Любовные отношения Овнов гармоничны и безоблачны, а финансы Львов скромны, но стабильны

Овен (21.03−20.04): Эта неделя открывает перед вами много новых возможностей. Главное — сделать правильный выбор и заняться в первую очередь тем, что укрепит ваши материальные позиции. Работайте на перспективу, ведите переговоры с потенциальными партнерами. В четверг можно оформлять сделки, решать финансовые вопросы. В личной жизни сейчас вы склонны руководствоваться чувством долга, и это может послужить стимулом для важных решений. Выполняйте обязательства, обещания — это хорошее время заключения прочных союзов, оформления отношений, старта в новом направлении.

Про деньги. На этой неделе финансовое положение стабилизируется. В среду вероятны денежные поступления, информацию о которых лучше сохранить в тайне. В конце недели вам, похоже, дадут ответственное задание.

Про любовь. Как приятно, когда отношения гармоничны и безоблачны. Неделя примирений и умиротворенности. Разногласий, которые случались до этого, станет заметно меньше. Наслаждайтесь, не так уж часто такое случается.

Про интим. Как ни странно, но на интим Овнов вдохновят мысли о... старости. Когда они нечаянно задумаются, что через какое-то время будут лишены таких приятных и сладострастных ласк, то с удвоенной силой захотят броситься в омут с головой и даже предаться некоторому разврату. А там как повезет.

Благоприятные дни: 19, 23; неблагоприятные: нет.

Телец (21.04−21.05): Сейчас в центре внимания окажутся домашние дела и личные отношения. Вполне возможно, что темы возникнут достаточно серьезные. В понедельник не ограничивайте себя в возможностях — что-то может приятно удивить и порадовать. Оказывайте поддержку и помощь тому из членов семьи, у которого появятся новые перспективы. Побыть в роли психотерапевта и выслушать исповеди друзей или коллег вам придется за это время не раз. Ближе к концу недели постарайтесь занять более активную позицию, возвращайтесь к планам, которые вы на время оставили.

Про деньги. Сейчас не стоит обольщаться обещаниями деловых партнеров, исполнения придется в полном соответствии с народной мудростью ждать три года. В выходные вам стоит включить режим экономии. Рассчитывать на прибыль на этой неделе не приходится.

Про любовь. В вашей личной жизни произойдут некоторые изменения, возможны бурные выяснения отношений и даже разрыв. Ваш эгоизм и самовлюбленность могут вызвать чувство протеста у вашего партнера. В выходные подумайте в одиночестве, в чем вы все-таки ошибались.

Про интим. С большой долей вероятности вас ждет весьма многообещающее знакомство на улице. Хотя не исключено, что это будет эротическое приключение иного рода, но тоже связанное с внешним миром. Позаботьтесь, чтобы вы выглядели достойно при любых обстоятельствах.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 23.

Близнецы (22.05−21.06): Пусть ваша потребность в романтике не входит в противоречие с наметившимися в окружении тенденциями к постоянству. Сейчас время углублять связи. Проявляйте эмоциональность, обсуждайте с близким человеком планы на будущее. Кульминация важной темы возможна в четверг. Откровенный разговор станет точкой отсчета для начала взаимодействия уже по новым правилам. Все происходящее сейчас имеет серьезные перспективы, и лучше не откладывать решение важных вопросов на потом. К концу недели появятся новые ориентиры и в деловой сфере.

Про деньги. Ваше настроение улучшит значительная прибыль, которую вам принесет творческий проект. Вы получите даже больше денег, чем ожидали. В пятницу возможны интересные финансовые предложения.

Про любовь. Постарайтесь радоваться всему, что есть положительного в ваших отношениях, и не стремиться форсировать события, даже если вам очень хочется побыстрее чего-то добиться. Вы всё получите, просто в свое время. Звезды обещают вам романтику и трогательные признания.

Про интим. Близнецы сейчас на высоте эротического Олимпа, занимают они там место Геры или ее законного супруга Зевса. Как известно, последний постоянно изменял Гере, а та все время шпионила за ним, дабы в нужный момент покарать разлучницу. Так вот, сейчас вы тоже склонны тем или иным образом «шпионить» за вашими благоверными...

Благоприятные дни: 18, 22; неблагоприятные: 17.

Рак (22.06−22.07): Сейчас вы готовы взять на себя новые обязанности. И если на работе все идет удовлетворительно, то при желании вы можете использовать эту неделю для домашних дел. Влияние планет больше склоняет к украшению жилого пространства, эстетическим занятиям. Со второй половины недели испытаниям могут подвергнуться ваши чувства. Не уходите от откровенного разговора с близким человеком в четверг. Все происходящее сейчас знаково и получит развитие в ближайшее время.

Про деньги. Ваши дела в финансовой области разворачиваются с переменным успехом. В целом начальство вами довольно и вы можете рассчитывать на карьерный рост.

Про любовь. Вторник и суббота удачны для встреч и романтических свиданий, вас могут ожидать незабываемые впечатления. Возможно, в эти дни будет сделан решительный шаг, который определит вашу судьбу.

Про интим. Раков на этой неделе привлекают мужчины/женщины восточного типа, за исключением совсем уж черноволосых и с темными глазами. Зато если повезет, и на вашем пути встретится курчавый брюнет/брюнетка с голубыми или зелеными глазами — немедленно утаскивайте его/ее в укромный уголок и начинайте по очереди применять все ваши уловки по соблазнению!

Благоприятные дни: 21; неблагоприятные: 18.

Лев (23.07−23.08): Вас может охватить беспокойство — хватит ли сил или средств для реализации тех планов, которые у вас возникли. Пока особенно не торопитесь, но и не упускайте возможности, которые сами идут в руки. В среду не расслабляйтесь, иначе быстрое развитие событий может выбить у вас почву из-под ног. С четверга вы уже восстановите контроль над важными аспектами своей жизни. Но запасайтесь терпением и спокойно относитесь к временным перегрузкам. Выходные целиком посвятите отдыху и развлечениям, поскольку с понедельника вы снова активно займетесь делами.

Про деньги. На спонсоров надеяться не приходится, нужно рассчитывать только на свои силы и возможности. Финансовое положение достаточно скромно, но стабильно. Важно только не срывать сроки и не допускать грубых ошибок в работе.

Про любовь. Благоприятное время для новых знакомств. Однако строить воздушные замки из песка все же нежелательно. В пятницу вас может подстеречь разочарование.

Про интим. У вас сейчас что на уме, то и на языке. И если у кого-то наблюдается всего лишь откровенность в словах и мыслях эротического характера, высказываемых вслух своему бой-френду/подруге, то для некоторых Львов предсказание сбудется практически буквально. О чем думать станете, то на десерт и подадут.

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 22.

Дева (24.08−23.09): У вас появляется возможность взять реванш за все упущенные возможности, отсрочки и ограничения последних недель. Расширяйте круг общения. Друзья и родственники могут составить вам протекцию и помочь в воплощении ваших идей. Реализовать наиболее важную часть своих планов на эту неделю лучше всего в четверг. Сделки и договоренности желательно закреплять формально. В отношениях с близкими людьми, как никогда, важна сплоченность и умение понять противоположную точку зрения. Сейчас хорошо объединяться вокруг каких-то общих проектов.

Про деньги. В профессиональных вопросах необходима четкость и продуманность, нежелательно принимать скоропалительные решения. Не отступайте перед давлением, в ваших силах повернуть ход событий так, чтобы деловые партнеры, как минимум, согласились на компромисс.

Про любовь. Одинокие на этой неделе вполне могут обрести, наконец, пару. Но не будьте легкомысленны, в погоне за миражом вы можете заблудиться и потерять отношения, которые у вас уже есть.

Про интим. Девы в ближайшие несколько дней могут оказаться в роли жертвы адюльтера. То есть, не исключено, что ваш спутник/спутница жизни именно сейчас захочет вам изменить! Но не факт, кстати, что он/она исполнит это свое намерение. В любом случае, в ваших же интересах заманить любимого/любимую в постель, чтобы думать забыли о других.

Благоприятные дни: 18, 23; неблагоприятные: нет.

Весы (24.09−23.10): Главное — держать в равновесии эмоции. Тогда вы сможете спокойно настоять на своей точке зрения и сделать все так, как считаете нужным. Возрастает роль друзей в вашей жизни. Вполне вероятно, что с кем-то из них вы захотите заняться общим делом. Это подходящее время для планирования, обсуждения перспектив и поиска необходимой информации. Не торопитесь — момент для рывка еще не настал. Пользуйтесь возможностью отдохнуть, уделить больше времени здоровью и своему внешнему виду. Разберитесь с беспорядком в доме — очень скоро на это у вас не останется времени.

Про деньги. В ближайшие дни вероятны крупные финансовые поступления, но и работать придется много. В выходные будут удачны покупки и приобретения.

Про любовь. Одинокие на этой неделе вполне могут обрести, наконец, пару. Но не будьте легкомысленны, в погоне за миражом вы можете заблудиться и потерять отношения, которые у вас уже есть.

Про интим. Весы наверняка на ура встретят любые предложения в духе: «Избушка-избушка, повернись к лесу передом, а ко мне черным ходом». Не стоит только забывать о технике безопасности и постепенности подобных ласк...

Благоприятные дни: 17, 22; неблагоприятные: 20.

Скорпион (24.10−22.11): Несмотря на то, что вы готовы упорно двигаться к намеченным целям, пока не все удастся взять под контроль. Со стартом новых проектов придется повременить, если чувствуете, что партнеры еще не «созрели», чтобы поддержать ваши инициативы. В личной жизни тенденции более благоприятны. Возможно, этой неделе не будет хватать романтики. Но если в последнее время вы стали уделять меньше внимания любимому человеку, то теперь появляется возможность не торопиться, вернуть чувствам прежнюю глубину. Найдите повод для свидания в четверг, если ищете путь к примирению.

Про деньги. Финансовые поступления вас порадуют. Настроение может поднять неожиданный подарок или солидная премия. Ваша карьера идет в гору. Вы докажете свой профессионализм.

Про любовь. Даже если вам придется разойтись во мнениях с любимым человеком, прислушайтесь к тому, что он говорит. Ведь он хорошо знает вас и хочет, как лучше. Проявите максимум мягкости и понимания.

Про интим. Для укрепления тонуса и повышения собственной сексуальности постарайтесь всю неделю соблюдать своеобразную диету. Выбирайте блюда из рыбы, сыра, зелени, помидоров и яиц, то есть те, где много магния и фосфора. А вот количество сладкого, мясного и особенно цитрусовых сведите к минимуму.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 21.

Стрелец (23.11−21.12): Настраивайтесь хорошо поработать. Это благоприятное время для того, чтобы начать какой-то долговременный проект. Если в понедельник вам удастся избежать дополнительной и не особенно желательной нагрузки, то спокойно занимайтесь поиском необходимой информации и ведите переговоры. Сейчас вам потребуются веские аргументы, чтобы склонить начальство или партнеров к своей точке зрения. Непосредственно приступать к новому делу лучше со следующей недели. А пока не упускайте возможности, которые дарит вам это время, — отдыхайте и развлекайтесь.

Про деньги. Финансовая сфера будет стабильна, но вам по силам еще и улучшить ситуацию. В четверг вероятны значительные денежные поступления, которые разойдутся на необходимые расходы.

Про любовь. Постарайтесь быть менее принципиальным и придирчивым, это позволит вам избежать размолвок и выяснения отношений с любимым человеком. Избегайте критики. Выходные лучше провести в уединении.

Про интим. Если ваша половинка не обращает на вас внимания, не стоит платить той же монетой. Даже мелкая месть сладка, но будьте выше этого. Если вы первыми проявите недюжинную страсть и увлечете любимого/любимую в спальню, то, поверьте, потом вам обоим будет глубоко параллельно, кто именно первым начал…

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 19.

Козерог (22.12−20.01): Какая-то важная для вас тема идет к своей кульминации. Наиболее вероятны перемены в сфере профессиональной. Эта неделя прояснит ваши возможности и обязательства, которые придется на себя взять, а уже сами события лучше планировать на следующую неделю. Не дайте эмоциям взять верх над вами в среду, если почувствуете, что на вас оказывают активное давление. В четверг найдете дополнительные аргументы и сторонников, чтобы настоять на своем, если в этом будет необходимость. Старайтесь, чтобы близкий человек не чувствовал все это время вашу отстраненность.

Про деньги. Во вторник вероятна сделка с новыми партнерами, которая может принести ощутимую прибыль, но будьте осторожны при заполнении документов. Нужно все проверить. В среду вам могут предложить новую работу, подумайте об этом шансе что-то изменить.

Про любовь. Постарайтесь быть менее принципиальным и придирчивым, это позволит вам избежать размолвок и выяснения отношений с любимым человеком. Избегайте критики. Выходные лучше провести в уединении.

Про интим. Если вы подумываете о смене своего эротического имиджа — то пришло время начинать что-то делать. Если вы и дальше станете откладывать в долгий ящик заботу об улучшении своей внешности, то вскоре вам придется озаботиться еще и сменой вашего партнера/партнерши — на более нетребовательного...

Благоприятные дни: 20; неблагоприятные: 23.

Водолей (21.01−19.02): Эта неделя может стать испытанием для ваших чувств. Возможно, какие-то отношения не выдержали проверку временем, и вы решите от них отказаться. Будет много разговоров по душам и признаний. Но если у вас с партнером есть общие дела или интересы, то отношениям может быть суждено именно сейчас перейти на новый уровень. В среду не поддавайтесь на провокации на работе, а дома будьте снисходительны к своим близким. Вы можете ощущать, что дел у вас становится все больше. Поэтому, организуйте себе в выходные полноценный отдых.

Про деньги. Понедельник может порадовать финансовыми перспективами, однако вам нужно проявить инициативу и взять на себя ответственность. Ваши траты должны быть максимально разумными.

Про любовь. После драматических переживаний, эмоциональных всплесков и прочих происшествий ваша душа может, наконец, обрести равновесие. Вам нужны новые лица и новые впечатления. Пятница — лучший день для встреч и свиданий.

Про интим. Вы наотрез откажетесь заниматься любовью без каких-либо дополнительных стимулов. Вот если ваш драгоценный/драгоценная сможет пообещать вам райское наслаждение и какую-нибудь вкусность бонусом — тогда пожалуйста. А если нет — то на нет и интима нет!

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 17.

Рыбы (20.02−20.03): Если на повестке у вас есть актуальные вопросы или планируете начать что-то новое, то вам стоит поторопиться. Важные переговоры тоже не откладывайте на следующую неделю. Сейчас у вас хорошая возможность сформировать группу поддержки и обсудить планы на ближайшее время. Ваши позиции упрочнятся, если происходящее сможете оценить не с точки зрения проблем, а как новые открывающиеся возможности. В личной жизни замечательные перспективы для упрочнения уже сложившихся отношений. Но даже невинный флирт может вызвать ревность партнера.

Про деньги. Финансовое положение не слишком стабильно, особенно если вы не готовы на трудовые подвиги. Помните, что по счетам рано или поздно придется платить, а кредиты отдавать с процентами.

Про любовь. Отношения с любимым человеком будут доверительны и гармоничны. Только постарайтесь не испортить впечатление, потакая своим вредным привычкам. Среда и воскресенье — прекрасные дни для свиданий.

Про интим. Представьте себе, что вы с вашим возлюбленным/возлюбленной остались вдвоем на необитаемом острове — только здесь и только от вас зависит дальнейшая судьба человеческого рода. Судя по предсказаниям звезд, вам просто необходимо предаться страстям — иначе душа не успокоится, и муки невыполненного долга будут мешать вам спать.

Благоприятные дни: 23; неблагоприятные: 19.