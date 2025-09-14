Водолеев порадует их материальное положение, а любовные отношения Тельцов далеки от идеальных

Овен (21.03−20.04): Вы можете лидировать, соревноваться с окружающими, активно продвигать свои проекты, и все это доставит вам истинное удовольствие. Но остерегайтесь критиковать своих деловых и личных партнеров в среду, иначе не избежать серьезных столкновений. Займитесь практическими делами, сделайте в доме преобразования, создайте комфортную обстановку. До субботы ничего нового не начинайте. Если появится стимул заняться своей фигурой и внешностью, то сразу и приступайте, иначе скоро на это у вас останется значительно меньше времени.

Про деньги. Здравомыслие в финансовой сфере вам совсем не повредит. Желательно приостановить выбрасывание денег на ветер, не верьте, что можно быстро заработать, не прикладывая особых усилий.

Про любовь. Вы, похоже, сейчас представлены сами себе, не огорчайтесь, не все то золото, что блестит. Внезапный звонок, и вы поймете, тот, кого вы так ждали, рядом с вами.

Про интим. Вам всю неделю с переменной частотой будут попадаться то чудаки, то озабоченные особи. То вы наткнетесь на чудака/чудачку, которые ну совершенно никак не реагируют на ваши прелести, а потом вдруг внезапно начинают пылать к вам страстью и повсюду преследовать. То наоборот — темпераментные и горячие на деле окажутся откровенно так себе...

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 16.



Телец (21.04−21.05): Между вашими желаниями и их реализацией может стоять тревога, что приобретая новый опыт, вам с чем-то придется расстаться. Эта неделя одна из ключевых в году, когда предстоит сделать выбор — с кем и в каком направлении двигаться дальше. Тенденции благоприятны, и вы справитесь с любыми проблемами и нагрузками. Новое партнерство или перемены в уже сложившихся отношениях наполнят вас вдохновением и энергией. Продолжайте уделять должное внимание материальным вопросам, поскольку именно это дает вам возможность уверенно смотреть в будущее.

Про деньги. Вам необходимо реально взглянуть на свои финансовые возможности. Не исключено, что стоит заняться поисками дополнительного источника дохода, так как прежних средств может не хватать. Кредиты брать не время, процент слишком высокий.

Про любовь. Вас может навестить грусть, сомнения или ревность. Вы слишком ранимы сейчас, ваши отношения далеки от идеальных. Возможно, вам нужно время и уединение.

Про интим. Эта неделя пройдет под знаменем экспериментов. «Пробовать» различные «изюминки» будете, главным образом, вы, причем исключительно в качестве реципиента — или подопытного кролика, если говорить проще. Звезды недвусмысленно указывают на различные упругие предметы, которые вы захотите согреть своим теплом, а также на мягкие подушки и одеяла, которые, возможно, помогут вам убрать внутренний дисбаланс...

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 21.

Близнецы (22.05−21.06): Вы находитесь в лучшей форме и можете насладиться участием в жизни коллективов, с которыми связаны ваша деятельность, интересы и увлечения. Впереди у вас период, который принесет много перемен и новых возможностей. Но до субботы постарайтесь довести до завершения уже начатые дела или отдельные их этапы. Собирайте нужную информацию, заводите полезные знакомства, выполняйте взятые на себя обязательства. Сейчас важно укрепить свои позиции и заручиться поддержкой на будущее. В выходные можете начинать все, что посчитаете нужным.

Про деньги. В начале недели вероятны новые денежные поступления, причем крупные. Ваша деятельность, какова бы она ни была, именно на этой неделе имеет неплохие шансы начать приносить плоды. Большой успех ждет ваши творческие начинания.

Про любовь. На этой неделе на личном фронте вас могут ожидать радость и любовь. Вы способны вызывать сильные и яркие чувства у представителей противоположного пола.

Про интим. Вскоре, как в бородатом анекдоте о попугаихе Саре и двух набожных ее собратьях, Бог услышит ваши молитвы — и пошлет по вашу душу соблазнителя/соблазнительницу. Петь они будут сладко, станут сулить райские наслаждения и ведь, что самое интересное — даже не обманут. Единственное, что не совсем соответствует действительности — так это указание на рай. В раю такого телесного блаженства быть точно не может!

Благоприятные дни: 17, 20; неблагоприятные: 15.

Рак (22.06−22.07): Пришло время оценить некоторые из ваших связей и решительно постоять за свои права. Интуиция подскажет вам, за какие рамки лучше не выходить. Возможны перемены в личном и деловом партнерстве. Серьезный разговор в среду поможет выйти на новый уровень взаимопонимания и определиться с планами на будущее. Вряд ли вы найдете более подходящее время, чтобы избавиться от ненужных связей и отношений. Самое главное — определиться с приоритетами и помощниками, на которых можно рассчитывать.

Про деньги. Финансовое положение стабильно, однако в начале этой недели новых денежных поступлений не предвидится. Во вторник и среду могут удачно пройти переговоры и деловые встречи. В выходные стоит пройтись по магазинам.

Про любовь. Судьба, похоже, предоставит вам на выбор несколько кандидатов в спутники жизни. Не бойтесь ошибиться, слушайте свое сердце, оно подскажет.

Про интим. Раков очень возбуждает нынче военная тематика и все, что с ней связано. Они с восторгом взирают на мужчин и женщин в форме, мечтая оказаться в их крепких объятиях как можно быстрее. Наверняка понравятся им и сексуальные ролевые игры, в которых тоже будут присутствовать военно-эротические мотивы. В общем, если ваш партнер Телец, то вам просто немедленно следует бежать в магазин и искать там китель, погоны и фуражку...

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: нет.

Лев (23.07−23.08): Вклад друзей в вашу жизнь сейчас будет заметным. Не отказывайтесь от встреч, общения и помощи, если она вам необходима. На этой неделе придет к завершению какая-то важная для вас тема или вы сможете достичь внутреннего ощущения определенности. Это время давать ответы себе и не игнорировать мощный стимул к освобождению от всего, что вас не устраивает. Романтические настроения могут настойчиво заявлять о себе, и если это совпадает с вашими планами, то теперь действуйте смелее.

Про деньги. Денег не слишком много, так что держитесь подальше от авантюр и магазинов. В четверг, обретя новых деловых партнеров, вы довольно легко сможете исправить ваши финансовые проблемы, однако не время расслабляться и тратить деньги.

Про любовь. Позитивная неделя. Возможно, состоится романтическая встреча, о которой вы так долго мечтали. Ваши отношения с любимым человеком полны заботы и взаимопонимания.

Про интим. Мягкое покрывало, небрежно брошенное на пол. Полупрозрачная драпировка. Брызги солнца или притушенный свет множества маленьких круглых ламп. Как бы ни был декорирован ваш интерьер, вы должны твердо помнить, что главное — это не увлекаться нагромождением деталей. Простота и изящество — ваши верные союзники. Впрочем, это же касается и секса.

Благоприятные дни: 20, 21; неблагоприятные: 17.

Дева (24.08−23.09): Сосредоточьтесь на том, что для вас важнее всего и с самого начала недели активно продвигайте свои идеи или проекты. Окончательные переговоры, оформление соглашений хорошо пройдут в понедельник и вторник. Параллельно может развиваться еще какая-то важная тема. Вас ждут неожиданные повороты в отношениях со значимыми фигурами. Поступайте по совести, избегайте очевидных соблазнов, и, где нужно, соблюдайте дистанцию. Если в пятницу вы сумеете обойти все острые углы, то в выходные ваше настроение заметно улучшится.

Про деньги. Неделя обещает подарить вам перспективы карьерного роста. Первая половина благоприятна для запланированных покупок. Лучше приобрести качественные вещи — пусть дороже, но ведь от этого будет зависеть срок их службы.

Про любовь. Загруженность на работе может отразиться на отношениях с любимым человеком. Постарайтесь уделить ему хоть немного времени и внимания. Иначе размолвок не избежать.

Про интим. Более внимательное отношение к контрацептивам должно отличать вас на этой неделе. Если, конечно, в ваших планах нет намерения немедленно стать родителем. В то же время доля определенного риска привнесет в сексуальный процесс необходимый элемент неизвестности и возбуждения. В общем, как обычно, выбор невелик: трястись и наслаждаться или расслабиться и заснуть от скуки.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 15.

Весы (24.09−23.10): Если вы влюблены или чем-то серьезно увлечены, то на этой неделе ваши чувства подвергнутся испытаниям. Положение планет может породить страстный любовный роман, за которым последует разочарование. Поэтому доверьтесь своей природной склонности тщательно взвешивать последствия поступков. Обратите внимание на свое здоровье. Сейчас уязвимы почки и вероятны инфекционные заболевания. Не перегружайте себя спортивными тренировками, но больше времени уделите правильному, сбалансированному питанию.

Про деньги. Желательно тщательно планировать свои расходы, если не можете их совсем исключить. Вас ждет успех, особенно если вы недавно начали работать на новом месте. Совсем скоро можно ожидать солидную прибыль.

Про любовь. Умерьте свои эмоции и амбиции, спокойнее реагируете на всё, что происходит. То, что ваше, от вас никуда не денется. Но вам и наедине с собой хорошо.

Про интим. Сколько бы вы ни жалели о днях, когда вы были совершенно свободны от каких бы то ни было обязательств семейного характера, на этой неделе вам будет остро необходимо быть повязанным отношениями по рукам и ногам. Секс ничего не будет значить, если в качестве фона не будет четкой уверенности в том, что дома вас ждут с нетерпением и не только потому, что вы неплохи в постели.

Благоприятные дни: 19, 20; неблагоприятные: 21.

Скорпион (24.10−22.11): Обязательно находите способы снять стресс, иначе нагрузка на работе и страсти в личных отношениях могут выбить вас из колеи. Эта неделя подведет итог под важной для вас темой, но одновременно готовьте условия для перехода на новый уровень в делах или отношениях. Сделайте паузу, чтобы разобраться в том, чего на самом деле хотите и оцените свои возможности. В пятницу вы можете оказаться перед сложным выбором. Не нарушайте обязательств и не поддавайтесь лести. Но не теряйте возможность извлечь пользу и из кризисной ситуации.

Про деньги. В начале недели обдумайте выгодное предложение и постарайтесь не упустить его. Финансовое положение на этой неделе не будет вызывать у вас особенного беспокойства. Вы получите солидный доход.

Про любовь. Гармоничные отношения с любимым человеком, по мнению звезд, позволят вам улыбнуться миру, верить в себя и идти к цели. Постарайтесь больше времени проводить вместе.

Про интим. На этой неделе в вас с новой силой проснется то прекрасное чувство, которое люди издавна называют «любовь», поэтому вы вновь превратитесь в самого счастливого человека. Естественно, все это будет сопровождаться подъемом сексуальных сил, поэтому внимание со стороны партнера/партнерши вам необходимо в удвоенном размере. К тому же вам нужен будет не просто секс, а очень романтичный секс, которому должны предшествовать долгие прогулки, разговоры и признания в той самой любви.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 19.

Стрелец (23.11−21.12): Наступил переломный момент, и придется одни дела доводить до конца и одновременно вести переговоры о том, что вас интересует в перспективе. Постарайтесь выглядеть убедительно и больше внимания уделяйте деталям, если хотите реализовать свои планы. В пятницу осторожность не помешает тем, кто родился в начале декабря. Будьте внимательны в поездках и не конфликтуйте с начальством. С субботы у вас появляется возможность начать писать какую-то часть своей истории с чистой страницы. Поэтому заранее распланируйте свои действия на ближайшее время.

Про деньги. Во вторник вероятны новые денежные поступления. Может появиться замечательная возможность улучшить материальное положение. В четверг риск в финансовой области может быть неоправдан. В выходные вы узнаете хорошие новости.

Про любовь. На этой неделе вас ожидает весьма романтическая встреча. Но постарайтесь не форсировать событий, не нарушайте очарования момента. Сближение будет постепенным.

Про интим. Согласно астрологическим предсказаниям, вас скоро ожидает какое-то долгожданное событие, связанное с непосредственно эротической сферой человеческого бытия. Однозначного прогноза, что это будет, нет, но что это событие окажется радостным и вдохновляющим — несомненно. С другой стороны, свои плюсы есть в любом событии: даже если приедет ваша теща или свекровь, то вынужденная ночевка на полу в кухне способна спровоцировать весьма бурный половой акт!

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 15.

Козерог (22.12−20.01): На этой неделе вы сможете получать удовольствие от самого процесса работы. Если у вас есть возможность влиять на ход дел и что-то менять по своему усмотрению, то для этого сейчас благоприятное время. Полезно будет расширить связи и провести переговоры о дальнейших перспективах. Дома сделайте до пятницы генеральную уборку, разложите все по полочкам и создайте ощущение комфорта. Это поможет сохранять состояние внутреннего равновесия во всех важных ситуациях, а эта неделя будет богата на события и в деловой, и личной жизни.

Про деньги. На особую прибыль на этой неделе рассчитывать не приходиться. Так что с крупными покупками и приобретениями придется немного подождать. В пятницу неожиданный деловой разговор может способствовать улучшению вашего материального положения.

Про любовь. Если вы окажетесь представлены сами себе в эти дни, не огорчайтесь. Значит пока не время для романтики и чувств, но скоро многое изменится.

Про интим. Блаженство подарят нынче те позы, в которых вы сможете проявить свой упрямый и настойчивый характер. Чтобы управлять процессом и суметь настоять на своем, вы обязательно должны быть «сверху» или хотя бы иметь возможность для активных манипуляций, как со своим телом, так и телом своих любовников/любовниц. Что точно не подойдет нынче для ваших сексуальных игрищ, так это поза, в которой оба партнера находятся на боку.

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 16.



Водолей (21.01−19.02): На этой неделе ставьте себе только реальные и достижимые цели. Спокойно отнеситесь к попыткам нагрузить вас дополнительной работой. Сумейте поставить окружающих на место, но не отказывайтесь от того, что считаете выгодным. В личной жизни возможны неожиданные перемены, если вы за работой перестали обращать внимание на просьбы и желания любимого человека. Особенно будьте внимательны в пятницу, не рискуйте тем, что представляет для вас ценность. В выходные нет ограничений, если вы что-то задумали. Найдутся и желающие вам помочь.

Про деньги. Стабильность материального положения может дать возможность осуществить свои давние мечты, хорошо отдохнуть в бархатный сезон. Самым сложным в финансовом плане грозит оказаться среда, не стоит ввязываться даже в самые безобидные на вид авантюры, осторожнее с заманчивыми предложениями.

Про любовь. Похоже, вас будет крайне трудно застать дома с постоянным партнером. Встречи со старыми и новыми друзьями позволят узнать много интересного, но не оставит времени на романтику.

Про интим. На этой неделе либидо будет медленно, но неуклонно снижаться, трансформируясь во что-то другое: творчество, работу, хобби, изучение языков и так далее. Вплоть до того, что вы сами начнете себе удивляться: а чего это я тогда так загорелся/загорелась, мне и так сейчас, без всякого секса — ха-ра-шо… В общем, радости у вас полные карманы, но абсолютно неэротического характера...

Благоприятные дни: 18, 21; неблагоприятные: 16.

Рыбы (20.02−20.03): Тщательно планируйте свою работу и не начинайте следующее дело, если у вас есть какие-то невыполненные «хвосты». Особенно, если это вызывает у вас чувство беспокойства. Неделя благоприятна для завершения дел и наведения порядка. С выходных у вас появятся новые планы, поэтому, найдите время позаботиться о своей внешности, а во вторник или субботу сделайте запланированные покупки. Будьте благоразумны в личных отношениях и не позволяйте себе экспериментов с чувствами тех, кого вы любите. Ваше терпение и мудрость будут оценены по достоинству.

Про деньги. Пропорционально вашим усилиям и добросовестности будет расти уровень вашего благосостояния. Правда, медленно. Не забывайте рассчитываться вовремя со своими кредиторами. Иначе проблем не избежать.

Про любовь. В ближайшие дни постарайтесь не поддаваться соблазну и сиюминутному порыву, потому, что ничего, кроме разочарований, эта связь вам не принесет.

Про интим. Звезды рекомендуют меньше заморачиваться на тему: а хочет ли он/она? А удобно ли это? А чем это грозит? А может быть, пока подождать? Или это отпугнет? Ваша нерешительность и тенденция просчитывать любовную партию на десять ходов вперед лишает вас невинных радостей интимной жизни и сюрпризов от ваших возлюбленных. Идите ва-банк и подталкивайте своих половых партнеров действовать наобум, по велению сердца, и тогда ваши ночи и дни станут по-настоящему насыщенными — и даже сочными.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 18.