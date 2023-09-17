Львам надо поберечь деньги, а Дев ждет всплеск сексуальности

Овен (21.03−20.04): Оптимальное время для того, чтобы насладиться общением с друзьями. Эта неделя предоставит массу приятных возможностей заняться тем, чем хочется. Все будет получаться легко, радостно, даже если придется решать деловые вопросы. Во вторник можно приступать к реализации глобальных планов, начинать новые дела, заключать сделки. В четверг найдите время для личных дел и увлечений. Планируйте на этот день встречи и свидания, устраивайте праздники, заводите новые знакомства.

Про деньги. В целом неделя финансово стабильна. Однако на работе не исключены конфликты и суета. Не откладывайте дела на потом. Делайте всю работу в срок. В четверг вероятны денежные поступления.

Про любовь. Вы можете столкнуться с прежней любовью, не отвергайте ее, но и не опережайте события. Не стоит обольщаться ложными надеждами, ведь время все же не повернуть вспять.

Про интим. Язык жестов придумали в глубокой древности, а может быть, он даже родился сам. В любом случае, в ваших эротических похождениях он вам не раз пригодится. Включайте всю свою фантазию и воображение — и создавайте свои, новые жесты, означающие все то же древнее: «Я хочу тебя».

Благоприятные дни: 18, 22; неблагоприятные: 21.

Телец (21.04−21.05): Если у вас на повестке есть важные вопросы, поторопитесь решить их на этой неделе. Пока не снижайте ритм трудовой деятельности, начинайте новые дела, расширяйте сотрудничество. Деловые встречи и переговоры планируйте на вторник. Это и лучший день для того, чтобы реализовать какой-нибудь очередной проект или идею. До четверга хорошо прийти к определенности и в личных отношениях. Не уходите от желания партнера обсудить с вами общие перспективы, иначе другого такого момента придется долго ждать.

Про деньги. Если вы затеяли ремонт в квартире или покупку нового авто, то готовьтесь к непредвиденным расходам, даже если заранее все спланировали. А походы по магазинам одежды лучше и вовсе отложить и лишнего не тратить.

Про любовь. Будьте осторожны, следите за своей речью, не скажите чего-нибудь лишнего, чтобы не обидеть избранника. Если вы оказались в одиночестве и вам внезапно взгрустнулось, не сидите дома, выбирайтесь в гости или просто туда, где звучит музыка.

Про интим. Вам судьба уготовила возможность попробовать себя в роли: педагога! Скорее всего, вам придется обучать вашего возлюбленного или возлюбленную целоваться! Даже если вы вместе какое-то время, вы всегда можете хитростью организовать уроки «дополнительного образования».

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 24.

Близнецы (22.05−21.06): Полоса неприятностей позади, и постепенно все возвращается на круги своя. Если вы не планируете на это время отпуск, и на работе дополнительной нагрузки не предвидится, то обратите внимание на домашние дела. Хорошее время для начала ремонта. Особенно, в той его части, которая требует творческого подхода. Изучайте каталоги новых материалов, проводите собственные маркетинговые исследования — все это доставит вам массу удовольствий. Во вторник и четверг можно делать покупки. Отдыхать лучше всего в субботу. Только с утра будьте осторожнее за рулем.

Про деньги. На этой неделе у вас появятся новые источники дохода. Перед вами откроются заманчивые перспективы, вы получите выгодное предложение. В деловой сфере всё устроится наилучшим образом для вас.

Про любовь. Ваши отношения начинают перерастать в глубокие чувства. Постарайтесь не нервничать и не торопить события, и очень скоро вам предложат руку и сердце.

Про интим. Можно смело устраивать оргию, но только при одном условии: необходимо ограничить свою активность и предоставить партию первой скрипки партнеру или партнерше.

Благоприятные дни: 22, 23; неблагоприятные: 21.

Рак (22.06−22.07): Эта неделя открывает для вас замечательные перспективы. Если воспользуетесь идеями, предложениями и начнете новую тему, то можно ждать интересного поворота в сфере вашей деятельности. Но на скорый результат лучше не рассчитывать. Постарайтесь заложить первый «кирпич» в фундамент нового проекта и разработать план действий. Во вторник успешно пройдут деловые совещания и переговоры с партнерами. Хорошо закреплять принятые решения документально. Не забывайте заботиться о своем здоровье, почаще бывайте на природе.

Про деньги. Понедельник — один из самых удачных дней в финансовом плане. Ваше положение на работе достаточно стабильно. Только не переоцените свои возможности и не перенапрягайтесь. Всех денег не заработаешь.

Про любовь. На понедельник и среду не стоит назначать свиданий, эти дни будут полны суеты. В конце недели возможен головокружительный роман, однако, когда страсти поутихнут, реальное положение вещей может привести вас в недоумение.

Про интим. Светила дают недвусмысленный совет не хранить все яйца в одной корзине. Сейчас не стоит сосредотачивать усилия на соблазнении какой-то одной персоны — лучше флиртуйте со всеми, причем понемногу, полегоньку и не спеша. Если вы только начали встречаться с потенциальным возлюбленным/возлюбленной, не торопитесь с переходом от платонической стадии к физиологической. В общем, подпекайте пресловутые яйца медленно и со вкусом.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 21.

Лев (23.07−23.08): На этой неделе полезно будет расширить свой круг общения и познакомиться с новыми людьми. Знакомства могут оказаться перспективными и в деловом, и личном плане. Встречи, от которых вы многого ждете, назначайте на вторник. Максимально используйте возможности этой недели и ничего не откладывайте на потом. Даже выходные будут продуктивными в деловом плане. Но найдите способ показать любимым людям, что вы о них не забыли.

Про деньги. Вам необходимо проработать четкую стратегию в финансовых вопросах, иначе попадающие вам в руки деньги будут улетучиваться с неимоверной скоростью. Не стоит тратить выходные на походы по магазинам.

Про любовь. На этой неделе вы будете готовы что-то изменить в себе самом и в своей личной жизни. Однако не стоит делать это с наскока, важно понять свои потребности и желания.

Про интим. Для повышения своего либидо вам нынче нужно активно гулять и пить вино. Да-да, именно к кутежам призывают вас астрологические прогнозы — разумеется, в пределах разумного. Отличное время для проведения различных застолий с легким эротическим подтекстом и провоцирующих игр («бутылочка» и покер на раздевание — лишь малое количество из доступного). Во время самой близости постарайтесь максимально сократить время прелюдии, иначе после вина вас потянет не к соитию, а в объятия Морфея.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 18.

Дева (24.08−23.09): Это истинно ваше время. Есть возможность выбрать дело, которое вас максимально привлекает и совместить профессиональные интересы с приятными моментами. Вы можете повременить еще неделю с отпуском, чтобы наладить связи с партнерами и заставить все бесперебойно работать даже во время вашего отсутствия. Частная жизнь тоже потребует усилий и внимания, чтобы привести в порядок пошатнувшиеся в последнее время отношения. Это будет несложно, если вы проявите энтузиазм, щедрость и обставите все по высшему разряду.

Про деньги. Эта неделя вполне благоприятна в финансовом плане. Во вторник желательно заняться завершением срочных дел. В этот же день удачны будут покупки, приобретенные вещи вас не разочаруют. А вот в пятницу у вас будет явно нерабочее настроение.

Про любовь. Эта неделя полна сюрпризов и неожиданностей. Любимый человек может совершить поступок, который позволит ему раскрыться с совершенно незнакомой для вас стороны. Но его пылкость грозит вас напугать.

Про интим. Прямо по курсу наблюдается весна в душе, взрыв гормонов, всплеск сексуальности и прилив любви ко всему человечеству. Вдобавок ко всему судьба решила подарить им шанс испробовать себя в новой роли или новом качестве. Забудьте о шаблонах и стереотипах — в конце концов, их сочиняют такие же люди, как и вы, а значит, вы вполне имеете право на разрыв шаблона или сочинение новых заповедей.

Благоприятные дни: 19, 21; неблагоприятные: 23.

Весы (24.09−23.10): Что вам сейчас необходимо, так это качественный отдых. Можно взять отпуск и получить хорошую порцию новых впечатлений. Но даже если придется по-прежнему ходить на работу, постарайтесь проводить больше времени вне стен своего офиса. Реализуйте планы по повышению квалификации, посещайте семинары, тренинги. Если поступят новые предложения от партнеров или спонсоров, не откладывайте принятие решений до следующей недели. Все самое важное сделайте до выходных. В среду можно заняться шопингом или уделить внимание своей внешности.

Про деньги. Может появиться шанс продвинуться по карьерной лестнице, но для этого важно оказаться в нужном месте в нужное время и проявить инициативу. В середине недели вероятны непредвиденные расходы. Пятница позволит стабилизировать ваше финансовое положение.

Про любовь. Обратите внимание на свое эмоциональное состояние, желательно, чтобы оно не влияло на окружающих. Любимый человек не торопится проявлять заботу? Вас может подстеречь разочарование. Но уже в субботу романтический вечер позволит взглянуть на мир другими глазами.

Про интим. Улучшить свою интимную жизнь представители вашего знака смогут, если активизируют умственную деятельность или устроят себе серию мозговых штурмов. Между прочим, чтение и разгадывание кроссвордов активизируют приток крови к голове, а если вы при этом еще и читаете вслух вашей половине (или разгадываете кроссворд вместе с любимым человеком), то у вас улучшается взаимопонимание и гармонизируются внутренние вибрации. В общем, вы уже поняли, чем вам немедленно стоит заняться в качестве прелюдии к сексу?..

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 24.

Скорпион (24.10−22.11): После перегрузок предыдущей недели вам необходимо успокоиться, но пока лучше не снижать сложившийся темп деятельности. Сейчас вы многое можете успеть сделать, а возможность отдохнуть представится очень скоро. В понедельник и вторник сориентируйтесь с переменами и откорректируйте планы. Можно приступать к новым делам, регистрировать фирмы, подписывать документы. В личной жизни теперь вы можете частично или полностью изменить стиль отношений. Действуйте решительнее, иначе благоприятный шанс может быть упущен.

Про деньги. Ваша деловая активность принесет хорошие результаты, но это потребует от вас сдержанности и контроля над эмоциями. В среду можно рассчитывать на солидную прибыль и быстрое продвижение по карьерной лестнице. Ваш авторитет на работе растет.

Про любовь. Гармоничные отношения с любимым человеком, по мнению звезд, позволят вам улыбнуться миру и не воспринимать его враждебно. Проблемы у родственников могут слегка изменить ваши с любимым человеком планы, но все пройдет как нельзя лучше. Постарайтесь больше времени быть только вдвоем.

Про интим. Скорпионы будут склонны ревновать всех ко всем и по малейшему пустяковому поводу. Возьмите себя в руки, иначе рискуете оказаться в вакууме.

Благоприятные дни: 18, 22; неблагоприятные: 21.

Стрелец (23.11−21.12): Теперь вы можете забыть о стрессах предыдущих недель и наверстать упущенные возможности. Не исключены и поездки по деловым вопросам, где будет много интересных и приятных событий. Вы можете занять более видное положение в своем кругу благодаря расширению связей и новому партнерству. Начинайте реализовывать свои планы с самого начала недели. Во вторник важный разговор поможет вам расставить некоторые приоритеты. Возможно, вас ждут перемены в личной жизни.

Про деньги. В первой половине недели вероятны денежные поступления, которыми необходимо разумно распорядиться. Неаккуратность в расходах нежелательна. В четверг удачно пройдут совещания и деловые переговоры. В субботу избегайте мыслей и разговоров о работе.

Про любовь. Вы уверены в своей привлекательности и притягательности, поэтому даже охлаждение в отношениях с любимым человеком, которое весьма возможно на этой неделе, вы воспримете без истерик. И с легкостью найдете замену.

Про интим. На этой неделе не следует никуда торопиться. Да и не захочется. Вам имеет смысл заниматься лишь теми делами, которые доставляются вам удовольствие — и делать это подолгу и со вкусом. Пожалуй, пару дней можно вообще из постели не вылезать, организовав доставку в спальню напитков и легкой закуски.

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 20.

Козерог (22.12−20.01): Отношения с деловыми и личными партнерами и умение находить компромиссные решения будут слагаемыми вашего успеха на этой неделе. Не берите на себя слишком много, предоставьте и другим проявить инициативу. Больше внимания уделите своему дому и близким. Если на повестке ремонтные работы, то поторопитесь их начать на этой неделе. Если не получится, то отложите до следующего месяца. Личная жизнь сейчас потребует от вас повышенного внимания. Особенно, если накануне отношения дали трещину. На быстрый успех не рассчитывайте — набирайтесь терпения.

Про деньги. Финансовое положение не слишком радует, тем более, что цены растут. Оригинальный проект, старт которому будет дан в середине недели, может принести приличную прибыль. Очень важно демонстрировать открытость и как можно бережнее относиться к своей репутации. Темных пятен в биографии, полученных на этой неделе, вам могут и не простить.

Про любовь. Первая половина недели может быть не слишком удачна. Ваши радужные иллюзии в понедельник и вторник могут благополучно рассыпаться. Но, начиная с четверга, личная жизнь начинает стремительно налаживаться. Вас ждет страстное свидание.

Про интим. В ваш адрес проявляют знаки внимания все, кто ни попадя, кроме законных партнеров. Безусловно, это очень обидно, поэтому вы имеете полное право начать флиртовать направо и налево, совершенно не думая о последствиях своих действий. Они наступят попозже.

Благоприятные дни: 22, 24; неблагоприятные: 23.

Водолей (21.01−19.02): Кризисные ситуации последних недель могли негативно сказаться на вашем здоровье и на бюджете. Пришло время восстанавливать и то, и другое. Расставьте приоритеты и отложите дела, которые могут подождать. Но побездельничать в полной мере вам не удастся. На этой неделе предстоит вместе с партнерами откорректировать планы в связи с изменившимися обстоятельствами. Новые деловые соглашения хорошо оформлять во вторник. В личной жизни ваши дела будут на высоте, и перспективы здесь самые радужные. Развлекайтесь, но пока ничего серьезно не меняйте.

Про деньги. В понедельник действуйте самостоятельно, рассчитывайте только на свои силы, не перекладывайте ответственность на коллег. Пятница — хороший день для мелких покупок, воскресенье — для крупных.

Про любовь. Романтические отношения на этой неделе станут смыслом вашей жизни. Они будут вселять в вас веру и оптимизм. Но все же не стоит с головой нырять в омут страсти.

Про интим. Раскройте шире глаза и внимательно приглядитесь к новым людям в вашем окружении. Звезды дают ясные указания, что среди них есть тот человек, который пылает к вам сжигающей его личность страстью. Не будьте слишком жестоки и дайте бедняге хоть какую-то надежду — иначе он совсем иссохнет, и тогда на него уж точно никто не позарится. Зачем вам лишние угрызения совести?

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 18.

Рыбы (20.02−20.03): Пришло время отдохнуть и развлечься. Равномерно распределите нагрузку на работе, но не берите на себя слишком много. Ваша интуиция и дар предвидения помогут выбрать новый стиль отношений со значимыми лицами с учетом перемен, которые произошли в недавнем прошлом. Во вторник и субботу произойдут события, которые в чем-то существенном вас переориентируют. Но мечтательное настроение может сместить акценты, и дела отойдут на второй план. Лучшее из возможного сейчас — отправиться в романтическое путешествие вместе с любимым человеком.

Про деньги. Финансовое положение вас не слишком устраивает, однако готовы ли вы потрудиться, чтобы заработать больше? Или предпочитаете найти спонсора? Постарайтесь ответить честно, хотя бы себе.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком, похоже, стали прохладными, и вас это угнетает. Но не цепляйтесь за прошлое, этот союз себя исчерпал. Идите дальше.

Про интим. Созерцание обнаженной натуры возбудит вас обоих — как вас, так и вашего партнера. Вот только где ее найти, если от порнографии на сердце тошно, а всю эротику вы уже на сто раз пересмотрели? Смелее в поисках! Почему бы вам не позвонить знакомому художнику? У него наверняка найдется парочка симпатичных моделей, которые захотят вам попозировать.

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 19.