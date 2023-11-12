Тельцов закружит жажда перемен, а Близнецы получат прибыль из неожиданного источника

Овен (21.03−20.04): Хорошее время для отпуска, поездок к родителям. Оставаясь на месте, вы тоже можете возобновить контакты с теми, кто от вас далеко. Лучшим днем недели для любых перемен и мероприятий будет пятница. Но избегайте опрометчивых решений и действий во вторник. Неделя не благоприятна для хирургических вмешательств, к тому же повышается риск простудных и инфекционных заболеваний. Полезно хотя бы один день выделить для посещения бани или сауны.

Про деньги. Особых финансовых проблем на этой неделе не предвидится. Впрочем, крупных поступлений звезды тоже не обещают. Своевременным будет поиск нового источника заработка. И, конечно, не стоит рисковать и тратить слишком много на не слишком нужные вам вещи.

Про любовь. Вам особенно остро захочется быть любимым и желанным. И это исполнится, но, возможно, не совсем так, как вам хотелось бы. Слишком много поклонников тоже ни к чему.

Про интим. Вы готовы выполнить сейчас любой каприз своего напарника по сексуальным игрищам, с одним условием: что те возвеличат и восхвалят вас за это. И не просто на словах, а напишут вам целое любовное послание с признательностью за все вами сделанное. Если же этого не случится — не видать им больше вашей благосклонности, как своих ушей.

Благоприятные дни: 15, 18; неблагоприятные: 13.

Телец (21.04−21.05): Выжидательная позиция сейчас будет наиболее эффективной. Вы не ощутите недостатка в идеях и предложениях, которые будут поступать к вам от партнеров и друзей, но лучше сконцентрироваться на том, что является лично для вас основной темой. Со второй половины недели вы сможете удачно решить финансовые вопросы, сделать запланированные покупки. Выходные посвятите домашним делам, но не собирайте в доме больших компаний, иначе вас могут ждать неожиданные сюрпризы.

Про деньги. Денежный фон недели вполне для вас благоприятен. На этой неделе у вас появится возможность привести в порядок финансовые дела и увеличить свои доходы. В среду не стоит перечить начальству, согласитесь и учтите замечания. Так вы сможете приблизить момент получения прибыли.

Про любовь. Вас, похоже, может охватить жажда перемен. Звезды напоминают: менять лучше обстановку, а не партнера. Так как стоит учитывать, что когда-нибудь это желание пройдет, обстановку-то можно будет вернуть привычную…

Про интим. Тельцы сейчас почувствуют себя настолько искушенными в делах любовных, что решат устроить что-то совершенно сногсшибательное, например, феерическое шоу с элементами стриптиза. Или соберутся опробовать совершенно новую технику ласк с кубиками льда и коньяком поочередно.

Благоприятные дни: 15, 19; неблагоприятные: 14.

Близнецы (22.05−21.06): Перед вами открываются разнообразные возможности, но на физическом уровне может ощущаться недостаток сил. Во вторник и среду не допускайте перенапряжения, и не поддавайтесь на провокации тех, кто недоброжелательно к вам настроен. С четверга вы почувствуете себя более уверенно. Можно планировать любые дела, где вы рассчитываете на быстрый результат. Если вы увлекаетесь фитнесом, то наиболее заметные результаты принесут занятия в выходные.

Про деньги. Финансовое положение вас порадует, вы получите солидную прибыль из неожиданного источника. Ваши усилия принесут отличный результат. Так что заказчик, работодатель или клиент останутся довольны и будут снова к вам обращаться.

Про любовь. Настало время для любви, страсти и романтики. Наслаждайтесь гармонией, вы почувствуете ее в своей душе и в тех отношениях, о которых так давно мечтали. Свидания с любимым человеком принесут вам покой и радость.

Про интим. Самое лучшее эротическое развлечение для Близнецов — это замутить какую-либо потрясающую своим размахом интригу, напрямую связанную с наставлением рогов или изящным обводом того или иного кавалера/дамы вокруг пальца. И уж по меньшей мере, соберите все «пряники», и от кого только сможете!

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 16.

Рак (22.06−22.07): Ваши интересы постепенно смещаются из области личных отношений на рабочие дела и жизнь внутри группы или коллектива, где вы учитесь или работаете. Связи и контакты с зарубежными партнерами, информация от родственников могут изменить ваши планы, но вместе с тем могут открыться и новые возможности. Если что-то услышанное во вторник или среду вызовет у вас чувство возмущения или протеста, не торопитесь с ответной реакцией. К пятнице все изменится.

Про деньги. Пришло время расплачиваться по долгам и выполнять свои обещания. Но и финансовый ресурс будет пополняться. Ждите предложение о новой работе.

Про любовь. Обилие общения на этой неделе затронет и сферу романтических отношений. Наступает очень интересная неделя, возможно, в эти дни может начаться увлекательный роман. Правда, будет немало суеты и переживаний.

Про интим. Ракам на этой неделе звезды пророчат удивительно нежные ночи и мягкие сексуальные процессы. Будьте максимально расслабленными и не бойтесь, что вас укусят в самое нежное. Все пройдет как по маслу — а вы будете тот самый сыр, что в этом масле катается.

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 15.

Лев (23.07−23.08): В вашей жизни теперь появляется значительно больше приятных возможностей и удовольствий, хотя пока еще есть и нерешенные проблемы. До четверга занимайтесь только текущими делами и не торопитесь заявлять о своих правах и выдвигать требования начальству или старшим членам семьи. Все важные дела планируйте на четверг и пятницу. Это подходящее время и для того, чтобы поработать со своим имиджем, возобновить тренировки в спортзале, сделать новую стрижку.

Про деньги. Финансовое благополучие будет во многом зависеть от вашего разумного поведения. Не поддавайтесь эмоциям. Сейчас довольно напряженное время для деловых людей, занятых в сфере бизнеса. В выходные полезно избегать риска, связанного с необдуманными расходами.

Про любовь. Успех у противоположного пола может кому угодно вскружить голову, и вы не исключение. Постарайтесь все-таки не изменять тому, кто искренне и давно любит вас.

Про интим. Львам астрологический прогноз обещает переменную облачность, местами дождь, а также усиливающийся к ночи ветер перемен. Не исключено, что сейчас вам захочется поплакать о своей неудавшейся интимной жизни, загубленной на корню вашим нынешним любовником/любовницей. Хотя вполне вероятно, что ему/ей недолго осталось быть с вами…

Благоприятные дни: 16, 19; неблагоприятные: 14.

Дева (24.08−23.09): Чувство напряжения и тревоги исчезнет со второй половины недели. Доверяйте интуиции, если вам захочется отменить какую-то встречу. Не торопитесь и с ответами на письма, подписанием соглашений и документов. Больше времени уделяйте домашним делам. Возможно, ваша помощь или совет потребуется кому-то из партнеров, но не принимайте происходящее слишком близко к сердцу. Дайте другим людям самостоятельно сделать выбор, а ваш шаг будет следующим.

Про деньги. Понедельник способствует расцвету ваших деловых качеств, просто чудесный день для решения ваших финансовых дел и проблем, если таковые имеются. Четверг — хорошее время для приобретения недвижимости. Только проверьте все документы.

Про любовь. Ваша притягательность будет столь сильна, что это можете напугать вас самого. Кроме того, что, собственно, делать с таким количеством поклонников? Среда — благоприятный день для встреч и романтического знакомства. Выходные лучше провести в одиночестве.

Про интим. Нестабильность внутреннего мира Дев приведет к тому, что они и в интимной сфере окажутся привередами и «капризулями». Ваш сердечный друг/подруга может просто выбиться из сил, пытаясь понять, чего же вашей душеньке угодно, и как вам угодить получше. А вы, между прочим, давным-давно подобных «подвигов» не совершали!

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 17.

Весы (24.09−23.10): Значительно расширится круг общения, появятся новые обязанности, связанные с посещением различных инстанций. Будьте внимательны во время поездок во вторник и среду и не допускайте чрезмерных нагрузок во время спортивных тренировок — повышается вероятность травм и аварий. На четверг и пятницу планируйте личные встречи. Свидания лучше назначать там, где вы сможете хорошо отдохнуть и развлечься, но не заставляйте партнера ревновать.

Про деньги. Переговоры и самые серьезные деловые встречи лучше перенести на конец недели, у вас будет время понять, чего конкретно вы добиваетесь. Можно подумать об улучшении жилищных условий или о переезде в другой город и поиске там работы.

Про любовь. Вас ждет однозначная победа в вопросах любви. Вы будете блистать и очаровывать. Но, если у вас уже есть любимый человек, вы рискуете вызвать ревность и обидеть его.

Про интим. Характерное поведение Весов очень напоминает манеру поведения напроказивших детей: набезобразничал и в кусты. Именно поэтому самое большое удовольствие вам доставит идея раздразнить партнера/партнершу как следует, а потом под тем или иным предлогом уклониться от близости.

Благоприятные дни: 15, 16; неблагоприятные: 13.

Скорпион (24.10−22.11): Время внутренних переживаний уже позади, и сейчас вы готовы активно действовать в своих интересах. Ваши будущие материальные перспективы получают импульс — рассматривайте и принимайте новые предложения, советуйтесь с друзьями, делайте вклады и приобретения. В первую половину недели обратите внимание на действия конкурентов, но не торопитесь с поспешными решениями. Отправляйтесь в пятницу в спортзал или на вечеринку, сейчас вам нужны новые связи и впечатления.

Про деньги. Вас может ожидать многообещающая с точки зрения финансов неделя. Ваши желания исполняются, вы можете получить руководящую должность. Вероятны крупные денежные поступления.

Про любовь. Постарайтесь не относиться к любимому человеку как к своей собственности, этим вы рискуете оттолкнуть его. Если у вас хватит мудрости и терпения, вас ждет обновление чувств. Сейчас вполне реально обрести гармоничные отношения с партнером.

Про интим. Любые излишества, особенно исходящие не от вас, а от вашего возлюбленного, сегодня не приветствуются. Постарайтесь обойтись дежурным минимумом — хотя это вовсе не означает, что секс должен быть механическим и рутинным. Напротив, данный совет означает, что вы должны сегодня научиться ценить простые, но вечные радости жизни — и получать от них удовольствие по максимуму!

Благоприятные дни: 14; неблагоприятные: 18.

Стрелец (23.11−21.12): Вы чувствуете прилив энтузиазма, когда оказываетесь в центре внимания, и в вашей жизни происходит много новых волнующих событий. Семья может быть недовольна тем, что ваши интересы сейчас реализуются большей частью вне дома. Постарайтесь справиться со своими домашними обязанностями в первой половине недели, чтобы с четверга иметь возможность для поездок и встреч с друзьями. Делайте те приобретения, которые относятся к области ваших личных увлечений в пятницу.

Про деньги. В первой половине недели появится возможность дополнительного заработка. В среду вы покажете свои лучшие качества перед начальством. В пятницу старайтесь слышать, что вам сообщают, вы легко можете пропустить важную информацию мимо ушей.

Про любовь. В понедельник вас может подстеречь жестокое, но справедливое разочарование. Бывает. Зато вы сможете найти новую любовь. Да и состояние свободного полета обещает оказаться приятным.

Про интим. Вам, по мнению небесных светил, стоит акцентировать внимание на элементах стриптиза, как телесного, так и душевного. Попробуйте перед сном не как обычно нырнуть под одеяло — а раздеться осмысленно и красиво. Ваше драгоценное «сокровище», несомненно, оценит ваше желание развлечь его/ее на сон грядущий.

Благоприятные дни: 15, 16; неблагоприятные: 14.

Козерог (22.12−20.01): Любые споры, деловые и личные, могут усугубить для вас ситуацию во вторник и среду. Возможны аварии, травмы разного характера. Следите за состоянием здоровья, занимайтесь только текущими делами. Успешно будет идти работа у тех, кто занимается консультативной, преподавательской деятельностью. С пятницы можно приступать к серьезным делам в доме, приглашать специалистов для ремонтных работ. Выходные проведите с семьей, желательно, с выездом на природу.

Про деньги. В начале недели вероятны незначительные денежные поступления, которые, впрочем, можно удачно потратить. В среду поездки обещают принести существенную прибыль, только не болтайте лишнего и не опаздывайте.

Про любовь. Много времени на этой неделе займет личная жизнь и связанные с ней события. Наступил благоприятный период для того, чтобы откровенно признаться в своих чувствах и начать жить вместе. Если же вы будете медлить и молчать, то можете упустить свое счастье.

Про интим. Всевидящие планеты советуют Козерогам немного поступиться своей моралью и постараться не осуждать тех, кто это уже сделал. Вполне возможно, что вскоре вам как раз представится такой потрясающий шанс и «лакомый кусочек» одновременно, что вы просто не сможете устоять!

Благоприятные дни: 16; неблагоприятные: 13.

Водолей (21.01−19.02):

В первую половину недели перед вами может стать дилемма «работа — дом», и требования с одной и другой стороны будут вызывать у вас основательный протест. Тем более, что вы сейчас находитесь на пике своего социального успеха и популярности, получая предложения и комплименты со всех сторон. До четверга уделите максимум внимания работе, но не начинайте ничего нового. В пятницу вечеринка с друзьями или свидание с любимым человеком принесет вам массу удовольствия.

Про деньги. Во вторник есть реальный шанс приобрести дорогую, но нужную вещь, о которой вы давно мечтали. Дела на работе будут идти замечательно, если вы проявите добросовестность. В субботу и воскресение не транжирьте деньги и вообще обходите магазины стороной.

Про любовь. Ваш избранник не так хорош, как хотел бы выглядеть. Вы, наконец-то, снимете розовые очки. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Точно ли это герой вашего романа?

Про интим. Водолеи на этой неделе выглядят потрясающе! И мужчин, и женщин ждет восхищение в глазах партнеров. Так что скорее в постель — вас ждет просто сногсшибательный секс!

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 13.

Рыбы (20.02−20.03): Даже если вы не планируете менять место работы, начинают происходить события, которые стимулируют ваши амбиции и потребность новых перспектив. Если для карьеры вам не хватает знаний, сейчас подходящее время начать процесс обучения. Вас могут ждать и другие сюрпризы по месту работы — может открыться чья-то искренняя к вам симпатия, и это станет началом стремительного служебного романа. Но звезды сейчас больше благосклонны к тому, кто занят реализацией своих идей, а не чувств.

Про деньги. В понедельник вам может поступить интересное деловое предложение, над которым стоит серьезно задуматься. Практически ничто не пошатнет вашу финансовую стабильность, только если вы сами не будете лениться.

Про любовь. На этой неделе случайная встреча может оказаться началом бурного, захватывающего романа. Вас затянет в омут новой страсти. А прежнему спутника жизни вы, похоже, решите сказать «пока».

Про интим. Ни в коем случае не соглашайтесь ни на какие эпатажные затеи и сомнительные удовольствия — ничего хорошего эти авантюры вам не принесут. Лучше всего, конечно, вообще ограничиться только невинным «петтингом для малолеток», но, скорее всего, вас все-таки «разведут» на большее.

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 15.