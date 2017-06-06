Три дня на Кавказе. Приэльбрусье

- В пятницу днём мы прибыли в Минеральные Воды, воскресным вечером был вылет назад домой. Получается, что в нашем кавказском уикенде был только один полный день, в который можно было без спешки безопасно съездить на дальнюю экскурсию.

Выбор между Домбаем и Эльбрусом был долгим и трудным, хотелось увидеть оба места. В итоге я выбрал последний вариант. Это случилось неделей ранее, когда в интернете я пытался найти туристическую компанию, осуществляющую однодневные туры в горы.

Нужных фирм в КМВ много, но тут была небольшая логистическая сложность. Дело в том, что индивидуальные путешествия я бронирую по единой схеме: сначала авиабилет, потом отель и в завершении — экскурсионка.

Вот и сейчас купив билет Москва — Минеральные Воды, сразу после этого я забронировал отели (первая ночь — Ессентуки, вторая — Иноземцево около Пятигорска). Потом занялся развлекательной программой.

Уже позднее выяснилось, что как раз в субботу из Ессентуков туров на Эльбрус нет, только из Пятигорска. Но это не страшно, цена вопроса всего 350 рублей, заказали такси в отель на 5.50 утра и в 6.20 мы подъехали к знаменитому парку "Цветник". Отсюда начинаются все экскурсии.

В 6.40 вместо большого автобуса подъехал 11-местный микроавтобус Соболь. Меня удивило, что желающих посетить Приэльбрусье (всего за 1200 рублей) набралось только 4 человека, плюс нас двое. Наверное всех отпугнул прогноз погоды. В этот день ожидался сильный дождь, гроза и снегопад уже на самой горе. Кто отдыхает в Пятигорске неделю или две, могут съездить и в другой день, у нас же вариантов не было — надо ехать прямо сейчас.

Расстояние от Пятигорска до ближайшего к Эльбрусу села Терскол 160 километров.

Прошло буквально минут пятнадцать и мы пересекли границу Ставропольского края и въехали на территорию Кабардино-Балкарской Республики.

За 3 часа пути погода менялась несколько раз. Периодические дожди расстраивали, а вот облака, нежно касающиеся холмов, меня радовали.

"Белогривых лошадок" много и у меня дома, но гор нет точно, вообще никаких. Я впитывал в себя каждый фрагмент.

Такая картина у меня всегда вызывает только одно желание — стать ёжиком и скрыться в густом, как сигаретный дым, тумане. Представляю, как там классно играть в прятки.

Машина не очень удобная, поэтому согнувшись пополам я смотрел по очереди в три окна: переднее, левое и правое. Мистические пейзажи завораживали.

Во время дороги я люблю фотографировать через лобовое стекло и порадовал бы вас красивыми видами этого региона, но, к сожалению, впереди сидел водитель и гид. Сделать подобные кадры со второго ряда, в трясущейся машине, крайне тяжело.

Трасса живописная. Однажды на мгновение вышло солнце. Снимки в такие минуты получаются чётче и сочнее.

В Кабардино-Балкарии привлекло внимание интересное название многих населённых пунктов. Написано русскими буквами, но ничего не понять, да и запомнить такие географические имена будет нелегко:)

Прошло чуть больше трёх часов и мы на поляне "Азау". Здесь заканчивается асфальт и начинаются горы. Это место — самый высокий курорт в Приэльбрусье. Высота над уровнем моря — 2300 метров.

Отсюда на двух канатных дорогах можно подняться немного выше на склон горы Эльбрус.

Работают две канатки. Первая маятниковая. Стоимость 500 рублей с человека.

Мы выбрали другую, новую гондольную дорогу, где автоматически открываются двери и даже есть мягкие сидения. Но цена дорогая. За двоих я отдал 1900 рублей.

Вначале шёл мелкий дождик, который подмачивал настроение. Я понимал, что в такую пасмурную погоду вершину горы не увидеть.

Первая станция на которой мы вышли называется "Кругозор", её высота 3000 метров. Начался снег.

Небольшая передышка и поехали дальше. Вокруг всё белое, я такое даже этой зимой не видел. Внизу под канатной дорогой я заметил нескольких лыжников, пробирающихся вверх по глубокому снегу.

Через несколько минут мы поднялись на станцию "Мир".

Высота 3450 метров над уровнем моря.

Мы попали в настоящее снежное царство. Намело столько, что местным сотрудникам до утра не разгрести.

Есть ещё одна станция "Гара-Баши", но в этот день её закрыли, я даже не мог подойти к турникету, снега было по пояс.

Несмотря на "нелётную погоду" мне тут понравилось. Энергетика потрясающая. Вьюга, метель, а я с фотоаппаратом и без лыж хожу проваливаясь в снег. Не типичная для обычного туриста мизансцена.

Иногда, не понятно откуда, появлялась группа лыжников и тут же исчезала в белой мгле. Часто слышал итальянскую и французскую речь. Далековато забрались любители гор.

Солнца не было, но снег такой яркий, что думал ослепну (очки с собой не брал). Не всегда удавалось даже толком что-то сфотографировать. Камера не понимала, что снимать?

Это вот реальная картина окрестностей станции "Мир". 20 мая снег был повсюду.

На этой высоте есть небольшой музей, посвящённый обороне Приэльбрусья, который мы посетили.

Затем, выпив облепихового чая в уютном кафе, мы отправились назад. Снежной атрибутики для проникновения в эльбрусовскую атмосферу мне вполне хватило.

Далее был шикарный кавказский обед в одном из ресторанов Азау. Не в этом, другом. Картинку взял просто для иллюстрации:)

После сытной трапезы мы переехали к подножию горы Чегет. Здесь нас тоже ждал подъёмник. Жена впервые в жизни решилась прокатиться на открытой канатной дороге.

Ей понравилось, ведь парить над соснами, почти касаясь их руками и ногами, очень здорово и красиво.

Особенно волнительно из весны, в один миг, попасть в зиму. А когда ещё в горах начинает светить солнце, настроение взлетает выше гор.

На Чегете можно подняться на 300 метров выше, но однокресельная канатка была закрыта. В любом случае, жена в неё точно бы не села.

А так, у нас было дополнительное время попить прекрасный чай с шишками. Кстати, раньше я такой никогда не пробовал.

Во время всей этой экскурсии я сделал более 1000 снимков и поэтому, конечно, в заметке всё кратко и эмоционально сдержано. Возможно, позже выложу пару более подробных заметок.

В завершении экскурсионной программы нас завезли в "Долину Нарзанов".

Земля с минеральными источниками окрашена здесь в ржаво-коричневый цвет. Это происходит из-за большого содержания железа в воде.

Рядом были торговые развалы, где мне приглянулись и запомнились красивые баночки с вареньем, но из-за того, что у нас была только ручная кладь я накупил лишь целебных травяных сборов (зверобой, чабрец, лесная малина, разные лепестки цветов). Сейчас добавляю в чай и пью.

Около "Долины Нарзанов" протекает речка. Через неё мост с которого открывается безупречный природный вид. Глядя на него мне снова хочется вдохнуть полной грудью и принять кислородный коктейль.

На обратной дороге я продолжил любоваться восхитительными пейзажами Кабардино-Балкарии. Считаю, что поездка, несмотря на пугающий прогноз, удалась.

Около шести вечера мы были в Пятигорске (вернулись на час раньше заявленного времени).

Немного прогулялись по городу и, поскольку супруга устала от такого контрастного отдыха, пришлось отправиться в отель. Завтра нас ждал последний день кавказского вояжа.

P.S. К сожалению, вершину Эльбруса в этот раз я не увидел, но его склоны потрогал и ощутил всем телом. Сильно не расстроен, ведь в октябре 2012 года мне случайно повезло наблюдать во всей красе знаменитую гору с высоты десяти километров.

Продолжение следует.

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