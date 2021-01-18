блоги
блоги
Регистрация
Гульбарий
Мамонтовая пещера в Крыму. Слышали про такую?

Мамонтовая пещера в Крыму. Слышали про такую?

Елена Свиридова и Андрей Илюхин

В Крыму хватает пещер. Наверняка, вы слышали или даже бывали в Мраморной или Красной?.. Сегодня мы поговорим о Мамонтовой. Нашими гидами будут тульские художники-фотографы Елена Свиридова и Андрей Илюхин.

Планируя маршрут, обнаружили, что Эмине-Баир-Хосар называют одной из красивейших пещер в Европе. Мы были в предвкушении. До подготовки к этому отпуску мы о ней и не слышали. Когда мы впервые побывали в Мраморной пещере, Эмине-Баир-Хосар ещё даже не была оборудована. Как только мы купили билеты, выяснилось, что группа уже сформирована, и экскурсия отправляется вниз с минуты на минуту — нас ждали и торопили. А надо бы было ещё утеплиться — среднегодовая температура стабильно держится на отметке +5 градусов…

Пещера оказалась огромной. Под «окном» глубокого колодца экспонируются кости животных, которые некогда провалились через его шахту в эту самую пещеру.
 

Особенно впечатлили кости мамонта. Головы у мамонта не было, но зато всё остальное прекрасно сохранилось. Ещё были кости какой-то антилопы, и прочих зверей, попадавших в пещеру и погибших в ней (человеческих костей не находили, вопреки легенде). Но почему-то очень жалко было именно мамонта. Его аккуратно собранные в подобающее положение кости, разложенные на каменной площадке в огромном зале — и подсвеченные прожектором — выглядели так странно и неправдоподобно, что Лена просто замерла на лестнице над залом. Гулкое и холодное пространство пещеры глядело из тьмы огоньками-фонариками, и вокруг каждого огонька светился кокон цветного света. Мы спускались в какое-то непривычно огромное подземное пространство.
 

Пещера Эмине-Баир-Хосар в Крыму известна с начала XVIII века, видимо тогда она и стала называться «Колодцем на склоне возле дуба», так как сейчас никакого дуба у входа нет и в помине. А вот единственный до конца ХХ столетия вход и впрямь имеет форму колодца со стенами, отвесно спускающимися на 16 м на дно шахты, благодаря чему внутренняя её часть была открыта лишь в 1927 г. Массовый же доступ сюда открыли и вовсе в 1994 г. — когда на высоте почти 1000 м спелеологи во главе с Александром Козловым пробили горизонтальный тоннель, оснастив полость всем необходимым для безопасного посещения. Общая протяжность галерей превышает два км, но для посетителей открыто не более одного. Пещера имеет 5 уровней, верхний расположен на глубине до 30 м от поверхности земли, нижний уводит во чрево горы на 180 м. Путешествие занимает около двух часов. Эмине Баир Хосар — подземное царство с десятками длинных галерей, узких лазов, больших и миниатюрных залов. Ему больше 10 миллионов лет. Почти все время здесь царствовала вода. Она бурлила в каменных полостях, стекала чистым каскадом по стенам, звонко капала со сводов, неспешно создавая свою подземную красоту.

Пещера и впрямь оказалась потрясающей красоты. Очень длинная, со множеством переходов, с бесконечными лестницами, с громадными, прекрасными и сказочными залами. В зале под названием Органный к нашему изумлению играла органная музыка. Тихая, величественная, будто бы издаваемая самой пещерой… Всё это походило на ожившие картинки из какого-то фантастического фильма.

Мы шли цепочкой по лестницам и переходам внутри этого огромного зала — от огонька к огоньку, от фигуры к фигуре, выступающим из сырой тьмы (В пещере очень высокая влажность, достигающая 100%). Медуза? Спрут? Застывшие обитатели пещеры глядели на нас, выхваченные лучом фонаря экскурсовода. И снова погружались во тьму. Свет был для них чужеродным. Странно и жутко было представлять себе, что настоящая жизнь этих огромных гулких пространств — в полной темноте. В чёрной, непроглядной. Чёрная вечность и настырная, мерная капель… А теперь тут иногда зажигается свет. Ненадолго — ведь он вреден для пещеры. Вот Хозяин пещеры — страшноватый, грузный — глядел на экскурсантов будто бы с неодобрением. Тревожим покой этого непонятного мира… А если остаться тут подольше — от тишины и избытка углекислого газа, говорят, можно начать слышать голоса, видеть странное…
 

Когда мы возвращались назад, экскурсовод за нашими спинами гасил свет, и смолкала музыка. И мы, поотставшие от группы, жадные до фото- и видеоохоты, очутились вдруг во тьме, и только огоньки под ступенями мокрой лестницы обозначали путь бледными светлячками… дальше, дальше, от зала к залу, через крутые переходы, подъёмы и спуски, через узкие туннели с неровными стенами, пробитыми отбойниками — или со щупальцами, с бахромой каменных наростов…
 

Всё новые залы выплывали из темноты, всё новые фигуры. Изумительные, разные. Колонны, шахматы, шапка Мономаха, Королева пещеры… И была ещё парочка подземных озёр. Одно из них — бывшее подземное озеро с образовавшейся на нём карстовой плёнкой, которая затем была продавлена, лопнула, и остался только ободок на сталактитах. И по пути в туннелях видели такое, как поглядишь вблизи — то ли киберпанк, то ли логово Чужого… Чего только не натворила вода за века своих подземных странствий!

И всё нам казалось: слишком быстро, мелькнул лучик и пропал, а там столько всего! Успеть бы побольше рассмотреть, заснять! Дай нам волю — и вправду догулялись бы до голосов! А было всего и впрямь много, и длинно, и глубоко. 180 метров в глубину под землю — шутка ли? И не поверишь, что успели за полтора часа так глубоко спуститься и с такой глубины подняться на поверхность!
 

Мы вынырнули из дверей, отгораживающих подземное царство пещеры от солнечной осенней яйлы. Сразу сделалось тепло — ветер не дотягивался до низины, и припекало вполне ощутимо.

Как добраться до пещеры Мамонтовой?

  • На автомобиле: выезжайте на Ялтинское шоссе, поворачивайте с него на село Мраморное, проезжайте 3 км, и поворот направо. Дальше поднимайтесь вверх к северной вершине Чатыр-Дага.
  • На общественном транспорте: на троллейбусе №51 или №52; на автобусе «Симферополь-Ялта» до посёлка Заречное, дальше пешком до села Мраморное, а далее по указателям до пещеры.

Хотите рассказать свою историю путешествий? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой
И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

 

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
, Фото: 17
, Фото: 18
, Фото: 19
, Фото: 20
, Фото: 21
, Фото: 22
, Фото: 23
, Фото: 24
, Фото: 25
, Фото: 26
, Фото: 27
, Фото: 28
, Фото: 29
, Фото: 30
, Фото: 31
, Фото: 32
, Фото: 33
, Фото: 34
, Фото: 35
, Фото: 36
, Фото: 37
, Фото: 38
, Фото: 39
, Фото: 40
, Фото: 41
, Фото: 42
, Фото: 43
, Фото: 44
, Фото: 45
, Фото: 46
, Фото: 47
, Фото: 48
, Фото: 49
, Фото: 50
, Фото: 51
, Фото: 52
, Фото: 53
, Фото: 54
, Фото: 55
, Фото: 56
, Фото: 57
, Фото: 58
показать все фотографии
Опрос

Любите посещать пещеры?

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Andrej Ilyukhin
18 января, в 14:46 +16

«Гульбарий»

Маршруты выходного дня и дерзкие планы на лето. Кто не подпишется, в отпуск не пойдет!

Очарование «Русского Севера». Часть 4
Очарование «Русского Севера». Часть 4
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.