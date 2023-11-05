Водолеи не смогут скрыть сильнейшего возбуждения, а Близнецы решат свои финансовые проблемы

Овен (21.03−20.04): Стремление к творческой реализации поможет вам решить многие проблемы и задачи. Благоприятный период для бизнеса, начала новых проектов. Спорт, физический труд, любая деятельность, требующая применения силы, решительности, предприимчивости доставит вам удовольствие. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и помехи. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в официальные структуры, вы также испытаете поддержку сотрудников. Используйте этот период также для планирования, совещаний, ответственных выступлений. Хорошее воздействие в этот период оказывает занятие спортом и активным отдыхом.

Про деньги. Финансовое положение стабильно и благополучно. В понедельник и вторник возможны денежные поступления. В эти дни могут завязаться перспективные деловые контакты. Смело ищите новых партнеров и заказчиков.

Про любовь. Неделя примирения и умиротворенности. Разногласия, доселе изводившие вас, исчезнут, уступив место гармоничным отношениям. Наслаждайтесь, радуйтесь, просто будьте вместе.

Про интим. Овнов-женщин возбудят мужчины с оружием в руках — особенно с огнестрельным. Поэтому их то и дело будет тянуть, во-первых, к представителям правопорядка, а во-вторых, к различного рода оружейным магазинам и тирам… Мужчины-Овны напротив захотят от партнерши максимальной нежности и чувственности.

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 12.

Телец (21.04−21.05): Хороший, удачный период для решения важных деловых вопросов. Вы чувствуете повышение жизненных сил и энергии, у вас появляются новые идеи для творческого самовыражения, вы лидируете среди своих друзей, сослуживцев. Возможно, коллектив или начальство возложит на вас некоторые обязанности, благодаря удачному исполнению которых вы сможете продвинуться по карьерной лестнице, получить премию, награду или хотя бы просто похвалу и выражение признательности. Возможны небольшие командировки для решения служебных дел. Период особенно благоприятен для начала лечения.

Про деньги. Финансовое положение может вызывать некоторое внутреннее раздражение, но постарайтесь, чтобы оно не диктовало вам, как себя вести. Уже к пятнице денег неожиданно станет больше, особенно если вы хорошо поработаете.

Про любовь. На этой неделе нежелательно выяснять отношения. Иначе боев на любовном фронте не избежать. Ситуация, которая сложилась в данный момент, может казаться вам странной и запутанной, но лучше все оставить, как есть.

Про интим. Тельцы испепелят на месте любого, кто попытается впутаться в их жизнь и дерзнет посягнуть на их свободу. Поэтому если их партнеры проявят хоть малейшие признаки ревности, то крайне рискуют немедленно стать «холостыми и свободными». Хотя поводов для нее Тельцы предоставят более чем достаточно — ибо им безумно хочется пуститься во все тяжкие!

Благоприятные дни: 9, 10; неблагоприятные: 8.

Близнецы (22.05−21.06): Благоприятный период стабилизации вашего положения и построения фундамента дальнейшего процветания, прогресса в достижении долгосрочных целей. Можете рассчитывать на понимание влиятельных лиц, руководства, на помощь от официальных организаций и госструктур. Возможна вовлеченность и интерес к политике, большому бизнесу, администрированию. Продвижение ваших деловых интересов, в том числе за рубежом будет стоить вам немалых усилий. Но и успех не будет мимолетным. Хорошо, если вы сумеете найти компромисс между оптимизмом и осторожностью в делах. Не пренебрегайте дружбой с пожилыми людьми.

Про деньги. На этой неделе решатся ваши финансовые проблемы и связанные с ними ограничения. Вы получите большую прибыль или найдете дополнительный источник доходов. Наиболее удачными днями могут оказаться вторник и суббота.

Про любовь. Поверьте, что любимый человек ощущает то же что и вы, а ваши отношения уже переросли в глубокие чувства. Ждите предложения руки и сердца.

Про интим. Вам можно посоветовать одно: будьте решительны и настойчивы! Не давайте поймать себя в ловушку и кормить бесконечными «завтраками», как бы сладко ни пел ваш избранник/избранница, что он/она вот-вот, на днях, но не сегодня, устроит вам интимный праздник! А то так и не дождетесь!

Благоприятные дни: 9, 12; неблагоприятные: 11.

Рак (22.06−22.07): Период характеризуется множеством контактов, разговоров. Не исключено, что основное их количество будет касаться больше домашних, семейных дел. Вероятно, обсуждение некоторых деловых и профессиональных вопросов лучше перенести в домашнюю обстановку. Дела и заботы женщин затрагивают ваши личные проблемы. Вы можете рассчитывать на ценный совет от женщины. Небольшие поездки, покупки доставят удовольствие. У вас появятся ценные идеи относительно преобразования производственного процесса. Праздные разговоры снижают производительность труда, отвлекают.

Про деньги. До четверга вам стоит быть экономнее, не совершать спонтанных покупок и стараться пореже пользоваться кредитной картой. Ближе к выходным вероятно получение весьма солидного дохода.

Про любовь. Вы пользуетесь заслуженным успехом, поэтому можете позволить себе даже покапризничать, вас поймут и подыграют вам. Ваш избранник вами явно очарован.

Про интим. «Никаких оральных ласк и, тем более, коитусов!», — предупреждают вас астрологи. Иначе проклянете все на свете, и свою природу в том числе. А что же делать, если очень хочется? Если хочется вам обоим, то смело пускайте в ход прием взаимной мастурбации. Но только не торопитесь…

Благоприятные дни: 7, 9; неблагоприятные: 11.

Лев (23.07−23.08): Возможность качественного изменения стиля отношений с младшими родственниками, особенно братьями или сестрами, а также соседями и приятелями. Не исключено, что события в жизни одного из них повлечет перемены и в вашей жизни. При умелом применении своего влияния на членов семьи, вы можете многого добиться посредством слова, убеждения. Может возникнуть необходимость решения вопросов наследства, страхования, алиментов, налогов или долгов. Хорошее время для переезда, смены места жительства, а также для различных поездок.

Про деньги. В понедельник возможны непредвиденные расходы. В четверг на работе ждите аврал, проверку и множество поручений от начальства. Постарайтесь не реагировать слишком бурно на возникшую ситуацию.

Про любовь. На этой неделе от вас можно ожидать странных и необдуманных поступков. Это может удивить и даже шокировать любимого человека. Поэтому проявите благоразумие или хотя бы объясните, что происходит.

Про интим. Львы на этой неделе окажутся сентиментальными и романтичными донельзя. Если вы вдруг желаете добиться от них близости, ни в коем случае не излагайте свои мысли прямо и недвусмысленно. Лучше сводите их на романтическую комедию, погладьте по руке в темном кинозале, поцелуйте под звездами. Даже если звезд нет, а есть мелкая морось — не страшно, главное, говорите всякую душевно-возвышенную чепуху. Ну и потом под предлогом заботы о них уже заманивайте в теплую постель, именуя ее чашкой горячего чая с ромашкой.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 12.

Дева (24.08−23.09): Вы активны в общении, в утверждении собственного мнения и выражении своих интересов, поэтому это может оказать неоднозначное влияние на ваши семейные и любовные отношения. Обратите свою активность и предприимчивость в мирное русло, избегайте конфликтов и претензий к партнеру. Займитесь спортом или активным отдыхом с членами семьи или любимым человеком, играйте с детьми, развивайте их. Обратите свою возросшую самоуверенность на укрепление связей в обществе. Вы получите истинное удовлетворение и положительные результаты от занятий хобби. Ваша сексуальная активность заметно возрастает, но вы должны избегать проявлений агрессивности.

Про деньги. В первой половине недели возможно поступление значительной суммы. Возможно, вас ждет премия или даже прибавка к зарплате. В выходные старитесь не ходить в магазины и не заказать ничего в маркет-плейсах.

Про любовь. Желательно быть благоразумнее, в словах и действиях придерживаться золотой середины. Не рвитесь обрести все сразу, не ставьте ультиматумов. Звезды говорят, что вы слишком много требуете от своего избранника.

Про интим. Эта неделя больше подходит для общественных занятий, работы, на первом плане будут нравственность и моральный долг. Поэтому не исключены различного рода тревоги по тому или иному поводу, омрачающие даже вашу интимную жизнь. Но если вы будете знать, что данное влияние — временное, то вполне сможете противостоять судьбе, еще активнее наслаждаясь столь сладкими плотскими утехами.

Благоприятные дни: 6, 8; неблагоприятные: 10.

Весы (24.09−23.10): Вы более дисциплинированы в профессиональных и финансовых вопросах, повышена производительность труда. Хороший период для усиленной интеллектуальной деятельности любого рода и для подписания важных документов, договоров. Вы способны принять правильное решение. Возникающие контакты будут иметь важное значение. Возможно, на вас будут возложены серьезные обязанности, ответственность, кажущиеся обременительными. Хорошо протекает общение с пожилыми и влиятельными людьми, начальством, а также официальными организациями. Вы можете быть сильно утомлены, страдать из-за отсутствия или задержки в получении необходимой информации.

Про деньги. Финансовое положение стабильно и не вызывает особенного беспокойства, однако некоторая предусмотрительность вам не повредит. Удачными будут онлайн-покупки. Постарайтесь не переоценить свои силы и не взваливать на себя слишком много работы.

Про любовь. Эмоции и импульсивность грозят помешать вам улучшить отношения с любимым человеком. Возможны бурные ссоры. Проявите терпение, прислушайтесь к своему сердцу.

Про интим. Тряхнуть стариной иногда очень даже полезно, а порой еще и очень увлекательно. По крайней мере, у вас есть отличный шанс проверить это утверждение на себе. Ведь звезды советуют вам тем или иным способом перенять сексуальный опыт старших поколений. Так что или бегите за советом к бабушке, либо немедленно открывайте «Домострой»!

Благоприятные дни: 9; неблагоприятные: 6.

Скорпион (24.10−22.11): Ваша популярность растет, в этот период вы можете снискать заслуженную похвалу и поддержку от начальства, получить помощь от официальных организаций, в том числе денежную. Период как нельзя более благоприятен для деловой активности, особенно в сфере шоу-бизнеса, развлечений, меценатства. Не столько ваша фирма, сколько лично вы сможете совершить удачную сделку, провернуть хорошую финансовую операцию или даже спекуляцию, сделать удачную покупку или выгодно разместить свой капитал. С начальством складываются отношения сотрудничества. Усиление чувства собственного достоинства, желание стать лидером, руководителем вы сможете применить во благо себе и окружающим.

Про деньги. Начало недели порадует вас денежными поступлениями, причем вы получите больше, чем ожидали. Вы можете преуспеть в поиске дополнительных источников дохода или в делах, направленных на улучшение материального положения. Внимательно присматривайтесь к своим партнерам и оппонентам, вы можете узнать нечто очень для вас важное.

Про любовь. Вы сейчас в романтическом ореоле страсти. Еще шаг, и вы потеряете голову рядом с таким замечательным человеком. Что ж, эта любовь взаимна.

Про интим. Поскольку вы настроены достаточно критично по отношению ко всему и вся, то сможете придраться даже к ангелам в белых одеждах. Угодить такой капризной личности весьма трудно, так что неудивительно, что никто и не пытается. Попробуйте сменить гнев на милость и немного польстить вашим кавалерам — глядишь, на «смазанной телеге» уедете куда дальше!

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 8.

Стрелец (23.11−21.12): Вероятна вовлеченность в деятельность неформальных групп и объединений, в общественную и новую предпринимательскую деятельность, приносящая выгоду. Большой научный, исследовательский, духовный и творческий потенциал. Эти позитивные тенденции следует использовать максимально. Интерес к необычным областям знаний, хорошие возможности для удачных поездок и командировок, приятного и захватывающего путешествия. Возможна прибыль от корпоративного бизнеса. Вероятно неожиданное продвижение в карьере, повышение оплаты, успех в работе.

Про деньги. В понедельник вероятна солидная денежная премия. Будьте внимательны к замечаниям начальства, сейчас у вас есть все шансы для карьерного роста. В субботу и воскресенье не стоит увлекаться ставками на спорт.

Про любовь. Ваша подозрительность грозит перейти рамки приличия. Не стоит быть беспочвенно-ревнивым в отношениях с любимым человеком. Выходные лучше провести в шумной компании друзей.

Про интим. Аудиальный канал информации — вот что принесет представителям вашего знака зодиака искомое удовлетворение. Вас удивит, насколько тонко вы реагируете на малейшие изменения тембра и темпа голоса вашего любимого человека — и насколько даже шепот может вас завести.

Благоприятные дни: 11, 12; неблагоприятные: 9.

Козерог (22.12−20.01): Повышается способность проникнуть в мысли и чаяния, осознать интересы близких и любимых, поэтому возможно конструктивное общение. Повышается чувствительность, восприимчивость к словам, что не исключает возможность обид. Хороший период для совместного участия в культурных и религиозных мероприятиях, общения с прекрасным. Прекрасный период для укрепления здоровья, медитативных практик, водных процедур, морских или речных прогулок. Период благоприятен для обследования, постановки диагноза и назначения лечения.

Про деньги. В понедельник вероятны денежные поступления, но только от вас будет зависеть, пройдут они у вас сквозь пальцы или вы сумеете разумно ими распорядиться. Сейчас лучше обходить магазины стороной.

Про любовь. Личная жизнь в некотором смысле будет для вас загадкой. Вы добиваетесь определенности в отношениях любой ценой, но ваш избранник пока не готов дать ответ. В выходные дни вероятна интересная встреча, и новый человек может войти в вашу жизнь.

Про интим. Небесные светила складываются для вас в очень интересную композицию. Проще говоря, она больше напоминает звезду с множеством отходящих от нее лучиков разной длины и толщины. И для кого-то подобное предсказание означает множество любовных связей, а для кого-то — получение острого наслаждения от стимуляции нескольких эрогенных зон одновременно.

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 7.

Водолей (21.01−19.02): В это время усиливается быстрота реакции и легкость мышления. Оно крайне благоприятно для представителей науки и стимулирует интерес к детективу и фантастике. Это прекрасный период для интеллектуальных занятий, которому сопутствует состояние ясности мысли и прозрачности ума. В это время полета мысли повышается изобретательность и могут обнаружиться неожиданные решения проблем. Возможны научные озарения и возникновение устойчивого интереса к той области, в которой движение мысли приведет к настоящему открытию. Хороший период для проведения комплексного обследования с помощью передовых методов диагностики. Общение с друзьями прибавит вам хорошего настроения.

Про деньги. Ваши финансовые возможности, к сожалению, будут ограничены, поэтому планировать крупные покупки на эту неделю нежелательно. В конце недели вам внезапно могут предложить новую работу.

Про любовь. Похоже, вы проведете немало времени в веселой компании. Не исключено, что результатом будет совершенно ошеломительное знакомство. В конце недели вероятны конфликты, от самых незначительных вплоть до разрыва отношений.

Про интим. Неприкрытое возбуждение, полыхающее в ваших глазах, привлечет к вам тучу поклонников-мотыльков или поклонниц-бабочек. И вы тщетно будете им доказывать, что подобное состояние духа возникло у вас исключительно из-за азарта в работе. Поэтому на всякий случай постарайтесь одеваться скромно, если не сказать невзрачно — и никому не смотрите в глаза, иначе замучитесь отбиваться.

Благоприятные дни: 12; неблагоприятные: 6.

Рыбы (20.02−20.03): Высшая гармония, счастье в любви или таинственная любовь, внутреннее ощущение красоты, тонкое восприятие искусства. Это лучшее время для развития образного мышления и способностей к живописи, а также установления тесных личных взаимоотношений, строящихся на идеальной любви. Это продуктивный период для творческих натур и людей, работающих в области искусства. В этот период даже самый пассивный человек живет полноценно, с ощущением мира и счастья в душе. Любовь, физическое наслаждение, материальные блага, покровительство. Хороший период для приобретений. В делах и финансах нужна осторожность. Душевное расслабление и жизнерадостность изгоняют психосоматические нарушения.

Про деньги. Во вторник, вероятно, у вас появятся деньги. Однако не стоит их тут же тратить. На работе не исключены конфликты. Вам сейчас не стоит рассчитывать на лояльность начальства.

Про любовь. Вы настолько погружены в свой собственный мир, что любимый человек практически безуспешно пытается вернуть вас в реальность. Помогите ему хоть немного. Иначе он может найти кого-то другого.

Про интим. Чтобы быть на высоте во всем, что касается амуров и плотской любви, им просто необходимо не расставаться с родной стихией! Постарайтесь запланировать хоть пару дней так, чтобы непременно заняться любовью где-нибудь возле воды. А что это будет — ручеек, бассейн или баня, а может быть, просто домашний фонтанчик — не так важно.

Благоприятные дни: 9, 12; неблагоприятные: 6.