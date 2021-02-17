Заброшенный Дворец винокура

Владимир Малдер Для всех любителей русских усадеб и романтичных заброшек новый гульбарий от «секретного агента» Владимира Малдера . Едем в Курскую область, в село Рубанщина Суджанского района. Кстати, это всего в 52 км от Дворца для любимой , так что вполне можно объединить всё в один маршрут.

— Итак, глухое село Курской области... Ничем не примечательно, кроме совершенно необычного здания с остроконечной крышей. Да, на территории Украины и других стран восточной Европы таких полно, но здесь, для Курской глубинки и такой деревеньки это здание выглядит необычно. Настоящее чудо. Рассмотреть его невозможно, т. к. здание заросло, его можно снять только зимой с квадрокоптера.

Кое-как мне удалось снять его навинтив сверхширокоугольный объектив.

Немного истории этого дома.

Усадьба в селе Рубанщина Курской области принадлежала известной купеческой фамилии Тахтамировых. Среди них известен Тахтамиров Федор Матвеевич, он был купцом, промышленником, владел маслобойным, водочным, винокуренным и дрожжевым заводами в Курской губернии, у него были свои лавки и трактиры. Помимо этого он был почётным гражанином г. Суджи, мировым судьёй, членом Суджанского уездного училищного попечительского совета, директором Суджанского уездного тюремного комитета. Занимался благотворительностью, за что неоднократно имел поощрения от Святейшего Синода. За свою активную общественную деятельность он был награждён орденом св. Анны, 3-й степени, четырьмя золотыми медалями и знаком Красного Креста.

Сын Ф. М. Тахтамирова Константин Федорович (1867−1912) окончил Реальное училище и юридический факультет Московского Университета, а затем вернулся в Суджу и стал председателем Суджанской земской управы. 8 февраля 1907 г. был избран во Вторую Государственную Думу от общего состава выборщиков Курского губернского избирательного собрания и относился к фракции конституционных демократов. Член комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов. Докладчик 6-го отдела по проверке прав членов Государственной думы. Помимо политической деятельности он был известен тем, что создал знаменитую курортную гостиницу Гранд-Отель в Кисловодске.

Также как и отец он был купцом-промышленником и вместе с ним занимался винокуренным производством и торговлей вин.

Дворец был построен в конце XIX в. в стиле псевдоготики.

Внутри очень необычные деревянные кессонированные потолки. Они на удивление хорошо сохранились.

Также сохранились изразцовые печи изготовленные Товариществом производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова в с. Кузнецово Корчевского уезда Тверской губернии (современный г. Конаково Тверской обл.)

Какие-то дураки искали сокровища, скрытые якобы в старых печах, потому всё попереломали.

Уникальная сохранившаяся кованная решётка.

В советское время усадьба была национализирована. С 1920 г. там располагался детский дом, а затем неполная средняя школа.

Во время немецкой оккупации здесь располагались конюшни.

После войны дом был отремонтирован.

С 1947 года здесь располагалась школа для глухонемых детей под руководством воспитателей и учителей А. Ф. Василенко, А. И. Крячковой, В. Д. Петренко, П. А. Котляровой во главе с директором школы Середенко. Именно под их руководством и велись ремонтно-восстановительные работы.

Эти картины нарисованы художником Д. Ф. Пройдаковым

В 1948 году были обустроены клумбы для цветов и высажены деревья в парке и вокруг дома. Именно из-за них мы и не видим фасад.

Школа для глухонемых детей просуществовала здесь до 1957 года, затем в здании размещалось отделение школы-интерната для младших классов.

С 1962 года здесь располагалась противотуберкулёзная больница. В ней было 75 коек. Больница работала до 2009 года…

Остатки былого величия. В этих дверях всё ещё видно благородство, несмотря на казённую больничную белую краску.

Полуподвальные помещения.

Остатки больничного рентген-оборудования.

Документация…

Чьи-то судьбы… рентгеновские снимки лёгких, карточки…

Флигель

На сегодняшний момент усадьба заброшена… Бабушки местные уже ржут над туристами с фотиками и квадрокоптерами.

Хотите рассказать свою историю путешествий? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Что делать с такими дворцами?