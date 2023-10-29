Львов ждет затишье на любовном фронте, а Весов - солидные денежные поступления

Овен (21.03−20.04): Звезды указывают на опасность для репутации и здоровья Овнов. Избегайте физических и нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском, случайных знакомств и связей. Крайне неблагоприятная неделя. Финансовое положение ухудшится в результате вероятной покупки или платы по сделанным ранее обязательствам. Отношения с близкими будут непредсказуемыми. Период испытаний для Овнов продолжается. Многие из них будут проверяться на жадность, эгоизм, тщеславие, ревность. Звезды вновь предоставляют возможность переоценить ценности, оглянуться на свои поступки.

Про деньги. На этой неделе вам необходимо держать сферу финансов под неусыпным контролем. Не стоит без крайней нужды давать деньги в долг, обязательно возвращайте все свои кредиты в срок.

Про любовь. Больше времени посвятите себе любимому. Проявите фантазию, когда будете планировать изменение своего облика. В выходные вас может ожидать приятная романтическая встреча, позволяющая излить свои чувства и ощутить счастье в разных его проявлениях.

Про интим. Овнам лучше держаться подальше от незнакомых людей, а тем более, от тех, кто пытается знакомиться с вами в транспорте и на улице. И каким бы симпатичным ни был встреченный вами прохожий/прохожая, и как бы сладко он не пел, обещая море удовольствий, помните: береженого и звезды берегут!

Благоприятные дни: 30, 4; неблагоприятные: 5.

Телец (21.04−21.05): Похоже, начнут осуществляться давние планы. Хорошее время для развития коммерческих связей. Вероятно, близкие Тельцам люди полны заботы и проявят по отношению к ним повышенный интерес. Тельцов ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых устремлений. Они могут оказаться в центре внимания, и это им понравится. Тельцы будут вполне счастливы, управляя другими людьми, отдавая приказы и распоряжения. Многим представителям этого знака материальное положение покажется стабильным. Трудовая деятельность обещает им хорошую прибыль.

Про деньги. С понедельника по четверг уделите больше внимания работе, от этого может зависеть ваша дальнейшая карьера. Так что лучше не отпрашиваться и не стремиться раньше уйти. В выходные не тратьте слишком много денег на развлечения.

Про любовь. Пора выходить из подполья, чтобы показать себя и свое очарование. Для этого вам необходимо тщательно продумать свой собственный имидж. Но не зацикливайтесь на мыслях о себе. Немножко больше внимания и заботы вашему любимому человеку не помешает.

Про интим. Сейчас важно максимально самореализоваться. Думать о чувствах и ощущениях партнера — это, конечно, хорошо, но о своем удовольствии в данном случае тоже забывать не стоит. Постарайтесь громко и четко сказать, чего вам хочется — и поистине дано будет вам.

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 30.

Близнецы (22.05−21.06): Некоторая суета и необходимость активного участия во многих делах могут вывести Близнецов из душевного равновесия. Об отдыхе многим придется забыть — заботы не дадут присесть ни на секунду. Влияние планет ослаблено. Любая инициатива или активное движение в иных сферах деятельности может принести Близнецам усталость и неудовлетворенность.

Про деньги. У вас появится дополнительный стабильный и весьма приличный доход. Так что вы сможете погасить все кредиты досрочно и даже купить себе дорогие гаджеты или сделать ремонт.

Про любовь. Любовные дела, к вашей радости, постепенно налаживаются. Встречи с любимым человеком обещают быть частыми, бурными и запоминающимися. Вас ждут нежные признания и даже предложение руки и сердца.

Про интим. Все решают секунды, о чем бы ни шла речь. Возможно, за считанные секунды вам удастся соблазнить очаровательного красавца/красавицу — или же это он/она вас соблазнит? В любом случае вам нужно улучить с утра несколько мгновений — чтобы принять ароматную ванну. Увы, в непосредственном процессе близости дело тоже вполне может ограничиться секундами.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 4.

Рак (22.06−22.07): Неделя постижения истины, размышлений над предназначением. События недели заставят Раков побывать в положении человека, обиженного ими. Действия Раков могут принести ощутимый положительный результат. Чувства и эмоциональная жизнь станут богаче, а мысли конкретнее. Прекрасная неделя для начала оздоровительных процедур, отказа от вредных привычек.

Про деньги. Подтяните потуже пояс, и не жалейте об упущенных возможностях. Скоро вас ждет финансовый успех и карьерный рост, а пока немного потерпите.

Про любовь. Ваши отношения с любимым человеком сейчас просто замечательны. Так что чаще улыбайтесь и говорите ему приятные слова. Постарайтесь обойтись без негатива и критики.

Про интим. Ваше желание знать все и обо всех может сослужить сегодня вам весьма недобрую службу. Вы можете стать свидетелем каких-либо «непристойных» событий или же аморальных действий со стороны вашего «ближнего», будь то родственник, коллега или просто шапочный знакомый. Но у царя Мидаса ослиные уши, а это значит, что никому ничего рассказать по той или иной причине вы не сможете.

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 1.

Лев (23.07−23.08): Неблагоприятная неделя. Вероятно, что все, за что вы ни возьметесь, будет даваться вам нелегко, хотя денежные проблемы на время отступят. Вы можете почувствовать накопившуюся усталость и от работы и от развлечений. Львам-женщинам следует приближать к себе только достойных своего внимания людей. Звезды указывают на опасность, угрожающую вашему здоровью. Избегайте физических и нервных перегрузок, деятельности, связанной с риском.

Про деньги. В первой половине недели возможны определенные денежные затруднения и проблемы на работе. Важные переговоры и деловые встречи лучше назначать на четверг. Занимаясь финансовыми делами, избегайте спешки. Ближе к выходным вероятны денежные поступления.

Про любовь. Временное затишье на любовном фронте может вызвать чувство одиночества. Но, если вы загляните к друзьям, ситуация изменится в корне. Вы отвлечетесь и развлечетесь.

Про интим. Львам-женщинам нужно уделить значительное внимание своему макияжу, причем сделать акцент на губах. Ведь мужчины будут постоянно искать разговора с вами — так пусть наслаждаются не только процессом коммуникации, но еще и своими тайными фантазиями. Ведь наверняка ваш начальник только что запнулся в своей речи именно потому, что загляделся, как вы облизываете краешек рта. Львы-мужчины на этой неделе будут охотниками, так что — доброй охоты!

Благоприятные дни: 5; неблагоприятные: 31.

Дева (24.08−23.09): Неблагоприятная неделя, отмеченная агрессией. Возможна активизация сильных и влиятельных врагов. Многие Девы и их близкие пострадают от лжи, сплетен, наговоров, несправедливых обвинений. Вторая половина недели связана с получением информации, контактами, переговорами, установлением партнерских и романтических связей. Может случиться так, что стремление Дев быть неотразимыми сделает их смешными. Вы рискуете оказаться в роли шута.

Про деньги. Вы не знаете, что подарить друзьям на юбилей или на свадьбу? Конечно, вашей широкой натуре хочется подарить что-нибудь солидное, дорогое. Однако можно объединиться с приятелями, а не брать все расходы на себя.

Про любовь. Даже если вы очень заняты, постарайтесь снизить эмоциональное напряжение, избавьте себя от ненужной суеты. Ведь мелкие ссоры и придирки вашей паре совсем не нужны.

Про интим. Эта неделя связана с различного рода тренировками и испытаниями. В физическом плане это означает, что вы склонны чрезмерно волноваться перед близостью, слишком много внимания уделяя вопросам технического совершенства. Если же у вас не получится вести себя безукоризненно или хотя бы так, как в рекомендуется в различных «пособиях по сексу для чайников, мечтающих стать термосами», то весьма расстроитесь. А может, ну их, этих чайников?

Благоприятные дни: 30; неблагоприятные: 3.

Весы (24.09−23.10): Неделя предполагает обретение новых источников энергии, проявление сообразительности и находчивости. Эта неделя благоприятна для самовыражения и укрепления авторитета. Удачному ходу дел будет способствовать нестандартный подход к ситуации. Этот период предполагает подключение космической энергии, внутреннее и внешнее преображение. Ваши неповторимость и загадочность привлекут представителей противоположного пола. Вероятно возобновление старой сердечной привязанности, о которой вы никогда не забывали.

Про деньги. Вас ждут солидные денежные поступления. Вы получите весьма дорогой подарок. Так что вам совсем не придется на всем экономить. Порадуйте себя шопингом в выходные.

Про любовь. Ваша личная жизнь будет безоблачной и гармоничной, если вы не будете торопить события и пытаться каким-то образом видоизменить отношения. Цените то, что у вас уже есть.

Про интим. Судя по расположению звезд, данная неделя обещает быть весьма активной и благоприятной для любви. Большинство представителей вашего знака начнет с удвоенной силой искать своего спутника/спутницу жизни (если они до сих пор одиноки) или будут тянуться друг к другу в поисках ласки, трепета и огня. Рекомендуется обязательно запланировать физическую близость — так вы достигнете внутренней гармонии и взаимной радости.

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 31.

Скорпион (24.10−22.11): Скорпионов ждет в целом удачная неделя. Она хороша для активного отдыха, детских праздников, шумного веселья. Одиноким Скорпионам предначертана романтическая встреча, а семейные люди могут ощутить обновление чувств. Положительные тенденции предыдущей недели найдут свое выражение. Звезды расположены настолько хорошо, что любые дела будут удаваться с первого раза. Они будут чувствовать себя на высоте, все смогут, все им будет под силу.

Про деньги. Вероятны крупные денежные поступления, ваша карьера явно идет в гору. С вами считаются, к вашему мнению прислушиваются. Будут удачны переговоры и командировки, они будут способствовать финансовой стабильности.

Про любовь. Вы просто неотразимы, по этому поводу не стоит волноваться. Вас любят и с вами хотят быть. Постарайтесь ответить своему партнеру тем же, сделав ваши отношения ближе и нежнее.

Про интим. Почему бы вам не сменить немного заезженную пластинку вроде «полюби меня такую/такого, какая/какой я есть» — и не измениться хотя бы на один день? Смените имидж и отправляйтесь гулять туда же, где это любит делать ваш избранник. Вы сможете получить невероятный кайф от восхищенных взглядов окружающих.

Благоприятные дни: 30, 5; неблагоприятные: 4.

Стрелец (23.11−21.12): Неблагоприятная для любого серьезного дела неделя. Она принесет Стрельцам разлад между умом и сердцем. Задуманное может не воплотиться в жизнь. Неоправдан риск и вреден азарт: не исключена возможность невезения. Кажущаяся удача принесет впоследствии много хлопот и неприятностей. Неблагоприятная неделя для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Ваша несобранность станет причиной неудач. Вероятно новое знакомство, возможно заманчивое предложение, которое следует серьезно продумать. Скорее всего оно не оправдает надежд.

Про деньги. В ближайшие дни лучше не встревать в авантюры и не спорить с начальством. Вторая половина недели — самое удачное время в финансовом плане.

Про любовь. Развитие отношений с любимым человеком будет во многом зависеть от вас. Чуть больше внимания, вовремя сказанное ласковое слово — всё это поможет сгладить углы, а вот ваша импульсивность грозит наломать дров.

Про интим. Вам в прямом смысле этого слова грозит половая жизнь. Хотя почему грозит — вы же сами прекрасно знаете, что подчас переместиться с банального и скучного дивана на пол куда романтичнее и интереснее! Особенно если вы бросите туда бабушкин матрас с цветочками или кучу уютных одеял и подушек.

Благоприятные дни: 3; неблагоприятные: 5.

Козерог (22.12−20.01): В эту неделю могут активизироваться недоброжелатели и конкуренты Козерогов-мужчин. Неделя удачна лишь для накопления знаний. Этот период предполагает освобождение от зависимости, недостатков, обретение новых источников энергии, расширение границ своих возможностей. Козероги будут рады видеть результат усилий. Начало недели будет сопряжено с серьезными провокациями, приключениями или неожиданностями, которые окажутся неприятными. Время не располагает к далеким путешествиям.

Про деньги. В первой половине недели не стоит беспокоить начальство просьбами о повышении зарплаты. Время еще не пришло. В пятницу не давайте опрометчивых обещаний, это может вам дорого обойтись.

Про любовь. Вы пользуетесь успехом и популярностью, но будете склонны довольно странно реагировать на знаки внимания. Вас может раздражать вся эта суета и флирт. Выходные лучше провести в одиночестве.

Про интим. Стремление рассказать всем желающим послушать историю своих сексуальных достижений может привести сегодня к плачевному результату. Либо ваша репутация окажется подмоченной, либо злые языки извратят ваше повествование настолько, что в «главном герое романа» вас не узнает даже родная мать, не говоря уж о любимом человеке. Последний/последняя, кстати, может не на шутку обидеться на вас за то, что вы без его ведома пересказываете чужим людям интимные подробности ваших встреч.

Благоприятные дни: 1; неблагоприятные: 31.

Водолей (21.01−19.02): Вероятны конфликты, потери, обманы. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение и вы захотите переложить собственную вину на других. Сделав попытку разрядиться, вы вовлечете в конфликт кого-то из близких. Потребительское отношение к покровителям может поставить Водолеев в полную зависимость от них. А вот на выходных вероятно осуществление всего позитивного, что намечалось ранее. Возрастут сексуальный потенциал и личное обаяние.

Про деньги. Понедельник — один из самых удачных дней для того, чтобы сменить работу или найти подработку. В пятницу будьте особенно бдительны, проверьте последние договора с новыми партнерами по бизнесу.

Про любовь. Фортуна снова улыбается вам. Ваши ум и сердце в согласии между собой. Ваши отношения романтичны и страстны. Вы искренни и открыты с любимым человеком. Все прекрасно, только не сглазьте и не выставляйте интимные вещи напоказ.

Про интим. Внимание ваше сосредоточено на максимальной вербальности отношений с партнером/партнершей. Дойдет до смешного — вы не только потребуете, чтобы ваш любимый человек делился с вами впечатлениями после оргазма, но и чтобы детально проговаривал все свои ощущения даже во время него…

Благоприятные дни: 2; неблагоприятные: 5.

Рыбы (20.02−20.03): В начале недели вас ожидают разочарования и обманы. Многие Рыбы столкнутся с предательством и низостью. Это может послужить причиной нервного срыва или депрессивного состояния. Вторая половина недели характеризуется преображением, очищением, получением новых впечатлений. Многие Рыбы будут способны изменить свое поведение и даже внешний облик. Будьте готовы к не совсем доброжелательному отношению к вам недавних приятелей.

Про деньги. В начале недели вероятны денежные поступления, постарайтесь разобраться с накопившимися счетами и кредитами. В четверг выгодные деловые предложения, похоже, посыплются на вас, как из рога изобилия, вам останется только выбрать лучшие из них.

Про любовь. Похоже, вы осознали, что ваши отношения зашли в тупик, так что желательно в мягкой форме подтолкнуть давнего партнера к расставанию. Ведь ваши чувства остыли, осталась лишь инерция. Тем более в пятницу вас может ожидать новая интересная встреча.

Про интим. Рыбы будут целый день разыскивать свой идеал, причем почему-то преимущественно среди коллег. Вскоре вас осенит, что не стоит искать принца/принцессу за тридевять земель, а лучше поскрести по окрестным «сусекам». То есть прогуляться по соседним отделам и посмотреть, кто там водится. А вдруг кто-нибудь новый завелся?

Благоприятные дни: 31, 4; неблагоприятные: 30.