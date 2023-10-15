Водолеев ждет романтическое приключение, а Овнам придется решать финансовые вопросы

Овен (21.03−20.04): До пятницы постарайтесь привести в порядок дела, свой дом и рабочее место. Это время открывает для вас новый цикл событий, связанных с работой и другими вашими обязанностями. Не создавайте себе проблем сами, а с неизбежными трудностями сейчас вам помогут справиться партнеры. Нагрузкой и ответственностью пока лучше поделиться, поскольку впереди у вас время больших свершений, и нужно беречь силы.

Про деньги. Не доверяйте никаким устным обещаниям, даже если они покажутся очень заманчивыми. Займитесь урегулированием отношений со старыми партнерами, возможны сложные вопросы, которые разрешатся не сразу. Возможна крупная прибыль в конце недели.

Про любовь. Во вторник вероятно интересное знакомство или запоминающиеся романтическое свидание. В субботу выход в свет вдвоем — то, что нужно вашей паре. Только не будьте слишком требовательны, постарайтесь не проявлять излишнюю капризность и принципиальность.

Про интим. Звезды рекомендуют вам обойтись сегодня без каких-либо изысков — непритязательный секс быстрее и лучше чего-либо другого снимет стресс, накопившийся у вас за день. Конечно, оптимальный вариант — это заняться любовью с супругом/супругой или постоянным партнером. Но как быть, если такового нет? Не теряйтесь: смело организовывайте дружеский секс на основе взаимопомощи с любым симпатичным вам человеком!

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 22.

Телец (21.04−21.05): Любовь станет прекрасным стимулом и для других качественных улучшений в вашей жизни. Сейчас вы склонны творчески подходить к решению всех вопросов и извлекать пользу даже из сложных обстоятельств. Удача и везение всегда рядом, если вы открыты для перемен. Придется принять решение, результаты которого станут очевидны через два месяца.

Про деньги. В начале недели вероятны небольшие денежные поступления, которые тратить не стоит. Попытайтесь уменьшить расходы. Лучше не рассказывать о своих финансовых планах и деловых достижениях даже друзьям.

Про любовь. Ваши отношения, похоже, зашли в тупик, если начались счеты, кто кому и что должен. Если не хотите разрыва, прекратите ругаться и заключите мир.

Про интим. Тельцы рискуют оказаться втянутыми в закулисные игры каких-то высокопоставленных людей, причем вполне вероятно, что игры эти не отличаются особенной целомудренностью. Возможно также, что вы станете марионеткой в чьих-либо руках, кто станет использовать вашу привлекательность и сексуальность в своих корыстных интересах. В общем, будьте настороже!

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 21.

Близнецы (22.05−21.06): Максимальное внимание — детям. Это важный период для того, чтобы прийти к определенности в каком-то важном вопросе, касающемся ваших взаимоотношений или непосредственно их интересов. Вы можете и себя почувствовать ребенком. Особенно, если испытаете чувство обиды или ревности. Не предпринимайте поспешных действий до воскресенья, чтобы не наделать ошибок. В воскресенье к вам уже вернется уверенность и ясное понимание ситуации.

Про деньги. Ваши доходы резко возрастут. Причем хорошо платить вам будут за то, что вам нравится делать. Да и атмосфера на работе будет вполне комфортной, и график удобный.

Про любовь. Вероятны страстные свидания и нежные признания. Вам будет хорошо в объятиях вашего любимого человека. Личная жизнь станет активной и насыщенной.

Про интим. Близнецы смотрят на мир с прищуром и скептицизмом — поэтому любые предложения провести этот вечер вместе вызывают у них скептическую усмешку. Как они полагают, им все на свете известно — и к чему ведут лобызанья, и до чего доводят невинные объятья, и чем заканчиваются совместные просмотры новейших блокбастеров в соседнем кинотеатре... Хотя, ясен перец, это известно не только им. Так что нечего задаваться!

Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 16.

Рак (22.06−22.07): Приведите в порядок свой дом и избавьтесь от ненужных вещей. Неделя благоприятна и для очистительных оздоровительных мероприятий, диет. Положение планет заставит вас прийти к определенности в отношении своих ближайших перспектив. Это может быть новая информация, письмо, телефонный звонок или встреча. Ближайшие месяцы будут исключительно насыщенными делами и эмоциями, поэтому, не забывайте об отдыхе и расслаблении.

Про деньги. Вознаграждение за труд вас не разочарует. Но все же реально оценивайте ваши финансовые возможности, строя планы, и ни в коем случае не идите на риск и тем более не втягивайте в авантюры вашего партнера по бизнесу.

Про любовь. Вы, похоже, стали иначе смотреть на мир, радоваться даже мелочам, мимо которых раньше проходили и не замечали. Что же произошло? Видимо, так действует влюбленность.

Про интим. Ароматы лотоса, иланг-иланга, пачулей и жасмина обязательно должны сегодня присутствовать как на вашей коже, так и на новом постельном белье, что вы постелили для близости. И еще один совет — для усиления чувственности попробуйте нанести на запястья и за уши несколько капель масла лимона.

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 22.

Лев (23.07−23.08): Сложные ситуации прошлой недели теперь получат развязку. Оставайтесь на своем месте, спокойно выполняйте текущие обязанности. Далеко не все сейчас зависит от вас, но по возможности делайте правильный выбор, если такая необходимость возникнет. Сделки с собственной совестью могут стоить вам дорого. В личной жизни не пропускайте незначительных сигналов, что партнер заждался вашего внимания. Проявляйте щедрость и воображение.

Про деньги. На этой неделе можно успешно начинать реорганизацию бизнеса. Возможно принятие важного решения о прекращения сотрудничества с деловым партнером. Не бойтесь что-то менять, если вас больше не устраивают условия или зарплата.

Про любовь. Если вам раньше приходилось скрывать свои отношения и душевные переживания, то теперь вы можете говорить о личной жизни открыто и прямо. Признайтесь в своих чувствах, этого от вас давно ждут.

Про интим. Даже самому пылкому соитию Львы предпочтут в ближайшее время посиделки с друзьями, с которыми можно обменяться последними новостями или, тем паче, сплетнями. Именно на подобных дружеских встречах вы можете узнать много нового, и о потаенных сторонах человеческой жизни, в том числе.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 20.

Дева (24.08−23.09): Еще одна ключевая неделя в году. Благоприятное время для полного раскрытия потенциала, который вы еще не рискнули раскрыть. Не пропустите это время, иначе потом снова все может вернуться на круги своя. До пятницы приведите в порядок все дела, рассчитайтесь с долгами, избавьтесь от хлама в доме. На этой неделе не торопитесь начинать ничего нового, но уже в воскресенье начинается благоприятный период и можно брать ускорение.

Про деньги. Сейчас у вас вполне стабильное материальное положение, в целом неделя располагает к предприимчивости, поиску покровителей и спонсоров. В пятницу прошлые заслуги на работе имеют шанс быть отмеченными скромной, но приятной денежной премией. Однако, когда ее получите, не спешите сразу к магазинам.

Про любовь. Почти вся неделя может быть посвящена ожиданию, а вовсе не свиданиям. Зато выходные будут насыщенны ощущениями и впечатлениями. В субботу возможна интересная встреча, но ваши чувства так переменчивы…

Про интим. Не забывайте о первоначальном предназначении физической близости — зарождении новой жизни. Если в ваши планы пока не входит заводить ребенка, постарайтесь, чтобы на этой неделе проявления любви на телесном уровне привели к появлению на свет чего-то чудесного и радующего вас обоих. Возможно, это будут трогательные стихи, посвященные возлюбленному, а возможно, такая немалая вещь, как отличное настроение. Ведь доброе расположение духа не только окрыляет вашу пару, но и вдохновляет всех окружающих!

Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: 17.

Весы (24.09−23.10): Еще немного — и сдерживающие моменты останутся позади, и вы начнете набирать обороты. Эту неделю посвятите наведению порядка в тех аспектах своей жизни, которые в этом нуждаются. В понедельник будут полезны встречи, где вы сможете обсудить с партнерами общие планы, скоординировать деятельность. Но новые дела начинайте не раньше воскресенья. В это время вы уже почувствуете приток новых сил и энтузиазма. Но перед этим стоит хорошо отдохнуть.

Про деньги. Достаточно удачная неделя. Она будет еще лучше, если вы выполните свои обещания и сдадите работу в срок. Весьма вероятно, что в среду вы можете получить незапланированные деньги.

Про любовь. Задумайтесь, кто рядом с вами? Он точно герой вашего романа или просто второстепенный персонаж? Именно сейчас вы можете всё изменить и найти настоящую любовь.

Про интим. У Весов начинается гон — и эта неделя станет ярким тому подтверждением. Вы словно сорветесь с цепи, ощущая собственное тело оголодавшим по рукам и губам. И не дай бог кому-нибудь дать вам хоть малейший повод начать охоту на своего любимого/любимую. Пока вы не получите своего — не отстанете!

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 16.

Скорпион (24.10−22.11): Вы можете столкнуться с осознанием того, что упустили какие-то возможности, проиграли какой-то этап конкурентной борьбы. Но ваше время придет очень скоро. И пока не стоит особенно напрягаться — планеты не лучшим образом влияют на ваш знак. Расслабьтесь, уделите внимание личным интересам, поработайте со своим имиджем. Особенно для этого подходят выходные дни, когда вы относительно успокоитесь и почувствуете, что снова начинаете контролировать ситуацию.

Про деньги. Доверяйте мнению близкого человека. Он вполне может дать вам дельный совет и в профессиональной сфере. В середине недели вас ждет премия, а то и увеличение зарплаты. Так что можете запланировать поход по магазинам.

Про любовь. Пришла пора открыто признаться в своих чувствах, сделать предложение или познакомить избранника с друзьями и родными. Ваш страстный роман на пике.

Про интим. Роскошное утро предрекают вам небесные светила: необычайный прилив сил приведет к тому, что утро начнется для вас с вполне ощутимых страстных объятий и слияния с вашим избранником в экстазе. Так что постарайтесь не проспать — иначе вам придется «отрабатывать» утреннюю «задачу» уже дистанционным сексом — хотя бы по телефону!

Благоприятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 20.

Стрелец (23.11−21.12): У вас появится возможность для витка профессиональной активности. Но не торопитесь — есть вероятность опрометчивых решений. Можно вести переговоры, заключать сделки, но уделяйте должное внимание деталям и советуйтесь с теми, кому доверяете. В личной жизни тоже пока лучше оставить все, как есть, и не торопить события. После субботы хорошо начать новый цикл оздоровительных упражнений и следить за потребляемыми калориями.

Про деньги. Ваше финансовое положение перестанет внушать тревогу. Вероятны денежные поступления, причем крупные. В выходные будут удачными покупки, ремонт машины или обновление интерьера дома.

Про любовь. На этой неделе вам предстоит встреча с прошлым, это всколыхнет ваши дремлющие чувства. Но прежде чем отправляться на свидание, подумайте о том, что в одну реку трудно войти дважды.

Про интим. Эта неделя будто создана для легкомыслия, игривости, несерьезности и озорных проделок. Если вы призовете на помощь в амурных делах ласкового ребячливого Эроса-Купидона, а не пылкую Афродиту, то сумеете преодолеть все препятствия на пути к блаженству — причем, совместному. Приветствуются любые сексуальные ролевые игры, переодевания и другие грандиозные замыслы.

Благоприятные дни: 18, 21; неблагоприятные: 22.

Козерог (22.12−20.01): Открывается возможность для воплощения каких-то ваших идеальных представлений. Для этого вы можете начать новый цикл обучения или отправиться в поездку. Расширяйте каналы для притока новой информации, готовьте материалы для того, чем займетесь уже на следующей неделе. В выходные можно делать покупки, заниматься оформлением своего жилого пространства в новых тенденциях. Для отдыха в эти дни хорошо подбирайте компанию.

Про деньги. Если вы не примете авантюрное предложение и не отдадите деньги телефонным мошенникам, вашему материальному благополучию ничего не угрожает. Заключая новые договора и сделки, учитывайте интересы партнеров, а не выторговывайте себе привилегии.

Про любовь. Вы почти у цели, остался последний шаг. Притормозите. Вам и в самом деле жизненно необходимо так торопиться? Лучше еще раз спросите свое сердце, тот ли это человек?

Про интим. Козерогам благоволит Солнце, поэтому для укрепления своего либидо представителям данного знака показаны различного рода развлечения и процедуры, связанные с Солнцем. Это может быть как посещение солярия, так и романтическая прогулка с любимым человеком на свежем воздухе (не забывайте, что даже в пасмурную погоду солнечные лучи все равно попадают в атмосферу). В постели же рекомендуется проявить яркость, щедрость и не скупиться на похвалы.

Благоприятные дни: 17, 19; неблагоприятные: 21.

Водолей (21.01−19.02): Вы можете ощущать давление конкуренции и ограниченность в возможностях продвинуть какие-то из своих новых идей. Со следующей недели тенденции заметно изменятся в лучшую сторону. А пока нужно сосредоточиться на текущих делах и проявить высокую работоспособность, чтобы не оставить «хвостов» и долгов. В выходные вы уже почувствуете, что к вам возвращается везение, интерес и любовь окружающих. Проведите это время с теми, кто вам дорог.

Про деньги. В первой половине недели вы будете ощущать некоторую ограниченность в средствах, не огорчайтесь, в четверг новые денежные поступления упрочат ваше финансовое положение. Постарайтесь в выходные не бросать деньги на ветер, не совершайте набеги на магазины, покупая все подряд.

Про любовь. Стоит задуматься о небольшом романтическом приключении. Просто флирт с новым знакомым излечит вас от скуки и заставит улыбаться, а не сидеть в тоске.

Про интим. На этой неделе можно оказаться в положении «голого короля»: наивно полагая, что партнер только и мечтает провести с вами время, вы даже не станет особо его соблазнять. И как велико будет удивление, когда вы убедитесь, что у избранника/избранницы, оказывается, совершенно другие планы, нежели разделение с вами любовного ложа.

Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 18.

Рыбы (20.02−20.03): Теперь есть хорошая возможность обсудить проблемы и оставить в прошлом. Сотрудничество придется строить по новым правилам, но пока не торопитесь заключать соглашения или союзы. Это будет лучше сделать в следующем месяце. Наблюдайте за происходящим, стройте планы, больше времени уделяйте здоровью и личным увлечениям. В выходные можно делать покупки.

Про деньги. Главным объектом ваших забот может стать денежный вопрос. Однако ваша работа на этой неделе будет щедро оплачена в будущем. Будут удачны мелкие покупки, но будьте внимательнее в четверг и пятницу, иначе можете потерять достаточно крупную сумму денег.

Про любовь. Разберитесь в своих запутанных чувствах. Чего же вы все-таки хотите? Что вас не устаивает в личной жизни? Возможно, вам стоит побыть в одиночестве.

Про интим. Вам показано светское общество и внимание толпы — только при таком раскладе вы почувствуете себя настолько хорошо, чтобы счесть возможным предаться после любовным утехам. Если же ревнивые кавалеры/дамы норовят запереть вас по вечерам дома, то им не стоит ждать от вас даже поцелуев.

Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: 22.