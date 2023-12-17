Близнецов ждут нежнейшие изысканные ласки, а у Рыб не исключены финансовые потери

Овен (21.03−20.04): Звезды предупреждают о возможных осложнениях в отношениях с друзьями или родственниками. Овны могут быть вовлечены в сомнительные предприятия, граничащие с преступлением. Влияние планет ослаблено. Тяжелая и опасная неделя. Возрастает вероятность ошибок в работе и некорректного поведения в общении с окружающими. Новые идеи и планы обречены на провал.

Про деньги. Готовьтесь немало потратить перед праздниками. Хорошо бы при этом не влезать в долги и не часто использовать кредитные карты. В выходные немало времени проведете в магазинах.

Про любовь. Ваши взаимоотношения будут переживать подъем и обновление. Удачной будет романтическая встреча во вторник и в субботу. В выходные стоит вместе отправиться за подарками.

Про интим. У Овнов благоприятные дни для привлечения в свою жизнь удачи и гармонии — с помощью соблазнения какой-либо персоны, могущей им в этом помочь. Другими словами, телесные радости нужно направить обязательно в конструктивное, с точки зрения будущего, русло.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 22.

Телец (21.04−21.05): Благоприятная неделя. Она обещает быть насыщенной интересными событиями в личной и общественной жизни. Жизненный потенциал Тельцов может находиться на высоте. Неделя благоприятна для приобретений. Большинство как личных, так и общественных дел может быть связано с финансами. Благоприятна купля-продажа движимого и недвижимого имущества.

Про деньги. В среду вас могут ожидать новые денежные поступления. В четверг поступит выгодное деловое предложение, но вам стоит тщательно его обдумать. Не исключено, что потраченные усилия не окупятся.

Про любовь. На этой неделе у вас появится желание блеснуть своими достоинствами, чтобы кому-нибудь понравиться, и это вам удастся. Только сами не потеряйте голову от страсти.

Про интим. Прогулка по городу перед сном позволит вам и вашему спутнику/спутнице жизни полюбоваться на звездное небо и заодно расслышать, что же именно вам шепчут небесные посланцы! Кроме того, подобный променад настроит вас на лирический лад и станет наилучшей прелюдией к акту любовной схватки!

Благоприятные дни: 21, 22; неблагоприятные: 18.

Близнецы (22.05−21.06): Неделя связана с усвоением космической энергии. Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. На этой неделе Близнецы могут почувствовать себя способными «свернуть горы». Время обретения внутренней свободы, душевного равновесия. Жизненный потенциал на высоком уровне и позволит многим без усилий справиться с любым делом. Благоприятны заключение брака, зачатие.

Про деньги. Постарайтесь максимально оптимально распределить ваше время и деньги. Кстати, с последними проблем не будет. Вы получите предновогоднюю премию, весьма приличный гонорар и предложение об очень выгодной работе или подработке.

Про любовь. Вам наскучило однообразие? Эта неделя обещает немало романтики, свиданий и страстных признаний. Так что скучать вам точно не придется.

Про интим. Близнецам звезды рекомендуют сейчас основное внимание уделить не половому акту как таковому, а преимущественно поцелуям и ласкам. Причем для вас ласки окажутся наиболее желанными в области груди, шеи, плеч и талии. Особенно умиротворяюще подействует точечный массаж подмышек — подумайте, с помощью чего это лучше устроить?

Благоприятные дни: 19, 22; неблагоприятные: 21.

Рак (22.06−22.07): Энергетически мощная неделя, благоприятная для контактов, заключения договоров, браков. Этот период может быть отмечен взаимопониманием с окружающими, повышенной чувствительностью, свежестью мысли. Спокойный, ясный и чистый период, благоприятный для отдыха, встреч, уютных семейных праздников. Оптимизм и проницательность Раков не перестанут удивлять близких.

Про деньги. Во вторник у вас может появиться возможность заключить выгодные контракты, будьте дипломатичнее, и не упустите благоприятный момент. В среду лучше не принимать окончательных решений, оставляйте себе запасной вариант. Пятница обещает принести удачу в финансовых делах.

Про любовь. Ваша эмоциональность грозит поссорить вас с партнером. Старайтесь сдерживать негатив. На этой неделе вы можете встретиться с человеком, который затронет самые сокровенные струны вашей души.

Про интим. У Раков на этой неделе есть все шансы, что их пошлют далеко и надолго, независимо от того, как тонко они будут намекать, что желаете позабавиться с потенциальным партнером. Но упаси вас бог сопротивляться и пытаться заставить ветер дуть в вашу сторону — иначе вас может захлестнуть такая волна цунами, что мало не покажется…

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 20.

Лев (23.07−23.08): Неделя проходит под знаком преобразования космической энергии, познания себя, вечных истин. Многие Львы будут чувствовать себя на высоте. Возможны различные приключения, неожиданные повороты судьбы, интересные встречи. Неделя благоприятна для любви, семейных отношений. Благоприятный период для коммерческих операций, покупок, торговых сделок. Могут быть достигнуты результаты, о которых раньше вы только мечтали.

Про деньги. Финансовое положение, словно бальзам на душу. Вероятно получение премии или прибавка к зарплате. Так что у вас будут деньги на подарки к празднику для близких.

Про любовь. Вы чувствуете, что ваш избранник — правильный выбор, но вот он, похоже, не спешит признаваться в серьезных чувствах или делать предложение. Не стоит на него давить.

Про интим. Львам необходима, как воздух, свобода от чего бы то ни было — и особенно от любых обязательств. В идеале, их сексуальными партнерами должны стать воздушные знаки, в частности, Близнецы, обладающие этой самой свободой в больших количествах. Вот только не каждый до конца сможет выдержать философию «никто никому ничего не должен» — и скорее всего, все равно начнет ревновать.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 21.

Дева (24.08−23.09): Здоровье и трудоспособность многих Дев будут находиться на высоте, несмотря на то что нервные нагрузки значительно увеличатся. Удачная неделя для карьеры, установления деловых отношений с влиятельными людьми, обращения к начальству. Ваша активность на работе непременно принесет весомые результаты. Вы способны покорить самые неприступные вершины.

Про деньги. Вы сейчас довольно стеснены в средствах. Но в финансовом плане можете рассчитывать на помощь и поддержку близких людей, возможно также получение кредита и материальная помощь из иных источников.

Про любовь. Романтический ужин будет особенно вкусен в пятницу и воскресенье. Не сдерживайте своей гастрономической страсти в угоду страсти плотской, ведь можно без проблем удовлетворить обе. На этой неделе стоит найти время, чтобы поделиться с любимым человеком самыми сокровенными мыслями.

Про интим. Как ни странно, но сейчас наибольшей степени близости с возлюбленным/возлюбленной вы достигнете, если займетесь совместными физическими тренировками. Кстати, можно совместить полезное с приятным — и отправиться вместе в баню! А там кто вам мешает немного поразвлекаться в душе?

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 21.

Весы (24.09−23.10): Благоприятная неделя для общения, новых знакомств, возобновления старых связей. Ваши личное обаяние, мягкость и неординарность суждений могут заложить основы будущего успеха. Неделя предполагает восстановление родственных связей. Вероятно поступление тревожной информации. Возможно ухудшение здоровья ваших близких и знакомых людей.

Про деньги. Финансовое положение вполне стабильно. У вас будет возможность подготовиться к празднику, купить подарки и новый наряд. Вас ждет солидная премия.

Про любовь. Начиная со среды, можете готовиться к блистательному торжеству, пора приобретать царственный вид. Неделя обещает оказаться богатой на романтические встречи и свидания. Не пропустите медленный танец на корпоративе.

Про интим. Весы могут спать спокойно — их совесть чиста. Ведь они за прошлую неделю, скорее всего, выполнили и перевыполнили норму по количеству оргазмов — как своих, так и партнера. Нынче у них сладко ноют подуставшие мышцы, зато имеется повод объявить «технический перерыв» и наконец-то дочитать начатую «сто лет назад» книжку!

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 19.

Скорпион (24.10−22.11): Эта неделя может дать Скорпионам несколько важных жизненных уроков. Многих можно будет увидеть в крайне разношерстной компании. Их хорошее отношение к друзьям и партнерам будет носить «собственнический» характер, то есть зависеть от того, в какой мере люди принимают их систему ценностей. Вероятно, что многие Скорпионы окажутся перед сложным жизненным выбором. Возможны страдания из-за нравственной и моральной нечистоплотности окружающих.

Про деньги. Благоприятное время для коммерческой деятельности. Ваш авторитет возрастет, бывший начальник предложит вам вернуться с повышением в зарплате. Работы будет много, но и денег вы получите немало.

Про любовь. Вы можете почувствовать, что теряете голову от любви. Почему бы и нет? Ведь ваши чувства, похоже, сильны и взаимны. Не бойтесь нежных признаний.

Про интим. Устроить оргию? А кто вам мешает? Разве что лень, которая сейчас вас одолеет практически полностью. Чисто теоретически вы бы свернули горы и с удовольствием оторвались бы по полной эротической программе, но вот на практике: вы опять смотрите порнографические фильмы...

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 24.

Стрелец (23.11−21.12): Возможны обострения хронических заболеваний. Опасны перегрузки, неоправданный риск. Негативный опыт жизни некоторых Стрельцов не позволит им начать жизнь в новом качестве, приблизить к себе высоконравственных людей. Неделя предполагает уединение, одиночество и сосредоточение на духовных проблемах. Душевное равновесие может быть нарушено из-за ошибок и просчетов в сфере профессиональной деятельности. Ситуацию осложнят происки недоброжелателей или неверное истолкование информации.

Про деньги. В начале недели не стоит давать деньги в долг. В среду вероятны долгожданные денежные поступления, причем крупные. В выходные стоит пройтись по магазинах и купить все необходимое к праздничному столу.

Про любовь. От ваших слов и действий сейчас многое зависит. Не откладывайте решение, если чувствуете, что его пора принимать, иначе вы можете потерять дорогого для вас человека. Пятница — хороший день для разговора по душам.

Про интим. На этой неделе Стрельцы окончательно устанут ждать милостей от природы и начнут без зазрения совести вымогать у своих близких тепло, внимание и ласку. Не исключено, что ваши партнеры/партнерши окажутся не готовыми к такому натиску и начнут избегать вас, прячась по углам и пропадая у друзей и знакомых. Ну по крайней мере, вы будете знать, что с вами творится — и то хорошо.

Благоприятные дни: 18, 20; неблагоприятные: 19.

Козерог (22.12−20.01): Неделя связана с преобразованием мужской энергии. Большинство Козерогов будет предрасположено только к выполнению повседневных обязанностей. Благоприятная неделя для духовного прозрения, преодоления сомнений. Холодность и сдержанность в проявлении чувств создаст полосу отчуждения в личных отношениях Козерогов-мужчин.

Про деньги. Будьте осторожнее с приобретением недвижимости. В начале недели могут измениться ваши финансовые планы и обстоятельства, появятся новые, гораздо более выгодные предложения. Постарайтесь все обдумать, прежде чем принимать окончательное решение.

Про любовь. От вашей способности не афишировать нюансы вашей личной жизни сейчас напрямую зависит степень ее удачности. Таинственность должна быть всюду, даже объекту вашей любви не нужно знать про вас всё.

Про интим. Звезды подсказывают Козерогам, что неплохо бы сменить гнев на милость — и дать возможность отвергнутому вами кавалеру/даме показать себя с лучшей стороны. Подумайте: ведь наверняка он/она, благодарный вам, будет стараться ублажить вас как следует! Как знать, вдруг его старания затронут и вашу душу?

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 24.

Водолей (21.01−19.02): Противоречивая, двойственная неделя. Начало недели может ознаменоваться резкими переменами. Причиной этого могут быть неприятное известие, обман, измена или предательство. Вторая половина недели раскроет новые возможности и придаст импульс для дальнейшей деятельности. Успех Водолеев будет зависеть от их гибкости и умения приспосабливаться к новым условиям. Представители этого знака могут получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в выгодном проекте.

Про деньги. В понедельник вам может сопутствовать удача в довольно рискованных предприятиях, но знайте меру. Постарайтесь разобраться со старыми долгами и не набирайте новых кредитов.

Про любовь. Ваш круг знакомств значительно расширится, так что появится реальный шанс встретить новую любовь. Несмотря на внешнюю респектабельность и благополучие, ваша душа просит настоящего тепла, участия и поддержки.

Про интим. Водолеям стоить взять на себя роль «ударника» или «руководителя ритм-секции», ведь, по мнению звезд, наивысшей точки блаженства вы можете достичь, если сами будете регулировать скорость и глубину фрикций. Кстати, не стоит сразу сводить все к попсовому простенькому ритму — попробуйте хотя бы для разогрева что-то более сложное и изысканное.

Благоприятные дни: 22; неблагоприятные: 21.

Рыбы (20.02−20.03): Рыбы рискуют упустить что-то важное в своей жизни. Вероятны потери, расставания, разногласия с близкими людьми. Неделя благоприятна для объединения людей, проведения конкурсов и соревнований. Руководствуясь идеей добра и справедливости, Рыбы могут объединить вокруг себя единомышленников. Однако существует опасность того, что они будут заблуждаться.

Про деньги. Постарайтесь проявить осторожность при обращении с деньгами, не исключены финансовые потери. Не стоит тратить слишком много на подарки, поездки и развлечения.

Про любовь. Пришло время серьезно изменить свою личную жизнь. На этой неделе возможно заметное оживление в этой сфере. Но важно сдерживать собственнические порывы, дайте свободу своему избраннику.

Про интим. В «Камасутре» говорится: «Влечение душ порождает дружбу. Влечение ума порождает уважение. Влечение тела порождает желание. Соединение всех трех желаний порождает собой любовь». Сейчас это утверждение касается вашей пары напрямую — ибо своими помыслами и действиями по отношению друг к другу вы поистине сможете либо зародить любовь, либо укрепить уже существующую.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 20.