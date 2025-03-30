Стрельцов ждут разногласия с деловыми партнерами, а Девы - на пике притягательности!

Овен (21.03−20.04): Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Овны могут оказаться в стороне от важных семейных мероприятий. Во второй половине недели вероятны легкая депрессия, переживания из-за невозможности определиться в личной жизни. Возможны необъяснимые поступки, упрямство, сменяющееся полным подчинением людям и обстоятельствам.

Про деньги. Вероятна стабилизация финансового положения. Возможны незначительные денежные поступления, однако в то же время есть реальные шансы выгодно вложить деньги.

Про любовь. Старайтесь быть внимательнее по отношению к любимому человеку, он будет весьма уязвим на этой неделе. Ваше равнодушие к его проблемам грозит серьезной ссорой и даже разрывом отношений.

Про интим. Овнов, как никогда, будут возбуждать не очень пристойные шутки и черный юмор. Если обычно вы морщитесь от слишком двусмысленного или сального анекдота, то сейчас он придется как нельзя кстати. Почему бы вам, между прочим, не посмотреть вдвоем с любимым/любимой, например, какую-нибудь непритязательную комедию с эротическим уклоном? Иногда это лучший способ провести вместе вечер, а затем еще и ночь.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 2.

Телец (21.04−21.05): Пассивная, созерцательная неделя, обещает быть трудной. Запланированные встречи, переговоры или поездки пройдут неудачно. Финансовое положение Тельцов может несколько улучшиться. Неделя как нельзя лучше подходит для улучшения отношений в семье.

Про деньги. На этой неделе вас ожидает финансовое затишье, поэтому старайтесь приобретать только самое необходимое и не совершать спонтанных покупок. Избегайте общения с малознакомыми людьми, не стоит с ними откровенничать.

Про любовь. Постарайтесь быть сдержаннее в проявлении чувств, особенно негативных. Даже самая незначительная ссора грозит привести к разрыву отношений с любимым человеком, и что-либо изменить будет очень сложно. Середина недели — наиболее взрывоопасный период.

Про интим. Неожиданность возбуждает больше всего — и Тельцам с лихвой воздастся за следование этой истине. Будьте игривы и непоследовательны — пусть ваш ненаглядный/ненаглядная смотрит на вас ошалелыми глазами и только догадывается, что вы выкинете в следующий момент. А начать можно с невинных притязаний в людных местах — например, попробуйте слегка поласкать эрогенные зоны своего партнера/партнерши еще по дороге в ваше любовное гнездышко…

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 3.

Близнецы (22.05−21.06): Вероятно ощущение будущей потери, разрыва взаимосвязи между прошлым и будущим. В таком состоянии многие Близнецы впадут в депрессию, ощутят беспомощность, значительно снизится их иммунитет. Лишь духовно развитые Близнецы будут способны преодолеть негативные тенденции этой недели. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Возможно, что от случайных людей будет зависеть, расстанетесь вы навсегда или продолжите отношения.

Про деньги. Денег у вас существенно прибавится. Вы сможете получить солидный гонорар, да еще и выиграть в лотерею. Будьте вдумчивы и спокойны, не идите на поводу эмоций, и вы добьетесь успеха в делах.

Про любовь. Не исключено, что на этой неделе одинокие представители знака встретят свою любовь. Главное — не испугаться внезапности ее прихода… Нежность и внимание со стороны любимого человека порадуют вас, не стесняйтесь своих чувств.

Про интим. Близнецы буквально истекут собственным любовным соком, если их партнеру/партнерше хватит выдержки немного их «помариновать» и не спешить с переходом к ласкам непосредственно интимных зон. Гораздо более эффективным окажутся, например, долгие вылизывания впадинок между пальчиками ножек. В общем, выдавайте своему ненаглядному/ненаглядной инструкцию и запасайтесь терпением.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 2.

Рак (22.06−22.07): Возможно, что проблемы прошлых лет, о которых Раки уже стали забывать, выплывут наружу и станут причиной изменений в их жизни. Раки должны приготовиться услышать неожиданную приятную новость. Они могут ощутить, что жизненных сил и личной энергетики вполне достаточно для решения возникших проблем. У многих представителей этого знака действительно большой потенциал сил. Духовно развитых Раков поддержат высшие силы.

Про деньги. У вас может появиться довольно много новых и неожиданных возможностей для заработка. Во вторник вероятны денежные поступления. В выходные будут удачны покупки. Но склонность к излишествам постарайтесь подавить.

Про любовь. Постарайтесь отдохнуть и успокоиться, забудьте о плохом, буря уже прошла, волны улеглись. Вспомните о таких качествах, как заботливость и душевность. Любимому человеку так необходимо понимание и сочувствие.

Про интим. Если вы понимаете, что вновь пошли по кругу, и ваши отношения, в том числе и эротического характера, все больше напоминают собой давно выученную наизусть схему, на этой неделе вы получаете шанс «прорваться» и «выйти из круга вон». Сделайте то, чего вы никогда не делали и даже не мечтали. Пусть это будет легкомысленное приключение или рискованный и отчасти даже «табуированный» поступок в постели. Но только сделайте уж что-нибудь!

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 6.

Лев (23.07−23.08): Напряженная неделя, которая пройдет под знаком соблазна, неверности, обмана, ложных обещаний. Многим будет трудно поступать согласно своим убеждениям. Податливость на дурные поступки может увести с правильного пути, испортить любое начатое дело или сложившиеся отношения. Неделя отмечена созиданием. Она благоприятна для строительства, ремонта. Вероятно, вам предложат новую должность или у вас появится возможность дополнительного заработка. Принесут пользу лечебные и косметические процедуры.

Про деньги. Не стоит соглашаться на заманчивые финансовые предложения, не изучив вопрос. Сейчас не время менять работу. Проблемы возможны в самом непредсказуемом месте, не создавайте себе лишних неприятностей.

Про любовь. Постарайтесь отдохнуть и успокоиться, забудьте о плохом, буря уже прошла, волны улеглись. Вспомните о таких качествах, как заботливость и душевность. Любимому человеку так необходимо понимание и сочувствие.

Про интим. Львы оторвутся на этой неделе по полной программе — и устроят настоящий ахтунг для своих любимых. Ну, может быть, не каждый день, и даже не через день, но раза два точно получится. Помните, что сейчас качество лучше количества. И попробуйте заодно с полноценным сексом еще и выспаться — то есть начинайте прелюдию задолго до полуночи.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 31.

Дева (24.08−23.09): Напряженная неделя, связанная с духовным очищением, познанием нравственных законов, прозрением. Великолепная неделя для нетрадиционных методов лечения. Период благоприятствует деловой активности, планированию, открытиям в науке, творческим находкам. Вероятно, предстоят траты, но вложенные деньги окупятся сторицей.

Про деньги. Финансовое положений стабильно, однако оно не предполагает крупных трат. Во вторник удачно пройдут переговоры и совещания. В четверг и пятницу желательно избегать многолюдных мест.

Про любовь. Вы уверены в своей привлекательности и притягательности, поэтому даже охлаждение в отношениях с любимым человеком, которое весьма возможно на этой неделе, вы воспримете довольно спокойно. И это правильно.

Про интим. Вполне подходящее время ненароком затеять шуточно-эротичную «дуэль» на балконе (конечно, если он у вас застеклен и вы не рискуете себе что-либо отморозить) или устроить веселое «безобразие» прямо на ковре посреди гостиной. В качестве оружия выбирайте подушки — на них очень даже приятно падать, когда силы «бойцов» на исходе и требуется такое сладкое перемирие.

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 1.

Весы (24.09−23.10): Неделя предполагает расщепление сознания, духовное падение. Вероятно подчинение Весов воле и сознанию аморальных людей, способных на самые низменные поступки. Неделя предполагает смирение, подчинение старшим, выполнение долга. Нежелание нести ответственность за содеянное может поставить вас под тяжелые удары судьбы. Во второй половине недели неожиданное известие заставит вас пересмотреть планы на предстоящую неделю.

Про деньги. Ваши ресурсы стабильны, зато как возросли запросы! На этой неделе придется напрячься, чтобы удержать баланс между желаниями и возможностями. Четверг — хороший день для покупок. В воскресенье вы придумаете неплохой бизнес-план.

Про любовь. Да… Ваша оригинальность неподражаема. Возможно вы совершенно неожиданно отправитесь в путешествие с любимым человеком. А вообще неделя обещает много встреч и свиданий. Положительные эмоции, головокружительные романы — вот, что вас ждет.

Про интим. Если вы собираетесь разить наповал всех находящихся поблизости мужчин/женщин, то смело облачайтесь в кожу. Не помешает выставить напоказ и кожаные аксессуары: ремни, сумки, кошельки. Имейте в виду: чем натуральнее будет кожа, тем вы «опаснее» и тем сильнее исходящая от вас волна практически животной страсти и неприкрытого вожделения.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 3.

Скорпион (24.10−22.11): Неделя отмечена эмоциональным всплеском, активизацией творческих устремлений, искушениями плоти. Возможно, что Скорпионам придут в голову необузданные фантазии. Они рискуют поддаться иллюзиям, которые могут оставить неприятный след в их памяти. Неделя благоприятна для покупок, переустройства быта, ремонта. Скорпионы могут раскрыть свои творческие способности даже в самых обычных занятиях. Возможно, им удастся добиться успеха в том, о чем они втайне всегда мечтали и что может сделать их, как им кажется, по-настоящему счастливыми.

Про деньги. Вас ждет вознаграждение за труды. Начальство оценит ваши таланты, ваш авторитет на работе возрастет, увеличься и зарплата. Среда — самый благоприятный день для решения самых сложных финансовых вопросов.

Про любовь. Цените то, что имеете. Если любимый человек доверил вам сокровенную тайну, сохраните ее. Постарайтесь быть терпимее к его капризам. Быть вместе — ваш путь к счастью.

Про интим. Зажигайте свечи в изголовье кровати. Не забывайте и о благовониях — поищите в продаже ароматические палочки с маслом жасмина, гвоздики, сандала. Пока они тлеют — вся сила сосредотачивается в ваших руках.

Благоприятные дни: 31, 4; неблагоприятные: 3.

Стрелец (23.11−21.12): У Стрельцов-мужчин вероятна завышенная самооценка. Подходящее время для рекламных кампаний. Не исключено возникновение нового романа или возобновление старых отношений. Благоприятная неделя для заключения брака, зачатия, коллективных мероприятий, участия в спортивных соревнованиях. Прекрасная неделя для любви и романтических приключений. Многих Стрельцов будут отличать оптимизм, вера в свои силы, дружелюбие и умение следовать общепринятым нормам. Окружающие высоко оценят потенциал Стрельцов, и многие последуют за ними.

Про деньги. На нынешней неделе в сфере финансов особенно успешными окажутся дела, о которых вы не будете никому рассказывать. В четверг не исключены разногласия в отношениях с партнерами. Впрочем, не слишком серьезные.

Про любовь. В среду и пятницу будут особенно удачны встречи и свидания. Возможно знакомство, которое принесет вам массу переживаний, не факт, что приятных. Постарайтесь минимально обезопасить себя от разочарования, сначала присмотритесь к новому человеку в вашем окружении.

Про интим. Стрельцам звезды советуют «накрыть поляну» для сексуального пиршества не где-нибудь, а у своих старших родственников. Так что вместе со своим любимым/любимой запланируйте несколько визитов к родителям, дедушкам-бабушкам, тетям и дядям. Пока вы чинно сидите за столом и вкушаете пироги с капустой, разрешается одновременно ласкать друг друга под скатертью. А если очень-очень захочется продолжения — всегда можно вместе сбегать в магазин за тортиком или немного задержаться в ванной под предлогом мытья рук!

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 1.

Козерог (22.12−20.01): Возможно, что круговорот событий поглотит Козерогов-бизнесменов целиком. Они окажутся всем нужны. Возможно недоразумение с близкими, связанное с материальными вопросами. Неделя предполагает снижение энергетического потенциала, потери, утраты. Возрастут недоверчивость, мнительность и обидчивость Козерогов. Любой пустяк может вывести их из себя. Вероятно множество взрывоопасных ситуаций.

Про деньги. На этой неделе изобилие интересных деловых предложений может даже заставить вас растеряться. Делайте что угодно, но не сомневайтесь в своих силах. Во вторник вы можете заключить удачную сделку. В пятницу ждите поступления солидной суммы.

Про любовь. На любовном фронте временное затишье. Если вас обременяют старые отношения, их лучше разорвать, но постараться сделать это в корректной форме. В конце недели не исключено новое знакомство.

Про интим. Звезды советуют Козерогам отдать свой любовный пыл службе «отечеству, чей дым нам сладок и приятен!» А вообще-то, если говорить серьезно, вы совершенно вправе заявить: «Да гори оно синим пламенем!» И не ходить на работу. Но только при условии, что все положенное время вы с лихвой «отпашете» у другого «станка».

Благоприятные дни: 4; неблагоприятные: 31.

Водолей (21.01−19.02): Неделя завершения всех текущих дел и подведения итогов. Вероятны события, которые напомнят Водолеям о прошлом и подскажут им направление деятельности в будущем. Друзья и близкие могут оказать поддержку. Звезды предостерегают Водолеев от случайных знакомств: чужак может оказать негативное влияние на их личную жизнь.

Про деньги. Будьте внимательны в финансовых и материальных вопросах, которые связаны с вашей служебной или профессиональной деятельностью. Не попадитесь на удочку телефонных мошенников, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров.

Про любовь. Всю эту неделю вы можете пребывать в поэтическо-романтическом настроении и состоянии легкой влюбленности. От перехода к более серьезным отношениям лучше пока воздержаться. Наслаждайтесь конфетно-букетным периодом.

Про интим. Звезды говорят, что ваш возлюбленный/возлюбленная будет особенно щедр, причем не только на расточаемые вам комплименты и ласки, но и на более материальные вещи. Используйте данное предсказание для того, чтобы попросить у вашей половинки того, чего вам так давно хотелось — и дано будет вам даже больше, чем вы просите. Только будьте искренними в ваших ласках — давайте вперед, а не в «долг».

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 1.

Рыбы (20.02−20.03): Впереди Рыб ждут финансовые проблемы. Во второй половине недели возможны осложнения в отношениях с детьми. Не идите на поводу у своих родственников и соседей. Неделя благоприятна для организационных мероприятий. Можно решать насущные вопросы, касающиеся кадров, оборудования, расширения территории. Неделя предполагает переоценку ценностей. Она пройдет под знаком любовных разочарований.

Про деньги. Коллеги или партнеры по бизнесу могут сообщить вам нечто, что обещает прибыль. Не исключено, кстати, что это произойдет на деловой встрече. В середине недели ваши заслуги могут поощрить неплохой денежной премией.

Про любовь. Вопросы личного характера вас сейчас не сильно радуют. Очень многое будет зависеть от вас и от той позиции, которую вы выберете. В своих решениях старайтесь исключить влияние настроения. Иначе скоро вы можете пожалеть о разрыве.

Про интим. Больше всего Рыб на этой неделе заинтересует самое важное и самое прозаическое из бытия человеческого — то есть его величество желудок! Если их будут сытно и вкусно кормить, да еще и в первоклассных ресторанах, то Рыбы, так и быть, могут милостиво согласиться на дальнейшее неизбежное «постельное продолжение».

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 1.