее всего вы будете выглядеть также во всех оттенках синего!

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 5.

Рак (22.06−22.07): Неделя связана с победой над собой. Для тех Раков, кто занимается самообразованием и самосовершенствованием, наступит время признания и кармического воздаяния. Если личность недостаточно духовно развита — возможны душевное беспокойство, ухудшение самочувствия. Дурные предчувствия Раков могут оправдаться. Самолюбие и достоинство будут подвергаться испытаниям. Обидные слова, сказанные ими сгоряча, надолго останутся в памяти людей.

Про деньги. В понедельник к вам может поступить интересное деловое предложение. Воспользуйтесь им. Среда и суббота — лучшие дни для покупок. В четверг и пятницу вы будете на пике профессиональной формы.

Про любовь. У вас возможны перепады настроения, но ваши отношения с любимым человеком скоро наладятся. Не огорчайтесь, пусть он побудет немного в одиночестве и вернется к вам, осознав свои ошибки.

Про интим. Увы, Раки не в самом лучшем настроении и самочувствии для каких-либо проявлений либидо. Единственное средство, способное улучшить их состояние и даже немного развеселить — это вкусная еда с бутылкой хорошего вина.

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 4.

Лев (23.07−23.08): Неделя полна искушений, соблазнов. Не исключены конфликты с партнерами и друзьями или крупный скандал в семье. Постарайтесь избегать неосторожных высказываний и злоупотребления алкоголем. Вероятный визит друзей или родственников предоставит возможность приятно провести время. У многих Львов может появиться стремление к достижению популярности, к светским развлечениям, к веселью. В сфере интимных отношений вероятны взаимное удовлетворение и успех.

Про деньги. Авантюры и спонтанные покупки грозят подорвать ваш бюджет. Однако это совсем не означает, что приобретения будут неудачными. Пройдитесь по магазинам, и обязательно найдете то, о чем давно мечтали. Но выбирать надо осмысленно, сравнивая цены и выбирая лучшее предложение.

Про любовь. На этой неделе звезды обещают, что вы будете выглядеть на все сто. Да и настроение у вас, скорее всего, будет весьма игривое. Результат — максимум внимания со стороны представителей противоположного пола.

Про интим. Львы задумаются о сексуальных табу, царящих в обществе, и придут к неутешительным выводам. Согласно их логике, нужно либо запретить однозначно все, кроме миссионерской позы, либо это все разрешить. В самом деле, все равно скоро все перейдут исключительно на виртуальный секс, а уж там можно назваться кем угодно и что угодно вытворять...

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 3.

Дева (24.08−23.09): Неделя имеет двойственную характеристику. Неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям. Возможно, события недели будут развиваться не так, как вам хотелось. Первая половина недели принесет душевное смятение. Девы не смогут оценить все достоинства и недостатки положения, критически взглянуть на достигнутые результаты.

Про деньги. Успех в денежных делах наконец пришел. Успейте воспользоваться шансом, не тяните время, иначе он уйдет дальше, не взяв вас с собой. Вероятно подписание важных договоров. Звезды советуют взять кредит на развитие бизнеса.

Про любовь. Наступает период обновления ваших чувств и появления в вашей жизни новых близких отношений. Вы можете быть поставлены перед выбором, и никто, кроме вашего собственного сердца, не подскажет, что для вас важнее.

Про интим. Неделя излишне противоречивая, «ветреная», капризная. На половой стороне жизни это отражается следующим образом: повышенная склонность к перемене поз и смене ролей, эмоциональная неустойчивость, подверженность бурным оргазмам, которые могут даже сопровождаться слезами, а то и рыданиями. Так что в качестве эротических аксессуаров отлично подойдут носовые платки!

Благоприятные дни: 4, 8; неблагоприятные: 2.

Весы (24.09−23.10): Вероятно, что вы столкнетесь с грубостью, непониманием. Мелкие ссоры могут разрастись до крупного скандала. Неблагоприятная неделя для активной деятельности в профессиональной сфере. Вероятен спад жизненной энергии. Планы и мысли, которые придут вам в голову, не принесут желаемого результата. Выгоду можно получить только от старых дел. Постарайтесь сосредоточиться на себе и прийти к гармонии.

Про деньги. На этой неделе вас могут ожидать непредвиденные затраты, однако ваш бюджет от этого практически не пострадает. Во вторник можно рассчитывать на премию или дорогой подарок. В пятницу у вас появится возможность хорошо заработать.

Про любовь. Успех грозит вскружить вам голову, еще бы, сколько внимания к вашей персоне! На этой неделе возможны фантастические, просто сногсшибательные свидания. Но если это тайная связь, она грозит стать явной.

Про интим. Неделя выдастся не самая легкая: часами напролет вам будут заливать о необходимости расширять горизонты эротического бытия. Вы-то, в принципе, послушать не прочь, но вот воплощать все это в постели вам как-то немного лень. В принципе, можно пойти на компромисс и попробовать что-нибудь новенькое, но не все сразу.

Благоприятные дни: 3, 7; неблагоприятные: 2.

Скорпион (24.10−22.11): Возможно, что вследствие колебаний настроения Скорпионы не смогут контактировать с людьми, от которых они зависят. Эта неделя пройдет под знаком любовных разочарований. С любым человеком у Скорпиона возможны легкие ссоры, хотя видимых причин для них нет. Финансовое положение значительно улучшится по независящим от вас причинам. Уделите время старшим родственникам.

Про деньги. Вам может повезти, и вы обретете новый, вполне вас устраивающий источник дохода. Во второй половине недели возможна большая прибыль. Звезды предрекают вам карьерный рост.

Про любовь. В сфере личных отношений вам сейчас лучше придерживаться максимально простой и понятной схемы действий. Если вы любите и любимы, вам нужно быть вместе.

Про интим. Повысить уровень своего физического влечения Скорпионам помогут гомеопатические средства, причем не обязательно растительного или животного происхождения. Возможно, той искрой, что зародит в вас пламя, станет совершенно невинный на вид фильм, который вы посмотрите вместе. Но на всякий случай флакончик какой-нибудь пассифлоры держите все же под рукой.

Благоприятные дни: 2, 3; неблагоприятные: 5.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя характеризуется неустойчивостью, противоречивостью и изменчивостью. Возможно незначительное везение в начале недели. Судьба может совершить неожиданный поворот. Неблагоприятная неделя для многих Стрельцов. В профессиональной сфере стремление отложить выполнение необходимых дел может привести к лишним неурядицам. Вероятны рассеянность и неуверенность в себе. Возьмите себя в руки и все наладится.

Про деньги. В начале недели лучше не совершать необдуманных приобретений. Постарайтесь денежные проблемы решать своими силами, не привлекая друзей и родственников и тем более малознакомых людей. В конце недели вам дадут премию.

Про любовь. Быт грозит съесть романтику. Хорошим решением был бы полный отказ от занятий домашними делами и отправка хотя бы в маленькое путешествие вдвоем, хотя бы на выходные.

Про интим. Перед вами встанет дилемма, что же им предпочесть: то ли вкушать тихое семейное счастье за чашкой чая, то ли броситься в омут с головой и поискать приключения на свою «пятую точку»? Впрочем, по мнению звезд, долго колебаться не стоит: и то и другое окажется равно сладким.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 7.

Козерог (22.12−20.01): Звезды благоприятствуют достижению поставленных целей, изучению наук, творчеству или постижению своих корней. Стабильность Козерогов принесет в их семьи мир и восстановление равновесия. Неделя предполагает удачные знакомства и встречи. Во второй половине недели существует опасность финансовой потери. Будьте осторожны, избегайте людных мест.

Про деньги. Берегите свою финансовую независимость. Нежелательно браться за рискованное предприятие, даже если дело кажется верным и полезным. В пятницу будут удачными необходимые покупки.

Про любовь. На этой неделе вы можете страдать от одиночества. Сфера любовных отношений обещает лишь разочарования, новый знакомый грозит оказаться слишком эгоистичным и меркантильным.

Про интим. Даже умудренные жизненным опытом Козероги ни с того ни с сего вдруг почувствуют себя неискушенными юнцами, ничего не знающими о физической стороне любви. Подобный опыт окажется весьма полезным для дальнейшего совершенствования ваших навыков — так что готовьтесь конспектировать «лекции»!

Благоприятные дни: 7; неблагоприятные: 4.

Водолей (21.01−19.02): Благоприятная неделя для духовного совершенствования. Многим Водолеям предстоит сделать сложный выбор. Возможны искушения и соблазны легкой и беззаботной жизни. Эта неделя предполагает раскрытие внутренней сущности человека. События недели могут серьезно повлиять на представление Водолеев о себе. Несмотря на неприятные сюрпризы, многие смогут углубиться в работу, наладить и укрепить отношения с близкими.

Про деньги. В понедельник может поступить важная информация, которая касается вашей карьеры. Имейте в виду, что она, скорее всего, придет из неожиданного источника, и тогда, когда вы меньше всего к этому готовы. В четверг возможны долгожданные денежные поступления.

Про любовь. Бурные чувства и неосторожность могут вызвать слухи и сплетни. Это грозит привести к осложнениям в ваших отношениях. Проявляйте сдержанность в выражении своих чувств.

Про интим. Водолеи склонны с грустью взирать на «дела минувших дней», предаваясь воспоминаниям, как (где, сколько раз) их когда-то любили. Сентиментальность их дойдет до абсурда, когда излить душу со всеми интимными подробностями захочется первому встречному. Хорошо, если первый встречный окажется посторонним человеком...

Благоприятные дни: 2, 8; неблагоприятные: 3.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя концентрации жизненных сил, борьбы и защиты своих взглядов. Рыбы будут способны определить главное в своей жизни. Возможны душевное беспокойство и стрессы. В ближайшее время вам не следует надеяться на какие-либо денежные поступления. Неделя предполагает иллюзии, искушения, соблазн, стремление получить легкую наживу. Все дела так или иначе будут связаны с финансами: придется отдавать и снова делать долги, заниматься поисками новых заработков.

Про деньги. Финансовые дела будут идти с переменным успехом. Вам необходимо воспользоваться благоприятным моментом в понедельник. В середине недели не исключены определенные финансовые трудности, причиной которых будут личные неурядицы.

Про любовь. Похоже, вы настроены решительно. Да, действительно, не стоит терпеть обман и измены. Да и если вы сами оказались в любовном треугольнике, пришла пора сделать выбор. Если же вы еще не встретили любимого человека, то воскресенье — хороший день для знакомства.

Про интим. Ваша половинка выберет не самое подходящее время, чтобы опробовать давно интересующие его новые позы или хитроумные приемчики. Но что поделать, если ваши биоритмы совпадают далеко не так часто, как вам бы того хотелось. Впрочем, постарайтесь найти в себе «десятое дыхание» и поспособствовать «кладоискателю» в его изысканиях. А вдруг он все-таки отыщет что-нибудь стоящее?

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 7.