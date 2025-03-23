У Рыб наступает время выбора в любви, а Скорпионы получат выгодное деловое предложение

Овен (21.03−20.04): События и внутренние переоценки исключительной значимости будут иметь место на этой неделе. Есть возможность начать что-то с чистого листа. Постарайтесь держать под контролем эмоции и не упускайте возможности, которые настойчиво о себе заявят. В любви это время откровений и признаний. До пятницы у вас будет возможность расставить все точки над i. В выходные уже более спокойно начинайте выстраивать новую линию отношений, разобравшись со своими истинными чувствами.

Про деньги. На этой неделе, в результате вашей активности у вас может появиться новая возможность заработать. Но все же не стоит взваливать на себя слишком много дел разом. Финансовая стабильность может оказаться под угрозой из-за необдуманных трат в пятницу.

Про любовь. Поиск «вулканических» чувств грозит извержением лавы. Впрочем, вам не привыкать к экстравагантным ситуациям. Но все же постарайтесь не напугать своего избранника фейерверком чувств.

Про интим. На этой неделе одним из пикантных переживаний могут стать весьма откровенные объятия со своей половиной во всех людных местах, преимущественно общего пользования: в залах ожидания, на вокзалах, в аэропортах и просто на остановках транспорта. Если вас подобная идея исключительно вдохновляет и воодушевляет, то позаботьтесь тогда уж и о безукоризненном внешнем виде «актеров» — иначе эротическая мелодрама грозит перерасти в комедию.

Благоприятные дни: 29, 30; неблагоприятные: 25.

Телец (21.04−21.05): На этой неделе будут пересмотрены отношения или появятся новые предложения о союзах, сотрудничестве. Часть связей может быть нарушена, не исключены расставания. Но представится и редкая возможность прийти и к взаимопониманию, откровенно обсудить все, что волнует. Среда и четверг оптимальны для начала новых дел. В романтических отношениях легко будут преодолены барьеры. Только старайтесь видеть происходящее в правильной перспективе.

Про деньги. В понедельник вероятны крупные денежные поступления, так что можно особо не экономить. Однако и спонтанные покупки ни к чему. Пореже пользуйтесь маркетплейсами.

Про любовь. В начале недели ссора с любимым человеком грозит охлаждением в ваших отношениях. Постарайтесь не отчаиваться, а найти причину конфликта и поскорее избавиться от нее.

Про интим. Водные процедуры для вас — единственный шанс обрести душевный и телесный покой. Соответственно, эта неделя прекрасно подойдет для того чтобы запланировать совместный поход в бассейн или хотя бы вместе принять душ. Причем именно душ, а не ванну — поскольку последняя вас умиротворит настолько, что о сексе вам и думать будет лень.

Благоприятные дни: 28, 30; неблагоприятные: 29.

Близнецы (22.05−21.06): Возможны перемены на работе, к которым вы будете склонны относиться крайне эмоционально. Проявятся проблемы в отношениях с коллегами, легко будут возникать конфликты. Разобраться с положением вещей постарайтесь во вторник. В это время легко будут проясняться обстоятельства, а приходящие идеи и предложения могут открыть вам новые горизонты. На выходные дни планируйте активный отдых, можно отправляться в дальние поездки.

Про деньги. Неделя благоприятна в финансовом плане. Большая прибыль ожидается в творческих сферах, издательском бизнесе и рекламе. Так что вы сможете даже досрочно расплатиться с кредитами.

Про любовь. Плывите лучше по течению, и жизнь сама решит ваши проблемы и исполнит ваши мечты. Нужно просто любить и верить в лучшее. Звезды обещают вам счастье.

Про интим. Близнецам-женщинам лучше всего на этой неделе удастся роль тургеневской барышни, скромной, невинной, но подсознательно отчаянно жаждущей узнать все прелести физической любви. Так что одевайтесь в соответствующем стиле — длинные юбки, расшитые мелкими оборочками панталоны, рюши. Неплохо будут смотреться и цветы в волосах. И не увлекайтесь духами — подлинные барышни пахли чистотой. Близнецам-мужчинам звезды советуют на этой неделе отдохнуть за книжкой или сериалом, в сексе же вам лучше взять паузу, хотя бы на недельку.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 24.

Рак (22.06−22.07): Калейдоскоп впечатлений на этой неделе вам обеспечен. Если вы влюблены, то роман может получить стремительное развитие. Во всех остальных делах тоже будет отмечаться обновление и потребность творчески подойти к решению вопросов. Попробуйте наполнить свою жизнь разносторонними делами, совмещайте деловые интересы с общением и другими удовольствиями. Вы можете встретить людей, с которыми в дальнейшем вас свяжут общие проекты или более интимные чувства.

Про деньги. Стабильность в финансовом вопросе позволит реализовать ваши замыслы. Только не стоит все время работать, не забывайте и о личной жизни.

Про любовь. На этой неделе звезды обещают вам, что вы будете выглядеть на все сто. Да и настроение у вас, скорее всего, будет отличное. Так что максимум внимания со стороны любимого человека вам обеспечен.

Про интим. Раки, знайте, что вскоре на вашем тернистом эротическом пути вам повстречается просто ваша мечта — с сияющими глазами и спортивной фигурой, с отличным чувством юмора и очаровательной улыбкой — в общем, душка! Но когда вы окончательно растаете, он/она просто исчезнет.

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 29.

Лев (23.07−23.08): Ваши интересы на этой неделе будут сосредоточены на темах дома и семьи. Время воплощать планы, которые ждали своего часа. Попробуйте сплотить своих близких вокруг какой-то общей задачи, и пусть ваш вклад будет достаточно весомым, чтобы и дальше было желание продолжать начатое дело. Для неженатых Львов этот период может быть насыщен встречами и впечатлениями романтического характера. События в середине недели будут иметь отдаленные последствия.

Про деньги. Ваша финансовая стабильность может оказаться под угрозой, может сломаться компьютер или машина потребует срочного ремонта. Похоже, вам придется пользоваться кредитной картой.

Про любовь. Вы интуитивно знаете, как сделать счастливым и себя, и любимого вами человека. Меньше говорите о своих отношениях, больше делайте, организуйте романтический вечер с ужином при свечах.

Про интим. Львы вполне готовы к шабашу — и горе тем возлюбленным, кто предложит им ванильный секс и разговорчики об ангелах. Если найдется человек, что пригласит их на шабаш с последующей оргией, — Львы без колебаний согласятся. А за неимением такого провокатора придется вам самостоятельно склонять ваше «ведьминское высочество» к различным непристойностям.

Благоприятные дни: 24; неблагоприятные: 27.

Дева (24.08−23.09): Вас ждет много новостей на этой неделе. Можно начинать новые дела или вносить изменения в то, чем вы занимаетесь. Дел, поездок и визитов предстоит, как никогда, много. Не откладывайте на следующую неделю важные мероприятия и крупные приобретения. Сейчас вы можете получать много приятных знаков внимания со стороны противоположного пола. Но если цените отношения с постоянным партнером, то старайтесь не вызывать чувства ревности и обиды.

Про деньги. Финансовая сторона вашей деятельности не вызывает у вас особых беспокойств. Возможно увеличение зарплаты и получение денег из дополнительного источника. Но вы должны показать себя ответственным и активным сотрудником.

Про любовь. Постарайтесь не пугать любимого человека своими негативными эмоциями и ревностью без повода. Вы рискуете из-за этого поссориться надолго.

Про интим. Звезды сулят вам повышенное внимание со стороны противоположного пола, однако у каждой медали есть и оборотная сторона. Возможно, вас будут несусветно ревновать, так что даже самые невинные попытки флирта рискуют закончиться сценами. Впрочем, почти любой скандал опять же можно перенести в сексуальное пространство, так что не печальтесь. Вы же профи во всем, что касается «высоких страстей и интриг».

Благоприятные дни: 25, 26; неблагоприятные: 29.

Весы (24.09−23.10): Вам нужно подумать, какие источники материальных поступлений вы не использовали в той мере, как это возможно. У Вас есть еще месяц, чтобы укрепить свои позиции и позаботиться о вкладах и накоплениях. Расходы сейчас тоже могут быть повышенными, но это поможет вам закрепить успехи, которых вы достигли в последнее время. Любовь, удовольствия, общение на этой неделе оставят яркие впечатления. Но все происходящее может иметь и отдаленные последствия.

Про деньги. В начале недели возможны долгожданные денежные поступления. В среду и пятницу будут удачны покупки, особенно если вы попадете на распродажу.

Про любовь. Вас непреодолимо тянет на романтические приключения, и сейчас весьма благоприятное для личной жизни время. Так что обязательно устройте парочку свиданий.

Про интим. Весы вскоре почувствуют себя беспечной птахой, непринужденно перелетающей с куста на куст и радостно поющей о том, как хорошо жить. Постарайтесь, чтобы и ваша близость прошла под знаком легкости и непринужденности — не зацикливайтесь на оргазмах и протяженности ласк. Пусть вас поистине окрылит сам факт наличия рядом теплого дыхания и изумительно родных лица, тела, рук, родинок, в конце концов!

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 29.

Скорпион (24.10−22.11): Эта неделя будет переломным периодом в отношениях, которые имеют для вас большое значение. Ключевые события произойдут в среду и четверг. Держите эмоции под контролем, если на эти дни вы планируете мероприятия, от которых зависят ваши перспективы в будущем. Вы можете получить ответы на вопросы, которые долгое время не решались задать. Но будьте готовы, что после ответов вам придется принимать решение, которое может нарушить стабильность вашей жизни.

Про деньги. Вам сделают выгодное деловое предложение. Возможно, предстоит поездка, которая расширит ваши горизонты. Ждите приятных новостей от партнеров. Без подарков и прибыли вы точно не останетесь.

Про любовь. Хоть вы и упрямы и вашему терпению можно позавидовать, постарайтесь все же быть мягче и сказать «да» любимому человеку, это сделает счастливыми вас обоих.

Про интим. Вскоре вам предстоит много узнать о сексе от одного весьма импонирующего вам человека, но чисто теоретически. Впрочем, ваш собеседник/собеседница очарует вас по полной программе. Ведь вы раньше и не подозревали, например, что процесс откупоривания шампанского имитирует момент выброса спермы, и именно поэтому все дамы весьма обожают игристые вина.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 26.

Стрелец (23.11−21.12): Вы будете посвящать большую часть своего времени личным делам. Возможно, какая-то тайна или скрытые факторы отношений захватят ваше воображение. Участие в различных мероприятиях окажется полезным и для развития деловых связей. Пользуйтесь приходящими возможностями, даже если не сразу удастся понять, кто и почему оказывает вам протекцию. В течение ближайшего месяца вы сможете в более спокойной обстановке оценить свои новые позиции и перспективы.

Про деньги. В начале недели вероятно временное финансовое затишье. Впрочем, уже к четвергу вы получите прибыль. На работе не исключены позитивные перемены.

Про любовь. Вас охватило возвышенное чувство, словно два крыла выросли у вас за спиной, радуйтесь этому дару судьбы. Берегите любимого человека и ваши отношения.

Про интим. У одиноких Стрельцов на этой неделе резко повышаются шансы найти свою половинку на просторах всемогущего интернета. Те же, кто давно и безнадежно «занят», могут вполне побаловаться безопасным виртуальным флиртом — изменой это не считается, а самолюбие вырастает ого-го! Главное — соблюдайте осторожность при раздаче телефонов и прочих сведений о себе.

Благоприятные дни: 25, 28; неблагоприятные: 30.

Козерог (22.12−20.01): Придерживайтесь гибкой позиции и не оказывайте заметного сопротивления, если ощущаете давление со стороны коллег или обстоятельств. Пусть ситуации проявятся в подробностях. В понедельник обсуждения, разговоры, переписка помогут разобраться, все ли идет по плану. Работа в группе, встречи с друзьями и другие варианты совместной деятельности сейчас открывают для вас новые горизонты. Если планируете перемены в личной жизни — действуйте активнее.

Про деньги. Переговоры и самые серьезные деловые встречи лучше перенести на конец недели, у вас будет время обстоятельно подумать, чего конкретно вы добиваетесь, сформулировать свою позицию.

Про любовь. Похоже, в вашей паре зреет недовольство. Не увлекайтесь упреками и взаимными обвинениями, постарайтесь найти компромисс, если отношения дороги вам.

Про интим. Козероги узнают много нового о себе и о своем партнере, если эту неделю посвятят прохождению различных тестов на сексуальность. Это могут быть как вопросы и ответы, так и тесты рисуночного характера. Главное, не заглядывайте заранее в ответы, и тогда вы не узнаете, о чем именно говорит нарисованный вами длинный хвост у свиньи.

Благоприятные дни: 29, 30; неблагоприятные: нет.

Водолей (21.01−19.02): Ритм жизни будет требовать от вас полного включения в дела и отношения. Пока ваши интересы будут сосредоточены почти полностью в деловой сфере, могут возникнуть проблемы с теми, кто ждет от вас любви и внимания. Планируйте встречи или свидания в среду и четверг, если хотите избавиться от неопределенности в чувствах. События этой недели могут поставить вас перед сложным выбором. Но именно в это время начинается период осуществления и ваших планов.

Про деньги. Неделя будет сложной и напряженной. Уже в понедельник ваши планы может изменить внезапно поступившая информация. В среду возможны незначительные денежные поступления. В пятницу деловые переговоры и сделки грозят сорваться.

Про любовь. Вы можете кардинально изменить свои отношения, откровенный разговор позволит по-новому увидеть и понять друг друга. И стать ближе.

Про интим. Внимательные взоры обеспечат вашей паре не только стабильность, но и новую вспышку желания. Если вы достаточно долго живете вместе, и накал страстей несколько поутих, то попробуйте на сегодняшний день стать волнующими воображение незнакомцами. Неплохо действует в таких случаях подглядывание друг за другом в ванной или даже в туалете. Причем подглядывание должно быть «настоящим» и только самую «капельку» — понарошку.

Благоприятные дни: 28; неблагоприятные: 24.

Рыбы (20.02−20.03): Используйте альтернативные возможности, которые будут появляться в вашей работе. Предложения и новые идеи могут оказаться очень полезными, как и настрой освоить очередное направление деятельности. Можно планировать на эту неделю командировки, участие в тренингах, семинарах. Возможны знакомства и делового, и романтического характера, которые будут иметь для вас большое значение. Все самое важное сделайте на этой неделе.

Про деньги. На этой неделе возможны неожиданные деловые встречи, которые могут многое изменить. Так что постарайтесь не пропускать телефонные звонки. Внимательно просматривайте бумаги, прежде чем подписывать их. В выходные обходите магазины стороной.

Про любовь. Наступает время выбора, не торопитесь, но и не затягивайте. Возможно, ближе к концу недели вы уже окончательно решите, кто вам нужен.

Про интим. Не отказывайтесь от любых предложений, связанных с наблюдением и рассматриванием — они подарят вам вдохновение и много эротических стимулов. Даже если вас просто позовут в зоопарк — возможно, именно там и только сегодня вас ждут брачные игры барсуков или гагар.

Благоприятные дни: 28, 30; неблагоприятные: 24.