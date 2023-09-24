Козерогов ждет пылкая страсть, а Овны должны опасаться телефонных мошенников

Овен (21.03−20.04): После этой недели вы либо почувствуете, что значит вкус победы, либо вам придется некоторое время потратить на исправление просчетов и ошибок. Чтобы свести к минимуму риск потерь, не принимайте скоропалительных решений. Но главное — не настаивайте на своем мнении в кабинете начальства или в споре со своей второй половиной. До среды лучше заниматься наведением порядка — везде, где это требуется. Легче разрушать, чем строить и договариваться. С четверга ваш пыл несколько поубавится, зато удастся получить от жизни больше удовольствий.

Про деньги. В целом неделя финансово стабильна, если вы не попадетесь на удочку авантюристам или телефонным мошенникам. И самим тоже не стоит организовывать ничего авантюрного. В четверг или пятницу вероятно увеличение зарплаты или денежные поступления.

Про любовь. Африканские страсти немного улеглись, им на смену приходит взаимопонимание. Вторник, пятница и суббота — лучшее время для душевного и интимного общения с любимым человеком. Чем больше теплых слов вы скажете избраннику, тем понятнее и ближе станете для него.

Про интим. Пусть в вашем доме играет ненавязчивая музыка, окрашенная в теплые тона, и вы только вдвоем, при свете ночника, или же вообще в полумраке. Пусть у вас хватит времени на все запланированные «блюда» — по крайней мере, звезды говорят, что все у вас получится!

Благоприятные дни: 27, 30; неблагоприятные: 25.

Телец (21.04−21.05): Эта неделя готовит для вас немало сюрпризов. Приготовьтесь сделать неожиданные открытия, услышать откровенные высказывания или получить предложения. Главное — оставить позади нерешительность и попытаться выйти на новый уровень. Иначе шанс будет упущен. Более основательно подойти к решению важных вопросов вы сможете в четверг. Решайтесь на перемены в личной жизни, давайте начало новым темам и проектам, экспериментируйте. В выходные друзья не дадут вам скучать. Найдите время подготовиться к новой неделе — вас ждет много работы.

Про деньги. На нынешней неделе вероятны непредвиденные расходы и затраты. Но они, к счастью, не нанесут особого урона вашему семейному бюджету. Среда — удачный день для подписания договоров и соглашений. Пятница — неподходящий день для крупных покупок или подачи заявки на кредит. Суббота обещает быть благоприятной для походов по магазинам.

Про любовь. Не бойтесь проявить свои эмоции, не надо скрывать своих чувств. Однако не стоит давать волю ревности и гневу, иначе они захлестнут вас, что грозит разрывом отношений.

Про интим. Увы, пылать страстью сейчас явно будет кто-то другой, не вы. Вы напоминаете сегодня холодильник, в котором все живое через пару часов напрочь замерзает. Ну что тут можно посоветовать — только заняться теоретическими любовными выкладками.

Благоприятные дни: 26, 30; неблагоприятные: 28.

Близнецы (22.05−21.06): Всю неделю будет ощущаться непреодолимое желание действовать. Но как раз инициатива может погубить некоторые ваши планы. Лучше переждать и сосредоточиться на тех проектах, от которых отдача ожидается в будущем. С четверга можно вести переговоры, исправлять ошибки, если поймете, что это нужно для дела или душевного спокойствия. Меньше думайте о себе, больше — об окружающих. Разберитесь с беспорядком в шкафах или подвалах. В выходные активно участвуйте в мероприятиях, на которые вас пригласят друзья, но не поддавайтесь соблазнам.

Про деньги. Финансовое положение вас порадует. Вы заработаете много денег, причем и сама работа принесет вам удовольствие, видимо, будет творческой и интересной. Отношения с коллегами тоже будут дружескими и доверительными.

Про любовь. Вся неделя подходит для романтических свиданий. Максимально используйте гармоничный момент в ваших отношениях, будьте нежны и откровенны с любимым человеком.

Про интим. Все, что в ближайшее время необходимо представителям вашего зодиакального знака — это соблюдать правила приличия и не атаковать первыми там, где это не принято. Не бросайтесь в бой, а дайте себя соблазнить, чтобы вашему любовнику или любовнице было тем приятнее вкушать плоды своей победы. И будьте медленными и очень, очень неспешными в удовольствиях.

Благоприятные дни: 25, 29; неблагоприятные: нет.

Рак (22.06−22.07): Сдерживайтесь, если чувствуете, что окружающие подстрекают вас к выяснению отношений. Незначительного повода будет достаточно, чтобы вырвались наружу накопившиеся обиды или раздражение. Сейчас вам будет сложно совладать с чувствами. Но результаты словесных баталий не обязательно будут деструктивными — откровенность поможет решить некоторые вопросы, которые вы долгое время откладывали в долгий ящик. Вторую половину недели посвятите нововведениям — делайте покупки, меняйте личный имидж или начинайте ремонт в доме.

Про деньги. На этой неделе необходимо проявить инициативу для поиска нового источника финансирования. К середине недели вы получите солидный доход. В воскресенье вероятна сверхурочная работа, но за нее хорошо заплатят.

Про любовь. В отношениях с любимым человеком постарайтесь не проявлять излишнего эгоизма. Самый удачный способ провести выходные — это поехать только вдвоем куда-нибудь далеко, где нет назойливых знакомых и надоевших видов.

Про интим. Довольно спокойная неделя по количеству и качеству сексуальных контактов — вряд ли вы откроете в себе или в вашей половине что-то новое, могущее привести вас обоих в состояние безумного вожделения. Исключением станет среда — в этот день вы удивите тех, с кем попадете в одну «эротическую лодку», своим лоцманским искусством.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 26.

Лев (23.07−23.08): Постарайтесь правильно расставить приоритеты. В первую половину недели вы будете чувствовать себя вправе вмешиваться в ход событий и с удовольствием проявите лидерские качества в сложных ситуациях. Будет лучше, если ваша активность не рассеется и вы позаботитесь о долговременных перспективах — как для себя, так и для коллектива. Вторая половина недели поставит более серьезные вопросы, решение которых может существенно изменить ваш социальный статус. В личной жизни постарайтесь не оказаться перед сложной проблемой выбора.

Про деньги. Вас могут просто завалить бумажными делами, причем на помощь коллег рассчитывать не придется. Вероятны поездки и долгие согласования и совещания. Неделя будет полна суеты и проблем. В выходные приобретите для себя что-нибудь новое, о чем вы мечтали.

Про любовь. В середине недели звезды обещают вам целую череду романтических приключений, постарайтесь не потерять голову от страсти. В выходные вас будут ждать друзья, используйте шанс, чтобы повеселиться.

Про интим. Львов ожидают щедрые обещания со стороны представителей противоположного пола, на самом деле не собирающихся ничего исполнять. Соответственно, сначала вас поводят за нос, а потом где-то непременно надуют! В общем, одиночество сейчас — это поистине ваше спасение.

Благоприятные дни: 26, 27; неблагоприятные: 29.

Дева (24.08−23.09): Самое главное на этой неделе — не отвлекаться на мелочи, не принимать скоропалительных решений и контролировать эмоции. Тогда, несмотря на трудности, вам удастся не только избежать неприятностей, но и приобрести новых друзей в борьбе за отстаивание интересов дела. С четверга можете подводить итоги. Теперь больше времени будет оставаться на личные дела. Романтические настроения расширят круг ваших интересов и вызовут желание вложить некоторые средства в изменение личного имиджа. За покупками лучше всего отправляться в четверг.

Про деньги. Вероятна прибыль, но не такая большая, как вы рассчитывали. Постарайтесь быть хорошим стратегом, и тогда ваше финансовое положение улучшится. Не стоит увлекаться ставками на спорт и покупкой лотерейных билетов.

Про любовь. Ваши глаза и чувства могут вас жестоко обмануть на этой неделе. Не верьте им, поищите какие-нибудь другие источники информации о том, в кого вы собрались влюбиться. Не стоит также слепо доверять людям с сайта знакомств.

Про интим. Наиболее чувствительные области вашего тела — это руки. Это значит, что мужчины должны целовать вам руки, а вы их этими самыми руками станете нежно гладить. А еще можно попробовать различные браслеты и кольца — они могут усиливать ощущения.

Благоприятные дни: 30, 1; неблагоприятные: 27.

Весы (24.09−23.10): На работе вас ждут новости, которые заставят изменить планы. Вполне вероятен выбор новых ориентиров или перестановки в коллективе. Или придется заняться исправлением ошибок, допущенных ранее, что не вызовет у вас большого энтузиазма. В доме может возникнуть неожиданное решение расправиться с беспорядком. И в этом вы преуспеете, тем самым освободив место для новых приобретений, которыми лучше заняться в четверг или воскресенье. В личной жизни за эту неделю вы можете и завязать, и разорвать отношения. Заранее оцените перспективы.

Про деньги. Неделя стабильна в финансовом плане. Во вторник вероятна прибыль и крупные денежные поступления. Пятницу можно посвятить покупкам и приобретениям. А в субботу желательно отложить все финансовые дела и просто отдохнуть.

Про любовь. Излишняя вспыльчивость и эмоциональность грозит привести вас к ссоре с любимым человеком. Старайтесь сглаживать углы. В пятницу может раздаться неожиданный звонок, который обещает поменять не только планы на выходные, но и способен изменить вашу судьбу.

Про интим. Велика вероятность какого-либо конфуза во время полового акта. Так что не стоит планировать первую близость, если с вашим нынешним партнером дальше поцелуев и весьма скромных объятий вы еще не заходили. Зато любые романтические прогулки при свете звезд и долгие разговоры о неземной любви подбросят дров в топку ваших сердец — и дадут повод для новых встреч.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 29.

Скорпион (24.10−22.11): После небольшой передышки вы снова на передовой. Ценные советы и помощь могут прийти издалека. Вы можете почувствовать, что вам не хватает знаний, чтобы продвинуть какой-то из своих проектов. И нужно будет выделить время на работу с информацией, чтобы выработать целостное понимание вопроса и иметь взвешенные аргументы для отстаивания своей позиции. В любви ждите неожиданных перемен. Вы готовы творчески подойти к развитию отношений, но может случиться, что после этой недели вы будете сами себе удивляться. И лучше не торопиться.

Про деньги. На этой неделе начальство будет вас хвалить и выпишет премию. Особое внимание стоит обратить на ту информацию, которая поступит к вам во вторник. В пятницу вы получите весьма солидную прибыль.

Про любовь. Если в ваших отношениях с любимым человеком вас что-то не устраивает, то теперь самое время, для того чтобы обсудить назревший вопрос. Но не рубите сплеча. Важно понять друг друга и сохранить нежность и трепетность.

Про интим. Скорпионы встретятся с бывшими коллегами по работе, причем темы для беседы предполагаются исключительно фривольные. Возможно, двусмысленные намеки будут делать вам, или же вы просто-напросто будете обсуждать новости о знаменитой «мымре Леночке», у которой, оказывается, одновременно три любовника! И как она с ними справляется?

Благоприятные дни: 25, 28; неблагоприятные: 29.

Стрелец (23.11−21.12): По-прежнему ставьте семейные ценности и благополучие во главу угла. Если близкие возьмут на себя решение домашних вопросов, то вы сможете продвинуть свои деловые интересы. Командировки или возможность повысить квалификацию тоже могут расширить ваши перспективы в будущем. А занятия в клубах или спортивных секциях насытят вашу жизнь новыми впечатлениями. Неделя предстоит активная и лучше не распыляться по мелочам, а выбрать несколько наиболее интересных направлений и постараться достичь впечатляющих результатов.

Про деньги. В понедельник весьма вероятно выгодное деловое предложение. Не упустите свой шанс. Откладывать поход за покупками до выходных не следует, вас может постичь разочарование.

Про любовь. Ваши отношения могут измениться как в лучшую сторону, так и стать отчужденными. Многое зависит от вас и вашей готовности слушать и слышать. Наберитесь терпения и постарайтесь не выплескивать накопившийся негатив.

Про интим. Если Стрельцы решатся на откровенный разговор со своим спутником жизни, то узнают много нового и очень даже интересного — причем не только о партнере, но и о себе. Дело в том, что с течением времени парам свойственно начинать испытывать чувство вины за свои разнузданные фантазии, поэтому они все чаще начинают заниматься друг с другом «любовью» — то есть нежным, но несколько пресным сексом.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 1.

Козерог (22.12−20.01): Попробуйте искренне выражать свои эмоции в отношениях с коллегами и близкими. Но не навязывайте свою точку зрения и не торопите других быть столь же откровенными. Возможно, для вас пришло время перевернуть новую страницу в своей жизни. И вы можете себе позволить спонтанные решения и поступки. Природная сдержанность поможет ощутить ту грань, которую лучше не переходить, но смена стиля или направления деятельности может открыть перед вами совершенно новые перспективы. И только в личных отношениях пока лучше ничего не менять.

Про деньги. В понедельник и вторник будьте внимательны в финансовых и бумажных делах, возрастает риск обманов, неточностей и ошибок. Не связывайтесь в пятницу с чужими деньгами, особенно с крупными суммами. Не тратьте слишком много в онлайн-магазинах.

Про любовь. На этой неделе в отношениях с любимым человеком возможны очень резкие перепады, от бурных скандалов до сильнейших приливов нежности друг к другу. Не переборщите. Такие эмоциональные качели нравятся далеко не всем.

Про интим. На этой неделе особенно велика вероятность, что вы внезапно воспылаете весьма пылкой страстью к какому-то рогатому животному. Возможно, что, вдобавок ко всему, оно будет еще и копытным. И что самое интересное, оно ответит вам взаимностью. В общем, жил-был у бабушки серенький козлик — а любовь, понимаете, зла...

Благоприятные дни: 25, 1; неблагоприятные: 26.

Водолей (21.01−19.02): Расслабьтесь и доверьтесь интуиции. Вам предстоит многому удивиться, но события этой недели приведут к завершению некоторые темы, которые долгое время не давали вам покоя. Теперь вы получите ясные ответы на свои вопросы и сделаете выбор по своему усмотрению. Волна чувств может вынести вас в океан блаженства, но оставьте себе возможность вернуться на прежние позиции. Ваши желания и цели сейчас целиком во власти настроения. В выходные задумайтесь о том, что сейчас является самым главным, и начинайте корректировать свои планы.

Про деньги. Ваши финансовые возможности могут не совпадать с желаниями. Не тратьте лишнего. В отношениях с деловыми партнерами лучше не хвататься сразу за исполнение нескольких дел, а довести хотя бы одно, но самое срочное до конца.

Про любовь. Поддержите любимого человека, ведь вы ему просто необходимы. Постарайтесь не обращать внимания на слабости, они есть у всех. Почаще говорите нежные слова и комплименты.

Про интим. По мнению небесных светил, эту неделю стоит посвятить наведению особенной красоты и «марафета», особенно с прицелом на ближайшее будущее. Неплохо, если к проведению различных косметических процедур вы подключите ваше драгоценное сокровище. Возможно, вас обоих это вдохновит на создание какого-либо другого «шедевра».

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 27.

Рыбы (20.02−20.03): Сейчас вы держите в руках нити своей судьбы. Любовь и благосостояние, участие в делах семьи и новые направления деятельности — все это может получить развитие. Но от вас потребуется осторожность в продвижении своих намерений, поскольку действовать придется в напряженной атмосфере. Никого не критикуйте, не требуйте и не торопитесь. Принимайте только взвешенные решения. В любви это сделать будет сложнее. Чтобы жажда приключений не увела вас далеко от дома, попробуйте внести обновление и радость в отношения с постоянным партнером.

Про деньги. На этой неделе удача может улыбнуться вам и у вас появятся дополнительные источники заработка и повышения собственного благосостояния. Но важно еще и сохранить честно заработанное, избегайте крупных трат.

Про любовь. Вам явно хочется любви, свиданий, развлечений, яркого отдыха. И у вас будет шанс все это получить, но только не с тем, кто был рядом с вами до этого. Ищите новую любовь.

Про интим. В ближайшее время вы легко можете стать добычей сладкоголосого враля и болтуна. Или болтуньи. Звезды рекомендуют вам перенять их тактику, воспользовавшись вербальным поощрением планет — и отправиться на заманивание зябликов и попугайчиков, разливаясь соловушкой! Непосредственно в интимной сфере удачны любые акценты на носогубной и непосредственно паховой области тела.

Благоприятные дни: 28, 29; неблагоприятные: 1.