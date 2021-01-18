Мамонтовая пещера в Крыму. Слышали про такую?

Елена Свиридова и Андрей Илюхин В Крыму хватает пещер. Наверняка, вы слышали или даже бывали в Мраморной или Красной?.. Сегодня мы поговорим о Мамонтовой. Нашими гидами будут тульские х удожники-фотографы Андрей Илюхин. удожники-фотографы Елена Свиридова

— Планируя маршрут, обнаружили, что Эмине-Баир-Хосар называют одной из красивейших пещер в Европе. Мы были в предвкушении. До подготовки к этому отпуску мы о ней и не слышали. Когда мы впервые побывали в Мраморной пещере, Эмине-Баир-Хосар ещё даже не была оборудована. Как только мы купили билеты, выяснилось, что группа уже сформирована, и экскурсия отправляется вниз с минуты на минуту — нас ждали и торопили. А надо бы было ещё утеплиться — среднегодовая температура стабильно держится на отметке +5 градусов…

Пещера оказалась огромной. Под «окном» глубокого колодца экспонируются кости животных, которые некогда провалились через его шахту в эту самую пещеру.

Особенно впечатлили кости мамонта. Головы у мамонта не было, но зато всё остальное прекрасно сохранилось. Ещё были кости какой-то антилопы, и прочих зверей, попадавших в пещеру и погибших в ней (человеческих костей не находили, вопреки легенде). Но почему-то очень жалко было именно мамонта. Его аккуратно собранные в подобающее положение кости, разложенные на каменной площадке в огромном зале — и подсвеченные прожектором — выглядели так странно и неправдоподобно, что Лена просто замерла на лестнице над залом. Гулкое и холодное пространство пещеры глядело из тьмы огоньками-фонариками, и вокруг каждого огонька светился кокон цветного света. Мы спускались в какое-то непривычно огромное подземное пространство.

Пещера Эмине-Баир-Хосар в Крыму известна с начала XVIII века, видимо тогда она и стала называться «Колодцем на склоне возле дуба», так как сейчас никакого дуба у входа нет и в помине. А вот единственный до конца ХХ столетия вход и впрямь имеет форму колодца со стенами, отвесно спускающимися на 16 м на дно шахты, благодаря чему внутренняя её часть была открыта лишь в 1927 г. Массовый же доступ сюда открыли и вовсе в 1994 г. — когда на высоте почти 1000 м спелеологи во главе с Александром Козловым пробили горизонтальный тоннель, оснастив полость всем необходимым для безопасного посещения. Общая протяжность галерей превышает два км, но для посетителей открыто не более одного. Пещера имеет 5 уровней, верхний расположен на глубине до 30 м от поверхности земли, нижний уводит во чрево горы на 180 м. Путешествие занимает около двух часов. Эмине Баир Хосар — подземное царство с десятками длинных галерей, узких лазов, больших и миниатюрных залов. Ему больше 10 миллионов лет. Почти все время здесь царствовала вода. Она бурлила в каменных полостях, стекала чистым каскадом по стенам, звонко капала со сводов, неспешно создавая свою подземную красоту. Пещера и впрямь оказалась потрясающей красоты. Очень длинная, со множеством переходов, с бесконечными лестницами, с громадными, прекрасными и сказочными залами. В зале под названием Органный к нашему изумлению играла органная музыка. Тихая, величественная, будто бы издаваемая самой пещерой… Всё это походило на ожившие картинки из какого-то фантастического фильма. Мы шли цепочкой по лестницам и переходам внутри этого огромного зала — от огонька к огоньку, от фигуры к фигуре, выступающим из сырой тьмы (В пещере очень высокая влажность, достигающая 100%). Медуза? Спрут? Застывшие обитатели пещеры глядели на нас, выхваченные лучом фонаря экскурсовода. И снова погружались во тьму. Свет был для них чужеродным. Странно и жутко было представлять себе, что настоящая жизнь этих огромных гулких пространств — в полной темноте. В чёрной, непроглядной. Чёрная вечность и настырная, мерная капель… А теперь тут иногда зажигается свет. Ненадолго — ведь он вреден для пещеры. Вот Хозяин пещеры — страшноватый, грузный — глядел на экскурсантов будто бы с неодобрением. Тревожим покой этого непонятного мира… А если остаться тут подольше — от тишины и избытка углекислого газа, говорят, можно начать слышать голоса, видеть странное… Когда мы возвращались назад, экскурсовод за нашими спинами гасил свет, и смолкала музыка. И мы, поотставшие от группы, жадные до фото- и видеоохоты, очутились вдруг во тьме, и только огоньки под ступенями мокрой лестницы обозначали путь бледными светлячками… дальше, дальше, от зала к залу, через крутые переходы, подъёмы и спуски, через узкие туннели с неровными стенами, пробитыми отбойниками — или со щупальцами, с бахромой каменных наростов… Всё новые залы выплывали из темноты, всё новые фигуры. Изумительные, разные. Колонны, шахматы, шапка Мономаха, Королева пещеры… И была ещё парочка подземных озёр. Одно из них — бывшее подземное озеро с образовавшейся на нём карстовой плёнкой, которая затем была продавлена, лопнула, и остался только ободок на сталактитах. И по пути в туннелях видели такое, как поглядишь вблизи — то ли киберпанк, то ли логово Чужого… Чего только не натворила вода за века своих подземных странствий!

И всё нам казалось: слишком быстро, мелькнул лучик и пропал, а там столько всего! Успеть бы побольше рассмотреть, заснять! Дай нам волю — и вправду догулялись бы до голосов! А было всего и впрямь много, и длинно, и глубоко. 180 метров в глубину под землю — шутка ли? И не поверишь, что успели за полтора часа так глубоко спуститься и с такой глубины подняться на поверхность!

<br /> Мы вынырнули из дверей, отгораживающих подземное царство пещеры от солнечной осенней яйлы. Сразу сделалось тепло — ветер не дотягивался до низины, и припекало вполне ощутимо. Как добраться до пещеры Мамонтовой? На автомобиле: выезжайте на Ялтинское шоссе, поворачивайте с него на село Мраморное, проезжайте 3 км, и поворот направо. Дальше поднимайтесь вверх к северной вершине Чатыр-Дага.

На общественном транспорте: на троллейбусе №51 или №52; на автобусе «Симферополь-Ялта» до посёлка Заречное, дальше пешком до села Мраморное, а далее по указателям до пещеры. Хотите рассказать свою историю путешествий? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

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