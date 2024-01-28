Близнецов могут втянуть в авантюру, а Львам не надо выяснять отношений с любимым человеком

Овен (21.03−20.04): Здоровье, красота и внутреннее равновесие станут основными стимулами ваших действий на этой неделе. Можно попробовать новую диету, возобновить занятия в спортзале или более внимательно отнестись к выбору продуктов питания. До среды занимайтесь практическими делами. Не оказывайте давления на партнеров, будьте терпеливы — в это время только взаимовыгодные интересы могут дать результат, на который вы рассчитываете. В среду можно заняться покупками. Выходные лучше провести дома или на даче с семьей и близкими друзьями.

Про деньги. Неделя достаточно стабильна в финансовом плане. В понедельник и среду успешно пройдут деловые поездки. В пятницу сделки и договора лучше не заключать, там могут быть подводные камни.

Про любовь. Вам непременно повезет в любви, только постарайтесь не обманывать избранника и не требовать от него слишком много.

Про интим. Использовать свои преимущества в различных областях сексуальных техник предстоит вскоре Овнам. Возможно, вы и не догадывались прежде, как много вы умеете, и как высоко может цениться ваше искусство. Это значит, что у вас все впереди; но и на вершину торопиться не стоит. Делайте все не спеша — хотя бы в два раза медленнее, чем обычно.

Благоприятные дни: 30, 4; неблагоприятные: 29.

Телец (21.04−21.05): Пока вас больше всего интересуют домашние дела, и в первой половине недели вы сможете реализовать некоторые из своих дизайнерских идей. Партнер по браку будет приятно удивлен вашим творческим подходом и тем терпением, с которым вы займетесь мелким ремонтом или наведением порядка. Со среды появятся новые интересы и задачи. До пятницы можно заключать сделки, заниматься вопросами рекламы. Это хорошее время для активного общения, обмена мнениями и переговоров. В выходные может возникнуть новая тема в семье, на которой вы и сосредоточитесь.

Про деньги. На этой неделе вас может ожидать финансовое затишье, поэтому не стоит транжирить свой материальный ресурс направо и налево. Вторник и среда принесут много работы, суеты и толчеи, главное — не унывать. Суббота подходит для шопинга.

Про любовь. На этой неделе вероятна встреча с человеком, который оживит в вас воспоминания, но не забывайте, что все изменилось, в том числе и ваше мироощущение. Постарайтесь жить здесь и сейчас, а не погружаться в ностальгию.

Про интим. Постарайтесь не давать пищу для сплетен и слухов — иначе местные кумушки будут потом долго мусолить вашу моральную неустойчивость. Если вы относитесь к породе «громкоголосых», то ради разнообразия можете покричать в подушку, одновременно стискивая ее зубами.

Благоприятные дни: 3, 4; неблагоприятные: 31.

Близнецы (22.05−21.06): Прекрасное время для отдыха, поездок, общения в группе, с которой связаны ваши интересы и перспективы. Со следующей недели нагрузка значительно возрастет, а сейчас вам необходимо собрать всю нужную информацию и привести в порядок дела. Со среды ускоряется приток информации, но в четверг вероятны сбои в системах связи, проблемы в поездках и контактах с окружающими. Будьте внимательны к просьбам своих близких. Помогайте, выслушивайте их исповеди, занимайтесь общими делами. В воскресенье удачными будут покупки.

Про деньги. Большой объем работы, вами выполненной, принесет приличный доход и положительно скажется на финансовой сфере вашей жизни. В конце недели вероятны крупные денежные поступления.

Про любовь. Неделя обещает быть спокойной и гармоничной. Ваши идеи и планы могут получить одобрение у любимого человека. Он явно готов поддержать вашу инициативу.

Про интим. На этой неделе вас втянут в авантюру, не предвещающую ничего хорошего. Постарайтесь исключить встречи с малознакомыми вам людьми, особенно на вашей территории. Секс-то, может быть, покажется вам фееричным, зато после него может наступить жесткое разочарование.

Благоприятные дни: 29, 2; неблагоприятные: 4.

Рак (22.06−22.07): Первая половина недели пройдет в заботах о насущных делах. Вы найдете удовольствие, занимаясь дизайном своего дома. В четверг могут произойти события, которые сделают вашу позицию уязвимой. Не стесняйтесь попросить о помощи партнера. Через преодоление общих проблем появятся и общие интересы, а в личных отношениях появится больше доверия и интимности. Возможно, вам стоит выбрать воскресенье в качестве стартовой точки для развития какой-то важной темы. Решения принимайте на семейном совете.

Про деньги. Понедельник и воскресенье — благоприятные дни для покупок. Важных решений в финансовой сфере во вторник лучше не принимать, желательно перенести их на среду. В четверг ждите проверку со стороны начальства или госорганов.

Про любовь. События этой недели обещают быть приятным и романтичными. Среда и суббота подарят свидания и перемены в личной жизни: вероятны приятные знакомства и легкий флирт.

Про интим. Не делите шкуру неубитого медведя — и не обсуждайте с подругами/друзьями планы по соблазнению весьма заманчивой эротической «добычи». Сейчас это более обычного чревато невольным «сглазом», либо и вовсе черной завистью окружающих — особенно если ваша «охота» пройдет удачно.

Благоприятные дни: 30, 3; неблагоприятные: 31.

Лев (23.07−23.08): Период ожидания закончился — вам необходимо поторопиться с воплощением не только текущих, но и более глобальных планов. Волей обстоятельств вы попадаете в центр развития каких-то событий, и окружающие имеют на вас свои виды. В четверг происходящее будет наполнено особым смыслом, не пропустите возможность разобраться с теми темами, которые вас интересуют. Вы можете оказаться в водовороте чувств, а соблазнов будет так много, что вам придется поломать голову, как выйти из затруднительного положения.

Про деньги. Есть основания ожидать увеличения ваших доходов во второй половине недели. В четверг вероятны трудности с кредитами и страховками, но позитивное решение появится в самый последний момент. Так что главное — не опускать руки.

Про любовь. Постарайтесь не выяснять отношения с любимым человеком в ближайшие дни, будет много шума и раздраженность с обеих сторон, но ничего конструктивного из этой ситуации не выйдет.

Про интим. Львы поистине опьянеют от осознания собственной неприступности и одновременно желанности. Главное, не переигрывайте, иначе можете совсем остаться без секса.

Благоприятные дни: 3 неблагоприятные: 1.

Дева (24.08−23.09): Вы можете гордиться своим мастерством, организованностью и чувством порядка, что обязательно будет отмечено окружающими. Уделите больше внимания тем мелочам, на которые обычно не хватает времени — и вы испытаете истинное удовольствие от гармонии, которая воцаряется вокруг вас. Вся неделя благоприятна для решения практических вопросов. Но в четверг и пятницу могут произойти события, которые не входили в ваши планы. Нешаблонные реакции будут особенно удачными. В выходные лучше расширить круг общения.

Про деньги. В среду вероятны важные сделки и деловые встречи, которые потребуют подготовки, красноречия и прочих усилий, зато стабилизируют ваш бюджет. В субботу не поддавайтесь на провокации и не тратьте слишком много на развлечения.

Про любовь. Вы рискуете поссориться из-за пустяка, вам будет трудно найти общий язык друг с другом. Ваши неискренние слова и скрытное поведение грозят вызвать ответную реакцию у любимого человека,

Про интим. Эрогенные зоны Дев, на которых им рекомендуется сосредоточиться — это область лодыжек, щиколоток, а также ступни и особенно пальцы на ногах. Если ваш возлюбленный/возлюбленная проявят свою добрую волю и начнут «подогревать» вас именно снизу — то пусть берегут свои уши и нервы соседи!

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 4.

Весы (24.09−23.10): Подойдите более прагматично к использованию своего времени в первой половине недели. Не тратьте его на мелочи, а займитесь делами, которые принесут вполне конкретные результаты. Договоренности в это время хорошо оформлять юридически. С четверга может обнаружиться, что в отношениях с деловым или близким партнером все не так просто. Но вы вполне можете найти оригинальный выход из создавшихся обстоятельств. Готовьтесь заняться новым делом со следующей недели, а пока уделите больше времени решению личных вопросов.

Про деньги. Благоприятно пойдут дела, связанные с недвижимостью. Удачно будет приобретение техники. Начальство явно довольно вами, вы можете рассчитывать на премию.

Про любовь. Понедельник может подарить замечательную встречу. Постарайтесь не бросаться в омут с головой, идеализация в отношениях может привести потом к разочарованию. Разберитесь в своих чувствах и цените себя.

Про интим. Ваши успехи на любовном фронте оставляют желать лучшего — даже самые невинные плотские шалости, что были запланированы, скорее всего, сорвутся или перенесутся на более подходящее время. Звезды советуют вам сосредоточиться на творчестве или на занятиях с детьми — это весьма положительно скажется на вашем либидо и заодно не даст вам особенно расстроиться.

Благоприятные дни: 29, 2; неблагоприятные: 4.

Скорпион (24.10−22.11): Отдыхайте на здоровье, пока можно не торопиться с инициативами и нововведениями. Уделите больше внимания формированию творческих связей в группе или коллективе, где вы проводите свое время. Друзья могут подкинуть вам новые идеи или организуют полезное знакомство. Со второй половины недели события могут складываться непредсказуемо. Возможны некоторые ограничения, но произойдет высвобождения энергии для других дел.

Про деньги. Вероятны крупные денежные поступления, стабилизирующие ваше финансовое положение. Вы получите сразу несколько интересных и выгодных предложений, над которыми стоит серьезно подумать.

Про любовь. На этой неделе вы можете горы свернуть, но для этого нужно проявить инициативу, а не плыть по течению. Тогда вашим отношениям ничего не грозит, и вы с ловкостью обойдете подводные камни.

Про интим. Не останавливайтесь на полпути — и да пребудет с вами благословение всех небесных светил. В сексе стоит постараться и применить все достижения техники и прогресса. А если вы еще и легенду сочините — например, о людях, что отправлены на ракете в космос — то все вообще пройдет, как у Гагарина!

Благоприятные дни: 1, 4; неблагоприятные: нет.

Стрелец (23.11−21.12): Приближаются значительные и многообещающие перемены. Если у вас есть собственные планы, то эту неделю посвятите подготовительным мероприятиям. Все ситуации будут заряжены эмоционально, но пока сложно сосредоточиться на чем-то определенном. Возобновите спортивные занятия. Ваше присутствие создаст благоприятный психологический микроклимат в группе — вы полны энтузиазма и готовы к свершениям. Вся неделя, кроме четверга и пятницы, благоприятна для поездок. В воскресенье ждите сюрпризов, постарайтесь находиться в гуще событий.

Про деньги. Финансовое положение стабилизировалось, но вы стремитесь к большему. Все в ваших руках. Тщательно проверяйте документацию, чтобы избежать ошибок. Не тратьте много денег на красивые безделушки, лучше отложить некую сумму для других целей.

Про любовь. На этой неделе сфера любви может оказаться для вас не столь значимой, как вам хотелось бы. На начало серьезных отношений рассчитывать не приходится, впрочем, разрывов прогноз также не обещает. Особенно, если вы найдете достаточно времени для любимого человека.

Про интим. Замечательные новости для Стрельцов: их ожидает повышение жизненной силы и сексуального потенциала. Возможны яркие оргазмы и неутомимое стремление к новым позам. Так что скорее заканчивайте все ваши дела и ныряйте в омут глубокой страсти.

Благоприятные дни: 29; неблагоприятные: 3.

Козерог (22.12−20.01): Появится хорошая возможность добраться до сути интересующей вас темы. До четверга вы сможете переделать массу небольших, но важных дел, что оставит чувство удовлетворения. Эта неделя благоприятна для систематизации информации и наведения порядка там, где ощущается необходимость. Со следующей недели в вашей жизни намечаются важные перемены, и все происходящее постепенно к ним подводит. В выходные уделите время дому или отдохните с семьей, чтобы с понедельника спокойно сосредоточиться на работе.

Про деньги. В середине недели может подвернуться отличная возможность для хороших заработков. В четверг вероятны новые денежные поступления. На конец недели серьезных деловых встреч лучше не назначать.

Про любовь. Похоже, вы будете в эти дни слишком романтичны и сентиментальны, чем изрядно достанете партнера. Не исключено, что это ваше настроение будет не совсем правильно понято.

Про интим. У Козерогов на эту неделю намечены грандиозная вечеринка, посиделки с друзьями, праздник по поводу очередной годовщины со дня покупки машины/квартиры/шубы — в общем, все, что угодно, кроме романтических свиданий. С другой стороны, если вам удастся улучить пару минут и уединиться на кухне, то даже ваша суперзанятость сыграет в вашу пользу.

Благоприятные дни: 31, 1; неблагоприятные: нет.

Водолей (21.01−19.02): Возможно, некоторые из ваших связей сейчас подвергаются пересмотру. Ждите кульминации событий в четверг. Не торопитесь оценивать результаты, особенно, если они будут для вас неожиданными. Через время вы обнаружите для себя много плюсов в тех переменах, которые произошли. Первая половина недели даст вам возможность реализовать некоторые из практических идей в своем доме. Вторая более благоприятна для внешних контактов, поездок, переписки. Всю неделю будьте внимательны к своему здоровью и не допускайте перегрузок.

Про деньги. На этой неделе повседневная деятельность может быть оплачена чуть выше, чем обычно. Так что, устраивая праздник для души, не экономьте, однако о сохранности кошелька в целом желательно позаботиться. На работе не исключены кадровые перестановки.

Про любовь. На этой неделе вы с легкостью можете потерять голову на первом же свидании. Не стоит нырять в омут страсти. Возможно, вас просто используют.

Про интим. Водолеи нынче склонны невероятно возбуждаться от созерцания чего-то грязного и откровенно неприличного. Конечно, самым распространенным вариантом этого «чего-то» обычно являются порнофильмы, но сегодня случится что-то более интересное. Возможно, вы увидите нечто, что не предназначалось для ваших глаз — например, во время прогулки или после обеденного перерыва.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 29.

Рыбы (20.02−20.03): В первой половине недели вам стоит заняться чем-то конкретным. Встречи, переговоры будут подчинены материальным интересам. Сейчас имеет смысл рассчитаться с долгами, сделать платежи, чтобы со следующей недели заняться чем-то новым. Вполне вероятно, что в четверг вы осуществите нечто для себя необычное и неожиданное. Это интересный день, и в происходящем вы сможете уловить мистический оттенок. Выходные принесут много приятных впечатлений, особенно, если вы хорошо подберете компанию для отдыха.

Про деньги. Если денег в кошельке мало, а планов в голове — громадье, постарайтесь умерить пыл и аппетит. Тратьте деньги только не необходимое, отказывайтесь от авантюрных предложений и пустого транжирства.

Про любовь. Постарайтесь считаться не только со своими вкусами и привычками, иначе любимый человек может предпочесть вашей компании одиночество, или, того хуже, другую кандидатуру в партнеры. Уступите, выслушайте, найдите компромисс.

Про интим. Рыбы-дамы сейчас на высоте эротического Олимпа, но занимают там место не Афродиты, а место Геры, законной супруги Зевса. Как известно, последний постоянно изменял Гере, а та все время шпионила за ним, дабы в нужный момент покарать разлучницу. Так вот, сейчас вы тоже склонны тем или иным образом «шпионить» за вашим благоверным. У Рыб-мужчин неделя ожидается спокойной и тихой, вам будет интереснее смотреть вечером телевизор, чем предаваться страсти.

Благоприятные дни: 30, 1; неблагоприятные: 4.