Финансовые ресурсы Козерогов будут очень ограничены, а в любви у Овнов — гармоничный период!

Овен (21.03−20.04): Эта неделя одна из самых важных в году, если у вас есть какие-то конкретные планы. Будьте активны всю неделю, и особенно — в пятницу. В этот день решайтесь на самое важное, но предчувствуйте последствия. Разговоры по душам могут вызывать бурные чувства, сопротивление, но пока лучше не торопиться с оценками. Интенсивные переживания делают вас привлекательными, вы можете настоять на своем. Но только не в эти выходные, которые лучше провести как можно спокойнее.

Про деньги. В понедельник не стесняйтесь высказывать свои идеи, они быстро найдут практическое применение и могут принести прибыль. В четверг постарайтесь не назначать деловых встреч и переговоров, в пятницу лучше вообще воздержаться от каких-либо финансовых операций.

Про любовь. В любовной сфере наступает на редкость гармоничный период. Вы будете готовы на многое ради любимого человека. Однако, радость личной жизни может заставить вас забыть о работе и друзьях. Что все-таки не правильно.

Про интим. Вас влечет ко всем, кто вами пренебрегает. Проще говоря, оправдается в очередной раз пушкинское наблюдение: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Распространяется и на женщин, и на мужчин. Хотя этот принцип будет работать только до начала самого любовного акта. Уж там-то вы своего точно не упустите! И отыграются кошке мышкины слезки, ох, отыграются…

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 11.



Телец (21.04−21.05): Используйте начало недели для решения материальных вопросов и покупок. Нет ограничения в делах, и окружающие склонны видеть в вас оплот стабильности. То, что вы начнете в это время, получит благоприятный импульс и со временем принесет пользу. В субботу возможны самые неожиданные события. Избегайте опасных и травмирующих ситуаций. Этот день может стать точкой отсчета для развития нового направления вашей деятельности или важных перемен в партнерстве.

Про деньги. В начале недели вероятны денежные поступления. Если вы еще не были в отпуске, стоит отдохнуть в бархатный сезон. В среду благоприятны приобретения и покупки. В пятницу не исключены финансовые затруднения, источником которых явитесь вы сами.

Про любовь. Задумайтесь над своим поведением по отношению к любимому человеку, всегда ли вы справедливы? Не пытайтесь его контролировать и ревновать. Выходные постарайтесь провести вместе с тем, чье общество заставляет ваше сердце биться чаще.

Про интим. Наплыв сексуальных желаний застигнет Тельцов врасплох — и, как обычно, не в том месте. Конечно, бросаться на окружающих вы не станете, но вот до дома можете не дотерпеть. И либо «перекипите» впустую (хорошо, если не перегорите, как бедный электрочайник без воды), либо придется искать укромное местечко и там «выпускать пар».

Благоприятные дни: 9, 11; неблагоприятные: 10.

Близнецы (22.05−21.06): Со среды наступит переломный момент в делах. Вы сможете проявить организаторские способности или реализовать важную часть своих намерений. Если вы активно развиваете какую-то тему, то события вокруг нее достигнут кульминации в пятницу. Может состояться разговор, который поможет обеим сторонам достичь ясности и четко расставить акценты в отношениях. Лучше решать в это время деловые вопросы, а в личной жизни пока оставить все без изменений.

Про деньги. Вы получите выгодные предложения, ваше творчество принесет вам солидный доход. В среду и пятницу возможны денежные поступления, которые улучшат ваше финансовое положение.

Про любовь. Удача может оказаться как раз рядом с вами, а неожиданное знакомство обещает обернуться большим чувством. Только не торопите события, они будут разворачиваться постепенно. Выходные располагают к романтике и любви.

Про интим. Вам захочется продемонстрировать всем свою огромную любовь к своему избраннику/избраннице. Соответственно, скорее всего, они возжаждут заняться сексом в публичных местах, где их наиболее вероятно «застукают». Хотя некоторые, возможно, ограничатся достаточно смелым ощупыванием своего спутника где-нибудь в толпе...

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 11.

Рак (22.06−22.07): На этой неделе вы получите много новой информации. Обязательно подумайте, как ее применить с пользой. Вы становитесь координатором и посредником, и прекрасно справитесь с развитием сразу нескольких направлений. Старайтесь содержать в порядке нужные документы и свое рабочее место. Еще одной важной темой на этой неделе будут домашние дела и отношения с близкими. В понедельник и вторник можно делать приобретения в дом, особенно украшения и предметы комфорта.

Про деньги. В первой половине недели вероятны крупные финансовые поступления и выгодные деловые предложения. Вас ждет успех и быстрое продвижение по карьерной лестнице.

Про любовь. Пик вашей эмоциональности и недоразумения в ваших отношениях позади, прислушайтесь к своей интуиции, постарайтесь понять, вы вместе по привычке или по-прежнему нужны друг другу? Пятница — удачный день для встреч и романтических свиданий.

Про интим. Отличный способ слегка распалить вашу вторую половинку — это обильно сдобрить ужин имбирем, мускатным орехом и кориандром. Если же хотите расслабиться, то смело добавляйте в пищу мяту, мелиссу и розмарин!

Благоприятные дни: 8, 14; неблагоприятные: 12.

Лев (23.07−23.08): Вы легко достигнете поставленных целей в начале недели. Но лучше двигаться по «накатанной колее», не пытаясь убедить партнеров или клиентов в том, к чему они еще не готовы. Решайте материальные вопросы, чтобы расширить свои возможности. Сделайте в начале недели несколько приятных приобретений лично для себя. И сразу думайте о том, как компенсировать свои расходы. Сейчас вы можете заложить основы дела, которое через время начнет работать на вас.

Про деньги. Ваши финансовые возможности сейчас не слишком велики. Будьте благоразумны, не бросайтесь деньгами. Это не самое лучшее время для инвестиций. Понедельник благоприятен для составления договоров. В пятницу возможна небольшая премия.

Про любовь. Будьте осторожны в словах и выражениях, отстаивая свои принципы. Вы можете не понять друг друга и обидеть своего избранника. Проявляя же чуткость и отзывчивость, вы сможете добиться возвращения почти ускользнувшей гармонии.

Про интим. Львы нынче сами не свои до точных наук — поэтому даже простейшие манипуляции с весами, циркулями и прочими измерительными приборами способны буквально довести вас до такой дрожи в коленках, когда сил совладать со своими желаниями очень мало. На крайний случай сгодятся линейка и горячее стремление с точностью до миллиметра измерить прелести своих любимых.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 14.

Дева (24.08−23.09): Не пропустите эту неделю, если у вас есть планы, готовые для воплощения. Для серьезной работы и решения финансовых вопросов благоприятны понедельник и вторник. Со среды занимайтесь поиском нужной информации, связей, ведите переговоры и переписку с партнерами. В пятницу можно заключать договора или предпринимать другие решительные шаги, которые будут означать начало нового этапа в вашей работе. В личной жизни это хорошее время для откровенного разговора.

Про деньги. Похоже, вы склонны позволять себе слишком много, бюджет может начать трещать по швам. В среду будут удачными собеседования и переговоры с новыми партнерами. В четверг возможны денежные поступления, но с вашим азартом транжирить деньги их надолго не хватит.

Про любовь. Ваша ревность — первый враг в отношениях с любимым человеком на этой неделе. В среду могут возникнуть разногласия, так как, строя планы на будущее, вы, похоже, забыли посоветоваться со своим партнером. Это может быть причиной его искреннего возмущения.

Про интим. Вас может потянуть на «свеженькое», так что за вами потребуется следить в оба, чтобы в порыве интереса к новизне вы ненароком не забрели на чужую территорию. Неплохо помогает от «гулливости» утренняя близость, причем с обязательным включением орального секса.

Благоприятные дни: 10, 12; неблагоприятные: нет.

Весы (24.09−23.10): Планируйте все важные мероприятия на первую половину недели. Это благоприятное время для того, чтобы закрепить договоренности и начать реализацию своих планов. В пятницу и субботу планеты могут преподнести вам неожиданные сюрпризы. Принимать решения и действовать придется быстро и точно. Не ищите себе дополнительных проблем, не рискуйте, но не ограничивайте себя в творчестве, в чем бы оно ни выражалось. В личных отношениях сохраняйте спокойствие.

Про деньги. Чтобы не сорвались ваши финансовые планы, вам необходимо проработать все позиции и не упускать ни малейшего шанса. На этой неделе вероятны выгодные предложения и дополнительные доходы.

Про любовь. Возрастают ваши претензии и амбиции. Вы явно не согласны, чтобы рядом был тот, кто не готов вкладываться в отношения ни материально, ни морально. Что ж, возможно, вам действительно нужен кто-то другой.

Про интим. На этой неделе у вас возможны случайные связи и незапланированные половые контакты. Хотя, не исключено, что данное предсказание звезд реализуется в переносном, а не в буквальном, значении. И некоторые лица с изощренной жестокостью «вынесут» вам мозг... В любом случае, позаботьтесь о предохранении!

Благоприятные дни: 8, 9; неблагоприятные: 13.

Скорпион (24.10−22.11): Не торопите события. Сейчас вам нужно больше внимания уделять мероприятиям, полезным для здоровья. Впереди несколько сложных и очень важных для вашей работы и карьеры месяцев, поэтому, к переменам нужно прийти с восстановленными силами. Подумайте, в каких изменениях нуждается ваш имидж и сделайте визиты в салоны и магазины в начале недели. В пятницу в фокусе внимания будут личные и любовные отношения. Интуиция вас не подведет, когда придется принимать решения.

Про деньги. Вы приложили много усилий для достижения финансового успеха и сейчас поймете, что ваши желания сбываются. Вас ждет прибыль и карьерный рост.

Про любовь. Желательно на этой неделе взглянуть объективно на ваши отношения с любимым человеком. То, что вы увидите, может вас не совсем устроить, но такова реальность. Любовь не всегда идеальна.

Про интим. Ожидаются частые распития алкогольных напитков вместе с друзьями/подругами детства/юности/молодости, имеющие под собой, как ни странно, эротическую подоплеку. Возможно, вам расскажут, как когда-то давно вас хотели соблазнить, а может быть, и все-таки сделают такую попытку. Хотя не исключено, что вы просто упьетесь «в стельку» и наконец-то оторветесь на полную сексуальную катушку — кто бы что ни говорил, а с друзьями можно все!

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 10.

Стрелец (23.11−21.12): Вам предстоит справляться с большой нагрузкой на работе, но все же не ограничивайте свою активность только рабочими задачами. Больше времени уделяйте общению. Чувства могут получить сильный импульс к высвобождению. Вторая половина недели даст возможность решить некоторые волнующие вопросы. Возможна неожиданная встреча с тем, с кем предстоит возобновить контакт.

Про деньги. На этой неделе вас ждут выгодные предложения и подработки. Во второй половине недели в финансовых вопросах возможно удачное стечение обстоятельств, не упустите свой шанс. Покупки могут быть достаточно неожиданными и очень удачными.

Про любовь. Усиливается ваша притягательность для представителей противоположного пола. Вас могут забросать романтическими намеками и предложениями. Сделать правильный выбор, поддавшись порыву, будет довольно трудно.

Про интим. Стрельцы окажутся нынче одержимы идеей кардинально изменить свою внешность — от надевания цветных контактных линз до нанесения на тело замысловатых татуировок — причем не самого маленького размера. Отговаривать таких маньяков нововведений, как вы — дело бесполезное и, как правило, весьма неблагодарное. Попробуйте хотя бы погодить с самыми радикальными изменениями внешности до конца недели.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 11.

Козерог (22.12−20.01): В первой половине недели вы можете удачно решить некоторые финансовые вопросы. Приятные впечатления вас ждут не только на работе, но и в свободное время, которое можно наполнить романтикой и творчеством. Сделайте долгожданное приобретение или устройте семейный ужин, чтобы порадовать своих близких. В пятницу вас ждут сюрпризы. Возможны неожиданные расходы, не исключены и потери. В выходные ограничьте круг общения; лучше провести это время на природе.

Про деньги. Финансовые ресурсы ограничены, поэтому максимально рационально распоряжайтесь ими. Возможны непредвиденные расходы на детей. Остальные траты лучше свести к минимуму. Не доверяйте чрезмерному оптимизму начальства, коллег или партнеров.

Про любовь. Любимый человек явно начинает осознавать свои ошибки и изо всех сил старается их исправить, разве кому-нибудь может не понравиться такое рвение? Забота и внимание сделают вас ближе.

Про интим. На этой неделе в сексе ведущее значение будет иметь размер. Да, в общем, и того, о чем вы подумали, конечно, тоже. Но не менее важно, чтобы вам было, где развернуться — заниматься любовью в лифте сейчас лучше не стоит. У вас кровать достаточно широкая и комфортная? Если нет — самое время заменить.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 13.



Водолей (21.01−19.02): Неделя предстоит насыщенная, и самым ценным качеством будет умение быстро наводить порядок в делах и систематизировать информацию. Старайтесь наладить свой график работы так, чтобы у вас оставалось время для личных дел и заботы о здоровье. Пригласите своих друзей на природу. В пятницу и субботу могут произойти события, которые заставят вас по-другому оценить своих близких.

Про деньги. Вам необходимо планировать свой бюджет, так как крупных финансовых поступлений пока не предвидится. Не стоит брать кредиты, не доверяйте незнакомым людям, сколь бы надежными они не казались.

Про любовь. Наступает сложная неделя, но именно в эти дни может начаться увлекательный роман. Однако не стоит думать, что все в отношениях будет идеально. Внезапно может оказаться, что у вас различные представления о любви.

Про интим. Без помощи друзей нынче не обойтись — судя по всему, вам придется значительное внимание уделять интригам и даже, быть может, строить козни своим соперницам и соперникам, как реальным, так и потенциальным. Так что созывайте «совет дружины» как можно скорее и решайте, как победить Змея Горыныча или, вернее, Горгону Медузу, что мешает вам спокойно жить и заниматься любовью с тем, с кем вы хотите.

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 10.

Рыбы (20.02−20.03): Это удивительное время, когда перед вами могут открыться новые горизонты там, где вы этого совершенно не ждете. В начале недели есть возможность обсудить с партнерами перспективы совместной деятельности, заключить выгодную сделку, контракт. В пятницу и субботу создайте вокруг себя творческую обстановку. Вашим преимуществом в неожиданном повороте событий будет интуиция, которая подскажет, как себя вести. Что бы ни происходило, старайтесь извлечь из этого пользу.

Про деньги. Для получения стабильного дохода вам придется много работать. Финансовые разногласия с близкими людьми грозят омрачить вторую половину недели.

Про любовь. Любимый человек может оказаться в тупике, и только вы сможете помочь ему в сложившейся ситуации. Причем не только делами или советами, просто обнимите его лишний раз.

Про интим. Всю неделю вам будет полезно всласть посмеяться перед тем, как заняться любовью. Можете инициировать чтение вслух неприличных анекдотов или рассказывать партнеру/партнерше смешные истории из своей интимной жизни, главное только — не забывайте, зачем вы в итоге здесь оба собрались.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 9.