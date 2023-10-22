Звезды рекомендуют Водолеям шутливые «драки» в постели, а Весам обещают яркую в любви неделю

Овен (21.03−20.04):

Неделя обретения внутренней свободы, преобразования женской энергии. Вероятны приятное известие, романтический поступок, поддержка людей, от которых Овны не ждали понимания. Усиливается жизненный потенциал Овнов, их личное обаяние, магнетизм, воображение. Многие из них будут неистощимы на выдумки в организации праздников.

Про деньги. В начале недели удачно пройдут деловые встречи и переговоры. А вот в четверг и в пятницу вам будет трудно отстаивать свою точку зрения. В среду, вероятно, начальство отметит вас как ответственного работника, даже возможно вознаграждение, что будет весьма кстати.

Про любовь. Следите за своей речью, не давайте повода для сплетен и для ревности. Повышенное внимание и интерес к вам обеспечены. Вы предстанете во всем блеске своего очарования.

Про интим. Страсть к преодолению препятствий сегодня снова даст о себе знать — вам втемяшится в голову странная идея увести мужа/жену или возлюбленного/возлюбленную у одной из ваших приятельниц/приятеля. Конечно, увести — это сильно сказано. Вполне возможно, что вы ограничитесь слишком вольным флиртом, а максимум — снизойдете до поцелуев и легкого петтинга!

Благоприятные дни: 23, 29; неблагоприятные: 25.

Телец (21.04−21.05): Эта неделя отдыха и расслабления будет отмечена гармонией, получением космической энергии, справедливостью. Тельцы будут способны наладить пошатнувшиеся отношения со своими ближними, извиниться за причиненные неприятности. Неоднозначная неделя, связанная с искушениями легкой наживы, соблазнами. Радости и невзгоды могут сменять друг друга. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Но во второй половине недели Тельцы могут потерять все приобретенное. Эмоциональная и финансовая нестабильность может окончательно вывести их из себя.

Про деньги. Во вторник есть вероятность новых денежных поступлений. В четверг будьте осторожнее с информацией, возможна утечка или искажение. Самое время вложить деньги в ремонт или в покупку квартиры или дома.

Про любовь. Ваша скромность и даже застенчивость будут придавать вам особую привлекательность у противоположного пола. Так что постарайтесь не шокировать никого громким смехом и развязными манерами.

Про интим. Тельцам рекомендуется не зацикливаться на уже изведанных эрогенных зонах партнера, а посвятить эту неделю поиску и «отработке» новых. Возможно, вас вдохновят на подвиги письменные подсказки вашего любимого человека? Или же нежный и горячий шепот? Дерзайте: шифруйте указания, но не стесняйтесь на намеки — и тогда у вас обоих поистине захватит дух.

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 28.

Близнецы (22.05−21.06): Существует вероятность состояния апатии и равнодушия ко всему происходящему. Эта апатия будет легко переходить в раздражительность и порождать желание удивлять публику. Возможно, в голову Близнецам придет идея изменить имидж, манеру поведения и отношение к некоторым людям. Возможно, что творческое воображение и стремление к новизне заставят Близнецов заняться долгосрочными планами или поменять сферу деятельности.

Про деньги. Ваши доходы возрастут. Вы получите весьма выгодное предложение и сможете хорошо заработать. Причем лучше действовать не по шаблону, а творчески подходить к задачам и проектам. Именно это принесет успех.

Про любовь. Временное одиночество, если это, конечно, к вам относится, подошло к своему завершению, на пороге стоит страстная любовь. Ваш избранник не захочет вас отпускать ни на минуту. И может сделать предложение руки и сердца.

Про интим. Французские поцелуи, африканские страсти, немецкая развращенность, итальянская непосредственность, русская безудержность и испанская горячность — в вашей спальне сегодня поистине состоится вавилонское столпотворение народов. Хотя не исключено, что в один момент появится дотошный эстонец, и весь процесс резко затормозится.

Благоприятные дни: 28, 29; неблагоприятные: 23.

Рак (22.06−22.07): Эта неделя связана с проблемами в личной жизни. Также возможно ухудшение отношений с окружающими. Скорее всего, Раков просто в очередной раз не поймут и загонят в жесткие рамки. Несмотря на благие намерения, непримиримость Раков в форме внешнего смирения станет серьезной помехой в общении. Им будет нелегко в кругу собственной семьи. Критический и подозрительный взгляд на окружающий мир может сделать их непривлекательными в глазах всех людей без исключения.

Про деньги. Финансовое положение может ограничивать ваши возможности, но скоро вы получите солидный доход. Хорошая неделя для приведения в порядок документации. Суббота будет полна обольщений и трат.

Про любовь. Непонимание — вот причина возможных ссор и охлаждения отношений с любимым человеком. Постарайтесь посмотреть на конфликт со стороны, понять и оценить, почему все так произошло. Сделайте первый шаг к сближению.

Про интим. Вы полны решимости заново соблазнить своего спутника/спутницу жизни. Помогут в этом новые шелковые простыни, необычайная музыка и индийские благовония — в общем, восточная экзотика. Соответственно, вы должны удивить вашего ненаглядного/ненаглядную и необычайными способностями — такими, о которых он даже не подозревал!

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 28.

Лев (23.07−23.08): Не исключены повороты судьбы, которые заставят Львов проявить максимальную активность и быстроту реакции на изменение ситуации. Исполнение намеченных планов скорее всего не принесет желаемых результатов. Неделя связана с аскезой и воздержанием. Излишнее чревоугодие может привести к самым плачевным последствиям. Обстоятельства заставят вас преодолевать высокомерие, гордыню, брюзгливость. Противопоказаны экстрасенсорное лечение и занятия магией.

Про деньги. Возможно улучшение финансового положения, однако будут и незапланированные траты. Вы сможете найти новый источник заработка. Вторник и суббота — удачные дни для покупок.

Про любовь. На этой неделе вы вполне способны произвести незабываемый эффект на каждого, кто имел неосторожность бросить на вас взгляд. Если захотите использовать этот шанс, стоит помнить о том, что вам придется выбрать кого-то одного.

Про интим. Отличное время для совмещения сексуального и творческого начал. Например, вместо привычных ласк и поцелуев живота, плеч, спины возлюбленного/возлюбленной — проделайте то же самое, только под предлогом создания шедевра живописи. В качестве красок может выступать слегка подтаявший шоколад, малиновый и апельсиновый джем, вареная сгущенка, а в качестве инструмента для рисования — ваши собственные губы и язык.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 28.

Дева (24.08−23.09): Неблагоприятная неделя, связанная с несбывшимися ожиданиями, напрасными надеждами, непорядочностью в партнерских отношениях. Постороннее влияние может пагубно отразиться на вашей жизни. Любое решение может иметь самые неожиданные последствия. Неделя благоприятна для укрепления собственных позиций. Ваши чувствительность и ранимость, скрытые под маской внешней холодности, могут помешать достижению цели.

Про деньги. В среду или четверг вероятны новые денежные поступления, которые стабилизируют ваше финансовое положение. В пятницу будьте осторожны с новыми идеями, как своими, так и чужими. Не ждите быстрых доходов.

Про любовь. Не вздумайте давить на любимого человека, сколь бы ни был велик ваш опыт и авторитет, он имеет не меньшее право на собственные взгляды и мысли. Стоит уважать его мнение.

Про интим. Ваша самая главная задача в ближайшие несколько дней — это соблазнить кого-то из круга ваших знакомых, для начала хотя бы ментально. Напрягите всю фантазию, чтобы понять, что именно пробьет «оборону» у того или иного человека. А затем действуйте, причем желательно «с упреждением» ответных ходов «противника».

Благоприятные дни: 25, 27; неблагоприятные: 23.

Весы (24.09−23.10): Неделя имеет двойственную характеристику. Вероятны поездки, новые знакомства или встречи со старыми друзьями. Однако все это потребует затраты значительных денежных средств. Благоприятная неделя для разрешения конфликтных ситуаций с близкими людьми. Возможно при случайном стечении обстоятельств вы окажетесь под чьим-то влиянием.

Про деньги. В начале недели возможны крупные денежные поступления, и очень важно грамотно ими распорядиться. В четверг вам придется принимать активное участие в решении рабочих проблем, что в скором времени откроет перед вами новые возможности для карьерного роста.

Про любовь. На этой неделе, практически без всяких усилий с вашей стороны, вы сможете покорить приглянувшегося вам человека. Сейчас хорошее время для разговоров по душам и романтических встреч.

Про интим. Звезды предупреждают, что в ближайшее время просто необходимо продумать несколько вариантов развития сегодняшних «эротических событий» — ведь любые планы сегодня зыбки и ненадежны, как никогда. При всей нестабильности неделя обещает быть яркой и запоминающейся — так что, несмотря ни на что, будьте смелы в ожиданиях и активны в выполнении намеченного!

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 28.

Скорпион (24.10−22.11): Эта неделя благоприятна для реорганизации быта, крупных покупок, обмена. Вероятна поддержка со стороны: близкие вам люди могут взять часть финансовых проблем на себя. Случится нечто, что благоприятно повлияет на дела и материальное положение Скорпионов. Эта неделя благоприятна для общественных дел и поручений, обращения в вышестоящие инстанции, судебных разбирательств. Возможно, что заманчивые предложения принесут вам выгоду и моральное удовлетворение. По сравнению с представителями других знаков зодиака Скорпионы будут самыми порядочными сотрудниками.

Про деньги. Ваше материальное положение в ближайшие дни значительно улучшится. Вам могут отдать старые долги, вы получите премию на работе, вам поднимут зарплату.

Про любовь. Не бойтесь демонстрировать нежные чувства по отношению к своему любимому человеку. Но не показывайте свою амбициозность и не предъявляйте слишком высоких требований к партнеру, так как ваш избранник может взбунтоваться или впасть в уныние.

Про интим. Безусловно, Скорпионам придется нелегко, ведь у них внутри такой драйв, а они вынуждены изображать из себя приличных людей. Звезды настоятельно вас предупреждают: если вы не найдете полчаса посреди дня на сумасшедший интим, то рискуете совсем засохнуть.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 25.

Стрелец (23.11−21.12): Неделя предполагает суету, поспешность, разлуку. Вероятно, проблемы и ошибки в сфере профессиональной деятельности заставят вас погрузиться в нее с головой. Опасны групповые занятия, физические нагрузки. Крайне неблагоприятная неделя, которая пройдет под знаком духовных метаний, искушений плоти, иллюзорных надежд. Вероятны недоразумения или ссоры с окружающими вас людьми. Впрочем, благородство Стрельцов поможет им найти пути к примирению. В личной жизни не исключены разочарования.

Про деньги. На этой неделе не стоит допускать излишней смелости в финансовых решениях. Стабильность вашего материального положения не подорвут лишь полезные приобретения для дома. В выходные отправляйтесь за покупками всей семьей.

Про любовь. Накал страстей, бурливших в вас, поутих, все вздохнули с облегчением. Любимый человек, почувствовав, что вы больше не стремитесь к нему, не притягиваете, сам потянулся к вам. Такие вот эмоциональные качели.

Про интим. Чтобы затащить вас в постель, вашему любовнику/любовнице придется вам как минимум что-нибудь пообещать. Хотя бы загородную прогулку в ближайшие выходные. С другой стороны, нельзя не отметить, что ваша благодарность авансом очень даже вдохновит вашу половинку на выполнение обещаний.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 23.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает защиту убеждений, происки недоброжелателей, лесть, подкуп. Козероги могут оказаться в двусмысленной ситуации. Неделя установления закономерностей, причинно-следственных связей, противостояния двух космических начал. Возможно, произойдет какое-то крупное событие в жизни пожилых Козерогов, которое связано с прошлым.

Про деньги. Сейчас лучше не совершать спонтанных покупок и не заказывать много на маркетплейсах. В среду вероятны новые денежные поступления, которыми необходимо разумно распорядиться, а не растрачивать по пустякам.

Про любовь. Эта неделя идеальна для свиданий и приключений. Не сидите дома, вас ждут новые знакомства с весьма романтической перспективой.

Про интим. Особенное влияние Нептуна позволит вам чувствовать себя, как рыба в воде — собственно, в воде. Так что кроме совета по возможности организовывать плотские утехи в местах скопления жидкостей (в ванной, бассейне, в пивном баре, наконец) — звезды вам больше ничего не скажут.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 25.

Водолей (21.01−19.02): Благоприятная неделя для пожилых Водолеев. Многие из них будут полны сил и энергии. Вероятны приятное общение, обретение источников заработка. Авторитет Водолеев заметно укрепится. Тайный недруг попробует подставить Водолеям подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете. Беды должны обойти Водолеев стороной. Благоприятны крупные изменения быта: ремонт, покупка мебели. Одиноких Водолеев ждут многообещающие встречи, интересные, но непродолжительные знакомства.

Про деньги. Финансовое положение вполне устойчиво, это позволит вам спокойно и без лишней суетливости и нервозности распоряжаться имеющимися средствами. Вероятны траты на обучение и развлечения — свои и детей.

Про любовь. Будьте осторожны в знакомствах. Первое впечатление, скорее всего, окажется обманчивым. Так что не увлекайтесь теми, кого плохо знаете. Можно угодить в совершенно бесперспективные и нудные отношения, от которых будет трудно избавиться.

Про интим. Рекомендуются шутливые «драки» в постели и другие ситуации, в которых можно выпустить пар и дать выход агрессии. Если вы не «перебеситесь» как следует, то рискуете не ограничиться покусыванием за ушко. А наверняка доберетесь до половины коллег, при каждом удобном случае «хватая» их за более чувствительные места.

Благоприятные дни: 26, 28; неблагоприятные: 23.

Рыбы (20.02−20.03): Эта неделя характеризуется контактами и приобретениями. Идеи и фантазии, которые придут Рыбам в голову, могут воплотиться в жизнь и принести им моральное и материальное удовлетворение. Вероятно, что Рыб-мужчин ждет романтическая встреча. «Пораженные» представители знака будут ощущать страх как перед жизнью, так и перед смертью. Возможен успех во всех начинаниях. Неделя благоприятна для заключения сделок, переговоров. Чувства и эмоциональная жизнь многих Рыб станут богаче, а мысли конкретнее. Вероятно получение известия, которое поднимет вам настроение.

Про деньги. Финансовое положение весьма скромно, но это ничуть не огорчает вас. Есть вещи и поважнее. Но все же стоит свести траты до минимума и не залезать в кредиты.

Про любовь. Если вы почувствуете, что совершили ошибку и вам нужен кто-то другой, не бойтесь прямо об этом заявить. Если угли любви погасли, костер страсти снова не разгорится.

Про интим. Рыбам звезды пророчат поистине фееричный и сногсшибательный секс, во время которого на них наконец-то снизойдет озарение. Возможно, они даже вспомнят, кем были в прошлой жизни! Нужно только твердо помнить, что произойдет это только после четвертого подряд оргазма с вашей стороны.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 28.