Рыбам нужна новая любовь, а Девы найдут новый источник заработка

Овен (21.03−20.04): Неделя благоприятна для поездок, командировок, путешествий. Она может быть особенно удачной для общественных деятелей, юристов, медиков. Прекрасное время для любви и романтических приключений. Активная неделя, благоприятствующая творческим исканиям. Овны могут проявлять активность и фантазию. Этот период весьма удачен для наведения порядка в доме, ремонта, благоустройства квартиры или переезда.

Про деньги. В деловых отношениях учитывайте свои интересы, однако не забывайте и о своих партнерах, это позволит вам избежать определенных осложнений. Финансовое положение достаточно стабильно, но оно все-таки не оправдывает ваших надежд. Наберитесь немного терпения, и успех к вам придет.

Про любовь. Постарайтесь быть разумнее любимого человека, услышьте его и подождите, пока он остынет от эмоций. Тем самым вы прекратите взаимные претензии, и у вас появится шанс помириться.

Про интим. Чем теснее вы сможете обняться сегодня ночью или вечером с вашим партнером или партнершей, тем большим количеством сексуальной энергии у вас получится обменяться. Поэтому заранее спланируйте вашу близость таким образом, чтобы включить в нее те позы, что обеспечивают максимальное прижатие тел друг ко другу. А еще лучше, если вы еще и заснете после секса — обнявшись.

Благоприятные дни: 9, 14; неблагоприятные: 10.

Телец (21.04−21.05): Тельцы будут чувствовать себя прекрасно. Все будет так, как им хотелось бы: вся семья в сборе, дети радуют, близкие хотят во всем помочь. Сейчас очень подходящее время, чтобы поднять свой авторитет в глазах любимого человека и всей вашей семьи. Выходные дни проведите дома, но не думайте скучать! И не обращайте внимания на мелкие неурядицы, это всего лишь мелочи жизни.

Про деньги. Пора безденежья, наконец, позади и теперь ваше финансовое положение изменится к лучшему. Конечно, деньги с неба не упадут, но у вас будет прекрасная возможность их заработать. Важно не лениться и не плыть по течению.

Про любовь. Не бойтесь менять себя и свою жизнь. Пусть неуверенность в собственных силах просто растворится в пространстве. Сейчас время для новых знакомств и свиданий.

Про интим. Немного хны на щеках, кожаные браслеты на руках, ожерелье из зубов акулы на шее — и вот вы уже блещущая красотой и блещущая невинной наготой уроженка Полинезии, ожидающая своего возлюбленного с вечерней ловли крабов. Как только он вернется в ваше бунгало и увидит свою женщину в ее первозданной красоте — то сразу забудет обо всем! Мужчины-Тельцы на этой неделе тоже будут особенно сексуальны.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 10.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя благоприятна для начала любого важного дела, использования информации. Возможно, что у Близнецов возникнут ностальгические настроения. Начинается период активной борьбы Близнецов с вредными привычками, пороками, период преодоления своей животной природы. Возможно, у них появится шанс проявить талант и продемонстрировать деловую хватку.

Про деньги. Вас ждет крупный финансовый успех. Работодатели оценят ваш опыт и ваши навыки и готовы предложить удобный график и весьма солидное вознаграждение. Так что вас весьма порадует деловая сфера вашей жизни. В конце недели будут удачными приобретения для обустройства дома.

Про любовь. Вы сейчас можете наслаждаться нежностью и заботой со стороны любимого человека. Ваши отношения весьма гармоничны и радуют вас обоих.

Про интим. Имеются отличные шансы завести интрижку на работе или хотя бы заинтересовать начальство не только в качестве рабсилы, но и в качестве сексуального объекта. А это шикарный повод попросить прибавку к зарплате. И вообще, на этой неделе постарайтесь вырасти в своих глазах и изрядно повысить свою привлекательность.

Благоприятные дни: 10, 13; неблагоприятные: 14.

Рак (22.06−22.07): Благоприятная неделя для удачного завершения дел, заключения браков, зачатия. Раки могут почувствовать поддержку земных покровителей. Верующие люди будут чувствовать поддержку высших сил, что придаст им уверенность в завтрашнем дне и поможет справиться со всеми делами. Возрастут магические способности и привлекательность Раков. Необычное восприятие мира усилит оптимистическое настроение. Но вероятно, что напряженная общественно-политическая обстановка скажется на психике и мировоззрении Раков.

Про деньги. Вероятны позитивные изменения на работе, вслед за которыми могут последовать и улучшения в материальном положении. В выходные вам не стоит проявлять излишнюю расточительность. В том числе и тратиться на подарки близким людям, они вряд ли по достоинству оценят ваш порыв.

Про любовь. Вы можете слишком крепко сжать свои страстные объятья, и любимый человек поспешит отойти подальше от вас на безопасное для него расстояние. Смените тактику, ослабьте хватку.

Про интим. И сдержанные, и не лезущие за словом в карман Раки превзойдут себя и начнут отвешивать двусмысленности одну за другой, поражая окружающих своей «испорченностью» до глубины души. Постарайтесь сохранить ваше настроение до того самого «момента истины», когда подобные непристойности придутся «ко двору» и лягут на благотворную почву.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 9.

Лев (23.07−23.08): Неделя связана с усвоением космической энергии, отдыхом, обретением душевного равновесия. Усиливаются аура, жизненный потенциал, сексуальность. Благоприятны общение с друзьями, встречи со знакомыми, творческие искания, интимные отношения. Ваш жизненный потенциал будет находиться на высоте. Новые дела будут успешными. События этой недели могут надолго остаться в памяти. Рекомендуется по возможности зафиксировать их в документах или на фотографиях.

Про деньги. Оформление важных бумаг и подписание договоров с банком лучше запланировать на первую половину недели. В пятницу и субботу могут возникнуть финансовые трудности, не усугубляйте их походами по магазинам.

Про любовь. На этой неделе для вас может открыться совершенно новый мир любви и страсти. Можно даже решиться на смелые сексуальные эксперименты.

Про интим. Львы всю неделю будут долго и бесплодно размышлять, что бы им такое надеть, чтобы всех соблазнить. Поскольку планеты сулят вам благоприятный для всего естественного день, то смело надевайте вещи из натуральных тканей. Вы будете очень притягательны.

Благоприятные дни: 10, 15; неблагоприятные: 11.

Дева (24.08−23.09): Не исключены мелкие недоразумения, поэтому необходимо спланировать распорядок недели заранее. Если вы в начале недели справитесь со всеми задуманными делами, то на выходных сможете по-настоящему отдохнуть. Разобраться с домашними хлопотами вам помогут дети, которые в этот период будут особенно послушными. Не забудьте про родителей, они будут ждать вашего звонка.

Про деньги. На этой недели у вас появиться возможность открыть для себя дополнительный источник заработка. Хотя партнеры по бизнесу могут непреднамеренно вас подвести, вы найдете выход. В пятницу будут удачными покупки и крупные приобретения.

Про любовь. Предоставьте инициативу любимому человеку, и он избавит вас от излишних хлопот, и вы почувствуете себя счастливее. Пятница — важный день для вашей любви, а вот субботу лучше провести в одиночестве.

Про интим. Жалкое подобие дон Жуана испортит сегодня вам все настроение и вообще значительно отравит жизнь. Что поделать — не всегда внимание поклонников тешит самолюбие. Подчас их назойливость вызывает тошноту — вот как сегодня. Оградите себя по возможности хотя бы от встреч в реале — иначе с трудом отделаетесь от «приставучей пиявки». Мужчины-Девы, вам звезды советуют быть настойчивее, и тогда самые прекрасные дамы будут у ваших ног.

Благоприятные дни: 9, 12; неблагоприятные: 14.

Весы (24.09−23.10): В вашей жизни намечается переход на иной уровень развития, к новым делам и планам. Многие Весы начнут работы по строительству, ремонту и благоустройству жилища. Намеченные путешествия принесут свободолюбивым Весам радость обновления. Неделя предполагает воздержание, отсечение ненужных связей и контактов, трезвую оценку действительности, познание «добра» и «зла». Возможно столкновение с грубостью и даже агрессивностью окружающих. Отношения между партнерами наладятся.

Про деньги. Основные заработки могут быть связаны с поездками или с преподаванием. Вторник — удачный день для решения вопросов, которые касаются недвижимости. В пятницу вам дадут премию или предложат повышение.

Про любовь. У вас продолжается страстный, насыщенный эмоциями и впечатлениями период. Будьте осторожны в любовных отношениях, есть немалый шанс запутаться. Если не знаете, что выбрать, поставьте отношения на паузу.

Про интим. Звезды рекомендуют взять сегодня с собой «в койку» ни что иное, как мягкие игрушки — ведь наверняка у вас дома валяется целая куча заскучавших зайчиков, медвежат и тигрят. Сегодня у вас есть отличный шанс изменить предвзятое мнение вашей второй половинки и доказать, что игрушки нужны всегда!

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 10.

Скорпион (24.10−22.11): Вероятно, что Скорпионам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов. Появится возможность оценить все достоинства и недостатки своего положения и определить цель своей жизни и деятельности. Неделя характеризуется неуравновешенностью и дисгармонией. Скорпионы смогут убедиться в широте своих возможностей, когда в критических ситуациях почерпнут энергию из личных скрытых резервов, что поможет им выйти из жизненных затруднений с наименьшими потерями.

Про деньги. Вас ждет настоящий карьерный взлет. Вы получите работу своей мечты с весьма солидной зарплатой. Начальству одобрит ваши идеи. Перед вами открываются большие финансовые перспективы.

Про любовь. Если вы чувствуете, что ваши отношения с любимым человеком глубоки и полны заботы и взаимопонимания, то эта неделя как нельзя лучше подходит для того, чтобы решиться на серьезный шаг. Звезды говорят, что ваша любовь сильна и взаимна.

Про интим. Без дежурного и рутинного секса обойтись придется Скорпионам — ведь вы и ваш партнер совпадете в желании добавить немного «перца» в ваши интимные отношения. Но вот что это будет за «сорт» этого самого «перца», звезды рассказывать отказываются. А то сюрприза не получится!

Благоприятные дни: 10, 13; неблагоприятные: 15.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя может оказаться немного тяжелой. Начало недели характеризуется возрастанием агрессивности и противоречий, столкновениями с толпой, общественными конфликтами. Но ближе к выходным все наладится: главное держите себя в руках и не позволяйте никому испортить вам настроение. Выходные проведите с самыми близкими друзьями, но не советуем выходить в общественные места.

Про деньги. Неделя благоприятна для новых коммерческих предложений, рассмотрите их с полной серьезностью. Постарайтесь меньше рассказывать окружающим о своих финансовых планах, так им легче будет реализоваться. Вы сможете досрочно погасить кредит.

Про любовь. Если на горизонте ваших отношений появились какие-то трудности, знайте, их необходимо решать исключительно вдвоем, а не впутывать в сложившуюся ситуацию друзей и родственников. Тем более, что универсальных советов все равно ведь не существует. Слушайте свое сердце.

Про интим. Стрельцы смотрят в будущее с улыбкой, а на все происходящее с ними — с философской усмешкой. Благодаря этому бесценному качеству они гораздо легче перенесут неудачи на любовно-эротическом фронте, которые можно ожидать в первой половине недели. Ближе к выходным, кстати, они могут смело ожидать сюрпризов и подарков судьбы.

Благоприятные дни: 10, 14; неблагоприятные: 9.

Козерог (22.12−20.01): Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Но не стоит из-за этого расстраиваться, все в скором времени наладится и вы забудете про все эти проблемы. Близкие будут рады вам помочь во всем, главное не забудьте их поблагодарить за это. Конец недели пройдет спокойно, если вы останетесь дома. Если же вы решите отправиться в людное место, возможны некоторые неприятности.

Про деньги. Если в начале недели у вас откуда-то появятся деньги, не стоит говорить об этом всем знакомым. Лучше сохранить источник поступлений и сам этот факт в тайне. Творческий подход к профессиональным обязанностям принесет ощутимую прибыль в ближайшем будущем.

Про любовь. Никаких решающих разговоров и выяснения отношений. Поменьше критики, больше нежных слов и страстных признаний. Иначе вы рискуете остаться в одиночестве.

Про интим. Ваш внимательный и исследовательский подход к собственному любовному ложу позволит вам со всей отчетливостью понять, чего же на самом деле вашей паре не хватает. Возможно, налицо недостаток знаний о разнообразии позиций и техник? Или же вам недостает секс-игрушек? Или вообще требуется «третий нелишний»?

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 12.

Водолей (21.01−19.02): Неделя очищения, прозрения и получения сокровенных знаний, осуществления самой заветной мечты. Удача может снова оказаться рядом с Водолеями, если они не спугнут ее слишком активными действиями. Возможно улучшение состояния душевного и физического здоровья. Многие Водолеи наконец почувствуют облегчение. Неприятности должны постепенно уйти из их жизни.

Про деньги. Постарайтесь не выбрасывать деньги на сиюминутные покупки, которые вам, скорее всего, даже не пригодятся. Возможны лишние траты. В среду можно ждать денежные поступления, однако они будут невелики.

Про любовь. Вы будете склонны к созданию ореола таинственности вокруг собственной персоны. Дело полезное, но стоит знать меру. В противном случае, вы напустите столько туману, что вас просто не найдут и перестанут искать вовсе, переключив внимание на других.

Про интим. Водолеям очень хочется разнузданности и одновременного полного откровения и обнажения перед партнером. Возможно, вашему возлюбленному хочется того же самого? Тогда что вам мешает сыграть в заманчивую игру «Юная прелестница (или прелестник) на исповеди»? Полное покаяние ведет к очень сладкому искуплению. И помните, что вы всегда можете поменяться ролями!

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 14.

Рыбы (20.02−20.03): Эта неделя подарит вам долгожданное спокойствие и удовлетворение жизнью. Вам будет казаться, что весь мир изменился в лучшую сторону. Это очень благоприятное время для налаживания отношений, для зачатия и для поисков новой любви. Вас ждут новые интересные знакомства, развлечения и невероятные события. Чем позитивнее вы будете смотреть на вещи, тем лучше все у вас получится.

Про деньги. Постарайтесь быть осторожнее с деньгами, вероятны потери, особенно в среду. А вот пятница — наиболее благоприятный день в финансовом плане, самое время начинать новое дело или новый проект. Но не забудьте разобраться со старыми долгами.

Про любовь. Возможно, среди ваших знакомых появится новый, интересный человек, и ваши отношения с ним, которые вроде бы ни к чему не обязывают, перерастут в сильное чувство. Вам нужна новая любовь.

Про интим. Рыбы обрадуются любым предложениям со стороны своих спутников жизни, но особенно их увлечет идея заняться сексом где-нибудь в необычном месте. Крыша соседнего здания, балкон у друзей дома, куда вы вышли якобы подышать свежим воздухом — да все, что угодно! — может стать отличной площадкой для ваших взаимных утех и ласк.

Благоприятные дни: 10, 13; неблагоприятные: 14.