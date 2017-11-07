Зволле. Неизвестные известные Нидерланды

Татьяна Юрьевна Etyud Сегодня мы отправляемся в Нидерланды и открываем для себя новую точку на карте – маленький город Зволле. Нашим гидом будет Татьяна Юрьевна Etyud , которая побывала там и делится своими впечатлениями.

Предисловие

В далеком моем детстве полюбилась моему сердцу далекая северная страна Голландия. «Виноваты» в этом были американская писательница Мэри Мейп Додж, написавшая детскую книжку «Серебряные коньки» и издательство «Детская литература», выпустившее ее огромным тиражом. Плотины и шлюзы, каналы и буеры, мельницы и мейнхееры навсегда задержались в моей голове.

Прошло много лет. И у меня появилась возможность съездить в Нидерланды. И не просто пробежаться по туристическим протоптанным тропам, а, так сказать, «окунуться в среду» — пожить, пообщаться с местными жителями, посетить любые заинтересовавшие меня места.

Ездила в Нидерланды я дважды: в апреле-мае 2014 года и сентябре 2017 года. Фотографировала понравившиеся места и телефонными камерами, и «зеркалкой», и «мыльницей». Погода в стране неустойчивая, в течение дня может поменяться множество раз, а такие мелочи, как «заваленный горизонт» и прочее, волновали меня меньше всего. Фото получились самого разного качества и, поэтому, прошу не судить их слишком строго.

Нидерланды — государство, состоящее из двенадцати провинций в Западной Европе и островов Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море.

В России Нидерланды часто называют «Голландией». В русском языке это название получило широкое распространение после Великого посольства Петра I.

Проживали они в провинции Северная Голландия. Рассказывая о визите в Нидерланды, сплошь и рядом страну называли именно так, не упоминая названия государства в целом.

Я, исходя из глубокого уважения к жителям страны, буду называть их по территориальной принадлежности.

Друзья, пригласившие меня в гости, проживают в красивейшем старинном гАнзейском городе ЗвОлле. Вот с этого города я и начинаю свои рассказы о неизвестных известных Нидерландах.

Зволле

Зволле (Zwolle) — город и община в Нидерландах, столица провинции Оверейссейл. Лежит на реках Зварте Ватер и Эйссел. Название происходит от слова «soule» — «высокое место». Высота над уровнем моря — 9 м. Население — около 120 000 жителей. В далеком прошлом — ганзейский город.

Вокзал в Зволле впечатляет размерами и уровнем комфорта.

Именно в Зволле находится второй по величине, после Амстердама, железнодорожный транспортный узел.

Топаю по платформе со своими чемоданами и… Глазам не верю! Рояль.

Спрашиваю:

— Давно стоит?

— Да, года два уже.

Видела я, неоднократно, как на нем играют все желающие. И ни одной царапинки на корпусе!

Жила я в бюджетном районе ПИрик, который больше ста лет назад застроил типовыми домами застройщик по фамилии Пирик, выкупив землю у фермера по фамилии Пирик. Застройщик, в память о канувших в лету полях и лугах, присвоил улицам названия цветов.

И это далеко не все.

Жила я на улице Колокольчиков (Кампануластраат) и чувствовала себя Незнайкой в Цветочном городе. Такой вот оверейссейльский юмор…

Дома:

Это — дома! Квартирами там называют нечто другое. Каждый владелец оформляет свой палисадник по своему вкусу и кошельку:

И оконные проемы — тоже. И тут — стараются как могут! Цветы, растения,

фигурки братьев наших меньших,

и прочее, и прочее. Как вам окошко?

Конечно, есть и другие жилые дома, побольше этажностью и размерами:

Это уже совсем другой район города. Не говорю, уж, о таких:

Не пожить, хоть постоять рядом!

Поутру, вооружившись, собственноручно изготовленным путеводителем, иду в центр пешком.

Зволле сам по себе, является достопримечательностью. В средние века город стал крупным центром европейской торговли. Вокруг холма, на котором его возвели, проходили основные водные торговые пути Ганзейского союза.

Идти до центра мне минут тридцать. Заблудиться невозможно. Таблички на каждом доме, стрелки и указатели — на каждом перекрестке. Но добрые оверейссейльцы всегда добавят свои пять копеек:

Любуюсь витринами

и народным творчеством:

И вот перед моими очами огромный католический (!) собор. Сфотографировать здание целиком нет возможности. Поэтому рассматриваем по частям. Правая половина

и левая половина

В Нидерландах католичество переживает не простой период, но римско-католическая церковь сдаваться не намерена. Помещения используются постоянно: волонтеры проводят бесплатные занятия в кружках и секциях для детей и взрослых, организуются семинары, концерты, лекции и многое другое, включая бесплатную кормежку.

Бодрым шагом шагаю дальше.

Саксонские ворота (Sassenpoort) — одно из древнейших строений Нидерландов. Зданию больше шестисот лет, а как сохранилось! Некогда Зволле был городом-крепостью и сегодня сохранились остатки старинных фортификационных сооружений и крепостных стен.

Красота такая, что дух захватывает. Чувствую себя песчинкой в океане вечности…

Интересно, что ворота есть, а забора, то бишь крепостных стен, вокруг — нет. Крепостные стены по периметру исторического центра сохранились лишь частично.

Внутри прохода туристы и бронзовый старинный фонарь. Количество туристов впечатляет, фонарь — тоже.

Я потом не раз ходила мимо ворот в разное время суток. Поверьте на слово — всегда сказочно красивы.

Первое письменное упоминание о поселении Зволле относится к 1040 году, а статус города он получил в 1240 году. Горожане и власти города любовно поддерживают его исторический облик. Когда идешь по центру Зволле — буквально впитываешь атмосферу средневековья: купеческие дома и общественные здания, древние городские стены и рвы, фронтоны старинных зданий, сохранившиеся в идеальном состоянии.

Чем ближе к центральной площади — тем красивее,

выше

и богаче дома.

Жителей Зволле традиционно насмешливо называют «блаувфингерс» — то есть «синепалые».

История происхождения этой клички забавна и поучительна: она связана с 1682 г. и пересчётом огромного количества медных монет, которые покрасили пальцы тех, кто эти монеты пересчитывал в синий цвет. Откуда монеты? Зволльцы продали треснутые колокола с рухнувшей колокольни церкви Св. Михаила в соседний город Кампен, обвинив соседей в преднамеренной порче имущества и нежелании платить. Обиженные кампенцы отправили плутам множество повозок, набитых мешками с мелкими монетами.

Зволльцы гордятся своей кличкой и синие пальцы присутствуют на марках, флаге, герба города и футбольной команды PEC Zwolle.

А как же церковь Святого Михаила? Она осталась без колокольни. Экономные горожане решили ее не восстанавливать.

Сейчас церковь Михаила Архангела (Grote of Sint-Michaëlskerk) на центральной площади города (Grote Markt) — сердце города.

А эта шикарная пристройка — полицейский участок (бывшая городская Караульная служба)! Действующий с 1614 года! Правда, я не видела ни разу ни в Зволле, ни в других городах Нидерландов ни одного полицейского.

Как вы думаете, что написано на фасаде? «Остановись и помолись»! И это тоже оверейссейльский юмор — напротив находилось лобное место…

С 2010 года на бывшем лобном месте установлен грустный стеклянный Архангел Михаил. Увидев его первый раз, я ужаснулась: «В средневековом городе — такая страсть»! А теперь люблю. У него удивительное человеческое лицо и он на своем месте.

Главная достопримечательность церкви — орган.

Орган обладает четырьмя клавиатурами, четырьмя тысячами труб и известен на весь мир.

Такой великолепной отделки, вырезанной из разных пород дерева настолько искусно, что каждая фигура — как живая, мне видеть не приходилось.

В церкви четыре-пять раз в году устраивают органные концерты, на которые съезжаются знатоки со всей Европы.

Недалеко от церкви расположена городская Ратуша, которая изначально была выстроена в середине пятнадцатого века, а затем получила более современные пристройки, придающие ей несколько странный вид.

Как вы думаете, что за скульптура установлена перед Ратушей? Это копия скульптуры Родена «Адам»! Вот такой оверейссейльский юмор…

Базилику Божьей матери оставляю себе на «сладкое» и иду смотреть бывшие фортификационные сооружения. По дороге натыкаюсь на уличную «завлекаловку»:

Дословный перевод: «Вырезаем внутренности без назначения. Добро пожаловать» Мда… И всего за 12 евро… Черный какой-то юмор у оверейссейльцев…

Обратите внимание на мостовые: ни одной лужи при проливном дожде…

Путь мой лежит в сторону бывшего Доминиканского монастыря.

В одном из зданий разместилась школа искусств:

В бывшей Братской церкви — наикрутейший книжный магазин:

В магазин я не пошла. По слухам, там можно бродить часами — три этажа! Фото заимствовано из Интернета.

Есть на территории и кафе:

Под проливным дождем выхожу на набережную

и вижу умилительное зрелище:

Из-под моста с криками и гиканьем вылетают байдарки с пацанами и девчонками. Вот что значит молодость: брызгают водой, хохочут, одеты очень легко. Увидев мой фотоаппарат, погрозили мне веслами.

Дождь заканчивается, солнце вылезает из-за туч, рот у меня открывается…

Старинные дома,

баржи,

землечерпалки…

Никакими словами и фотографиями не передать это буйство красок.

Один глаз глядит в фотоаппарат, второй ослеп от солнца. Наступаю кому-то на ногу, взвизгиваю! Сзади хихикают добрые братья-туристы.

Кафе и рестораны на баржах винтажного вида на канале идея не новая, но приятная.

Вслед за «многочисленными» туристами иду в сторону

улицы Melkmarkt

к финальному объекту сегодняшнего дня —

Базилике Успения Пресвятой Богородицы (Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming)

и ее знаменитейшей башне «Перечница» («Peperbus»)

Базилику снаружи фотографировать бесполезно — очень тесные улочки и проходы. Поэтому размещаю фото самого интересного внутри: одежки священников

(вышивки шелком - дивной красоты),

витражи,

главное сокровище — внушительных размеров скульптуру Божьей Матери из серебра и золота,

переносной орган.

На пальцах объясняю двум служителям про «Ван тикет ин тауэр» и мне выдают старый ключ от заветной двери.

Высота построенной в 15 веке (!) башни — 75 метров. Проход очень узок. Две дамочки моего размера могут разойтись вниз и вверх только, предварительно, обнявшись.

Одна из межярусных дверей приглашает войти:

Помещение впечатляет и веселит

одновременно.

И вот она цель: смотровая площадка. Остроконечные крыши справа — церковь Архангела Михаила.

Вид на старый город

и на гостиничные комплексы у канала.

Стремление увековечить себя любимого присуще роду человеческому…

А стремление к точности в расстояниях — англиканской церкви…

Чуть живая, сползаю с башни и ползу иду

жаловаться на усталость и мировую несправедливость под ангельское крылышко.

Ангельский челевече способствует восстановлению сил физических (духовных — через край!) и я, медленно, но верно, иду по направлению к музею искусств De Fundatie.

Как вы думаете, что за штуковина на его крыше? (Чур, в Интернет не подглядывать!) Если вернуться чуть выше и посмотреть на вид музея сверху, справа на крыше видны золотая птичка и, снесенное ею, огромное яйцо. Мысли работают в направлении: курица голубь, яйцо, мир, дружба…

В общем, это очередная оверейссейльская шуточка. Решили создать новый музей, выбрали здание. Места для размещения экспозиций маловато… И вот к зданию бывшего Дворца правосудия сделали пристройку в виде летающей тарелки. А голубь? А что — голубь. Он там и был, как символ мира и правосудия…

(Фото из Сети)

Я много еще могу рассказывать о Зволле. Но, боюсь, что вы так же устали, как и я… Про дома без фасадов

и фасады без домов,

плавучие дома

и ветряные мельницы (как же без мельниц-то?),

каналы

и парки (в 2006 г. Зволле был признан самым «зеленым» городом Европы),

про железные руки, таскающие кувшинки,

и каменного призрака у монастыря…

Не хочу дразнить сильную половину человечества качеством автомобильных дорог,

а слабую — скидками на парфюмерию…

Засим и откланиваюсь! (Продолжение следует)

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