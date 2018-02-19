Дмитрий Койда Мы отправляемся на родину хереса, чтобы получить определённый градус впечатлений и удовольствий. Нашим гидом будет неутомимый тульский путешественник Дмитрий Койда. В кадре – Испания и город Херес.

— Итак, под покровом ночи мы прибыли в Херес-де-ла-Фронтера. Тут нас ждал шикарный отель. После дружного и весёлого застолья, где были съедены последние санкционные деликатесы и распиты горячительные напитки, мы пошли отсыпаться. Народ бывалый и, поэтому, утром, все как огурчики были готовы осматривать родину знаменитого вина. Это первый кадр, который я сделал в этот день. Со стены одного из жилых домов на нас удивлённо смотрел знаменитый Сальвадор Дали.

Поставив машины на подземную парковку мы отправились на пешеходную прогулку в исторический центр.

Погода стояла потрясающая, я её называю туристической. Не было дождя, светило яркое солнце. Утром, конечно было прохладно (в среднем 8), но зато днём воздух прогревался до плюс 20−23 градусов. Вот и сегодня, в последний день, испанское солнце порадовало нас своей ноябрьской теплотой.

История города насчитывает около 3000 лет. Древние финикийцы основали городок Гадир (теперь — Кадис) и заложили поселение, получившее название Ксера, которое историки считают предшественником современного Хереса-де-ла-Фронтера.

Символом старого Хереса является Алькасар — архитектурный ансамбль, куда входит мавританская крепость династии Альмохадов (XII век) с мечетью, башнями и арабскими банями.

Вокруг крепости находится прекрасный парк, где можно прогуляться в тени деревьев или прокатиться на карете.

В Хересе обязательно нужно посетить кафедральный собор Сан Сальвадор, который строили более восьмидесяти лет. Он виден издалека благодаря большому куполу.

Храм в стиле барокко, освещённый в 1778 году, имеет три фасада. Самый красивый находится на небольшой возвышенности.

Удивительно, но как раз в этом соборе наша группа провела большую часть хереского времени.

Помимо осмотра внутреннего убранства мы посетили роскошный соборный музей. Фотографировать можно не везде. Вход платный.

Я постоянно хожу в различные музеи. При этом каждый раз не перестаю удивляться насколько отличаются впечатления, когда ты осматриваешь экспонаты один и когда делаешь это с гидом. В одиночку экспозицию можно обойти за несколько минут, с гидом около одной статуи можно простоять полчаса.

Увлечённый и знающий человек расскажет вам много чего интересного и необычного. Вот и здесь местный гид показывал нам реликвии, которые начинали оживать в его историях.

На некоторые предметы (в данном случае картины) мы смотрели под разными углами, по его совету заглядывали в глаза скульптурных мужчин и женщин, трогали их руки, поражаясь мастерству их создателя.

Рядом с собором стоит вот этот памятник. Посвящён Мануэлю Марии Гонсалес Анхелю — основателю концерна Gonzalez Byass.

В центре города находится его самая главная и старая винодельня по производству всемирно известного хереса — Tio Pepe. Вот так выглядит логотип компании. В городе много подобных вывесок.

После краткого архитектурного религиозно-исторического экскурса нам нужно было обязательно осуществить главную цель — попробовать этот самый херес на вкус.

Мы отправились на поиск подходящего места. Пока шли по городу, я фотографировал всё подряд, ведь это были последние часы перед вылетом домой.

Местные жители греются на солнышке.

Тени фонарей в это утро меня радовали на каждом шагу.

Особенно хороши деревья. Я не раз любовался их флюорографическими проекциями на белоснежных стенах домов.

Детали, напоминающие, что вы находитесь в винном городе встречались повсюду. Вот хозяин одного из кафе выкатывает рекламную бочку на улицу. Видимо в его заведение сорт Jerez Fino Romate самый продаваемый.

Кстати, забыл в самом начале упомянуть про население города. На сегодняшний день тут проживает чуть более двухсот тысяч человек.

Но, не все попали в мой объектив, только самые колоритные хересяне или херсянцы (интересно, как правильно?).

Разбирая фото заметил ещё, что на многих снимках были собаки.

Наверное это так получилось в преддверии 2018 года. Его символ — жёлтая земляная собака.

Прошло всего лишь полчаса после того, как покинули собор и вот мы уже нашли бар, где хозяин любезно согласился организовать для нас дегустацию разных сортов хереского вина.

Не являюсь алкогольным экспертом и даже любителем, поэтому про вино ничего не знал. Восполняю свой (и, возможно, чей-то ещё) пробел.

Херес (исп. Jeres, фр. Xeres, англ. Sherry), именно Шерри (в английском духе) называется это вино в старинных английских романах. Вино крепленное, крепостью 15−22%. Содержание сахара неравномерно для различных сортов — от 0,5 г до 400 г на 1 л вина. Херес производится в Испании, в Андалусии — из белого винограда.

Характерной чертой хереса, благодаря которой этот алкогольный напиток отличается от своих собратьев, является флер — проще говоря, это пленка хересных дрожжей (плесень), которая появляется на поверхности вина при созревании его в бочках. Эта пленка (флер) препятствует окислению виноградного сусла и придает вину особый аромат и утонченный вкус.

Различают следующие основные типы хереса: Fino, Manzanilla, Pale Cream, Amontillado, Palo Cortado, Oloroso, Pedro Ximenes.

Херес принято подавать в бокалах тюльпан, чтобы как следует насладиться насыщенным ароматом вина. Температура и закуска к хересу зависит от вида этого алкогольного напитка. Херес называют королем аперитивов. Тем не менее херес можно подавать в любое время.

При приготовлении смешанных напитков он наиболее хорошо сочетается с водкой, джином, виски. При необходимости херес может заменить сухой белый вермут. Это вино отлично подходит и к копченому мясу и к рыбе, и к жирным блюдам.

Пьют это прекрасное крепленое вино не торопясь, небольшими глотками, наслаждаясь изысканным терпким букетом.

Дегустация прошла отлично. Правда, мне было мало и, наверное, поэтому после окончания «банкета» в голове зазвучали строки из одной песни 90-х годов: «Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным…»

Настроение у всех было замечательное, душа распустилась и благоухала как этот ноябрьский цветок, растущий в центре Хереса.

Ровно через 2 часа мы уже зашли в аэропорт города Севилья. Андалусия, провожая нас, обнимала закатными лучами.

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