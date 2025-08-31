Львам не стоит выяснять отношений, а Дев могут обмануть деловые партнеры

Овен (21.03−20.04): Запаситесь терпением. Если у вас есть стимул, то результаты усилий на этой неделе будут впечатляющими. Даже, если вами будут двигать амбиции, вам удастся направить эту энергию на пользу делу. В первую половину недели предстоит много рутинной работы. Зато с четверга жизнь станет более интересной и разнообразной. Смело меняйте то, что вас не устраивает — личный имидж, стиль отношений, детали интерьера. Это только начало процесса перемен, но вы успеете войти во вкус.

Про деньги. На этой неделе финансовый успех будет способствовать всем, кто не боится работы и готов трудиться в поте лица. Возможность получить дополнительную прибыль точно появится, важно найти в себе силы эти возможности использовать.

Про любовь. Особых проблем на любовном фронте у вас не намечается, впрочем, и успехов тоже. Нейтральная неделя. Если отношения есть, они продолжатся, если нет, новых связей не возникнет.

Про интим. Овны на днях наконец-то разглядят в своих доселе безупречных партнерах изъяны и пятнышки, и особенно вас разочаруют их сексуальные способности. Впрочем, велик риск оказаться слишком пристрастными и несправедливыми. Ведь возможно, что ваши «секс-гиганты» просто-напросто производят инвентаризацию на складе своих секс-навыков, зато после нее зададут вам жару…

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 7.



Телец (21.04−21.05): Торопитесь справиться с делами, до которых никогда не доходили руки. Эта неделя предполагает трудолюбие, терпение и способность сосредоточиться на том, что особенно важно. Вы работаете на свое будущее. До четверга ваша активность будет особенно результативной. Со второй половины недели могут появиться новые идеи или партнеры выступят с инициативами. Перемены пойдут на пользу, но к деталям новых проектов отнеситесь с особым вниманием. Не торопитесь с окончательными ответами, но и не игнорируйте новые возможности.

Про деньги. Ваши честолюбивые планы начинают реализовываться. Финансовые недоразумения отойдут на задний план, положение начинает выравниваться. Появятся новые задачи и проекты.

Про любовь. Не цепляйтесь за развалившиеся отношения, они себя исчерпали. Вы можете столкнуться с прежней любовью, но лучше пройти мимо. Не обольщайтесь ложными надеждами, время не повернуть вспять.

Про интим. Самая эрогенная зона у вас на этой неделе — это самомнение. Пока вам не польстят как следуют, никакого сексуального удовольствия не получите. Так что постарайтесь напроситься на комплименты, да выбирайте льстецов поталантливее. В конце концов, заценить вас может один человек, а как следует ублажить — совершенно другой.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 2.

Близнецы (22.05−21.06): Проявляйте настойчивость там, где чувствуете перспективу и возможность развить тему в выгодном для вас направлении. Ваши аппетиты растут, и траты могут оказаться существенными. Приобретайте только необходимые вещи, особенно, если планируете дорогие покупки. Сразу думайте о том, как восстановить пошатнувшийся бюджет. На этой неделе у вас есть шанс заложить основы нового дела или провести выгодные переговоры. Лучший день для таких целей — четверг. Выходные принесут вам новые впечатления, жизнь начнет набирать обороты.

Про деньги. Начало недели может ознаменоваться крупными денежными поступлениями. Это положительно отразится на вашем настроении. Вы сможете досрочно погасить кредиты и почувствовать, что ваша жизнь выходит на новый уровень.

Про любовь. Перед вами раскрываются все двери, и вы попадаете в волшебный мир взаимной любви. Вы встретите человека, который искренне вами заинтересуется и будет готов ради вас на многое.

Про интим. Принарядитесь. Потом подойдите к зеркалу, критически оглядите полученный результат, и попробуйте еще разок. После двух-трех десятков подходов вы сумеете довести свою внешность до такой степени совершенства, что вам будет не страшно замахиваться на покорение самой яркой звезды. Что, собственно, на этой неделе и рекомендуют светила — не соглашайтесь на компромиссы, соблазнять — так лучшего из представителей/представительниц рода человеческого.

Благоприятные дни: 2, 4; неблагоприятные: 1.

Рак (22.06−22.07): Хорошее время для воплощения ваших замыслов. Старайтесь меньше обращать внимание на осложнения в отношениях с партнерами — общие задачи объединят вас. Заводите новые связи, находите с окружающими взаимовыгодные интересы. Сейчас ваш успех во многом определяется партнерскими программами. К выбранной цели необходимо двигаться непреклонно, не отвлекаясь на второстепенные мероприятия. Скоро в жизни появится больше разнообразия и приятных возможностей, но пока стоит пересмотреть детали дела, которое потом будет работать на вас.

Про деньги. В начале недели вероятны денежные поступления, которыми необходимо разумно распорядиться. Неаккуратность в расходах нежелательна. Не совершайте спонтанных покупок.

Про любовь. Вы ощущаете себя счастливым и гармоничным человеком. Взаимопонимание и поддержка избранника позволяют оптимистично смотреть в завтрашний день. Посвятите больше времени друг другу.

Про интим. Создать в своем доме атмосферу сексуальной гармонии и волшебства помогут ароматические масла. Зажгите перед близостью аромалампу и добавьте туда несколько капель масел миндаля, розового и чайного дерева, а также пачулей и кипариса. А что делать тем, кто собирается заняться любовью вне дома? Заранее нанесите несколько капель масел на вашу одежду и тело. Так вы точно станете самыми желанными и удивительными существами на свете.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 6.

Лев (23.07−23.08): Несмотря на то, что будет достаточно форс-мажорных обстоятельств, старайтесь не хвататься за несколько дел сразу. Сейчас ваше внимание почти полностью сосредоточено на работе. Появляется возможность подняться выше по карьерной лестнице или улучшить материальное положение. Делайте реальные шаги в этом направлении, иначе шанс может быть упущен. Нервные перегрузки снимайте в спортзале. В личной жизни назревает переворот. И если вы лишите любимого человека внимания, то вам предстоит выслушать о себе много нового и неожиданного.

Про деньги. В финансовой сфере вам, похоже, придется выступать в роли организатора и идейного вдохновителя. Вы сможете сформулировать интересные и перспективные деловые предложения. Среда — благоприятный день для сделок и переговоров. В четверг возможны новые денежные поступления.

Про любовь. Никаких решающих разговоров и выяснения отношений на этой неделе звезды устраивать не советуют. Довлеющий стиль поведения также неприемлем. Продемонстрируйте понимание и заботу, это позволит с куда меньшими усилиями добиться желаемого.

Про интим. Не отвечайте на провокационные заигрывания коллег — ни к чему хорошему они не приведут. Безусловно, вам будет приятно почувствовать себя желанными — вот только ваши благоверные так или иначе узнают об этих «перемигиваниях», причем в сильно извращенном варианте. И никакого виртуального флирта!

Благоприятные дни: 3, 4; неблагоприятные: 7.

Дева (24.08−23.09): Прекрасное время для воплощения ваших планов. Поторопитесь — таких недель не так много в году. Берите разгон в делах, расширяйте сотрудничество, осуществляйте сделки. Наиболее благоприятные дни для таких целей — среда и четверг. Личные и деловые отношения сейчас имеют много точек соприкосновения. Вам хорошо с теми, с кем есть общие цели и интересы. Начиная с выходных, вы почувствуете, что дальнейший успех зависит не только от работоспособности и терпения, но и от общения с окружающими. Вам необходима хорошая разрядка и порция новых впечатлений.

Про деньги. Доверяйте, но проверяйте, так как уверения в надежности и вечной преданности от партнеров грозят оказаться не совсем искренни. На этой недели будут удачны крупные покупки для дома или дачи. Пятница благоприятна для переговоров и сделок, причем не обязательно в официальной обстановке.

Про любовь. Начиная с понедельника, водоворот интересных встреч и событий раскрасит вашу личную жизнь яркими красками. Вы будете пользоваться успехом у противоположного пола. Правда, не исключены ревность и конфликты.

Про интим. Для вас большее значение будут иметь их успехи в других сферах жизни, нежели интимная. Связано данное предсказание с весьма слабой сексуальной энергетикой недели и достаточно высоким уровнем интеллектуальной активности. Поэтому, если вы и придумаете что-то «погорячее» в постели, не торопитесь это воплощать — лучше отложите на потом.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 6.

Весы (24.09−23.10): Ваша потребность иметь все самого высокого качества сейчас приобретает конкретный смысл. Вы знаете, чего хотите и как этого достичь. Настраивайтесь хорошо поработать. Эта неделя принесет прогресс в делах, но пока лучше ориентироваться на перспективу, совершенствовать, упрочнять и развивать. К любым серьезным переменам вы отнесетесь слишком эмоционально. Не торопитесь что-либо менять в партнерских отношениях. Ваш невинный флирт и успех у противоположного пола может оказаться испытанием для постоянного партнера.

Про деньги. Во вторник или среду ожидаются новые денежные поступления, и очень важно грамотно ими распорядиться. В четверг вам придется принимать важное решение, возможно, вам предложат работу в другом городе. И это откроет перед вами новые возможности.

Про любовь. Ваша личная жизнь начинает заметно оживляться. Вас ждут свидания и признания. Не исключено даже предложение руки и сердца. Выходные по возможности старайтесь провести вместе.

Про интим. Вас будет притягивать все таинственное, загадочное, необъяснимое и недоступное. Чем больше места окажется для вашей фантазии и догадок, предположений, тем сильнее вы будете жаждать найти ответы и разгадки, и тем сильнее, разумеется, распалитесь и в эротическом смысле. В общем, придется сломя голову искать кого-то, кто способен вас удовлетворить по-настоящему.

Благоприятные дни: 1, 2; неблагоприятные: 5.

Скорпион (24.10−22.11): На этой неделе вам предстоит разобраться с перспективами партнерских отношений. Договорные обязательства тоже потребуют пересмотра. Разделить с кем-то нагрузку сейчас может оказаться хорошим решением. Так вам удастся сосредоточить свои силы на деле, которое принесет очевидные результаты. Любовная жизнь обещает быть насыщенной. Вы настроены решительно разобраться в некоторых своих подозрениях, и откровенный разговор с близким человеком будет бальзамом для вашей души. Но с важными решениями подождите до следующей недели.

Про деньги. В начале недели вероятны крупные денежные поступления. Особенно удачным в финансовом плане могут оказаться понедельник и среда. Ваш авторитет на работе возрастет, что повлечет за собой и рост заработной платы.

Про любовь. В вашей личной жизни всё будет так безоблачно и романтично, что вам стоит беречь, лелеять и поддерживать это настроение. Отправляйтесь в романтическое путешествие.

Про интим. Мужчины склонны судить о вашем «вине» по форме «бутылки». Иными словами, есть смысл сделать все возможное, чтобы выглядеть максимально эффектно и сногсшибательно. Даже если не начнут «в штабеля укладываться», то уж присвистывать вам вслед точно станут. У мужчин-Скорпионов скучноватая в интимном плане неделя, кроме, разве что, пятницы — не упустите свой шанс.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 2.

Стрелец (23.11−21.12): До четверга будет много работы. Наберитесь терпения, поскольку сейчас вы закладываете основы того, что принесет дивиденды в будущем. Максимум внимания уделите финансовым вопросам. Вы всегда раньше других видите цель, и в очередной раз можете стать идейным вдохновителем в своем коллективе. С четверга появятся новые идеи, но желание переключиться на личные интересы может оказаться сильнее. Приятное с полезным удастся совместить, запланировав на конец недели деловые поездки. В воскресенье выбирайте занятия поспокойнее.

Про деньги. В понедельник не спешите заключать сделку, еще раз просмотрите все документы, возможно, в них закралась ошибка. Деловые партнеры будут вам благодарны за такую проверку. В середине недели возможны долгожданные денежные поступления. В субботу лучше обходить магазины стороной.

Про любовь. В ваших отношениях может возникнуть некоторая напряженность, постарайтесь ее сгладить, чтобы избежать обидных недоразумений. Стоит поговорить по душам с избранником.

Про интим. Камень с плеч Стрельцы могут сбросить, только если как следуют попотеют, вместе с любимыми выполняя специальные гимнастические «упражнениями». Из положения сидя нужно не спеша перейти в положение лежа, затем обратно. Повторить несколько раз. Попробуйте воспользоваться ковриком для йоги ли хотя бы матрасом или ковром, чтобы не разрушить случайно диван.

Благоприятные дни: 1, 6; неблагоприятные: 7.

Козерог (22.12−20.01): Работайте, влюбляйтесь, начинайте новые дела — неделя обещает вам успех в любом выбранном направлении. Особенно удача будет сопутствовать в первые три дня. Незаметно для себя вы сможете заложить основу для развития событий на несколько месяцев вперед. С четверга будет полезно заинтересовать своими проектами партнеров. Завязывайте новые знакомства, если чувствуете, что это расширит ваши перспективы. Но старайтесь, чтобы успех не вскружил вам голову, поскольку полоса напряженных моментов в близких отношениях уже не за горами.

Про деньги. На этой неделе с деньгами проблем не предвидится, но их, как всегда, окажется меньше, чем хотелось бы иметь. Хотя, возможно, дело в том, что вы слишком много тратите и живете не по средствам? В пятницу не вступайте в рискованные сделки и сомнительные проекты.

Про любовь. Вам к лицу загадочность, но не впадайте с мистификаторство, не стоит плести интриги и приукрашивать. В пятницу вероятен романтический ужин, который внесет в вашу жизнь новые краски. В воскресенье не исключен курортный роман.

Про интим. Сблизиться со своими возлюбленными Козерогам поможет, на первый взгляд, совершенно не сексуальное занятие. Небесные светила настоятельно рекомендуют вам вместе с вашими избранниками посвятить время… возне с комнатными растениями! Не удивляйтесь: согласно древним славянским верованиям, посадка растений символизирует акт зарождения новой жизни и подсознательно напоминает участникам действа процесс зачатия ребенка.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 6.



Водолей (21.01−19.02): В последнее время вы демонстрировали чудеса работоспособности. Не останавливайтесь на середине пути к успеху. Подойдите ответственно к тем темам, от которых зависит ваше материальное положение. Если начали в доме ремонт, то займитесь самыми сложными работами. Учтите, что с четверга ваше терпение может истощиться и интересы появятся новые. Любовь начнет кружить голову. И хотя в этой теме вас ждет немало переживаний, но в нужный момент вы произведете выгодное впечатление. Готовьтесь к новому этапу в своей жизни и завершайте старые дела.

Про деньги. В начале недели не исключены финансовые трудности и рабочие проблемы. В среду возможны денежные поступления, необходимые покупки принесут чувство удовлетворенности. В выходные не тратьте много денег на развлечения, пригодятся на более полезные дела.

Про любовь. На этой неделе вы будете довольны вниманием со стороны любимого человека. Вам кажется, что наступил безоблачный период в ваших отношениях, все в ваших руках, но постарайтесь не искушать судьбу, особенно в четверг.

Про интим. Вы встретите новую неделю в подвешенном состоянии души и тела — обычно это называется «хочу того, не знаю чего». В данном случае вам еще сложнее — они настроены на легкую интрижку с кем-нибудь (желательно без всяких душевных терзаний, а исключительно для услады организма), но звезды говорят, что вам отсыплют сомнений и метаний по полной программе. Если поймете, что вам это все не нужно — храните целибат и сублимируйте в творчестве, так вернее.

Благоприятные дни: 3, 7; неблагоприятные: 5.

Рыбы (20.02−20.03): Поставьте во главу угла финансовые интересы и развивайте все темы, которые расширят ваши перспективы. Доверьтесь собственному чутью выгоды и не стесняйтесь эгоистических побуждений. Очень скоро ситуация изменится, а пока вам необходимо укрепить свои тылы. В четверг порадуйте себя какой-нибудь значительной покупкой или устройте вечеринку для друзей. В выходные у вас могут появиться неотложные домашние дела или придется помогать кому-то из родственников. Это хорошее время для работы на даче, пересадки комнатных растений и отдыха на природе.

Про деньги. На этой неделе в финансовой сфере может возникнуть путаница, всплывут неясности и ошибки. Все более-менее важные дела стоит планировать на первую половину недели, она более упорядочена и стабильна. В пятницу деловые встречи, похоже, придется отменять.

Про любовь. В понедельник возможен откровенный разговор с любимым человеком. Постарайтесь снизить накал в сердечных делах, не исключены сцены ревности. Пятница и воскресенье подходят для примирения.

Про интим. Нынче вас возбудит нарочитая грубость партнеров. Представителей вашего знака зодиака возбуждают брутальные мужчины и решительные дамы, что ни за словом в карман не полезут, ни спуску никому не дадут. Особенный же шанс удостоиться вашей милости имеют работники правоохранительных органов, налоговой инспекции и хирурги.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 2.