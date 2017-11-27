Тутаев - город резных наличников

Сергей Рубцов Тульский путешественник Сергей Рубцов приглашает нас погрузиться в атмосферу русской провинции и прогуляться по старинному Тутаеву, который называют «жемчужиной на Волге», и который, как говорят построен на семи холмах, семи оврагах и семи ключах. Счастливый город, если верить нумерологии!

- Когда-то в далеком 2010 году я проплывал на «Метеоре» из Рыбинска в Ярославль на празднование 1000-летия последнего, и мое внимание тогда привлек очень колоритный и живописный храм, который стоял прямо на берегу Волги. Только позже я узнал, что это был Тутаев.

И вот, спустя несколько лет, я, путешествуя по Волге на теплоходе, увидел знакомые очертания, но в этот раз мне наконец-то удалось сойти на берег и немного прогуляться по этому старинному городу.

Тутаев располагается сразу на двух берегах Волги, но в городе нет моста, поэтому приходится пользоваться паромом:

Подъем от набережной:

Тутаев славится своими старыми деревянными домами с резными наличниками, здесь даже на городских праздниках проходят конкурсы "Раскрась наличник":

Современное тоже стилизуют по старину:

Исторические постройки в Тутаеве представлены не только деревянными домами:

Карта с обозначениями интересного в городе, кстати на ней Тутаев называется еще и Романов-Борисоглебск, сейчас активно обсуждается возвращение ему такого названия:

Мы направились к Воскресенскому собору, который возвышается над это частью города и виден еще с Волги:

Церковные ворота:

Обойдем и рассмотрим собор со всех сторон:

Удивительная красота:

Немного прогуляемся по внутренней территории:

Нечасто я фотографирую внутри действующих храмов:

Но и такая красота мне попадается редко:

Недалеко от Воскресенского собора находится небольшая обзорная площадка, с которой видно несколько храмов на противоположном берегу Волги:

Один из них:

В принципе, на этом прогулка по Тутаеву закончилась, времени, чтобы посетить второй берег уже не оставалось, пора было отправляться обратно на теплоход, ведь сегодня нас еще ждал Ярославль.

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