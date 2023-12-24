Овнов ждет выяснение отношений с любимым человеком, а Львам нужна разумная экономия

Овен (21.03−20.04): Возможно, что проблемы, донимающие Овнов со всех сторон, с успехом решатся. Возможно непримиримое противостояние с чуждыми по духу и мировоззрению людьми. Вероятно, что депрессия, ошибки в работе, зависть недоброжелателей, неожиданные препятствия будут мешать плодотворной деятельности Овнов. Финансовое положение многих из них несколько улучшится. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей.

Про деньги. На понедельник желательно не планировать деловые переговоры, лучше перенести их на среду. Все ваши действия, предпринятые в это день, будут способствовать улучшению материального положения. К концу недели нужно забыть о делах и подумать о празднике.

Про любовь. Не будьте столь принципиальны по отношению к любимому человеку. Разумный компромисс всегда полезен. Вас могут охватывать противоречивые чувства, постарайтесь не поддаваться этому состоянию. Не жалейте денег на подарки для избранника.

Про интим. У Овнов не очень удачные с точки зрения любовной лирики дни — скорее, они хороши для прозы и выяснения отношений. Если вы с вашим партнером/партнершей на грани расставания, то постарайтесь сейчас решить все вопросы окончательно, чтобы избежать дальнейших ссор и взаимных обид и упреков.

Благоприятные дни: 26; неблагоприятные: 31.

Телец (21.04−21.05): Эта неделя может принести не слишком много удачи тем, кто привык во всем полагаться на партнера. В равной степени это касается как бизнесменов-Тельцов, так и людей семейных. Звезды предупреждают женщин о возможном скором завершении романтического увлечения. Неделя несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно. Вероятно невыдержанное поведение Тельцов. Эмоции могут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Возникшие проблемы заставят искать баланс между личным и общественным.

Про деньги. Под конец года будет немало суеты и деловых встреч. Так что заняться подарками и новогодним столом вы, похоже, сможете только в выходные. Суббота — удачный день для шопинга, порадуйте себя покупкой одежды.

Про любовь. Вам не страшны ни козни, ни сплетни, они только придают экстравагантность вашему облику. Если ваш роман только начинается, создайте соответствующую случаю таинственную обстановку, это поможет вам завоевать сердце избранника.

Про интим. Что привлечет на этой неделе Тельцов? Зная, что самая потаенная и яркая их мечта — это быть единым в двух (трех, четырех и более) лицах, можно легко ответить: Тельцов пленит мысль о возможном групповом сексе. И чем неосуществимее в реальности окажется эта фантазия, тем более бурно они готовы обсуждать ее со всеми, а уж особенно со своим «единственным и неповторимым».

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 30.

Близнецы (22.05−21.06): Велика вероятность неудачи, глубокого разочарования в жизни. Вероятно, что Близнецы переоценили свои силы и возможности, которые оказались далеко не безмерными. События этой недели продолжат негативные тенденции предыдущей. Жизненный потенциал Близнецов продолжает снижаться. Вероятно общее неудовлетворение и желание отрешиться от надоевших будней.

Про деньги. Финансовое положение вас порадует. Вы получите выгодное деловое предложение. Творческая работа принесет прибыль и удовольствие. Можете рассчитывать на солидную годовую премию. Но старайтесь постепенно снижать нагрузку и начинать отдыхать.

Про любовь. Ваши отношения достаточно гармоничны, однако некоторая новизна им не повредит. Придумайте приятный сюрприз любимому человеку, уделите ему как можно больше внимания. Спланируйте как можно больше совместных мероприятий на новый год.

Про интим. Близнецы способны сейчас воспламенить даже лед — и они ничуть не прогадают, если воспользуются этим подарком небес и выйдут на «большую охоту». Поскольку никто не устоит против ваших чар, то смело соблазняйте самого красивого и желанного для вас человека...

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 29.

Рак (22.06−22.07): На этой неделе Раки могут повысить свою личную популярность и обрести любовь. Вероятны случайные знакомства, которые оставят заметный след в жизни многих представителей этого знака. Успех событий и трудов этой недели будет зависеть только от самих Раков. Многим может показаться, что разочарования позади. Вероятно ощущение новых сил. В личной жизни должно быть все хорошо.

Про деньги. Финансовое положение стабильно и не вызывает никаких опасений. Однако лучше не приобретать дорогих и ненужных вещей, поддавшись предпраздничному ажиотажу. В среду вероятны денежные поступления, правда, они могут быстро испариться.

Про любовь. В начале недели возможно романтическое знакомство, но не обольщайтесь, оно может оказаться мимолетным и ни к чему не обязывающим. Так что новый год лучше встречать с теми людьми, кто рядом с вами давно.

Про интим. Согласно звездному прогнозу, Ракам крайне не рекомендуется воздержание. Каким угодно образом, но накопившееся сексуальное напряжение они непременно должны снять, иначе они просто-напросто взорвутся, разнеся все вокруг на расстоянии, как минимум, полукилометра.

Благоприятные дни: 27; неблагоприятные: 30.

Лев (23.07−23.08): Не исключено неблагоприятное стечение обстоятельств, которое заставит вас изрядно потрудиться и даже заняться совершенно незнакомым или малоизученным делом. Остерегайтесь измены не только в вашем бизнесе, но и в личной жизни. Благоприятная неделя для Львов, занимающихся учебой или творчеством. Вы можете получить хорошее известие, которое продвинет вас на пути к намеченной цели. Не стоит торопить события или идти на риск. Медленное, но неуклонное движение к цели принесет успех и уверенность в себе.

Про деньги. В финансовом плане вас может ожидать временное затишье, которое потребует от вас разумной экономии. Так что не стоит сорить деньгами, делая подарки себе и близким.

Про любовь. Вам сопутствует удача и успех, но будьте предусмотрительны, вы рискуете попасть в щекотливую ситуацию и вызвать ревность избранника. Выходные могут быть полны романтики и авантюрных приключений.

Про интим. Львы не способны сейчас думать ни о чем, кроме работы, работы, и еще раз работы. За исключением тех, кто будет еще тщательнее следовать заветам Ильича и думать об учебе! В общем, максимум, на что могут рассчитывать ваши сексуальные партнеры — это на дружеский поцелуй на ночь.

Благоприятные дни: 25; неблагоприятные: 28.

Дева (24.08−23.09): Благоприятная неделя, связанная с усвоением космической энергии, обретением любви, прощением. Большинство Дев будет отличать психическая уравновешенность, умение следовать традициям. Эмоциональные переживания или кажущаяся монотонность жизни могут заставить Дев-мужчин искать новые знакомства или впечатления. Девы, как никогда, будут подвержены влиянию извне. В результате в браке Дев ждет то холод, то жар отношений, они испытают взрывы чувств, конфликты, отчуждение.

Про деньги. Во вторник не стесняйтесь высказывать свои идеи, они быстро найдут практическое применение и могут принести прибыль. В середине недели постарайтесь не назначать деловых встреч и переговоров. Лучше спланируйте зимние каникулы.

Про любовь. Неделя может открыть вам много нового и интересного в отношении близкого вам человека. Если вы не будете ревновать, а проявите мудрость, это лишь сблизит вас еще больше.

Про интим. Возможно, вскоре вас будут пытать по теоретической сексуальной части. Впрочем, эта пытка будет приятной, так что не стоит напрягаться раньше времени. И вообще, вам явно польстит честь оказаться признанным «асом» в вашей компании по части «кувырканий в постели».

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 31.

Весы (24.09−23.10): Неделя предполагает проверку на прочность. Возможны ухудшение самочувствия, вероятны крупные траты. Противопоказаны гнев, проклятия, которые вернутся к вам с удвоенной силой. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Не исключено, что на вашей активности скажется плохое самочувствие. Возможны искушения плоти или встреча, которая принесет много неприятностей.

Про деньги. Ваши финансовые дела должны быть в идеальном порядке, перепроверяйте бумаги, чеки, любую поступающую информацию. Постарайтесь отрегулировать денежные вопросы, чтобы со спокойной душой уйти на зимние каникулы.

Про любовь. Не будьте слишком мнительны, отбросьте шум, суету, бытовые проблемы, и отправьтесь в романтическое путешествие с любимым человеком. Вы получите много новых впечатлений и ярких эмоций.

Про интим. Весам стоит обратить внимание на собственных соседей — а вдруг именно среди них имеется тот человек, который сможет исполнить все ваши заветные эротические мечты! Кстати, соседи могут быть любые: по рабочему месту, по садовому участку, по тренажеру в спортивном клубе.

Благоприятные дни: 27, 29; неблагоприятные: 31.

Скорпион (24.10−22.11): Эта неделя связана со многими мелкими неприятностями. Несмотря на активность многих Скорпионов, заметных результатов ждать не приходится. Эта неделя проверит Скорпионов на прочность. Существует опасность клеветы и недоброжелательства. Скорпионы могут поддаться желанию попытаться подражать экстравагантным людям, повторить их сумасбродные поступки. Вероятны неоправданные траты, расточительность.

Про деньги. Неделя стабильна и успешна в финансовом плане. Можете рассчитывать на крупную премию и удобный график работы. У вас точно будут время и деньги, чтобы отметить новый год весело и радостно.

Про любовь. Сфера личных взаимоотношений на этой неделе обещает немало приятного. Меньше работы и суеты, больше романтики, свиданий, подарков. И новый год принесет вам удачу в любви.

Про интим. По мнению небесных светил, Скорпионов ожидает сейчас множество мелких обид, начиная от огорчений из-за невнимательности к вам вашего любимого человека и заканчивая нестыковками в постели и вашим разочарованием от процесса близости. Постарайтесь выплакаться как следует на плече любимого/любимой — это поможет вам сблизиться.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 27.

Стрелец (23.11−21.12): Вероятно, Стрельцам удастся сломить негативные тенденции предыдущей недели и обратить ситуацию себе на пользу. Благоприятны обращения к начальству или в государственные организации. Неделя предполагает переменчивость настроения, иллюзии. Вероятны ошибки в оценке всего происходящего. Стрельцы будут склонны противопоставлять семейные обязанности служебным и профессиональным. Нежелательны обращения в официальные учреждения.

Про деньги. Состояние ваших финансов вас порадует. Хотя в последние дни года вам, похоже, придется приложить немало усилий, чтобы завершить все дела. В пятницу есть вероятность заключения выгодных договоров и сделок.

Про любовь. Есть опасность полностью отдаться личной жизни. С одной стороны, вы прекрасно проведете время и, наконец, отдохнете, с другой, рискуете упустить нечто важное в деловой сфере. Так что придется искать компромисс, постарайтесь успевать везде.

Про интим. Страсть Стрельцов к украшениям сейчас может удовлетвориться по полной программе, если они совместят два удовольствия сразу и поиграют в виртуальный ювелирный магазин! Правила просты: мужчина «дарит» даме воображаемое колечко, а предварительно сначала «примеряет» его на разные пальчики — целуя их по очереди. Далее — насколько у мужчины хватит щедрости и средств — можно «дарить» сережки, бусы, кулончики. Мужчины-Стрельцы будут наслаждаться вниманием дам - уж очень они будут хороши!

Благоприятные дни: 26, 31; неблагоприятные: 25.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает восстановление энергии, получение новых знаний, обретение внутренней свободы. Хорошая неделя для гармоничных супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Козероги смогут закончить некоторые из самых неотложных дел как раз вовремя. Неделя предполагает уединение, спокойное созерцание. По всей вероятности, Козероги будут ощущать покой и умиротворение. Эта неделя может подарить им уверенность в благополучном будущем, наслаждение семейным счастьем.

Про деньги. Понедельник — время планов и замыслов. Во вторник благоприятны командировки и поездки. В четверг вероятны новые денежные поступления. В субботу будьте осторожнее, ожидается слишком много дел, звонков и предпраздничной суеты.

Про любовь. На этой неделе лучше поменьше прислушиваться к советам окружающих. Вы сами знаете, как строить свои отношения с любимым человеком. Если вы оба ощущаете неудовлетворенность, стоит откровенно поговорить.

Про интим. Козероги с удовольствием займутся оральным сексом, если не поступит других предложений. Проблема лишь в том, что ваш возлюбленный/возлюбленная может оказаться вне зоны досягаемости от вас — то ли в командировку отошлют, то ли на работе аврал, то ли будет засыпать раньше, чем добираться до кровати...

Благоприятные дни: 25, 29; неблагоприятные: 26.

Водолей (21.01−19.02): Противоречивая неделя. В первой половине недели вероятна выгодная покупка или приобретение недвижимости. Во второй половине недели Водолеям-мужчинам придется принимать кардинальные решения в личной жизни, так как претензии их избранниц могут иметь под собой веские основания. Выяснение отношений испортит хорошие впечатления от удачных покупок, приведет к нервозности, упадку сил. Нерешенные проблемы могут отяготить существующее положение. Колебания настроения Водолеев будут препятствовать их созидательной деятельности. Возникнет желание все бросить и уехать.

Про деньги. Во вторник вероятна прибавка к зарплате, ваши заслуги могут оценить по достоинству. Хороший день для бизнеса и решения финансовых вопросов. В четверг на работе возможны конфликты и проблемы. В выходные вам, возможно, придется работать.

Про любовь. Желательно не давать любимому человеку повода для ревности, иначе есть риск остаться без подарка. Пятница — хороший день для встреч и свиданий.

Про интим. Тяжесть на душе Водолеи смогут снять только с помощью длительного и расслабляющего до самых косточек массажа. Но поскольку вашему избраннику/избраннице на «полдороге» наверняка захочется чего-нибудь «погорячее», то запланируйте близость заранее, а массаж сделайте элементом любовной игры!

Благоприятные дни: 31; неблагоприятные: 27.

Рыбы (20.02−20.03): Большую часть этой недели Рыбам придется посвятить организационной работе: налаживанию связей, подготовке материальной базы. Многим удастся сделать это быстро и легко, что серьезно повлияет на течение их дел и состояние здоровья. Неделя предполагает активизацию негативных процессов в обществе. Особо внимательными должны быть государственные служащие, которым следует учесть все перемены, прежде чем приниматься за работу.

Про деньги. Многое будет зависеть от ощущения уверенности в собственных силах и возможностях. Особенно при проведении переговоров в начале недели. Четверг — удачный день для покупок. Вы как раз успеете приобрести подарки под елку.

Про любовь. Работа займет большую часть вашего времени, и, несмотря на некоторую усталость от общения, не отказывайтесь от приглашения провести больше времени с любимым человеком.

Про интим. Рыбам светила советуют внимательнее отнестись к вопросу гигиены и безопасности секса. Вам не стоит рисковать и заниматься сексом где попало — вроде страстных лобзаний на заднем сиденье машины или в туалете ночного клуба. Инфекции не дремлют! И вообще, мойте руки не только перед едой.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 26.