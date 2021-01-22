Готический замок в Курской области. Памятник архитектуры, который мы можем скоро потерять

Владимир Малдер Для всех любителей русских усадеб и романтичных заброшек новый гульбарий от «секретного агента» Владимира Малдера . На этот раз едем в Курскую область! Кстати, можно объединить с поездкой вот в эту крутотень , очень интересный маршрут выходного дня может получиться.

— Привет, други. Любите замки? Я лично очень. Почти 10 лет мечтал увидеть этот замок и вот наконец-таки до него добрался.

Кстати, любители Гарри Поттера, это самый настоящий Хогвартс, поскольку в замке сейчас находится школа. Но к сожалению, из-за наших властей мы можем навсегда потерять этот уникальный памятник архитектуры. Но обо всём поподробнее.

Итак, перед нами унылый серый российский ландшафт. По пути зимняя дорога, покрытая льдом, на которой особенно не разгонишься. Кое-где попадаются деревни.

Типичное здание местного колхоза и памятник Чапаеву. Никогда бы не подумал, что где-то здесь, в Курской глубинке, в селе Сафоновка есть замок. Так вот, откуда он взялся?

«А у нас в болоте тоже есть звезда! Звезда в вашем болоте? В нашем!» © Большой Ух

Когда-то эти земли принадлежали местному помещику, графу Иосифу Тимофеевичу Викторову, депутату курского дворянского собрания Льговского уезда. Он приходился племянником князю Барятинскому, чьё имение Марьино находилось к северу отсюда. До конца XIX в. это было обычное российское провинциальное имение.

Но вот однажды на старости лет граф решил от дел отдохнуть и по Европам поездить, и встретил в Германии прекрасную фройляйн, которая покорила его уже не молодое сердце. То ли в шутку, то ли за правду сказала она, что выйдет замуж за него если он построит для неё красивый дворец. Влюблённый граф Викторов, вернувшись на родину, немедленно принялся за строительство, наняв для этого наилучших архитекторов, которых ему позволяли его возможности.

В 1904 году дворец был достроен. Он напоминал западно-европейские замки, чтобы напоминать немецкой баронессе об её родине.

Вокруг дворца были построены флигели и водонапорная башня, был обустроен прекрасный парк с цветниками и фонтанами.

Интересно то, что если смотреть сверху должны читаться инициалы И. В. Граф видимо знал, что изобретут дроны. Кто увидит — молодец. Я не разглядел.

Дворец был должен стать родовым гнездом для графа и его молодой супруги. Несмотря на стилистику дворца у него было типично русское резное крыльцо как намёк на то, что путь к сердцу иноземной красавицы для курянина наконец-то открыт.

Сам граф почти на заходил в этот дворец, а лишь иногда поднимался на башню в светлицу и подолгу смотрел на поля в ожидании долгожданной кареты с его возлюбленной. Но карета эта так и не появилась. Видимо не захотела она жить колхозной провинциальной жизнью со старым графом.

Ждал граф свою любимую аж до революции. В новом дворце он так и не пожил ни одного дня, т.к. надеялся, что жить там будет только со своей любимой. Революция 1917 года вынудила дворянина бежать. Престарелый граф Викторов скончался в Харькове.

Так усадьба стала называться «Дворец для любимой» и стала символом безответной и настоящей любви.

Немного видов с квадрокоптера.

Местная пизанская башня

Большая часть построек хозяйственных разрушена на сегодняшний день.

Ну, а история усадьбы продолжается. Дворец, построенный для любимой, некоторое время пустовал и местные судя по всему, много чего растащили, потом его национализировали и в 1930-е годы здесь была открыта школа. Красивые интерьеры дворца были постепенно утрачены, на их смену пришёл казённый советский ремонт. Но кое-где видны остатки былого великолепия и благородства, а также следы перепланировки.

В годы Великой Отечественной Войны во время оккупации немцами дворец служил военным госпиталем, потому не был разрушен. Он выдержал и бомбёжку, но в результате в стенах появились трещины.

В этих нишах располагались то ли статуи то ли вазы?

После войны школа была восстановлена и работает по сей день. К сожалению, в настоящий момент школа переживает не лучшие времена. Местной власти, к сожалению, эта школа, ровно как и село не нужны. Большинство детей, которые сейчас здесь обучаются - приёмные. Селяне берут их в семьи из детских домов. Тем не менее, школа держится благодаря энтузиазму родителей и местных учителей, которым не плевать на судьбу детей и села.

В настоящий момент здесь учатся 23 ученика.

Благодаря старанию учителей школа-дворец находятся в хорошем состоянии. За ним и за парком следят, ремонтируют и ухаживают. Тем не менее, администрация так и хочет закрыть школу и признать замок "аварийным" для каких-то своих целей.

Было бы здорово сделать этот дворец как-то более сказочным, и подарить детям настоящую сказку и хорошую школу, а туристам показывать место как достопримечательность, развивая местный туризм, но к сожалению, на учителей прут с требованием закрыть школу, оставив их без работы, а детей отправить куда-то там в большой райцентр. Или же усадьба может стать туристическим объектом для проведения местных экскурсий. Благо, курская земля богата интересными местами (я вам это докажу! подписывайтесь и читайте посты из Курской области). Но к сожалению, администрация постепенно уничтожает село. Магазин закрыт, колхозы давно разорены, работать людям негде. Село с населением около двух сотен человек обреченно доживает свои дни, любуясь замком, сделавшим его знаменитым.

Что будет с усадьбой? Когда из неё уйдёт школа, дворец быстро обветшает. Сюда попрут разные мародёры и в итоге мы можем потерять этот интересный и необычный памятник архитектуры с грустной и романтической историей или же он станет резиденцией каких-нибудь новых дворян, которые обнесут его высоким забором и поставят охрану без какой-либо возможности его посмотреть для туристов.

Ну, и для тех, кто дочитал пост до конца - координаты!

N 51° 28.861' E 35° 8.095'

Хотите рассказать свою историю путешествий? Пишите в личку Татьяне Афанасьевой

И да здравствует наш общий и бесконечный «Гульбарий»! ;)

Опрос

Хотели бы учиться в школе, расположенной в старой дворянской усадьбе?