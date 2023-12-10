Козерогов ждет всплеск сексуальной энергетики, а Тельцам придется работать сверхурочно

Овен (21.03−20.04): Велика вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств или невезения. К концу недели отношения с окружающими постепенно придут в норму, но немногие смогут полностью преодолеть раздражение и скрыть свое недовольство сложившейся ситуацией. Это не самая лучшая неделя, чтобы думать о будущем, окончательно определяться в отношениях, выборе работы, направления деятельности. Возможны ошибки, противостояния Овнов с людьми, влияющими на их судьбу и положение.

Про деньги. Вспомните о своих долгах, пора с ними рассчитываться. И уж точно не забывайте вовремя возвращать деньги на кредитные карты, чтобы избежать процентов. Прежде чем предпринимать решительный шаг на работе, постарайтесь продумать каждую мелочь.

Про любовь. Неделя затишья и осмысления создавшейся ситуации. В понедельник и вторник вам хочется уединения, без которого невозможно понять себя и свои чувства. Пятница и воскресенье — удачные дни для встреч и свиданий.

Про интим. Звезды предупреждают представителей вашего знака зодиака, что им угрожают различные травмы, напрямую связанные с сексуальной стороной жизни. А что это будет — страстные укусы или синяки от падения с кровати — пока неизвестны. Будьте начеку!

Благоприятные дни: 12, 17; неблагоприятные: 14.

Телец (21.04−21.05): Активная, творческая неделя. Вероятно, что Тельцы почувствуют прилив сил и с энтузиазмом приступят к работе. Появится возможность легко решить профессиональные проблемы, укрепить материальное положение, наладить нужные знакомства. Эта неделя благоприятна для решения дел в суде. Энергетически мощная неделя. Неожиданно для себя Тельцы могут увлечься чем-то необычным. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но в какую сторону — вверх или вниз, будет зависеть только от них.

Про деньги. В финансовом плане положение стабилизируется. Во второй половине недели возможно получение неожиданных денег. Однако не исключено, что работать придется сверхурочно. В воскресенье стоит пройтись по магазинам и купить подарки близким.

Про любовь. Бережнее относитесь к своему счастью, оберегайте его от «полезных советов» чужих людей. Имеющиеся в распоряжении хорошее настроение и обаяние используйте для покорения любимого человека. Уверенность в собственных силах обречет вас на успех.

Про интим. Тельцов сейчас хлебом не корми, дай только советы пораздавать с высоты своего авторитета. Проблема лишь в том, что советуя людям совершать те или иные действия на интимном фронте, вы становитесь ответственными за их действия и результаты. А там уж пеняйте на себя, если ваши ученики окажутся не очень-то ловкими!

Благоприятные дни: 15; неблагоприятные: 11.

Близнецы (22.05−21.06): Вероятно проявление способности хранить верность собственным идеалам и теориям, затрачивать усилия и средства на поиск новых, если прежние утратили смысл в их глазах. Близнецы проявят силу характера, будут способны к самопожертвованию. Принимая средства за цель, они могут разочароваться в себе, в своей личной жизни. Возможно, что интересы детей или старших родственников потребуют от Близнецов внимания и личного участия. В результате именно эта неделя позволит вам прийти к согласию с окружающими и обрести мир в душе.

Про деньги. Финансовое положение вас порадует. Творческий проект принесет вам прибыль, причем намного больше, чем вы ожидали. Позвольте вашей фантазии воплотиться в жизнь, у вас будут деньги на это.

Про любовь. Вы склонны метаться, подобно белке в колесе, в то время как любимый, наблюдая за вами, начинает думать, что дело в нем, и ему пора освободить место рядом с вами для другого претендента. Не дайте ему почувствовать себя покинутым и забытым. Ваша любовь взаимна.

Про интим. У Близнецов не исключены беспричинные вспышки ярости и агрессии, когда они готовы покусать всех подряд — кто бы ни попался под горячую руку! Если любимые Близнецов смогут по прямому назначению использовать их потрясающую энергию, то могут рассчитывать на просто ошеломительный секс — правда, без царапин и следов зубов все-таки не обойдется...

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: нет.

Рак (22.06−22.07): Неделя постижения истин, сосредоточения на духовных проблемах. Эта тенденция может привести к переосмыслению профессиональной деятельности. Возможно, Раки согласятся на перспективные предложения. После обдумывания всех условий и возможностей они увидят новые пути для достижения благосостояния. В их силах открыть новое дело, которое потом принесет прибыль. Критическая неделя. Возможен душевный дискомфорт. Возможно, Раков ждут большие и неприятные перемены, которыми будет ознаменована вторая половина недели. От Раков потребуется помощь родственникам, родителям.

Про деньги. Финансовое положение не совсем стабильно, что ограничивает ваши возможности. Однако скоро вы получите выгодное предложение или дополнительный доход.

Про любовь. В понедельник ссора с любимым человеком грозит охлаждением в ваших отношениях. Постарайтесь не отчаиваться, а найти причину ваших бед и избавиться от нее. Поговорите по душам.

Про интим. Ракам пора собрать вещи и: затеять перестановку в квартире! Причем желательно не ограничиваться только спальней или гостиной — чем больше мебели вы переставите, тем сильнее вырастет ваш энергетический потенциал, и тем активнее вы станете в сексе. Еще один плюс передвигания мебели — это возможность найти новые уютные уголки и немедленно их «опробовать»!

Благоприятные дни: 14, 17; неблагоприятные: 15.

Лев (23.07−23.08): Судьба проверяет вас на прочность. Возможно столкновение с грубостью, хамством. Вероятны подавленное состояние, неважное самочувствие, но в течение недели постепенно наступит облегчение. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Скажется усталость и перенапряжение. Многим Львам удастся полностью реализовать намеченные планы. Может везти даже в мелочах, что особенно приятно. Ваша работоспособность окажется завидной — успеете сделать на удивление много. Вероятно примирение старшего и младшего поколений в семье.

Про деньги. Вспомните о профессиональных обязанностях, отлынивать от работы у вас не получится. На работе может поменяться начальство и повысятся требования.

Про любовь. Постарайтесь сохранять равенство в отношениях, не стремитесь занимать постоянно доминирующую позицию. Это не только нечестно, но и крайне утомительно. Да и партнер будет против. Ищите компромисс.

Про интим. Если вы окажетесь настолько смелым человеком, что позвоните бывшей любовнице вашего ненаглядного, то наверняка узнаете много нового — и не только о вашем бой-френде. Впрочем, иногда подобная беседа становится причиной для серьезного разговора с вашим спутником жизни, а для многих еще и поводом для укрепления взаимного доверия и близости. Мужчинам-Львам стоит быть осторожнее и аккуратнее - здоровье все же дороже срасти.

Благоприятные дни: 13; неблагоприятные: 15.

Дева (24.08−23.09): Неделя может быть тяжелой. Не исключено, что у вас появится склонность к депрессии. Возможно получение информации, вестей. Неожиданное известие, которое вы можете получить во второй половине недели, позволит подвести итог прежним замыслам. Неумеренность в еде пагубно скажется на вашем самочувствии. Очень хорошо заводить новые знакомства — вы можете блеснуть, показать себя в самом выгодном свете или создать некую базу для будущего финансового взлета. Все покупки могут оказаться удачными.

Про деньги. Ваши партнеры не пойдут на риск, посчитав его неоправданным, поэтому готовьтесь к новым финансовым издержкам. Возможен перерасход средств в середине недели. В среду лучше не устраивать совещаний и не писать отчетов. Велик риск ошибок.

Про любовь. Наиболее удачными днями для проявления нежных чувств будут четверг и воскресенье. Если же вы желаете легкого и ни к чему не обязывающего флирта, поищите его объект во вторник. Добавьте немного авантюризма, и ваше романтическое приключение будет незабываемым.

Про интим. «Постарайтесь не зацикливаться на неудачах», — дают вам подсказку небесные светила. Ведь нынче, как никогда, у вас велик шанс «попасть впросак», зайти в тупик и заблудиться, натворить каких-либо глупостей, и все это на амурно-эротическом фронте. Смотрите на происходящее веселее — так хотя бы уровень эндорфинов повысится!

Благоприятные дни: 15, 16; неблагоприятные: 14.

Весы (24.09−23.10): Не исключено, что на этой неделе возникнет неловкая ситуация, которая может внести негативные изменения в иную жизнь. Неделя связана с травлей, преследованием толпы, насилием. Ваше здоровье под угрозой, поэтому тщательно скорректируйте предстоящие дела. Неделя предполагает обмен полезной информацией, переговоры, резкие и неожиданные действия. Созревают условия, благоприятствующие осознанию своего «Я», освобождению от зависимости.

Про деньги. В начале недели можно ожидать денежных поступлений, так что у вас будут деньга на подарки и для себя, и для своих близких. Выходные — хорошее время, чтобы пройтись по магазинам.

Про любовь. Не расстраивайтесь из-за временных неудач, ведь только настойчивость и вера в собственные силы позволят вам одержать долгожданную победу на любовном фронте. Самыми успешными днями могут оказаться выходные.

Про интим. Отличительные черты вашего знака зодиака — это небрежность и рассеянность. Они способны испортить даже самый потрясающий половой акт. Вот, например, придумали вы красивую предысторию, и свечи зажгли, и белье новое сексуальное надели — а вот ногти не в порядке. Последите за своей внешностью!

Благоприятные дни: 12, 14; неблагоприятные: нет.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя характеризуется равновесием чувств, предполагает творческий подход к делам. Возможны деловые предложения, удачное завершение дел, ощущение счастья. Возрастет поэтическая восприимчивость и понимание настоящих ценностей. Общение и связи могут стать потребностью сознательных Скорпионов, а все чувства и эмоции приобретут наибольшую значимость, превращаясь в неотъемлемую часть их жизни. Новые люди в окружении будут способствовать росту независимости Скорпионов.

Про деньги. Вас могут поджидать подводные камни и скрытые проблемы в финансовой сфере. Однако вы их быстро решите, получите значительную прибыль и даже укрепите свою профессиональную репутацию.

Про любовь. Сейчас лучше плыть по течению и готовиться к серьезным событиям в вашей личной жизни. Обрести уверенность и опору поможет гармония, которую вы найдете в своем любимом человеке.

Про интим. Ваши сексуальные умения будут оценены по достоинству — особенно те, которым вы научились не столь давно, и еще до сих пор полны благородного желания натренироваться в исполнении тех или иных «трюков». Но на всякий случай не убирайте далеко «инструкцию» или «руководство к действию» — вполне возможно, что в самый ответственный момент вы забудете, что надо делать дальше.

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 16.

Стрелец (23.11−21.12): Хорошая неделя для коллективной работы, совместных мероприятий. Авторитет Стрельцов может значительно вырасти благодаря самоотверженности и трудолюбию. Их ждут большие перемены. Планеты им благоприятствуют. Отношения с лицами противоположного пола будут успешными, однако излишняя торопливость, вмешательство соперника или соперницы могут негативно сказаться на результате.

Про деньги. Будьте осторожны в решении определенных финансовых вопросов, стоит рассчитывать только на собственные силы, не доверяя никому. Расточительство в понедельник и вторник грозит нанести значительный урон вашему бюджету. В пятницу ждите дополнительную прибыль.

Про любовь. Не будьте слишком требовательны к своему любимому человеку, постарайтесь простить допущенные им ошибки. Вам необходим конструктивный разговор, а не бурное выяснение отношений. Вторая половина недели обещает вам примирение.

Про интим. Немного клубники и сливок — и вот вы уже сейчас не привычный бизнес-ланч, а вполне себе фешенебельный десерт! Если же у вашего возлюбленного/возлюбленной нет особого пристрастия к сладкому, то устройте ему, например, морской день. И пусть он/она ест с ваших рук морскую капусту и креветок.

Благоприятные дни: 11, 17; неблагоприятные: 14.

Козерог (22.12−20.01): Неделя предполагает начало важного дела, максимальное использование информации и имеющегося потенциала для общественной пользы. Благодаря покровительству Сатурна Козероги могут получить новый заказ или предложение заняться новым родом деятельности. Возрастет энергетический, творческий и сексуальный потенциал. На этой неделе они смогут обойти любые острые жизненные углы.

Про деньги. Звезды рекомендуют вам заняться поиском новых деловых партнеров. На работе хорошо бы проявить инициативу, но не забывать про благоразумие. Финансовое положение стабильно. Но не стоит слишком много тратить.

Про любовь. Постарайтесь во всем придерживаться золотой середины. Что бы ни происходило в вашей личной жизни, сохраняйте чувство собственного достоинства, в то же время не следует переоценивать значение собственных принципов. Будьте готовы к компромиссам.

Про интим. Достаточно сильные по уровню сексуальной энергетики дни, что весьма нетипично для Козерогов. Так что, если вы по-настоящему соскучились по страстному сексу, планируйте настоящий марафон — и не забудьте заранее припасти бутерброды, чтобы было чем подкрепиться!

Благоприятные дни: 13, 16; неблагоприятные: 11.

Водолей (21.01−19.02): В делах и событиях возможны неожиданные повороты. Особо внимательными должны быть бизнесмены, которым следует учесть все нюансы, прежде чем согласиться на сделку. Вероятно противостояние с людьми, которые всегда были оппонентами Водолеев. Неделя обретения новых источников энергии, расширения кругозора, целительства. Вероятно некоторое улучшение материального благосостояния: выигрыш, возвращение долга, находка ценной вещи.

Про деньги. Благодаря старым надежным источникам дохода в понедельник вероятны денежные поступления. Этот день будет неплохо посвятить составлению планов на ближайшее будущее. Пятница потребует дополнительного напряжения сил и средств.

Про любовь. Вам необходимо проявить чуткость к любимому человеку, а не говорить: решай свои проблемы сам. Встреча в пятницу со старой любовью может застать вас врасплох, будьте корректны, может быть, это не последнее свидание.

Про интим. Водолеям нынче достаточно подчеркивать красоту своих ножек, чтобы мгновенно стать гораздо более сексуальными и привлекательными для своих партнеров. Так что скорее доставайте чулочки, гетры, облегающие брюки или юбки с разрезами — и вперед, покорять взгляды и сводить с ума! Мужчинам-Водолеям на этой неделе благоволит бог секса - у них все будет просто отлично!

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 15.

Рыбы (20.02−20.03): Неделя предполагает двойственность, расщепление сознания, сомнения. Радости и неудачи станут чередоваться. Рыбы могут, накопив обиды, разрядиться, устроив окружающим скандал. Вероятны психические расстройства у пожилых Рыб-женщин. Неделя характеризуется потворством греху, вожделением, жадностью, подлостью. Вам будет трудно противостоять негативным тенденциям недели. Во многих семьях «пораженных» Рыб вероятны семейные проблемы.

Про деньги. Финансовое положение будет достаточно устойчиво, однако вам необходимо быть последовательным в своих действиях, а не хвататься, то за одно, то за другое. На вас могут попытаться свалить ответственность за чужие ошибки, не пугайтесь. Постарайтесь спокойно разобраться в ситуации.

Про любовь. Похоже, вы ненадолго остались в уединении, что ж, самое время поразмыслить о вашем будущем. Не пугайте любимого человека излишне бурным проявлением чувств. В семейных делах не исключены важные перемены.

Про интим. Рыбам понравятся мужчины-коты и женщины-кошки: спокойные, даже слегка вальяжные, уверенные в себе, с хитрым и умным взглядом прищуренных глаз. Такие люди знают, чего они хотят и не привыкли себе ни в чем отказывать. Так вот, сейчас они хотят именно вас. Постарайтесь же попасться им навстречу на вечерней прогулке по крышам.

Благоприятные дни: 14, 15; неблагоприятные: 17.